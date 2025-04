"Падающего - подтолкни"! Ответный ход противников Трампа, или Занимательная торговая математика

https://ukraina.ru/20250407/1062329141.html

Всем "сестрам" по "серьгам"Чтобы разобраться в тарифной истории, затеянной президентом США Дональдом Трампом, стоит для начала взглянуть на карту: государств, получивших от него эти самые "серьги", более 200, то есть свыше 80% всех стран мира.Однако процентное выражение "оброка", назначенного для них новым лидером США, существенно рознится: от 10 до 50%. Максималку получили Лесото и французская заморская территория Сен-Пьер и Микелон. Ряд государств, вроде Мадагаскара и Камбоджи - чуть меньше, по 47% и 49% соответственно. Для стран ЕС - 20%, остальным - по 10% (в этой части списка, например, Бразилия, Чили, Грузия, Азербайджан, Армения, Туркменистан, Монголия, Киргизия, Таджикистан и Украина).При этом России, Белоруссии и Северной Кореи в перечне нет. Изначально глава американского Минфина Скотт Бессент объяснил такое решение, что эта "тройка" ничего не поставляет в США, поэтому в пошлинах не нуждается. Однако чуть позже директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт уточнил, что против Москвы было решено не вводить пошлины, чтобы не мешать переговорному процессу по Украине, но "это не значит, что к России будут относиться совершенно иначе, чем к любой другой стране": Белый дом разъяснил, почему Россия не вошла в перечень пошлин США.Еще одно важное обстоятельство - новые пошлины затронули 13 из 15 крупнейших поставщиков товаров в США. Среди них Германия (20%), Япония (24%), Вьетнам (46%) и Южная Корея (25%). При этом в список не попали Канада и Мексика, которые занимают первое и третье место по объему импорта в США.Отдельной строкой в этой истории значится Китай. В апреле 2025-го Трамп назначил ему торговый "оброк" в 34%. Однако он суммируется с введенной ранее пошлиной в 20%, итого - все 54%. К слову, только за прошлый год объем импорта из Пекина в Америку составил почти 440 миллиардов долларов. Несложно посчитать, что больше половины этой суммы попросту отошло бы Вашингтону, в случае, если бы пошлины были введены, например, годом ранее.Почему "серьги" разные?Ответ на этот вопрос, отметил сам Трамп, кроется в том, что в торговых отношениях США с другими странами "нет взаимности". Иностранцы попросту "доят" Вашингтон, давая взамен или крайне мало, или вообще ничего. Тем, временем у самой Америки рекордный дефицит торгового баланса, который привел к опустошению производственной базы и зависимости ВПК страны "от иностранных противников", отметил президент США.Он счел такое положение дел катастрофически несправедливым и пообещал исправить ситуацию. И пошлины - одна из мер в этом направлении. Вот только "бенефициары" трамповских пошлин оказались не рады такому отношению "старшего брата". Отдельные споры вызвали разные процентные ставки, ведь, как говорится в известном анекдоте, жене и любовнице нужно дарить одинаковые серьги, чтобы никто не обиделся.Сколько стоит месть Европы?Обиженные Трампом "реципиенты", наоборот, считают его пошлины несправедливыми, и обещают ответить зеркально. Например, Европа разработала ответ в виде "дани" на импорт из США на общую сумму до $28 млрд. Также в ЕС планируют добавить в список американских товаров, которые стоит обложить "оброком", древесину, мясо, крупы, вино, одежду и главное - туалетную бумагу. Еврокомиссар по торговле Марош Шевчович отметил, что консультации относительно ответа Вашингтону завершены, и голосование состоится уже 9 апреля.Казалось бы, $28 млрд - огромная сумма и ее потенциальная потеря должна напугать американскую администрацию. Но если взять калькулятор и произвести нехитрые расчеты, то оказывается вот что.За прошлый год экспорт товаров из США в ЕС оценивался в $370,2 млрд, а из ЕС в Америку за тот же период - $605,8 млрд. Если отнять от последней суммы искомые Трампом 20%, то получится более $120 млрд. А это примерно в четыре раза больше, чем хочет "зеркально" забрать у США Европа.Несмотря на эту арифметику, в ЕС не планируют сдаваться. Там также объявили о намерении ускорить подписание торговых соглашений с южноамериканским блоком "Меркосур" (Аргентина, Бразилия, Уругвай, Парагвай и Венесуэла) и Индией, охарактеризовав эти шаги как "антитрамповский маневр".