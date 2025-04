https://ukraina.ru/20250407/1062346689.html

Русский человек – первый в мире, и американцы этому рады. Почему рекорд Овечкина сблизил Россию и США

Русский человек – первый в мире, и американцы этому рады. Почему рекорд Овечкина сблизил Россию и США - 07.04.2025 Украина.ру

Русский человек – первый в мире, и американцы этому рады. Почему рекорд Овечкина сблизил Россию и США

Спорт порой работает лучше даже самых успешных дипломатов, и рекорд российского хоккеиста Александра Овечкина в США это подтвердил

2025-04-07T17:35

2025-04-07T17:35

2025-04-07T17:35

эксклюзив

сша

россия

уэйн гретцки

дональд трамп

кэш патель

хоккей

спорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/07/1062349410_0:70:1200:746_1920x0_80_0_0_dc9c140673a1a9f90c747ac928dddac8.jpg

6 апреля свершилось событие, которого тысячи людей по всему свету ждали на протяжении нескольких недель - капитан Washington Capitals Александр Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, державшийся 26 лет. Подумайте только, ещё с XX века!Билеты на эту игру скупили не только американские, но и канадские болельщики, и, конечно же, российские. Большинство зрителей на трибунах ледового дворца были одеты в джерси команды Washington Capitals, свитера с двуглавыми орлами, даже в джерси сборной РФ. В предвкушении исторического момента люди держали в руках триколоры, изображения Ови, как его прозвали в Штатах, и плакаты со словами поддержки. Дождались. В начале второго периода Овечкин забивает ту самую 895-ю шайбу и становится лучшим снайпером в истории НХЛ.Игру прервали, чтобы сразу же отметить столь знаменательное событие. Поздравить своего капитана на лёд вышли однокомандники и соперники из New York Islanders, а также комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, владелец Washington Capitals Тэд Леонсис, Уэйн Гретцки."Все мы здесь собрались ради этого парня в форме с восьмым номером", - сказал легендарный канадский хоккеист.Двумя днями ранее, когда легендарные хоккеисты сравнялись по количеству забитых шайб, Гретцки сказал журналистам, что его дедушка был русским, и он был бы очень рад, что его рекорд побил русский.Если точнее, его дед эмигрировал из Гродненской губернии Российской империи (современная Белоруссия) и женился на украинке из Тернопольской области, на тот момент входившей в состав Польши. Дома семья общалась на украинском языке.Свой рекорд Овечкин посвятил брату Сергею, в честь которого назвал старшего сына, и отцу. Оба они внесли огромный вклад в его становление как хоккеиста, но не дожили до этого знаменательного дня.Мама спортсмена Татьяна Овечкина, к слову, двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу, в момент гола находилась на трибуне рядом с невесткой Анастасией Шубской (дочерью актрисы Веры Глаголевой) и двумя внуками, но она заранее записала видеообращение, которое включили во время церемонии на экранах арены."Я тобой очень горжусь. Я думаю, что сейчас гордится тобой и папа. Он многое сделал для того, чтобы ты стал таким хорошим игроком, чтобы ты стал нормальным, хорошим парнем. Он бы тобой гордился так же, как и я", - сказала она, до слёз растрогав многих этими словами.В ролике с поздравлениями появились величайшие спортсмены современности, среди которых 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс, баскетболисты Майкл Джордан и Леброн Джеймс, теннисист Роджер Федерер.Когда слово дали виновнику этого торжества, он сказал: "Что за день! Я никогда не думал, что окажусь лучшим снайпером в истории НХЛ. Спасибо (вратарю New York Islanders– ред.) Илье Сорокину, что позволил забросить мне 895-ю шайбу, спасибо всем, кто собрался здесь. Спасибо, россияне, мы сделали это!"Позже в беседе с российскими журналистами Овечкин признался: "Русский человек - первый в мире по голам. Я счастлив за страну. <…> Конечно, чувствовалось, что вся страна переживает, вся страна болеет и огромное им спасибо".В такой важный для себя момент он вообще много говорил о Родине, подчёркивая неразрывную связь с ней.Очень верно отметил министр порта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв: "В эпоху, когда мировой спорт стал ареной для политического противостояния, великий русский хоккеист вновь доказал, что настоящий чемпион пробьёт любые барьеры и завоюет любовь болельщиков в любых обстоятельствах. Ведь Овечкин никогда не скрывал и не стеснялся своего паспорта, остаётся членом Putin Team и в то же время одним из главных лиц мирового хоккея, любимцем миллионов".