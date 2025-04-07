Русский человек – первый в мире, и американцы этому рады. Почему рекорд Овечкина сблизил Россию и США - 07.04.2025 Украина.ру
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Русский человек – первый в мире, и американцы этому рады. Почему рекорд Овечкина сблизил Россию и США
Русский человек – первый в мире, и американцы этому рады. Почему рекорд Овечкина сблизил Россию и США - 07.04.2025 Украина.ру
Русский человек – первый в мире, и американцы этому рады. Почему рекорд Овечкина сблизил Россию и США
Спорт порой работает лучше даже самых успешных дипломатов, и рекорд российского хоккеиста Александра Овечкина в США это подтвердил
2025-04-07T17:35
2025-04-07T17:35
эксклюзив
сша
россия
уэйн гретцки
дональд трамп
кэш патель
хоккей
спорт
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6 апреля свершилось событие, которого тысячи людей по всему свету ждали на протяжении нескольких недель - капитан Washington Capitals Александр Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, державшийся 26 лет. Подумайте только, ещё с XX века!Билеты на эту игру скупили не только американские, но и канадские болельщики, и, конечно же, российские. Большинство зрителей на трибунах ледового дворца были одеты в джерси команды Washington Capitals, свитера с двуглавыми орлами, даже в джерси сборной РФ. В предвкушении исторического момента люди держали в руках триколоры, изображения Ови, как его прозвали в Штатах, и плакаты со словами поддержки. Дождались. В начале второго периода Овечкин забивает ту самую 895-ю шайбу и становится лучшим снайпером в истории НХЛ.Игру прервали, чтобы сразу же отметить столь знаменательное событие. Поздравить своего капитана на лёд вышли однокомандники и соперники из New York Islanders, а также комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, владелец Washington Capitals Тэд Леонсис, Уэйн Гретцки."Все мы здесь собрались ради этого парня в форме с восьмым номером", - сказал легендарный канадский хоккеист.Двумя днями ранее, когда легендарные хоккеисты сравнялись по количеству забитых шайб, Гретцки сказал журналистам, что его дедушка был русским, и он был бы очень рад, что его рекорд побил русский.Если точнее, его дед эмигрировал из Гродненской губернии Российской империи (современная Белоруссия) и женился на украинке из Тернопольской области, на тот момент входившей в состав Польши. Дома семья общалась на украинском языке.Свой рекорд Овечкин посвятил брату Сергею, в честь которого назвал старшего сына, и отцу. Оба они внесли огромный вклад в его становление как хоккеиста, но не дожили до этого знаменательного дня.Мама спортсмена Татьяна Овечкина, к слову, двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу, в момент гола находилась на трибуне рядом с невесткой Анастасией Шубской (дочерью актрисы Веры Глаголевой) и двумя внуками, но она заранее записала видеообращение, которое включили во время церемонии на экранах арены."Я тобой очень горжусь. Я думаю, что сейчас гордится тобой и папа. Он многое сделал для того, чтобы ты стал таким хорошим игроком, чтобы ты стал нормальным, хорошим парнем. Он бы тобой гордился так же, как и я", - сказала она, до слёз растрогав многих этими словами.В ролике с поздравлениями появились величайшие спортсмены современности, среди которых 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс, баскетболисты Майкл Джордан и Леброн Джеймс, теннисист Роджер Федерер.Когда слово дали виновнику этого торжества, он сказал: "Что за день! Я никогда не думал, что окажусь лучшим снайпером в истории НХЛ. Спасибо (вратарю New York Islanders– ред.) Илье Сорокину, что позволил забросить мне 895-ю шайбу, спасибо всем, кто собрался здесь. Спасибо, россияне, мы сделали это!"Позже в беседе с российскими журналистами Овечкин признался: "Русский человек - первый в мире по голам. Я счастлив за страну. &lt;…&gt; Конечно, чувствовалось, что вся страна переживает, вся страна болеет и огромное им спасибо".