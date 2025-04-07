Сковорода против Солнца. Как ум, честь и совесть местами навсегда покинули Полтаву - 07.04.2025 Украина.ру
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Сковорода против Солнца. Как ум, честь и совесть местами навсегда покинули Полтаву
Сковорода против Солнца. Как ум, честь и совесть местами навсегда покинули Полтаву - 07.04.2025 Украина.ру
Сковорода против Солнца. Как ум, честь и совесть местами навсегда покинули Полтаву
Говорят, что когда Бог хочет наказать человека, то лишает его разума. Но иногда это случается еще раньше: милосердие Господа, похоже, заключается в том, что он, видя бесперспективность фигуранта, в наличии ума отказывает изначально, не лишая при этом других черт характера.
2025-04-07T20:35
2025-04-07T20:37
владимир путин
россия
украина
полтава
полтавская область
сво
патриотизм
патриот
пушкин
николай васильевич гоголь
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И безмозглость не так заметна. А если не происходит каких-либо экстраординарных событий, то иногда долгое время все идет своим чередом: размеренно и предопределенно.Однако при нарушении, например, обычного течения, ритма и содержания жизни тайное все равно становится явным, очевидным и даже пугающе страшным. Потому что сталкиваясь с тупостью человеческой, совсем не удивляешься, что, кроме ума не оказывается в человеке ни чести, ни совести, ни даже элементарной порядочности.И вот о чем я. В Полтаве, чудесном городе, в котором я родился и, гордясь этим невероятно, жил первые 18 лет, все случилось ровно шесть лет назад. К 2010-й годовщине со дня рождения Николая Гоголя, человека и писателя навсегда прославившего полтавскую землю и полтавчан, 1 апреля 2019 года в центре города у отеля "Палаццо", возникшем там в 2004 году на пересечении улиц Гоголя и Александра Пушкина (да-да, того самого "Солнца русской поэзии"), были установлены две городские скульптуры, посвященные этим двум гениям.И все оправдано. Гоголь родился на Полтавщине. А Пушкин в 1828 году написал поэму "Полтава", посвященную Полтавской битве, которая состоялась 27 июня 1709 года и "родила" будущую Российскую империю. В этой поэме Пушкин не только обратился к исторической фигуре Ивана Мазепы, украинского гетмана, который стал клятвопреступником и предал царя и будущего императора Петра I, но в уста которого едва ли не впервые в российской историографии поэт вложил слова о мечте любого украинского патриота:Без милой вольности и славыСклоняли долго мы главыПод покровительством Варшавы,Под самовластием Москвы.Но независимой державойУкрайне быть уже пора:И знамя вольности кровавойЯ подымаю на Петра...Пушкин, ясное дело, не развивал идею украинской "самостийности" и, как всякий имперец, порицал в Мазепе предательство. Но он писал о нем! И среди мотивов деятельности честно видел и называл не только страсть к наживе и склонность к предательству, но и вполне реальные политические задумки и планы старого обманщика и плута.И хозяйка отеля, некая Елена Шулика, страшно гордилась своими скульптурами. Они как бы реально выдавали в ней грамотную и страшно плюралистичную натуру, которой не чужды дружба между народами и широта взглядов. Тем более что они (дружба и широта) привлекали клиентов – и отель неплохой, и антураж соответствующий. Особенно отельерка гордилась еще и тем, что оба изваяния по ее заказу изваял львовский скульптор Владимир Цисарик. Настоящий интернационал вырисовался: "щырый (искренний) укр-западенец" изготавливает "москаля", и вся многослойная и многонациональная Украина как бы при деле, никакой предвзятости и даже намека на межнациональную рознь.Однако пришел февраль 2022 года, началась специальная военная операция (СВО), и в голову Елены ворвались новые вихри и новые мысли, оперативной конъюнктурой навеянные и вылившиеся в привычное уже "Москаляку на гилляку!" и "Москалей на ножи!" (русского повесить и зарезать).И Елена решила убрать от отеля скульптуру Пушкина и заменить ее фигурой писателя и поэта Ивана Котляревского. Львовянин Цисарик получил и взялся и за этот заказ.