Это правда.И преданность своей стране не привела к тому, что Овечкина причислили к "агентам Кремля". Наоборот, он стал настоящим любимцем не только миллионов болельщиков, но и американских политиков. За историческим рекордом российского хоккеиста в VIP-ложе наблюдал директор ФБР Кэш Патель, который затем направился в раздевалку Washington Capitals, чтобы лично поздравить триумфатора вечера и сфотографироваться с Овечкиными и Гретцки. Скрыться от глаз российских репортёров руководителю Бюро не удалось. Шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов спросил Пателя, считает ли он хоккей хорошим инструментом для восстановления отношений между США и Россией?"Я рад сегодня быть частью этой великой игры", — ответил директор ФБР.Не скрывает своей симпатии, даже вернее сказать, восхищения, Овечкиным и президент США Дональд Трамп. Он не просто чествовал капитана Washington Capitals со всей командой в Белом доме, когда назвал себя фанатом Ови, но и приглашал хоккеиста с супругой на рождество в первый период правления.Между республиканцами и демократами, стоящими во главе американского государства, разногласия по широкому множеству вопросов, они без устали критикуют друг друга по поводу и без, но в спортивных предпочтениях такие ярые оппоненты, как Трамп и Барак Обама, оказались единодушны. В 2009 году президент-демократ заявил, что рад жить с Овечкиным в одном городе, и назвал его выдающимся российским деятелем, внесшим вклад в развитие мира, наряду с Александром Пушкиным."Америка склонилась перед русским, который только что вырвал рекорд у национального достояния Канады. Спорт в тот момент казался таким могущественным, словно он может быть аполитичным. Возможно, Александр Овечкин — представитель нового мирового порядка, в котором Америка и Россия идут бок о бок. Как он и Гретцки", - написал после исторического матчка немецкий журнал Der Spiegel.Хоккей как часть дипломатииВ телефонном разговоре 18 марта Владимир Путин предложил Дональду Трамп ув контексте нормализации двусторонних отношений организовать в США и РФ хоккейные матчи между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ, и президент США поддержал эту инициативу.Вскоре в официальном телеграм-канале медиа-команды Овечкина появился такой пост: "Кто с кем должен сыграть? Официально формат пока не объявлен! Фантазируем: Команды КХЛ с клубами НХЛ? "Вашингтон" Овечкина с московским "Динамо" или "Питтсбург" Малкина с магнитогорским "Металлургом"?А может, было бы лучше устроить выездную серию команд НХЛ? Лига ежегодно проводит несколько матчей регулярного чемпионата в рамках Глобальной серии в Европе. Поэтому выездные игры клубов НХЛ в России вполне можно было бы представить. Например, битву "Вашингтона" с "Питтсбургом" в Москве или "Тампы" с "Флоридой" в Санкт-Петербурге".И запустили опрос среди подписчиков, какой матч они хотели бы посетить, если бы он проходил в Москве? Самым популярным вариантом стал сборная России (КХЛ и НХЛ) vs сборная США (КХЛ и НХЛ), на втором месте с небольшим отставанием товарищеский матч "Динамо" (Москва) vs "Вашингтон".Клубы КХЛ и НХЛ трижды играли друг с другом, но это было уже давно: в 2008 году магнитогорский "Металлург" и "Нью-Йорк Рейнджерс" в швейцарском Берне, в 2010 году СКА и "Каролина" в Санкт-Петербурге, а также рижское "Динамо" и "Финикс" в Риге.Среди американских пользователей соцсетей эта новость вызвала неоднозначную реакцию: одни недоумевали, в каком формате могут организовать игры, другие сомневались, что хоккеистам из США позволят полететь в Россию, третьи оценивали силы спортсменов из НХЛ и КХЛ, но были и те, кто искренне радовался.А ведь предложение Путина прозвучало не просто, потому что он сам играет в хоккей, – история знает примеры, когда эта игра сближала страны, находящиеся в политическом противостоянии друг с другом. Прежде всего речь о суперсериях 1972 и 1974 годов хоккейных сборных СССР и Канады - коммунистической и капиталистической стран в самый разгар холодной войны, - ставших символом объединяющей силы спорта. В этой игре не было ни проигравших, ни победителей, несмотря на счёт, это было больше, чем просто спортивное состязание.Участник турнира-1974 канадец Горди Хоу сказал: "Советы больше не были нашими злейшими врагами, как мы считали тогда. Они были точно такие же, как мы, - хоккеисты, просто играющие за свою страну".