В такой важный для себя момент он вообще много говорил о Родине, подчёркивая неразрывную связь с ней.Очень верно отметил министр порта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв: "В эпоху, когда мировой спорт стал ареной для политического противостояния, великий русский хоккеист вновь доказал, что настоящий чемпион пробьёт любые барьеры и завоюет любовь болельщиков в любых обстоятельствах. Ведь Овечкин никогда не скрывал и не стеснялся своего паспорта, остаётся членом Putin Team и в то же время одним из главных лиц мирового хоккея, любимцем миллионов".Это правда.И преданность своей стране не привела к тому, что Овечкина причислили к "агентам Кремля". Наоборот, он стал настоящим любимцем не только миллионов болельщиков, но и американских политиков. За историческим рекордом российского хоккеиста в VIP-ложе наблюдал директор ФБР Кэш Патель, который затем направился в раздевалку Washington Capitals, чтобы лично поздравить триумфатора вечера и сфотографироваться с Овечкиными и Гретцки. Скрыться от глаз российских репортёров руководителю Бюро не удалось. Шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов спросил Пателя, считает ли он хоккей хорошим инструментом для восстановления отношений между США и Россией?"Я рад сегодня быть частью этой великой игры", — ответил директор ФБР.Не скрывает своей симпатии, даже вернее сказать, восхищения, Овечкиным и президент США Дональд Трамп. Он не просто чествовал капитана Washington Capitals со всей командой в Белом доме, когда назвал себя фанатом Ови, но и приглашал хоккеиста с супругой на рождество в первый период правления.Между республиканцами и демократами, стоящими во главе американского государства, разногласия по широкому множеству вопросов, они без устали критикуют друг друга по поводу и без, но в спортивных предпочтениях такие ярые оппоненты, как Трамп и Барак Обама, оказались единодушны. В 2009 году президент-демократ заявил, что рад жить с Овечкиным в одном городе, и назвал его выдающимся российским деятелем, внесшим вклад в развитие мира, наряду с Александром Пушкиным."Америка склонилась перед русским, который только что вырвал рекорд у национального достояния Канады. Спорт в тот момент казался таким могущественным, словно он может быть аполитичным. Возможно, Александр Овечкин — представитель нового мирового порядка, в котором Америка и Россия идут бок о бок. Как он и Гретцки", - написал после исторического матчка немецкий журнал Der Spiegel.Хоккей как часть дипломатииВ телефонном разговоре 18 марта Владимир Путин предложил Дональду Трамп ув контексте нормализации двусторонних отношений организовать в США и РФ хоккейные матчи между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ, и президент США поддержал эту инициативу.Вскоре в официальном телеграм-канале медиа-команды Овечкина появился такой пост: "Кто с кем должен сыграть? Официально формат пока не объявлен! Фантазируем: Команды КХЛ с клубами НХЛ? "Вашингтон" Овечкина с московским "Динамо" или "Питтсбург" Малкина с магнитогорским "Металлургом"?А может, было бы лучше устроить выездную серию команд НХЛ? Лига ежегодно проводит несколько матчей регулярного чемпионата в рамках Глобальной серии в Европе. Поэтому выездные игры клубов НХЛ в России вполне можно было бы представить. Например, битву "Вашингтона" с "Питтсбургом" в Москве или "Тампы" с "Флоридой" в Санкт-Петербурге".И запустили опрос среди подписчиков, какой матч они хотели бы посетить, если бы он проходил в Москве? Самым популярным вариантом стал сборная России (КХЛ и НХЛ) vs сборная США (КХЛ и НХЛ), на втором месте с небольшим отставанием товарищеский матч "Динамо" (Москва) vs "Вашингтон".Клубы КХЛ и НХЛ трижды играли друг с другом, но это было уже давно: в 2008 году магнитогорский "Металлург" и "Нью-Йорк Рейнджерс" в швейцарском Берне, в 2010 году СКА и "Каролина" в Санкт-Петербурге, а также рижское "Динамо" и "Финикс" в Риге.