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Замечена техника ВСУ с новыми тактическими знаками
Замечена техника ВСУ с новыми тактическими знаками - 07.04.2025 Украина.ру
Замечена техника ВСУ с новыми тактическими знаками
Всё больше техники ВСУ появляется с новыми тактическими знаками. Об этом сообщает телеграм-канал "Военный осведомитель"
2025-04-07T20:25
2025-04-07T20:25
2025-04-07T20:25
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"Так, на Купянском направлении был замечен БТР M113 с двумя вертикальными стрелочками в квадрате, а на Покровском направлении объявился БТР VAB из состава 155-й мехбригады с четырьмя разнонаправленными стрелочками в квадрате", - сказано в публикации.Там также отмечено, что ранее сразу несколько разных украинских соединений в районе Часов Яра обзавелись тактическим знаком в виде трех направленных вверх стрелок.По мнению авторов телеграм-канала, с учётом фотографий с новыми тактическими знаками у других бригад с разных направлений, наиболее вероятна версия о том, что это обозначения формируемых новых армейских корпусов ВСУ.Больше новостей о событиях в зоне СВО представлено в обзоре Крымский мост остаётся целью. Итоги 7 апреля на Украине
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, часов яр, украина, вооруженные силы украины, всу, военная техника, сво, минобороны украины
Новости, Часов Яр, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, военная техника, СВО, Минобороны Украины
Замечена техника ВСУ с новыми тактическими знаками
Всё больше техники ВСУ появляется с новыми тактическими знаками. Об этом сообщает телеграм-канал "Военный осведомитель"
"Так, на Купянском направлении был замечен БТР M113 с двумя вертикальными стрелочками в квадрате, а на Покровском направлении объявился БТР VAB из состава 155-й мехбригады с четырьмя разнонаправленными стрелочками в квадрате", - сказано в публикации.
Там также отмечено
, что ранее сразу несколько разных украинских соединений
в районе Часов Яра
обзавелись тактическим знаком в виде трех направленных вверх стрелок.
По мнению авторов телеграм-канала, с учётом фотографий с новыми тактическими знаками у других бригад с разных направлений, наиболее вероятна версия о том, что это обозначения формируемых новых армейских корпусов ВСУ
.
Больше новостей о событиях в зоне СВО представлено в обзоре Крымский мост остаётся целью. Итоги 7 апреля на Украине