Но и патриотизм украинский уже тогда входил в клинч, перемежался декоммунизацией и деколонизацией, а потом и зоологической русофобией, и Котляревский тоже не подошел. Несмотря на то, что написал и даже напечатал первое в Российской империи без всякого преувеличения гениальное произведение на украинском языке – поэму "Энеида". Кстати, Пушкин на памятнике перед "Палаццо" в Полтаве держал в руке как раз томик "Энеиды", он, говорят, восхищался этим произведением…Но сам-то Котляревский - кто с точки зрения упоротых патриотов?! Правильно: русский дворянин, офицер, а значит, москаль, воевал с Наполеоном в составе императорской армии, которая прямо в Париже раздолбала в пух и прах предков нынешнего президента Франции Эмманюэля Макрона, который тоже вдруг почувствовал себя Бонапартом и намылился на украинские и российские земли. Принести, значит, немножко евроцивилизации вкупе с евродемократией.Короче, история вторглась в современность, и Котляревского тоже "отменили". И заменили его на украинского философа Григория Сковороду. В шароварах, крестьянской свитке, с аистом за плечами и мартышкой, разглядывающей банкноту достоинством 500 гривен, у ног. В притче этого самого Сковороды "Благодарный эродий" аист был символом возвышенного, а обезьянка – чего-то низкого, материального…И вот что было, а что получилось:Сразу полный дисконнект – визуальный, смысловой, литературный, эстетический. Во всем. Как говорится, можно вывести Дуню (Лену, Маню и т. д.) из деревни, но деревню из фигурантки – никогда. И это самое малое, что может прийти в голову при просмотре сочетания этих "шедевров". Прекрасное и органичное попрано в угоду политической целесообразности политическому заказу на извращения.Владелица "Палаццо" замену "Солнца русской поэзии" на Сковороду объяснила просто: "Эта замена будет побуждать полтавчан и гостей города, к осмыслению, что старое нужно отпустить, а новое (а, к сожалению, произведения Григория Сковороды для широкой публики до сих пор остаются малоизвестными) принять и жить и творить дальше уже со своим, родным".В принципе, с этим объяснением можно было бы согласиться. Понятно же, что владелица отеля банально хочет в суперпатриотической и лишенной любого здравого смысла атмосфере самой сохраниться и сохранить свой бизнес, мимикрируя под запросы толпы оголтелых патриотов-идиотов, которые жестоко и безнаказанно правят бал в сегодняшней Полтаве. Местное отделение Украинского института национальной памяти (УИНП) организовало общественную организацию (ОО) "Рассвет", которая в свою очередь основала общественную инициативу "Деколонизация. Украина" и начала кошмарить все и всех, в ком видела "русский мир". И уничтожать любые памятники и любую память, напоминающую о России и русском.И Елена Шулика со своим "Палаццо" похоже, патриотического напора не выдержала. На ее гостинце убрали все, что напоминало о Россия (убрали орла на фронтоне и дату 1709 в честь победы в Полтавской битвы):А потом она всем объяснила смысл происходящего, как она его поняла: "...Ничто не должно напоминать об этих "асвабадителях", носителях "русского мира...". Да-да, именно так – "асвабадителях". Так патриоты, как им кажется, презрительно, называют всех русских. И наша Елена – туда же! Она хочет понравиться новым законодателям общественных вкусов.А потом она в СМИ продолжила: "С начала я хотела бы донести мысль, что именно побудило меня демонтировать скульптуру Александра Пушкина. Я выросла на его произведениях и могу сказать, что он точно не виноват в том, что творит ныне Россия в отношении Украины, и которой руководит сатрап Владимир Путин, а именно о таких сатрапах и писал в свое время Пушкин. …В нынешних условиях он отжил свое и является символом другого, уже чуждого нам "русского мира". …Мне предложили переплавить скульптуру Пушкина для создания новой. Это позволило бы сэкономить значительные средства. Но я отказалась от этой идеи. Григорий Сковорода заслуживает того, чтобы его скульптура была изготовлена, так сказать, из чистого сплава. А переплавка оставила бы для истории некрасивый и лишний подтекст. Украинцы –мудрая и образованная нация, поэтому ничего "вандального" со скульптурой Пушкина мы делать не будем. Его просто демонтируют. До определенного времени он будет храниться в месте, которое мы еще не определили. А после победы мы культурно положим скульптуру в деревянный ящик, с деревянной стружкой, сверху напишем "Не трогайте нашего, а вам возвращаем ваше", а потом своеобразно депортируем Пушкина на его историческую родину, в Петербург".