ЕС отказал Прибалтике в финансировании антироссийской "стены беспилотников" - 07.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250407/1062348228.html
ЕС отказал Прибалтике в финансировании антироссийской "стены беспилотников"
ЕС отказал Прибалтике в финансировании антироссийской "стены беспилотников" - 07.04.2025 Украина.ру
ЕС отказал Прибалтике в финансировании антироссийской "стены беспилотников"
Евросоюз не будет финансировать прибалтийскую "стену беспилотников" на границе с Россией. Об этом сообщило МВД Литвы.
2025-04-07T17:26
2025-04-07T17:29
новости
россия
литва
эстония
ес
евросоюз
мвд
латвия
прибалтика
бывший ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/18/1058323843_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_79adaf17faafeb332526feb91283e4aa.jpg
Литва и Эстония не получили от Европейского союза (ЕС) финансирования на так называемый "дроновый заслон", предназначенный для защиты их границ, сообщает Министерство внутренних дел (МВД)."Пограничные службы Эстонии и Литвы ранее подали заявку на финансирование ЕС для проекта по использованию дронов, целью которого было создание на границе так называемого "дронового заслона", однако проект не получил финансирования. Эстония была основным заявителем, Литва была партнером", — сказано в официальном комментарии литовского министерства.Там также отметили, что МВД и Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) "инвестируют в развитие возможностей дронов и антидронов, однако в данном случае речь идет только о защите государственной границы Литвы".Литовское издание BNS сообщило со ссылкой на литовскую погранслужбу, что официальный Брюссель ещё в начале марта отклонил заявку на финансирование антироссийской "стены беспилотников" ("дронового заслона").В публикации отмечено, что в мае 2024 года министр внутренних дел Агне Билотайте объявила, что прибалтийские республики договорились создать пресловутый называемый "дроновый заслон". Билотайте тогда заявляла, что для создания такого заслона будут использовать беспилотные летательные аппараты для наблюдения за границей, а также системы противодействия дронам, которые позволят им останавливать дроны из враждебных государств, используемые для контрабанды и провокаций.В мае 2024 года шесть стран Евросоюза решили создать "дроновую стену" на границе Союзного государства России и Белоруссии. Формально заявлялось стремление противодействовать потоку нелегальной миграции в ЕС. Участие в проекте приняли Норвегия, Польша, Финляндия и три прибалтийские постсоветские республики, сообщала FT. После анонса проекта они обратились за финансовой помощью в Еврокомиссию.Тем временем польские пограничники и таможенники Польши пропустили в Белоруссию следовавший транзитом из ЕС в Россию грузовик с огромной партией взрывчатки. Подробности в публикации Киев взрывчаткой из Польши пытается развязать террористическую войну в России – Миронов
россия
литва
эстония
латвия
прибалтика
бывший ссср
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/18/1058323843_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7d4e2d6a7e3f1ac9aed6ecf8a4f699ed.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, литва, эстония, ес, евросоюз, мвд, латвия, прибалтика, бывший ссср, миграционный кризис, дефицит бюджета, еврокомиссия
Новости, Россия, Литва, Эстония, ЕС, Евросоюз, МВД, Латвия, Прибалтика, бывший СССР, миграционный кризис, дефицит бюджета, Еврокомиссия

ЕС отказал Прибалтике в финансировании антироссийской "стены беспилотников"

17:26 07.04.2025 (обновлено: 17:29 07.04.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Евросоюз не будет финансировать прибалтийскую "стену беспилотников" на границе с Россией. Об этом сообщило МВД Литвы.
Литва и Эстония не получили от Европейского союза (ЕС) финансирования на так называемый "дроновый заслон", предназначенный для защиты их границ, сообщает Министерство внутренних дел (МВД).
"Пограничные службы Эстонии и Литвы ранее подали заявку на финансирование ЕС для проекта по использованию дронов, целью которого было создание на границе так называемого "дронового заслона", однако проект не получил финансирования. Эстония была основным заявителем, Литва была партнером", — сказано в официальном комментарии литовского министерства.
Там также отметили, что МВД и Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) "инвестируют в развитие возможностей дронов и антидронов, однако в данном случае речь идет только о защите государственной границы Литвы".
Литовское издание BNS сообщило со ссылкой на литовскую погранслужбу, что официальный Брюссель ещё в начале марта отклонил заявку на финансирование антироссийской "стены беспилотников" ("дронового заслона").
В публикации отмечено, что в мае 2024 года министр внутренних дел Агне Билотайте объявила, что прибалтийские республики договорились создать пресловутый называемый "дроновый заслон". Билотайте тогда заявляла, что для создания такого заслона будут использовать беспилотные летательные аппараты для наблюдения за границей, а также системы противодействия дронам, которые позволят им останавливать дроны из враждебных государств, используемые для контрабанды и провокаций.
В мае 2024 года шесть стран Евросоюза решили создать "дроновую стену" на границе Союзного государства России и Белоруссии. Формально заявлялось стремление противодействовать потоку нелегальной миграции в ЕС. Участие в проекте приняли Норвегия, Польша, Финляндия и три прибалтийские постсоветские республики, сообщала FT. После анонса проекта они обратились за финансовой помощью в Еврокомиссию.
Тем временем польские пограничники и таможенники Польши пропустили в Белоруссию следовавший транзитом из ЕС в Россию грузовик с огромной партией взрывчатки. Подробности в публикации Киев взрывчаткой из Польши пытается развязать террористическую войну в России – Миронов
 
НовостиРоссияЛитваЭстонияЕСЕвросоюзМВДЛатвияПрибалтикабывший СССРмиграционный кризисдефицит бюджетаЕврокомиссия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:26Литва купит у Финляндии два штурмовых катера
18:11"Продавал электронные карты побега в Румынию через лес": на Украине вскрыли схему переправки уклонистов
17:40"Спасибо Трампу за это". Рютте отвлекли от Украины, он летит в Японию
17:35Русский человек – первый в мире, и американцы этому рады. Почему рекорд Овечкина сблизил Россию и США
17:26ЕС отказал Прибалтике в финансировании антироссийской "стены беспилотников"
17:26"Падающего - подтолкни"! Ответный ход противников Трампа, или Занимательная торговая математика
17:10От частных тюрем до охраны Зеленского. Украину берет под контроль британская ЧВК
16:55Киев взрывчаткой из Польши пытается развязать террористическую войну в России – Миронов
16:26Военкор Тимофей Ермаков: Россия для наступления на Сумы создает единый плацдарм шириной в 18 километров
16:11Прицельно по школам и детским садам: Сальдо о мирной жизни в условиях войны
16:00Кёнигсберг – генеральная репетиция перед Берлином
15:27Править с помощью страха. В Британии объяснили, зачем нужна антироссийская истерия
15:04Дугин рассказал о "самоубийственном" желании Европы
14:42Днепровский чиновник попался на махинациях с госзакупками квадроциклов для ВСУ
14:17Василий Колташов: Если Трамп в самом деле хочет победить в торговой войне, ему придется объявить дефолт
14:08Вице-премьер Украины рассказала, кто поедет договариваться по ресурсной сделке в США
14:08СК РФ расследовал уголовное дело в отношении сотрудников ОАО ПТЗ "Телта"
14:06Внешнее управление для Украины. Киселев о том, может ли колониальный статус быть лучше бесконечной войны
13:55Для чего ВСУшникам нужен живой щит из детей?
13:30Хинштейн рассказал о борьбе с коррупцией в Курской области
Лента новостейМолния