Среди американских пользователей соцсетей эта новость вызвала неоднозначную реакцию: одни недоумевали, в каком формате могут организовать игры, другие сомневались, что хоккеистам из США позволят полететь в Россию, третьи оценивали силы спортсменов из НХЛ и КХЛ, но были и те, кто искренне радовался.А ведь предложение Путина прозвучало не просто, потому что он сам играет в хоккей, – история знает примеры, когда эта игра сближала страны, находящиеся в политическом противостоянии друг с другом. Прежде всего речь о суперсериях 1972 и 1974 годов хоккейных сборных СССР и Канады - коммунистической и капиталистической стран в самый разгар холодной войны, - ставших символом объединяющей силы спорта. В этой игре не было ни проигравших, ни победителей, несмотря на счёт, это было больше, чем просто спортивное состязание.Участник турнира-1974 канадец Горди Хоу сказал: "Советы больше не были нашими злейшими врагами, как мы считали тогда. Они были точно такие же, как мы, - хоккеисты, просто играющие за свою страну".А легендарный вратарь, трёхкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк месяц назад заявил:"Суперсерию-1972 до сих пор помнят и у нас, и за океаном, мы постоянно чествуем её участников, потому что все, кто представлял нашу страну в свитерах сборной, делали очень большое дело, значимость которого вышла далеко за хоккейные рамки. Вот и теперь матчи между сборными России и США могли бы стать одним из символов новой разрядки. Проведя матчи сборных России и США как на наших, так и на североамериканских аренах, мы продемонстрировали бы готовность идти навстречу друг другу, сотрудничать и в области большого спорта, и в других жизненно важных сферах".О матчах сборных СССР и США говорят меньше, но они тоже были: в 1958 году американцы приезжали в Москву, а затем советская команда – в Штаты, заключительная встреча прошла в Окленде и Портленде в 1990-м. Так что, если суперсерию между сборными США и России всё же организуют, то она станет первой в истории.И запрос на неё, судя по всему, есть. Как сообщил глава КХЛ Алексей Морозов, возможность проведения матчей с НХЛ обсуждалась два-три года назад, сейчас прорабатывают возможные варианты. А двукратный олимпийский чемпион по хоккею, первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Вячеслав Фетисов сейчас получает сообщения от коллег из США с призывом развивать хоккейную дипломатию.Эффективность этого инструмента признают дипломаты по обе стороны Атлантики.Предыдущий посол США в РФ Джон Салливан, который был вынужден досрочно завершить загранкомандировку и вернуться на Родину из-за болезни жены, ещё в декабре 2021 года сказал на пресс-конференции в Ярославле в рамках XI российско-американского фестиваля "Мост через океан": "С тех пор, как я прибыл для работы послом, неустанно повторяю, что именно хоккей объединяет россиян и жителей Северной Америки. Это один из примеров связей, которые возникают вне политики".В свою очередь, российское посольство в Вашингтоне в поздравлении Овечкину отметило, что хоккей давно стал мостом между нашими странами, а сила спорта – это пространство для взаимопонимания и дружбы.Последний тезис относится не только к хоккею, России и США. Так, в 1971 году на пике напряжённости улучшить американо-китайские отношения удалось не за столом переговоров, а за столом для настольного тенниса: сборную США по пинг-понгу пригласили в КНР на товарищеский турнир, а пока спортсмены соревновались, американские дипломаты готовили почву для первых переговоров президента США республиканца Ричарда Никсона и председателя ЦК КПК Мао Цзэдуна. Любопытно, что эта вошедшая в историю пинг-понговая дипломатия стала возможной из-за банальной случайности – член сборной США Гленн Коуэн опоздал на автобус своей команды на чемпионате мира по настольному теннису в Японии, а китайцы решили его подвести.Для Индии и Пакистана связующим звеном стал крикет – самая популярная в Южной Азии игра. Премьер-министр Индии Манмохан Сингх пригласил президента Пакистана Первеза Мушаррафа вместе посмотреть полуфинал чемпионата мира по крикету 2011 года с участием сборных двух стран. По итогам состоявшихся там неформальных переговоров лидеры объявили об успешном раунде "крикетной дипломатии".