И тут уже можно размышлять. Это – уже убеждения человека. Благоприобретенные или врожденные – не так и важно. Важно другое – именно это определяет социальный, психологический и нравственно-эмоциональный климат, в котором живет украинское общество. Атмосфера вражды и беспамятство в нем культивируются даже на культурном уровне и вбиваются в головы на каждом шагу...…Конечно, по мере победы СВО, приближения войск России к Полтаве освобождение сознания основной массы полтавчан, как и всех украинцев по всей республике, сегодня изнывающих он невообразимой "любви к нэньке", от мрака навязанного укро-патриотизма, напоминающего зомбирование ненависти и человеконенавистничества, пойдет быстрее. Как в 1945 году, когда Красная армия брала Берлин и количество гитлеровцев там уменьшалось в той пропорции, как росло число антифашистов. Но уже ясно: тот урок был выучен ненадолго……А Полтава моя была и останется классным, уютным и красивым городом. Она того стоит и мне туда надо вернуться. И Пушкин с Гоголем, равно как и Котляревский со Сковородой там не спорить будут, а дополнять. Потому что ума, равно как и чести и совести, много не бывает. Главное – чтобы они вообще были…Больше на тему Полтавы читайте в статье Владимира Скачко Сон разума тревожит покой императора. Как в Полтаве избавляются от Петра Первого и России
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полтава
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владимир путин, россия, украина, полтава, полтавская область, сво, патриотизм, патриот, пушкин, николай васильевич гоголь, мнения, российская империя, мазепа, красная армия
Владимир Путин, Россия, Украина, Полтава, Полтавская область, СВО, патриотизм, патриот, Пушкин, Николай Васильевич Гоголь, Мнения, Российская империя, Мазепа, Красная Армия

Сковорода против Солнца. Как ум, честь и совесть местами навсегда покинули Полтаву

20:35 07.04.2025 (обновлено: 20:37 07.04.2025)
 
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Говорят, что когда Бог хочет наказать человека, то лишает его разума. Но иногда это случается еще раньше: милосердие Господа, похоже, заключается в том, что он, видя бесперспективность фигуранта, в наличии ума отказывает изначально, не лишая при этом других черт характера.
И безмозглость не так заметна. А если не происходит каких-либо экстраординарных событий, то иногда долгое время все идет своим чередом: размеренно и предопределенно.
Однако при нарушении, например, обычного течения, ритма и содержания жизни тайное все равно становится явным, очевидным и даже пугающе страшным. Потому что сталкиваясь с тупостью человеческой, совсем не удивляешься, что, кроме ума не оказывается в человеке ни чести, ни совести, ни даже элементарной порядочности.
И вот о чем я. В Полтаве, чудесном городе, в котором я родился и, гордясь этим невероятно, жил первые 18 лет, все случилось ровно шесть лет назад. К 2010-й годовщине со дня рождения Николая Гоголя, человека и писателя навсегда прославившего полтавскую землю и полтавчан, 1 апреля 2019 года в центре города у отеля "Палаццо", возникшем там в 2004 году на пересечении улиц Гоголя и Александра Пушкина (да-да, того самого "Солнца русской поэзии"), были установлены две городские скульптуры, посвященные этим двум гениям.
© cont.ws
© cont.ws
© cont.ws
© cont.ws
И все оправдано. Гоголь родился на Полтавщине. А Пушкин в 1828 году написал поэму "Полтава", посвященную Полтавской битве, которая состоялась 27 июня 1709 года и "родила" будущую Российскую империю. В этой поэме Пушкин не только обратился к исторической фигуре Ивана Мазепы, украинского гетмана, который стал клятвопреступником и предал царя и будущего императора Петра I, но в уста которого едва ли не впервые в российской историографии поэт вложил слова о мечте любого украинского патриота:
Без милой вольности и славы
Склоняли долго мы главы
Под покровительством Варшавы,
Под самовластием Москвы.
