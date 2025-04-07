https://ukraina.ru/20250407/1062345313.html

От частных тюрем до охраны Зеленского. Украину берет под контроль британская ЧВК

От частных тюрем до охраны Зеленского. Украину берет под контроль британская ЧВК - 07.04.2025 Украина.ру

От частных тюрем до охраны Зеленского. Украину берет под контроль британская ЧВК

Журналисты RT 7 апреля опубликовали материал о деятельности на Украине G4S - одной из самых могущественных частных военных компаний в мире. Данная организация пустила в этой стране свои корни столь глубоко, что отвечает даже за безопасность Владимира Зеленского

2025-04-07T17:10

2025-04-07T17:10

2025-04-07T17:11

эксклюзив

украина

великобритания

владимир зеленский

чвк

охрана

телохранители

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Самая прибыльная ЧВКЕсли открыть страницу G4S в "Википедии", то можно узнать, что эта транснациональная ЧВК является крупнейшей в мире по доходам и одним из самых крупных частных работодателей в Европе и Африке.Размах деятельности G4S действительно впечатляет и выходит далеко за рамки понятия о ЧВК, которое сложилось в России за последнее время. Британская компания – настоящая бизнес-империя, которая занимается самыми разными аспектами охранной деятельности и деятельности в сфере безопасности, вплоть до содержания собственных частных тюрем.Такая компания начинает со временем входить в симбиоз с государством, подпитываясь кадрово из армейских структур и спецслужб, а финансово – благодаря госзаказам. Это в конечном итоге произошло и с G4S.Ярким примером такого взаимовыгодного, правда неудачного, сотрудничества стала Олимпиада-2012 в Лондоне. G4S получила контракт на охрану олимпийских объектов, предполагалось, что компания выделит для этого 10 тыс. сотрудников, однако оказалось, что это число едва дотягивает до 7 тыс., да и то плохо обученных. Властям пришлось затыкать дыры привлечением дополнительных сил армии и полиции. В итоге G4S потерпела убытки на десятки миллионов фунтов, ее акции просели, а кому-то из ее руководства пришлось уйти в отставку.Но что такое десятки тысяч фунтов для компании, чей штат составляет порядка 800 тыс. (!) человек (данные самой ЧВК), что в 10 больше, чем вся армия Великобритании. Пусть значительная доля из этого числа состоит из гражданских и обслуживающего персонала, капитализация компании в 3,67 млрд фунтов на Лондонской бирже в 2010-м говорит сама за себя.Тюрьмы - это выгодноВся история G4S (Group 4 Securicor) состоит из цепочки бизнес-поглощений и расширений, благодаря чему и сформировался этот гигант. Первоосновой будущей ЧВК считается датская охранная компания Falk, которая заработала аж в 1901 году. В 2000-м она объединилась с компанией Group 4 Securitas, после чего стала крупнейшей в мире в своем сегменте.Спустя еще четыре года последовал альянс с британской Securicor, после чего ЧВК продолжила скупать самые разные фирмы (инкассаторские, детективные, производителей электроники и т.д.) по всему миру.G4S предлагает свои услуги "под ключ" и готова практически к любым задачам. Израильский филиал ЧВК, например, занимался строительством и обеспечением безопасности разделительной стены у Западного берега реки Иордан.Особняком в каталоге услуг компании значится работа с пенитенциарной системой. ЧВК готова не только разработать систему охраны в какой-либо тюрьме, но и взять на себя вообще все вопросы по ее содержанию. Компания Securicor, которая потом объединится с Group 4 Securitas, в 1992 году организовала первую в Великобританию частную тюрьму на 400 человек, получив соответствующий контракт от государства.Помимо обычных тюрем, G4S контролирует многочисленные центры содержания для нелегальных мигрантов и трудных подростков во многих странах мира. "Тюремный" бизнес – крайне непрозрачен, что происходит за неприступными стенами исправительных учреждений этой ЧВК мало кому известно. Тем не менее, периодически в прессу попадают истории о насилии, расизме и прочих неблаговидных делах, в которые оказываются втянутыми сотрудники таких тюрем. Особых последствий это все обычно не имеет, британские власти признавались, что если бы не рыночная конкуренция, G4S вообще могла подмять под себя все частные тюрьмы и спецучреждения страны.Заводы, порты и охрана властейНа пространстве бывшего Советского Союза G4S особенно сильно развернулась в странах Прибалтики. Так, вопросы безопасности в ключевых морских портах Эстонии, включая таллинский, переданы этой ЧВК. В Латвии G4S отвечает за безопасность многих государственных ведомств и прочих объектов, вплоть до обычных больниц.