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Сковорода против Солнца. Как ум, честь и совесть местами навсегда покинули Полтаву

Сковорода против Солнца. Как ум, честь и совесть местами навсегда покинули Полтаву - 07.04.2025 Украина.ру

Сковорода против Солнца. Как ум, честь и совесть местами навсегда покинули Полтаву

Говорят, что когда Бог хочет наказать человека, то лишает его разума. Но иногда это случается еще раньше: милосердие Господа, похоже, заключается в том, что он, видя бесперспективность фигуранта, в наличии ума отказывает изначально, не лишая при этом других черт характера.

2025-04-07T20:35

2025-04-07T20:35

2025-04-07T20:37

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николай васильевич гоголь

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И безмозглость не так заметна. А если не происходит каких-либо экстраординарных событий, то иногда долгое время все идет своим чередом: размеренно и предопределенно.Однако при нарушении, например, обычного течения, ритма и содержания жизни тайное все равно становится явным, очевидным и даже пугающе страшным. Потому что сталкиваясь с тупостью человеческой, совсем не удивляешься, что, кроме ума не оказывается в человеке ни чести, ни совести, ни даже элементарной порядочности.И вот о чем я. В Полтаве, чудесном городе, в котором я родился и, гордясь этим невероятно, жил первые 18 лет, все случилось ровно шесть лет назад. К 2010-й годовщине со дня рождения Николая Гоголя, человека и писателя навсегда прославившего полтавскую землю и полтавчан, 1 апреля 2019 года в центре города у отеля "Палаццо", возникшем там в 2004 году на пересечении улиц Гоголя и Александра Пушкина (да-да, того самого "Солнца русской поэзии"), были установлены две городские скульптуры, посвященные этим двум гениям.И все оправдано. Гоголь родился на Полтавщине. А Пушкин в 1828 году написал поэму "Полтава", посвященную Полтавской битве, которая состоялась 27 июня 1709 года и "родила" будущую Российскую империю. В этой поэме Пушкин не только обратился к исторической фигуре Ивана Мазепы, украинского гетмана, который стал клятвопреступником и предал царя и будущего императора Петра I, но в уста которого едва ли не впервые в российской историографии поэт вложил слова о мечте любого украинского патриота:Без милой вольности и славыСклоняли долго мы главыПод покровительством Варшавы,Под самовластием Москвы.Но независимой державойУкрайне быть уже пора:И знамя вольности кровавойЯ подымаю на Петра...Пушкин, ясное дело, не развивал идею украинской "самостийности" и, как всякий имперец, порицал в Мазепе предательство. Но он писал о нем! И среди мотивов деятельности честно видел и называл не только страсть к наживе и склонность к предательству, но и вполне реальные политические задумки и планы старого обманщика и плута.И хозяйка отеля, некая Елена Шулика, страшно гордилась своими скульптурами. Они как бы реально выдавали в ней грамотную и страшно плюралистичную натуру, которой не чужды дружба между народами и широта взглядов. Тем более что они (дружба и широта) привлекали клиентов – и отель неплохой, и антураж соответствующий. Особенно отельерка гордилась еще и тем, что оба изваяния по ее заказу изваял львовский скульптор Владимир Цисарик. Настоящий интернационал вырисовался: "щырый (искренний) укр-западенец" изготавливает "москаля", и вся многослойная и многонациональная Украина как бы при деле, никакой предвзятости и даже намека на межнациональную рознь.Однако пришел февраль 2022 года, началась специальная военная операция (СВО), и в голову Елены ворвались новые вихри и новые мысли, оперативной конъюнктурой навеянные и вылившиеся в привычное уже "Москаляку на гилляку!" и "Москалей на ножи!" (русского повесить и зарезать).И Елена решила убрать от отеля скульптуру Пушкина и заменить ее фигурой писателя и поэта Ивана Котляревского. Львовянин Цисарик получил и взялся и за этот заказ.Но и патриотизм украинский уже тогда входил в клинч, перемежался декоммунизацией и деколонизацией, а потом и зоологической русофобией, и Котляревский тоже не подошел. Несмотря на то, что написал и даже напечатал первое в Российской империи без всякого преувеличения гениальное произведение на украинском языке – поэму "Энеида". Кстати, Пушкин на памятнике перед "Палаццо" в Полтаве держал в руке как раз томик "Энеиды", он, говорят, восхищался этим произведением…Но сам-то Котляревский - кто с точки зрения упоротых патриотов?! Правильно: русский дворянин, офицер, а значит, москаль, воевал с Наполеоном в составе императорской армии, которая прямо в Париже раздолбала в пух и прах предков нынешнего президента Франции Эмманюэля Макрона, который тоже вдруг почувствовал себя Бонапартом и намылился на украинские и российские земли. Принести, значит, немножко евроцивилизации вкупе с евродемократией.