Об этом, в частности, заявил лидер Европейской народной партии Манфред Вебер, который в то же время предостерег Запад от чрезмерного сближения с Китаем, отметив, что Пекин не должен становиться альтернативой США в международной торговой системе."ЕС не позволит Трампу помыкать собой. Мы играем в другой экономической лиге. Наши приоритеты - соглашения с Южной Америкой и Индией, а не зависимость от Китая", — заявил Вебер.Инь и янь китайского ответаТем временем, Пекин тоже считает новые американские пошлины несправедливыми и нарушающими международные торговые правила. Поэтому Поднебесная ввела зеркальные тарифы в 34% и подала жалобу во Всемирную торговую организацию.В МИД КНР уточнили, что подобные пошлины - это прямое ущемление законного права китайского народа на развитие, и подчеркнули, что в торговых войнах не бывает победителей. В то же время в китайском внешнеполитическом ведомстве пообещали, что Пекин продолжит принимать экономические меры в ответ на действия администрации Трампа.При этом американская газета The Wall Street Journal утверждает, что введенные Трампом тарифы - это стратегический подарок лично председателю КНР Си Цзиньпину. По мнению авторов материала, пошлины США изменят мировой порядок устоявшихся торговых цепочек, и Си будет главным бенефициаром этой экономической переделки."Какая сказочная удача для китайского лидера. Господин Трамп разрубил экономические связи, которые объединяли остальной мир в экономический и стратегический блок, способный соперничать с Пекином, и именно в тот момент, когда многие страны наконец-то начали переоценивать свои экономические отношения с Китаем", - сказано в публикации делового издания.Сотрудники газеты резюмировали, что гигантский рынок КНР - альтернатива для тех, кому будет не по силам новая "дань" США, что только усилит зависимость ряда государств от Пекина. И в первую очередь, уверены в The Wall Street Journal, такая судьба ждет азиатские страны.Кстати, примерно то же самое специалисты говорят и про Россию. На ее рынок, как они прогнозируют, также в скором времени может прийти много новых экспортеров, которые ранее торговали с американцами. Вопрос лишь с цене.Некоторые торгуютсяРяд государств, попавших в пошлинный список Трампа, решили не рубить с плеча, незамедлительно реагируя на действия США, а подождать и попытаться договориться, сообщило американское издание Bloomberg.В частности, такое решение приняли в Индии. Власти этой страны подчеркнули, что Нью-Дели намерен сосредоточить усилия на переговорах о заключении торговой сделки, чтобы снизить сборы, ведь Индия стремится к диалогу, а не к конфронтации. Авторы Bloomberg не исключили, что лидерам двух стран действительно удастся договориться, ведь в феврале, во время встречи Трампа и премьер-министра Индии Нарендры Моди они анонсировали двустороннюю торговую сделку к осени этого года.О том, как Нью-Дели решает подобные вопросы, ранее в интервью издания Украина.ру рассказывал заведующий "Сектором новых вызовов в Южной и Юго-Восточной Азии", сотрудник подразделения "Центр Индоокеанского региона" ИМЭМО РАН Пётр Топычканов в интервью Индия умеет торговаться, поэтому будет покупать нефть у США, защищая свои интересы.По информации Bloomberg, поторговаться хочет и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) под председательством Малайзии ( в объединение также входят Сингапур, Камбоджа и Вьетнам).Малайзийский премьер Анвар Ибрагим отметил, что несмотря на то, что пошлины для большинства государств АСЕАН оказались одними из самых значительных, объединение намерено предпринять усилия "по созданию единого регионального фронта, поддержанию открытых и устойчивых цепочек поставок и обеспечению того, чтобы коллективный голос объединения был четко и твердо услышан на международной арене".Вьетнамский лидер То Лам выходил на американского коллегу и отдельно от команды АСЕАН, предложив Трампу сделку: он снимает все ранее утвержденные пошлины со всех импортируемых американских товаров, а США отменяет новый "оброк" в 46%. Также глава Вьетнама попросил у Вашингтона отсрочку в принятии решения на 45 дней.Американский канал CNN добавил к информации коллег из Bloomberg, что с запросом на переговоры по пошлинным решениям к Трампу уже обратились 50 стран, но пока известно, что он вышел на диалог лишь с Вьетнамом, Индией и Израилем.