А легендарный вратарь, трёхкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк месяц назад заявил:"Суперсерию-1972 до сих пор помнят и у нас, и за океаном, мы постоянно чествуем её участников, потому что все, кто представлял нашу страну в свитерах сборной, делали очень большое дело, значимость которого вышла далеко за хоккейные рамки. Вот и теперь матчи между сборными России и США могли бы стать одним из символов новой разрядки. Проведя матчи сборных России и США как на наших, так и на североамериканских аренах, мы продемонстрировали бы готовность идти навстречу друг другу, сотрудничать и в области большого спорта, и в других жизненно важных сферах".О матчах сборных СССР и США говорят меньше, но они тоже были: в 1958 году американцы приезжали в Москву, а затем советская команда – в Штаты, заключительная встреча прошла в Окленде и Портленде в 1990-м. Так что, если суперсерию между сборными США и России всё же организуют, то она станет первой в истории.И запрос на неё, судя по всему, есть. Как сообщил глава КХЛ Алексей Морозов, возможность проведения матчей с НХЛ обсуждалась два-три года назад, сейчас прорабатывают возможные варианты. А двукратный олимпийский чемпион по хоккею, первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Вячеслав Фетисов сейчас получает сообщения от коллег из США с призывом развивать хоккейную дипломатию.Эффективность этого инструмента признают дипломаты по обе стороны Атлантики.Предыдущий посол США в РФ Джон Салливан, который был вынужден досрочно завершить загранкомандировку и вернуться на Родину из-за болезни жены, ещё в декабре 2021 года сказал на пресс-конференции в Ярославле в рамках XI российско-американского фестиваля "Мост через океан": "С тех пор, как я прибыл для работы послом, неустанно повторяю, что именно хоккей объединяет россиян и жителей Северной Америки. Это один из примеров связей, которые возникают вне политики".В свою очередь, российское посольство в Вашингтоне в поздравлении Овечкину отметило, что хоккей давно стал мостом между нашими странами, а сила спорта – это пространство для взаимопонимания и дружбы.Последний тезис относится не только к хоккею, России и США. Так, в 1971 году на пике напряжённости улучшить американо-китайские отношения удалось не за столом переговоров, а за столом для настольного тенниса: сборную США по пинг-понгу пригласили в КНР на товарищеский турнир, а пока спортсмены соревновались, американские дипломаты готовили почву для первых переговоров президента США республиканца Ричарда Никсона и председателя ЦК КПК Мао Цзэдуна. Любопытно, что эта вошедшая в историю пинг-понговая дипломатия стала возможной из-за банальной случайности – член сборной США Гленн Коуэн опоздал на автобус своей команды на чемпионате мира по настольному теннису в Японии, а китайцы решили его подвести.Для Индии и Пакистана связующим звеном стал крикет – самая популярная в Южной Азии игра. Премьер-министр Индии Манмохан Сингх пригласил президента Пакистана Первеза Мушаррафа вместе посмотреть полуфинал чемпионата мира по крикету 2011 года с участием сборных двух стран. По итогам состоявшихся там неформальных переговоров лидеры объявили об успешном раунде "крикетной дипломатии".В 2018 году в Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане приняла участие сборная КНДР (три горнолыжника, двое лыжников, спортивная пара по фигурному катанию, двое шорт-трекистов). Более того, в женском хоккее выступала Объединённая сборная Кореи из представительниц обеих республик.Так что, может, новым витком разрядки между Россией и Соединёнными Штатами станет именно хоккей.А что касается Овечкина, остались рекорды, которые ему ещё не покорились. В частности лучшим по количеству заброшенных шайб в НХЛ с учётом плей-офф (а не только в регулярных матчах) остаётся Гретцки. Так что и Америка, и Россия продолжают вместе наблюдать за его следующими успехами. В конце концов, главная мечта отца Овечкина до сих пор не сбылась – олимпийское золото. В составе сборной, победившей в драматическом финале против Германии на Играх-2018 Ови не было из-за запрета Международной федерации хоккея (IIHF) на участие хоккеистов НХЛ.Допустят ли Россию к Олимпиаде-2026 в Италии, неизвестно. Вот и проверим хоккейную дипломатию в действии.Читайте также: Неполитические ласточки оттепели имени Трампа: россиян хотят видеть на Олимпийских играх в Италии

https://ukraina.ru/20221230/1042319464.html

https://ukraina.ru/20250113/1060219914.html

https://ukraina.ru/20241201/1059336413.html

https://ukraina.ru/20230110/1042507116.html

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, россия, уэйн гретцки, дональд трамп, кэш патель, хоккей, спорт