Но независимой державой
Украйне быть уже пора:
И знамя вольности кровавой
Я подымаю на Петра...
Пушкин, ясное дело, не развивал идею украинской "самостийности" и, как всякий имперец, порицал в Мазепе предательство. Но он писал о нем! И среди мотивов деятельности честно видел и называл не только страсть к наживе и склонность к предательству, но и вполне реальные политические задумки и планы старого обманщика и плута.
И хозяйка отеля, некая Елена Шулика, страшно гордилась своими скульптурами. Они как бы реально выдавали в ней грамотную и страшно плюралистичную натуру, которой не чужды дружба между народами и широта взглядов. Тем более что они (дружба и широта) привлекали клиентов – и отель неплохой, и антураж соответствующий. Особенно отельерка гордилась еще и тем, что оба изваяния по ее заказу изваял львовский скульптор Владимир Цисарик. Настоящий интернационал вырисовался: "щырый (искренний) укр-западенец" изготавливает "москаля", и вся многослойная и многонациональная Украина как бы при деле, никакой предвзятости и даже намека на межнациональную рознь.
Однако пришел февраль 2022 года, началась специальная военная операция (СВО), и в голову Елены ворвались новые вихри и новые мысли, оперативной конъюнктурой навеянные и вылившиеся в привычное уже "Москаляку на гилляку!" и "Москалей на ножи!" (русского повесить и зарезать).
И Елена решила убрать от отеля скульптуру Пушкина и заменить ее фигурой писателя и поэта Ивана Котляревского. Львовянин Цисарик получил и взялся и за этот заказ.
Но и патриотизм украинский уже тогда входил в клинч, перемежался декоммунизацией и деколонизацией, а потом и зоологической русофобией, и Котляревский тоже не подошел. Несмотря на то, что написал и даже напечатал первое в Российской империи без всякого преувеличения гениальное произведение на украинском языке – поэму "Энеида". Кстати, Пушкин на памятнике перед "Палаццо" в Полтаве держал в руке как раз томик "Энеиды", он, говорят, восхищался этим произведением…
Но сам-то Котляревский - кто с точки зрения упоротых патриотов?! Правильно: русский дворянин, офицер, а значит, москаль, воевал с Наполеоном в составе императорской армии, которая прямо в Париже раздолбала в пух и прах предков нынешнего президента Франции Эмманюэля Макрона, который тоже вдруг почувствовал себя Бонапартом и намылился на украинские и российские земли. Принести, значит, немножко евроцивилизации вкупе с евродемократией.
Короче, история вторглась в современность, и Котляревского тоже "отменили". И заменили его на украинского философа Григория Сковороду. В шароварах, крестьянской свитке, с аистом за плечами и мартышкой, разглядывающей банкноту достоинством 500 гривен, у ног. В притче этого самого Сковороды "Благодарный эродий" аист был символом возвышенного, а обезьянка – чего-то низкого, материального…
И вот что было, а что получилось:
© cont.ws
© cont.ws
© cont.ws
© cont.ws
Сразу полный дисконнект – визуальный, смысловой, литературный, эстетический. Во всем. Как говорится, можно вывести Дуню (Лену, Маню и т. д.) из деревни, но деревню из фигурантки – никогда. И это самое малое, что может прийти в голову при просмотре сочетания этих "шедевров". Прекрасное и органичное попрано в угоду политической целесообразности политическому заказу на извращения.
Владелица "Палаццо" замену "Солнца русской поэзии" на Сковороду объяснила просто: "Эта замена будет побуждать полтавчан и гостей города, к осмыслению, что старое нужно отпустить, а новое (а, к сожалению, произведения Григория Сковороды для широкой публики до сих пор остаются малоизвестными) принять и жить и творить дальше уже со своим, родным".