Баба Яга тоже противЕсли недовольство экономическими решениями Трампа от тех, на кого были наложены пошлины, вполне понятно, то недовольство внутри США выглядит довольно неоднозначно. Так, например, американские ученые объявили, что нашли математическую ошибку в формуле пошлин нового президента.Этот промах, пояснили они, заключается в том, что "оброк" Трампа в четыре раза превышает взаимные пошлины от других стран, а значит, его формула "не имеет экономического смысла".Простые американцы обращаться к калькулятору, кажется, даже не пытались. Они просто вышли на улицы с лозунгами "Руки прочь!", "Власть народу" и "Сопротивляйтесь, будто в Белом доме фашисты".Политолог-американист Константин Блохин пояснил газете Metro, что ничего удивительного в этой истории нет: происходящее у Капитолия - очередная попытка "глубинного государства" (deep state) устроить цветную революцию против неугодной власти. Только на этот раз эта неудобная власть оказалась прямо под боком - в Вашингтоне.Он добавил, что введенные Трампом пошлины, скорее всего, ударят по карманам американцев, однако не настолько значительно, чтобы спровоцировать глобальные народные восстания. Тем более, что 40% граждан США согласно последнему опросу Чикагского университета, поддерживают экономическую политику нового лидера страны."У Трампа не было другого выхода, кроме как начать глобальную торговую войну. Самый большой в мире торговый дефицит - в США", - резюмировал Блохин.Кстати, большинство протестующих оказались представителями тех самых "нетрадиционных" организаций, финансирование которых Трамп в последнее время срезает самым безжалостным образом: Трамп vs Минобр США: война не на жизнь, а на трансгендеров. Почему опять проиграет Европа.Автор издания Украина.ру Владимир Видеманн добавил, что новая американская администрация, очевидно поставила для себя целью стратегию формирования на территории США, Канады и, возможно, Гренландии режима технологической автаркии, то есть замкнутой системы, минимально независимой от связей с теряющим стабильность внешним миром."В связи с этим вспоминается хлесткая фраза Ницше: "Падающего - подтолкни"! На это, похоже, и должна рассчитывать новая американская тарифная политика, только что объявленная Трампом. Ее последствия - глобальное снижение производства и потребления (в том числе невозобновляемых ресурсов). Но не все так просто. Повышение экономического роста, в тенденции, останется, но уже не повсеместно, а постепенно смещаясь в автаркические кластеры, из которых крупнейшими являются США, Канада, Россия, Бразилия и Австралия", - отметил Видеманн.Он добавил, что при таком раскладе у Китая, Индии, ЕС и стран Персидского залива очень плохие шансы на лидерство: Технологическая республика: новые тренды в глобальной политике. Что на самом деле строят Трамп и его люди.Похожее мнение в комментарии изданию Украина.ру озвучил и политический обозреватель Владимир Скачко. Он отметил, что, в отличие от Джорджа Сороса, который до нитки обдирал целые государства под видом демократии, у Трампа не финансово-банковский, а промышленный капитал. И новый лидер США намерен лопнуть мыльный пузырь глобального финансового миража, оставив Вашингтону только физически существующую собственность, которая будет работать и зарабатывать в кошелек США.Эксперт добавил, что нынешние решения Трампа - лишь начало его работы по пути к разрушению устоявшейся мировой системы торговли, а ни одна операция, ни один кризис не могут пройти безболезненно. В том числе для США и соратников Трампа вроде Илона Маска."Перед тем как хорошо прыгнуть вверх, нужно немножечко присесть. Думаю, у Трампа получится", - подытожил Скачко.Экономическая пилюля: дозировка и накопительный эффектВ понедельник, 7 апреля, спустя несколько дней после введения пошлин, Трамп высказался о последовавшем за своим решением падении фондовых рынков, заявив, что порой нужно "принимать лекарства" для исправления экономической ситуации.Чуть позже в Минфине США призвали граждан страны не паниковать, так как американцы, по подсчетам аналитиков, больше выиграют от снижения цен на энергоносители и процентных ставок, чем пострадают от падения цен на акции.В частности, министр финансов США Скотт Бессент подчеркнул, что цены на нефть упали почти на 15% за два дня, и процентные ставки достигли самого низкого уровня за год, поэтому ожидается, что число заявок на ипотеку в стране в ближайшее время ощутимо возрастет.