Короче, история вторглась в современность, и Котляревского тоже "отменили". И заменили его на украинского философа Григория Сковороду. В шароварах, крестьянской свитке, с аистом за плечами и мартышкой, разглядывающей банкноту достоинством 500 гривен, у ног. В притче этого самого Сковороды "Благодарный эродий" аист был символом возвышенного, а обезьянка – чего-то низкого, материального…И вот что было, а что получилось:Сразу полный дисконнект – визуальный, смысловой, литературный, эстетический. Во всем. Как говорится, можно вывести Дуню (Лену, Маню и т. д.) из деревни, но деревню из фигурантки – никогда. И это самое малое, что может прийти в голову при просмотре сочетания этих "шедевров". Прекрасное и органичное попрано в угоду политической целесообразности политическому заказу на извращения.Владелица "Палаццо" замену "Солнца русской поэзии" на Сковороду объяснила просто: "Эта замена будет побуждать полтавчан и гостей города, к осмыслению, что старое нужно отпустить, а новое (а, к сожалению, произведения Григория Сковороды для широкой публики до сих пор остаются малоизвестными) принять и жить и творить дальше уже со своим, родным".В принципе, с этим объяснением можно было бы согласиться. Понятно же, что владелица отеля банально хочет в суперпатриотической и лишенной любого здравого смысла атмосфере самой сохраниться и сохранить свой бизнес, мимикрируя под запросы толпы оголтелых патриотов-идиотов, которые жестоко и безнаказанно правят бал в сегодняшней Полтаве. Местное отделение Украинского института национальной памяти (УИНП) организовало общественную организацию (ОО) "Рассвет", которая в свою очередь основала общественную инициативу "Деколонизация. Украина" и начала кошмарить все и всех, в ком видела "русский мир". И уничтожать любые памятники и любую память, напоминающую о России и русском.И Елена Шулика со своим "Палаццо" похоже, патриотического напора не выдержала. На ее гостинце убрали все, что напоминало о Россия (убрали орла на фронтоне и дату 1709 в честь победы в Полтавской битвы):А потом она всем объяснила смысл происходящего, как она его поняла: "...Ничто не должно напоминать об этих "асвабадителях", носителях "русского мира...". Да-да, именно так – "асвабадителях". Так патриоты, как им кажется, презрительно, называют всех русских. И наша Елена – туда же! Она хочет понравиться новым законодателям общественных вкусов.А потом она в СМИ продолжила: "С начала я хотела бы донести мысль, что именно побудило меня демонтировать скульптуру Александра Пушкина. Я выросла на его произведениях и могу сказать, что он точно не виноват в том, что творит ныне Россия в отношении Украины, и которой руководит сатрап Владимир Путин, а именно о таких сатрапах и писал в свое время Пушкин. …В нынешних условиях он отжил свое и является символом другого, уже чуждого нам "русского мира". …Мне предложили переплавить скульптуру Пушкина для создания новой. Это позволило бы сэкономить значительные средства. Но я отказалась от этой идеи. Григорий Сковорода заслуживает того, чтобы его скульптура была изготовлена, так сказать, из чистого сплава. А переплавка оставила бы для истории некрасивый и лишний подтекст. Украинцы –мудрая и образованная нация, поэтому ничего "вандального" со скульптурой Пушкина мы делать не будем. Его просто демонтируют. До определенного времени он будет храниться в месте, которое мы еще не определили. А после победы мы культурно положим скульптуру в деревянный ящик, с деревянной стружкой, сверху напишем "Не трогайте нашего, а вам возвращаем ваше", а потом своеобразно депортируем Пушкина на его историческую родину, в Петербург".И тут уже можно размышлять. Это – уже убеждения человека. Благоприобретенные или врожденные – не так и важно. Важно другое – именно это определяет социальный, психологический и нравственно-эмоциональный климат, в котором живет украинское общество. Атмосфера вражды и беспамятство в нем культивируются даже на культурном уровне и вбиваются в головы на каждом шагу...…Конечно, по мере победы СВО, приближения войск России к Полтаве освобождение сознания основной массы полтавчан, как и всех украинцев по всей республике, сегодня изнывающих он невообразимой "любви к нэньке", от мрака навязанного укро-патриотизма, напоминающего зомбирование ненависти и человеконенавистничества, пойдет быстрее. Как в 1945 году, когда Красная армия брала Берлин и количество гитлеровцев там уменьшалось в той пропорции, как росло число антифашистов. Но уже ясно: тот урок был выучен ненадолго……А Полтава моя была и останется классным, уютным и красивым городом. Она того стоит и мне туда надо вернуться. И Пушкин с Гоголем, равно как и Котляревский со Сковородой там не спорить будут, а дополнять. Потому что ума, равно как и чести и совести, много не бывает. Главное – чтобы они вообще были…Больше на тему Полтавы читайте в статье Владимира Скачко Сон разума тревожит покой императора. Как в Полтаве избавляются от Петра Первого и России

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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