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ЕС отказал Прибалтике в финансировании антироссийской "стены беспилотников"

ЕС отказал Прибалтике в финансировании антироссийской "стены беспилотников" - 07.04.2025 Украина.ру

ЕС отказал Прибалтике в финансировании антироссийской "стены беспилотников"

Евросоюз не будет финансировать прибалтийскую "стену беспилотников" на границе с Россией. Об этом сообщило МВД Литвы.

2025-04-07T17:26

2025-04-07T17:26

2025-04-07T17:29

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Литва и Эстония не получили от Европейского союза (ЕС) финансирования на так называемый "дроновый заслон", предназначенный для защиты их границ, сообщает Министерство внутренних дел (МВД)."Пограничные службы Эстонии и Литвы ранее подали заявку на финансирование ЕС для проекта по использованию дронов, целью которого было создание на границе так называемого "дронового заслона", однако проект не получил финансирования. Эстония была основным заявителем, Литва была партнером", — сказано в официальном комментарии литовского министерства.Там также отметили, что МВД и Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) "инвестируют в развитие возможностей дронов и антидронов, однако в данном случае речь идет только о защите государственной границы Литвы".Литовское издание BNS сообщило со ссылкой на литовскую погранслужбу, что официальный Брюссель ещё в начале марта отклонил заявку на финансирование антироссийской "стены беспилотников" ("дронового заслона").В публикации отмечено, что в мае 2024 года министр внутренних дел Агне Билотайте объявила, что прибалтийские республики договорились создать пресловутый называемый "дроновый заслон". Билотайте тогда заявляла, что для создания такого заслона будут использовать беспилотные летательные аппараты для наблюдения за границей, а также системы противодействия дронам, которые позволят им останавливать дроны из враждебных государств, используемые для контрабанды и провокаций.В мае 2024 года шесть стран Евросоюза решили создать "дроновую стену" на границе Союзного государства России и Белоруссии. Формально заявлялось стремление противодействовать потоку нелегальной миграции в ЕС. Участие в проекте приняли Норвегия, Польша, Финляндия и три прибалтийские постсоветские республики, сообщала FT. После анонса проекта они обратились за финансовой помощью в Еврокомиссию.Тем временем польские пограничники и таможенники Польши пропустили в Белоруссию следовавший транзитом из ЕС в Россию грузовик с огромной партией взрывчатки. Подробности в публикации Киев взрывчаткой из Польши пытается развязать террористическую войну в России – Миронов

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