В принципе, с этим объяснением можно было бы согласиться. Понятно же, что владелица отеля банально хочет в суперпатриотической и лишенной любого здравого смысла атмосфере самой сохраниться и сохранить свой бизнес, мимикрируя под запросы толпы оголтелых патриотов-идиотов, которые жестоко и безнаказанно правят бал в сегодняшней Полтаве. Местное отделение Украинского института национальной памяти (УИНП) организовало общественную организацию (ОО) "Рассвет", которая в свою очередь основала общественную инициативу "Деколонизация. Украина" и начала кошмарить все и всех, в ком видела "русский мир". И уничтожать любые памятники и любую память, напоминающую о России и русском.
И Елена Шулика со своим "Палаццо" похоже, патриотического напора не выдержала. На ее гостинце убрали все, что напоминало о Россия (убрали орла на фронтоне и дату 1709 в честь победы в Полтавской битвы):
© cont.ws
© cont.ws
© cont.ws
© cont.ws
А потом она всем объяснила смысл происходящего, как она его поняла: "...Ничто не должно напоминать об этих "асвабадителях", носителях "русского мира...". Да-да, именно так – "асвабадителях". Так патриоты, как им кажется, презрительно, называют всех русских. И наша Елена – туда же! Она хочет понравиться новым законодателям общественных вкусов.
А потом она в СМИ продолжила: "С начала я хотела бы донести мысль, что именно побудило меня демонтировать скульптуру Александра Пушкина. Я выросла на его произведениях и могу сказать, что он точно не виноват в том, что творит ныне Россия в отношении Украины, и которой руководит сатрап Владимир Путин, а именно о таких сатрапах и писал в свое время Пушкин. …В нынешних условиях он отжил свое и является символом другого, уже чуждого нам "русского мира". …Мне предложили переплавить скульптуру Пушкина для создания новой. Это позволило бы сэкономить значительные средства. Но я отказалась от этой идеи. Григорий Сковорода заслуживает того, чтобы его скульптура была изготовлена, так сказать, из чистого сплава. А переплавка оставила бы для истории некрасивый и лишний подтекст. Украинцы –мудрая и образованная нация, поэтому ничего "вандального" со скульптурой Пушкина мы делать не будем. Его просто демонтируют. До определенного времени он будет храниться в месте, которое мы еще не определили. А после победы мы культурно положим скульптуру в деревянный ящик, с деревянной стружкой, сверху напишем "Не трогайте нашего, а вам возвращаем ваше", а потом своеобразно депортируем Пушкина на его историческую родину, в Петербург".
© cont.ws
© cont.ws
© cont.ws
© cont.ws
И тут уже можно размышлять. Это – уже убеждения человека. Благоприобретенные или врожденные – не так и важно. Важно другое – именно это определяет социальный, психологический и нравственно-эмоциональный климат, в котором живет украинское общество. Атмосфера вражды и беспамятство в нем культивируются даже на культурном уровне и вбиваются в головы на каждом шагу...
…Конечно, по мере победы СВО, приближения войск России к Полтаве освобождение сознания основной массы полтавчан, как и всех украинцев по всей республике, сегодня изнывающих он невообразимой "любви к нэньке", от мрака навязанного укро-патриотизма, напоминающего зомбирование ненависти и человеконенавистничества, пойдет быстрее. Как в 1945 году, когда Красная армия брала Берлин и количество гитлеровцев там уменьшалось в той пропорции, как росло число антифашистов. Но уже ясно: тот урок был выучен ненадолго…
…А Полтава моя была и останется классным, уютным и красивым городом. Она того стоит и мне туда надо вернуться. И Пушкин с Гоголем, равно как и Котляревский со Сковородой там не спорить будут, а дополнять. Потому что ума, равно как и чести и совести, много не бывает. Главное – чтобы они вообще были…
Больше на тему Полтавы читайте в статье Владимира Скачко Сон разума тревожит покой императора. Как в Полтаве избавляются от Петра Первого и России
 
Владимир ПутинРоссияУкраинаПолтаваПолтавская областьСВОпатриотизмпатриотПушкинНиколай Васильевич ГогольМненияРоссийская империяМазепаКрасная Армия
 
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