В 2018 году в Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане приняла участие сборная КНДР (три горнолыжника, двое лыжников, спортивная пара по фигурному катанию, двое шорт-трекистов). Более того, в женском хоккее выступала Объединённая сборная Кореи из представительниц обеих республик.Так что, может, новым витком разрядки между Россией и Соединёнными Штатами станет именно хоккей.А что касается Овечкина, остались рекорды, которые ему ещё не покорились. В частности лучшим по количеству заброшенных шайб в НХЛ с учётом плей-офф (а не только в регулярных матчах) остаётся Гретцки. Так что и Америка, и Россия продолжают вместе наблюдать за его следующими успехами. В конце концов, главная мечта отца Овечкина до сих пор не сбылась – олимпийское золото. В составе сборной, победившей в драматическом финале против Германии на Играх-2018 Ови не было из-за запрета Международной федерации хоккея (IIHF) на участие хоккеистов НХЛ.Допустят ли Россию к Олимпиаде-2026 в Италии, неизвестно. Вот и проверим хоккейную дипломатию в действии.Читайте также: Неполитические ласточки оттепели имени Трампа: россиян хотят видеть на Олимпийских играх в Италии
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, сша, россия, уэйн гретцки, дональд трамп, кэш патель, хоккей, спорт
Эксклюзив, США, Россия, Уэйн Гретцки, Дональд Трамп, Кэш Патель, хоккей, спорт

Русский человек – первый в мире, и американцы этому рады. Почему рекорд Овечкина сблизил Россию и США

17:35 07.04.2025
 
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- РИА Новости, 1920, 07.04.2025
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
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Спорт порой работает лучше даже самых успешных дипломатов, и рекорд российского хоккеиста Александра Овечкина в США это подтвердил
6 апреля свершилось событие, которого тысячи людей по всему свету ждали на протяжении нескольких недель - капитан Washington Capitals Александр Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, державшийся 26 лет. Подумайте только, ещё с XX века!
Билеты на эту игру скупили не только американские, но и канадские болельщики, и, конечно же, российские. Большинство зрителей на трибунах ледового дворца были одеты в джерси команды Washington Capitals, свитера с двуглавыми орлами, даже в джерси сборной РФ. В предвкушении исторического момента люди держали в руках триколоры, изображения Ови, как его прозвали в Штатах, и плакаты со словами поддержки.
Дождались. В начале второго периода Овечкин забивает ту самую 895-ю шайбу и становится лучшим снайпером в истории НХЛ.
Игру прервали, чтобы сразу же отметить столь знаменательное событие. Поздравить своего капитана на лёд вышли однокомандники и соперники из New York Islanders, а также комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, владелец Washington Capitals Тэд Леонсис, Уэйн Гретцки.
"Все мы здесь собрались ради этого парня в форме с восьмым номером", - сказал легендарный канадский хоккеист.
Двумя днями ранее, когда легендарные хоккеисты сравнялись по количеству забитых шайб, Гретцки сказал журналистам, что его дедушка был русским, и он был бы очень рад, что его рекорд побил русский.
Если точнее, его дед эмигрировал из Гродненской губернии Российской империи (современная Белоруссия) и женился на украинке из Тернопольской области, на тот момент входившей в состав Польши. Дома семья общалась на украинском языке.
Награждение членов сборной России по хоккею в Кремле - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
30 декабря 2022, 17:11
Украинцы задумали недоброе в отношении Александра ОвечкинаКонгресс украинцев Канады просит правительство страны запретить въезд российскому хоккеисту Александру Овечкину, выступающему в НХЛ за клуб "Вашингтон Кэпиталз", пишет Washington Hockey Now
Свой рекорд Овечкин посвятил брату Сергею, в честь которого назвал старшего сына, и отцу. Оба они внесли огромный вклад в его становление как хоккеиста, но не дожили до этого знаменательного дня.
