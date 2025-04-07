https://ukraina.ru/20250407/1062349617.html

Давняя заноза для ВСУ: Дандыкин рассказал, как с Кинбурнской косы ВС РФ держат "на прицеле" Очаков

Давняя заноза для ВСУ: Дандыкин рассказал, как с Кинбурнской косы ВС РФ держат "на прицеле" Очаков - 07.04.2025 Украина.ру

Давняя заноза для ВСУ: Дандыкин рассказал, как с Кинбурнской косы ВС РФ держат "на прицеле" Очаков

У Кинбурнской косы очень выгодное положение, потому что оттуда в пределах прямой видимости находится Очаков. Вся эта военная инфраструктура Украины находится под нашим прицелом. Об этом рассказал в интервью для издания Украина.ру капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин

2025-04-07T20:30

2025-04-07T20:30

2025-04-07T20:34

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Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВС РФ с территории Кинбурнской косы полностью заблокировали украинские порты в Николаевской и Херсонской областях и что там сейчас нет ни военных, ни коммерческих судов. Российские военные уже давно находятся на Кинбурнской косе. У нее очень выгодное положение, потому что оттуда в пределах прямой видимости находится Очаков, где обосновались британцы, сообщил эксперт."Именно оттуда шли БЭКи (безэкипажные катера. - Ред.). Киевский режим также пытался высадить на косу десант со спецназом на подаренных им Западом штурмовых лодках, но всякий раз эти попытки заканчивались уничтожением квалифицированных кадров противника", — подчеркнул Дандыкин.Хотя маловероятно, что в этих десантных операциях принимали участия сами британцы, потому что они предпочитают отсиживаться на берегу, уточнил он."Так вот вся эта военная инфраструктура Украины находится под ударом наших войск. Более того, киевский режим сам перегородил там фарватер, затопив свой бывший флагман "Гетман Сагайдачный" (фрегат был затоплен экипажем в 2022 году в порту Николаева. — Ред.)", — указал Дандыкин.То есть Кинбурнская коса – это давняя заноза для ВСУ, которую они не могут вытащить. Она будет иметь важнейшее значение для освобождения Херсона, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Василий Дандыкин: Кинбурнская коса стала занозой для ВСУ, которую они до сих пор не могут вытащить" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО и перспективах летней кампании ВС РФ — в материале "Тимофей Ермаков: Россия готовит удары на Искру и Новопавловку, чтобы обвалить Юго-западный фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250407/1062335291.html

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