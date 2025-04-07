Замечена техника ВСУ с новыми тактическими знаками - 07.04.2025 Украина.ру
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Замечена техника ВСУ с новыми тактическими знаками
Замечена техника ВСУ с новыми тактическими знаками - 07.04.2025 Украина.ру
Замечена техника ВСУ с новыми тактическими знаками
Всё больше техники ВСУ появляется с новыми тактическими знаками. Об этом сообщает телеграм-канал "Военный осведомитель"
2025-04-07T20:25
2025-04-07T20:25
новости
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"Так, на Купянском направлении был замечен БТР M113 с двумя вертикальными стрелочками в квадрате, а на Покровском направлении объявился БТР VAB из состава 155-й мехбригады с четырьмя разнонаправленными стрелочками в квадрате", - сказано в публикации.Там также отмечено, что ранее сразу несколько разных украинских соединений в районе Часов Яра обзавелись тактическим знаком в виде трех направленных вверх стрелок.По мнению авторов телеграм-канала, с учётом фотографий с новыми тактическими знаками у других бригад с разных направлений, наиболее вероятна версия о том, что это обозначения формируемых новых армейских корпусов ВСУ.Больше новостей о событиях в зоне СВО представлено в обзоре Крымский мост остаётся целью. Итоги 7 апреля на Украине
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новости, часов яр, украина, вооруженные силы украины, всу, военная техника, сво, минобороны украины
Новости, Часов Яр, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, военная техника, СВО, Минобороны Украины

Замечена техника ВСУ с новыми тактическими знаками

20:25 07.04.2025
 
техника ВСУ с новыми тактическими знаками
техника ВСУ с новыми тактическими знаками
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Всё больше техники ВСУ появляется с новыми тактическими знаками. Об этом сообщает телеграм-канал "Военный осведомитель"
"Так, на Купянском направлении был замечен БТР M113 с двумя вертикальными стрелочками в квадрате, а на Покровском направлении объявился БТР VAB из состава 155-й мехбригады с четырьмя разнонаправленными стрелочками в квадрате", - сказано в публикации.
Там также отмечено, что ранее сразу несколько разных украинских соединений в районе Часов Яра обзавелись тактическим знаком в виде трех направленных вверх стрелок.
По мнению авторов телеграм-канала, с учётом фотографий с новыми тактическими знаками у других бригад с разных направлений, наиболее вероятна версия о том, что это обозначения формируемых новых армейских корпусов ВСУ.
Больше новостей о событиях в зоне СВО представлено в обзоре Крымский мост остаётся целью. Итоги 7 апреля на Украине
 
НовостиЧасов ЯрУкраинаВооруженные силы УкраиныВСУвоенная техникаСВОМинобороны Украины
 
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