Мама спортсмена Татьяна Овечкина, к слову, двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу, в момент гола находилась на трибуне рядом с невесткой Анастасией Шубской (дочерью актрисы Веры Глаголевой) и двумя внуками, но она заранее записала видеообращение, которое включили во время церемонии на экранах арены.
"Я тобой очень горжусь. Я думаю, что сейчас гордится тобой и папа. Он многое сделал для того, чтобы ты стал таким хорошим игроком, чтобы ты стал нормальным, хорошим парнем. Он бы тобой гордился так же, как и я", - сказала она, до слёз растрогав многих этими словами.
В ролике с поздравлениями появились величайшие спортсмены современности, среди которых 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс, баскетболисты Майкл Джордан и Леброн Джеймс, теннисист Роджер Федерер.
Когда слово дали виновнику этого торжества, он сказал: "Что за день! Я никогда не думал, что окажусь лучшим снайпером в истории НХЛ. Спасибо (вратарю New York Islanders– ред.) Илье Сорокину, что позволил забросить мне 895-ю шайбу, спасибо всем, кто собрался здесь. Спасибо, россияне, мы сделали это!"
Позже в беседе с российскими журналистами Овечкин признался: "Русский человек - первый в мире по голам. Я счастлив за страну. <…> Конечно, чувствовалось, что вся страна переживает, вся страна болеет и огромное им спасибо".
В такой важный для себя момент он вообще много говорил о Родине, подчёркивая неразрывную связь с ней.
Очень верно отметил министр порта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв: "В эпоху, когда мировой спорт стал ареной для политического противостояния, великий русский хоккеист вновь доказал, что настоящий чемпион пробьёт любые барьеры и завоюет любовь болельщиков в любых обстоятельствах. Ведь Овечкин никогда не скрывал и не стеснялся своего паспорта, остаётся членом Putin Team и в то же время одним из главных лиц мирового хоккея, любимцем миллионов".
Это правда.
И преданность своей стране не привела к тому, что Овечкина причислили к "агентам Кремля". Наоборот, он стал настоящим любимцем не только миллионов болельщиков, но и американских политиков. За историческим рекордом российского хоккеиста в VIP-ложе наблюдал директор ФБР Кэш Патель, который затем направился в раздевалку Washington Capitals, чтобы лично поздравить триумфатора вечера и сфотографироваться с Овечкиными и Гретцки.
Скрыться от глаз российских репортёров руководителю Бюро не удалось. Шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов спросил Пателя, считает ли он хоккей хорошим инструментом для восстановления отношений между США и Россией?
"Я рад сегодня быть частью этой великой игры", — ответил директор ФБР.
- РИА Новости, 1920, 13.01.2025
13 января, 12:29
Знатный сказочник и "украинский шептун" Трампа, которого сравнивают с Берией: кто возглавит ФБРРовно через неделю, 20 января, Дональд Трамп официально станет 47-м президентом США. Эти дни будут иметь решающее значение для его команды, поскольку в Сенате начинаются слушания по утверждению кандидатов на высокие должности будущей администрации. Самое время присмотреться к этим людям
Не скрывает своей симпатии, даже вернее сказать, восхищения, Овечкиным и президент США Дональд Трамп. Он не просто чествовал капитана Washington Capitals со всей командой в Белом доме, когда назвал себя фанатом Ови, но и приглашал хоккеиста с супругой на рождество в первый период правления.
Между республиканцами и демократами, стоящими во главе американского государства, разногласия по широкому множеству вопросов, они без устали критикуют друг друга по поводу и без, но в спортивных предпочтениях такие ярые оппоненты, как Трамп и Барак Обама, оказались единодушны. В 2009 году президент-демократ заявил, что рад жить с Овечкиным в одном городе, и назвал его выдающимся российским деятелем, внесшим вклад в развитие мира, наряду с Александром Пушкиным.
"Америка склонилась перед русским, который только что вырвал рекорд у национального достояния Канады. Спорт в тот момент казался таким могущественным, словно он может быть аполитичным. Возможно, Александр Овечкин — представитель нового мирового порядка, в котором Америка и Россия идут бок о бок. Как он и Гретцки", - написал после исторического матчка немецкий журнал Der Spiegel.