Отдельная работа компанией проводится на Украине. Как пишет RT, в этой стране она присутствует с начала 1990-х, когда в Одессе прямо в здании горсовета была зарегистрирована "Группа 4 Секуритас лтд Одесса" (ликвидирована в 2020 году по неизвестной причине).Учитывая интерес G4S к морским портам, а точнее к проходящим через них торговым, финансовым и контрабандным потокам, выбор именно Одессы не выглядит случайным.Через год аналогичное юрлицо было оформлено в Киеве. Акции компании составили 4,9 млрд гривен, которые были записаны на филиал корпорации, зарегистрированный в Амстердаме.В 2023 году, то есть после начала российской военной спецоперации, G4S открыла еще два украинских филиала, доведя таким образом число своих сотрудников на Украине до 1 тыс. человек. Согласно информации ЧВК, под ее охраной находятся украинские промышленные предприятия, аэропорты, терминалы и порты."G4S также зарабатывает на разминировании полей сражений и услугах по обращению с боеприпасами, включая борьбу с самодельными взрывными устройствами. Помимо прочего, компания предлагает украинцам услуги "защитных отрядов", а именно "безопасно и надежно переместить клиента" на территориях, затронутых военным конфликтом", - говорится в публикации RT.Отмечается также, что сотрудники этой компании осуществляют охрану Зеленского и других официальных лиц. На сайте G4S говорится, что они оказывают услуги президентской охране, киевской городской госадминистрации, представительствам ЕС и миссии ОБСЕ.Подопечные полковника КозленкоРуководителем большинства украинских юрлиц G4S значится экс-замначальника управления в МВД Украины, полковник Юрий Козленко.В органах внутренних дел он проработал с 1993 по 2005 гг. После ухода из МВД возглавил украинское отделение Международной ассоциации телохранителей (IBA), а еще через два года перешел в руководители структур G4S.На заметку западных спецслужб Козленко мог попасть во второй половине 1990-х, когда он в качестве командира украинского подразделения полицейских сил ООН работал в Боснии и Герцеговине. Оттуда в 1999 году он со своими подразделением перебрался в Восточный Тимор, где также формировались силы ООН для контроля за ситуацией в этой стране, где только завершилась война за независимость.Известно, что после ухода из МВД Украины он прошел аттестацию как телохранитель и спец по безопасности у Ивайло Атанасова, бывшего капрала военной контрразведки ВС Болгарии, проработавшего 8 лет управляющим филиалом G4S в Болгарии."Экзаменаторами Козленко также стали директор по глобальным операциям G4S Киран Комиски и бывший региональный директор компании в Польше Дариуш Дерек Пшибытняк, отвечавший за системы безопасности, расчетно-кассовое обслуживание, мобильные патрули, VIP-охрану и детективные расследования", - говорится в материале.Из открытых источников следует, что в последние годы Козленко был отодвинут на второй план, прямое руководство украинскими филиалами G4S осуществляют топ-менеджеры из США, а управляющим является живущий в Канаде британец Марк Энтони Ливингстон, который также числится руководителем одной из крупнейших в системе этой ЧВК компании Ordnance management Limited."В его задачи входит стратегическое руководство, планирование и управление глобальными операциями G4S Ordnance. До того, как возглавить группу, британец руководил группами быстрого реагирования и саперными подразделениями", - передает RT.О Ливингстоне известно, что он 24 года прослужил в составе Королевских инженерных войск и воздушно-десантных войск, отвечая за разминирование в нескольких странах Африки, где он был в командировках.Тесное сотрудничество правящего на Украине режима с британско-американской ЧВК лишний раз демонстрирует, насколько сегодняшнее украинское государство и лично Зеленский контролируется внешними игроками.Безопасность главы любого государства – прерогатива специального ведомства, на Украине – это Управление госохраны.Получается, что жизнь лица, которое от своего имени вопреки Конституции сейчас руководит этой страной, целиком и полностью зависит, по большому счету, от наемников на неформальной службе у британской короны. Вещь, что уж говорить, для англосаксов удобная, особенно, если когда-нибудь они решат раз и навсегда покончить с Зеленским.О том, что будет с Украиной и Владимиром Зеленским - в материале издания Украина.ру "Зеленский думает, что он Наполеон". Украинские эксперты о странном будущем страны.

https://ukraina.ru/20250407/1062301765.html

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Павел Котов

эксклюзив, украина, великобритания, владимир зеленский, чвк, охрана, телохранители