https://ukraina.ru/20240419/1054591596.html

Андрей Пинчук: Падение Часова Яра - это предпосылка к появлению Донбасского котла и освобождению Донбасса

Андрей Пинчук: Падение Часова Яра - это предпосылка к появлению Донбасского котла и освобождению Донбасса - 19.04.2024 Украина.ру

Андрей Пинчук: Падение Часова Яра - это предпосылка к появлению Донбасского котла и освобождению Донбасса

Первый министр госбезопасности ДНР полковник Андрей Пинчук рассказал изданию Украина.ру, зачем российская армия штурмует Часов Яр, и почему Украина с помощью Британии бьет ракетами по Крыму

2024-04-19T05:08

2024-04-19T05:08

2024-04-19T05:08

андрей пинчук

сво

спецоперация

крым

ракеты

интервью

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- Андрей Юрьевич, вчерашние удары ракетами по аэродрому в Джанкое некоторые эксперты называют "тренировкой" ВСУ и вскрытием нашей ПВО перед ударом по Крымскому мосту. Согласны ли вы с такой интерпретацией действий ВСУ?- Боевые удары по целям в Крыму я не считаю тренировкой. Они требуют большой подготовительной работы, которая сопровождается определенными мероприятиями: это и работа разведки, в том числе и агентуры, и серьезные финансовые затраты, особенно на фоне сегодняшних сложностей получения Украиной ракет с Запада.Предполагать, что кто-то будет ATACMS и Storm Shadow тратить на тренировки, несерьезно. Это финансово дорогое удовольствие - одна ракета стоит 2,5 миллиона долларов.Считаю, что у Украины и ее западных кураторов есть определенный план действий. В западных СМИ было опубликовано совершенно официальное сообщение о том, что именно Великобритания и именно начальник штаба британской армии адмирал Энтони Радакин призвали Украину сосредоточиться на ракетных ударах по Крыму.Более того, в западных СМИ размещалась также официальная информация, что именно Великобритания готовит удары по Крыму, и что Украина координирует с ней свои действия по этому вопросу.Крым для Британии, государства с морскими амбициями, является одной из точек приложения своих военных усилий. Она хотела бы понизить боевую мощь, боевые возможности полуострова, уничтожив для этого, как средства ПВО, так и нашу авиацию. Украинцами и англичанами для этого создан, если так можно выразиться, антикрымский агломерат.Так что украинский удар по Крыму имел конкретную стратегическую и военно-тактическую цель, а не тренировку.- Зачем ВСУ уничтожать Крымский мост, если вот-вот откроется новый железнодорожный маршрут Ростов-на-Дону – Симферополь, и все военные грузы можно будет пустить, в том числе и по нему? К тому же не стоит сбрасывать со счетов и новую автотрассу из Ростова в Крым, и то, что возможные повреждения Крымского моста все равно можно восстановить. Тогда зачем украинцам тратить драгоценные и дефицитные ракеты для уничтожения моста?- Не важно, что есть железная дорога на полуостров, не важно, какие еще есть логистические возможности, если Крымский мост фактически делает полуостров частью РоссииЕго уничтожение - это разрыв определенной геополитической связки Крыма с Россией. Поэтому сколько бы СВО не шло, украинцы будут пытаться ударить по мосту.- А почему мы не уничтожаем нашими ракетами мосты через Днепр?-Такие вопросы надо задавать Минобороны. Любой эксперт, который начинает умничать и рассказывать о том, что он знает, почему мы их не уничтожаем, был бы врунишкой.Вот я не знаю, почему мы не уничтожаем мосты, хотя все задают этот вопрос. Ему уже два года. Он регулярно возникает.Были разные версии: например, что попросту не можем этого сделать, нет возможностей. Потом доказали, нанеся определенные ракетные удары, что можем. Потом заговорили о том, что помимо мостов есть насыпные дамбы, которые невозможно уничтожить ракетными ударами.- Что даст нам уничтожение мостов через Днепр?- Позволит провести то, что военной наукой называется "изоляцией театра военных действий": перерезание каналов логистики - поставок боеприпасов и личного состава. Таким образом фактически создаются условия взятия левобережной Украины.Если отзеркалить этот вопрос на ВСУ, то это то, что украинцы делали с Херсоном. Они, изолируя, обрезая наши каналы поставок, постепенно вынуждали нас уйти из Херсона и выровнять линию фронта. Удары по мостам создают соответствующие предпосылки для этого, но они имеют смысл только тогда, когда есть более обширная стратегическая операция по взятию левобережных районов.Думаю, что ответ на ваш вопрос кроется в этом. Удар по мосту - это элемент большой стратегической наступательной операции. Нет операции - нет ударов. Все просто.- Недавно украинские спецслужбы взорвали машину бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова, найдены тайники с оружием в ДНР и ЛНР, Буданов заявил, что у запрещенной в России РДК будут новые задачи. Можно ли на этом основании сделать вывод о том, что так как Киев понимает, что на поле боя у ВСУ ничего не получится, то в противостоянии с Россией надо отказаться от "контрнаступов" и перейти к обычному террору и ракетным обстрелам и на этом ограничиться? По вашей оценке, сумели ли украинцы создать серьезную агентурную и подрывную сеть своих агентов, как в самой России, так и на новых территориях?- Я не знаю, с чем вы сравниваете то, достаточно ли большая или недостаточно большая агентурная сеть. Сравнивать надо с ее активностью и эффективностью. Украина проводит теракты. Часть из них, к сожалению, достигают цели. Вот это и есть показатель активности, а не вот эти умозрительные рассуждения.Если хотя бы один из терактов не удается пресечь, значит, агентурная сеть существует и действует достаточно активно. Ее пресечение – это задача спецслужб. Скажу вам так: если бы наши спецслужбы не работали, то украинской подрывной работы на нашей территории было бы значительно больше.- Некоторые военные аналитики считают, что у Украины фактически исчерпан мобилизационный ресурс. Поэтому принимай или не принимай закон о мобилизации, он не поможет ни увеличить комплектацию личного состава, ни сохранить ее на должном уровне. Согласны с этим мнением?- Нет, конечно, этот ресурс не исчерпан. Но тут надо понимать и учитывать то, что для проведения мобилизации нужна политическая устойчивость власти, которая принимает непопулярные решения, и соответствующие настроения общества.Не могу сказать, что украинское общество уже настроено пацифистски. Это было бы неправдой. Но то, что Зеленский, в том числе и на фоне потери легитимности теряет и определённую устойчивость, а соответственно, и возможность принимать непопулярные решения, это да.А так, если провести механический подсчет мужчин призывного возраста, находящихся на Украине, то, нет, мобилизационный ресурс не исчерпан.- В чем важность овладения Часов Яром? В том, что это господствующая высота (240-250 м) и с нее можно держать под огневым контролем, как Константиновку, так и Краматорск, нынешнюю столицу Донецкой области Украины?- Часов Яр – это путь на Краматорск, Славянск и Константиновку. Дело не в том, что из этого города можно наносить удары по указанным вами населенным пунктам, а в том, что это предпосылка к долгожданному замыканию Донбасского котла или котлов, то есть к полному взятию под контроль российской армией Донбасса и уничтожению донбасской группировки ВСУ. Вот и вся цена Часов Яра.

https://ukraina.ru/20230209/1043422998.html

https://ukraina.ru/20240412/1054466610.html

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

андрей пинчук, сво, спецоперация, крым, ракеты, интервью