Хоккей как часть дипломатии
В телефонном разговоре 18 марта Владимир Путин предложил Дональду Трамп ув контексте нормализации двусторонних отношений организовать в США и РФ хоккейные матчи между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ, и президент США поддержал эту инициативу.
Вскоре в официальном телеграм-канале медиа-команды Овечкина появился такой пост: "Кто с кем должен сыграть? Официально формат пока не объявлен! Фантазируем: Команды КХЛ с клубами НХЛ? "Вашингтон" Овечкина с московским "Динамо" или "Питтсбург" Малкина с магнитогорским "Металлургом"?
А может, было бы лучше устроить выездную серию команд НХЛ? Лига ежегодно проводит несколько матчей регулярного чемпионата в рамках Глобальной серии в Европе. Поэтому выездные игры клубов НХЛ в России вполне можно было бы представить. Например, битву "Вашингтона" с "Питтсбургом" в Москве или "Тампы" с "Флоридой" в Санкт-Петербурге".
И запустили опрос среди подписчиков, какой матч они хотели бы посетить, если бы он проходил в Москве? Самым популярным вариантом стал сборная России (КХЛ и НХЛ) vs сборная США (КХЛ и НХЛ), на втором месте с небольшим отставанием товарищеский матч "Динамо" (Москва) vs "Вашингтон".
Клубы КХЛ и НХЛ трижды играли друг с другом, но это было уже давно: в 2008 году магнитогорский "Металлург" и "Нью-Йорк Рейнджерс" в швейцарском Берне, в 2010 году СКА и "Каролина" в Санкт-Петербурге, а также рижское "Динамо" и "Финикс" в Риге.
Среди американских пользователей соцсетей эта новость вызвала неоднозначную реакцию: одни недоумевали, в каком формате могут организовать игры, другие сомневались, что хоккеистам из США позволят полететь в Россию, третьи оценивали силы спортсменов из НХЛ и КХЛ, но были и те, кто искренне радовался.
Хоккей. Кубок Карьяла. Матч Чехия - Россия - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
1 декабря 2024, 10:56
Болельщики поддержали российским флагом русских хоккеистов на матче НХЛВо время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами "Флорида Пантерс" и "Каролина Харрикейнс" болельщики на трибунах вывесили российский флаг. Об этом сообщает РИА Новости.
А ведь предложение Путина прозвучало не просто, потому что он сам играет в хоккей, – история знает примеры, когда эта игра сближала страны, находящиеся в политическом противостоянии друг с другом. Прежде всего речь о суперсериях 1972 и 1974 годов хоккейных сборных СССР и Канады - коммунистической и капиталистической стран в самый разгар холодной войны, - ставших символом объединяющей силы спорта. В этой игре не было ни проигравших, ни победителей, несмотря на счёт, это было больше, чем просто спортивное состязание.
Участник турнира-1974 канадец Горди Хоу сказал: "Советы больше не были нашими злейшими врагами, как мы считали тогда. Они были точно такие же, как мы, - хоккеисты, просто играющие за свою страну".
А легендарный вратарь, трёхкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк месяц назад заявил:"Суперсерию-1972 до сих пор помнят и у нас, и за океаном, мы постоянно чествуем её участников, потому что все, кто представлял нашу страну в свитерах сборной, делали очень большое дело, значимость которого вышла далеко за хоккейные рамки. Вот и теперь матчи между сборными России и США могли бы стать одним из символов новой разрядки. Проведя матчи сборных России и США как на наших, так и на североамериканских аренах, мы продемонстрировали бы готовность идти навстречу друг другу, сотрудничать и в области большого спорта, и в других жизненно важных сферах".
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЦеремония чествования хоккеистов, участвовавших в Суперсерии-72
Церемония чествования хоккеистов, участвовавших в Суперсерии-72 - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Церемония чествования хоккеистов, участвовавших в Суперсерии-72
О матчах сборных СССР и США говорят меньше, но они тоже были: в 1958 году американцы приезжали в Москву, а затем советская команда – в Штаты, заключительная встреча прошла в Окленде и Портленде в 1990-м. Так что, если суперсерию между сборными США и России всё же организуют, то она станет первой в истории.
И запрос на неё, судя по всему, есть. Как сообщил глава КХЛ Алексей Морозов, возможность проведения матчей с НХЛ обсуждалась два-три года назад, сейчас прорабатывают возможные варианты. А двукратный олимпийский чемпион по хоккею, первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Вячеслав Фетисов сейчас получает сообщения от коллег из США с призывом развивать хоккейную дипломатию.
Эффективность этого инструмента признают дипломаты по обе стороны Атлантики.
Предыдущий посол США в РФ Джон Салливан, который был вынужден досрочно завершить загранкомандировку и вернуться на Родину из-за болезни жены, ещё в декабре 2021 года сказал на пресс-конференции в Ярославле в рамках XI российско-американского фестиваля "Мост через океан": "С тех пор, как я прибыл для работы послом, неустанно повторяю, что именно хоккей объединяет россиян и жителей Северной Америки. Это один из примеров связей, которые возникают вне политики".
В свою очередь, российское посольство в Вашингтоне в поздравлении Овечкину отметило, что хоккей давно стал мостом между нашими странами, а сила спорта – это пространство для взаимопонимания и дружбы.
Последний тезис относится не только к хоккею, России и США. Так, в 1971 году на пике напряжённости улучшить американо-китайские отношения удалось не за столом переговоров, а за столом для настольного тенниса: сборную США по пинг-понгу пригласили в КНР на товарищеский турнир, а пока спортсмены соревновались, американские дипломаты готовили почву для первых переговоров президента США республиканца Ричарда Никсона и председателя ЦК КПК Мао Цзэдуна. Любопытно, что эта вошедшая в историю пинг-понговая дипломатия стала возможной из-за банальной случайности – член сборной США Гленн Коуэн опоздал на автобус своей команды на чемпионате мира по настольному теннису в Японии, а китайцы решили его подвести.
Грег Вайнер интервью
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Грег Вайнер: Для прекращения войны на Украине России и США нужны свои Брежнев и НиксонВойна во Вьетнаме, которую закончил Ричард Никсон, была идеологической. Это было противостояние капиталистической Америки с коммунистическим Китаем. А у происходящего на Украине – иные цели и задачи
Для Индии и Пакистана связующим звеном стал крикет – самая популярная в Южной Азии игра. Премьер-министр Индии Манмохан Сингх пригласил президента Пакистана Первеза Мушаррафа вместе посмотреть полуфинал чемпионата мира по крикету 2011 года с участием сборных двух стран. По итогам состоявшихся там неформальных переговоров лидеры объявили об успешном раунде "крикетной дипломатии".
В 2018 году в Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане приняла участие сборная КНДР (три горнолыжника, двое лыжников, спортивная пара по фигурному катанию, двое шорт-трекистов). Более того, в женском хоккее выступала Объединённая сборная Кореи из представительниц обеих республик.
Так что, может, новым витком разрядки между Россией и Соединёнными Штатами станет именно хоккей.
А что касается Овечкина, остались рекорды, которые ему ещё не покорились. В частности лучшим по количеству заброшенных шайб в НХЛ с учётом плей-офф (а не только в регулярных матчах) остаётся Гретцки. Так что и Америка, и Россия продолжают вместе наблюдать за его следующими успехами.
В конце концов, главная мечта отца Овечкина до сих пор не сбылась – олимпийское золото. В составе сборной, победившей в драматическом финале против Германии на Играх-2018 Ови не было из-за запрета Международной федерации хоккея (IIHF) на участие хоккеистов НХЛ.
Допустят ли Россию к Олимпиаде-2026 в Италии, неизвестно. Вот и проверим хоккейную дипломатию в действии.
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ЭксклюзивСШАРоссияУэйн ГретцкиДональд ТрампКэш Пательхоккейспорт
 
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