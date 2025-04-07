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Путин и Лукашенко обсудили польскую взрывчатку, учения "Запад-2025" и СВО

Путин и Лукашенко обсудили польскую взрывчатку, учения "Запад-2025" и СВО - 07.04.2025 Украина.ру

Путин и Лукашенко обсудили польскую взрывчатку, учения "Запад-2025" и СВО

Лидеры России и Белоруссии обсудили актуальные вопросы сотрудничества и обменяться мнениями по широкому спектру тем в целом. Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба президента Белоруссии.

2025-04-07T20:36

2025-04-07T20:36

2025-04-07T20:36

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Телефонный разговор состоялся вечером 7 апреля. Владимир Путин поблагодарил Александра Лукашенко за задержание крупнейшей партии взрывчатки, которую накануне пытались провезти в Россию."Попытку ввоза пресекла белорусская таможня. Установлено, что это сильнейшее взрывчатое вещество, малое количество которого может привести к серьезнейшим последствиям",- сказано в официальном сообщении.Президент России попросил передать благодарность, а также поощрить специалистов и экспертов, обнаруживших и идентифицировавших опасный груз.Путин и Лукашенко также обсудили предстоящие встречи, в том числе в конце апреля в Волгограде, договорившись при встрече подробно обсудить актуальные вопросы сотрудничества и обменяться мнениями по широкому спектру тем в целом."Также в разговоре Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили предстоящие белорусско-российские учения "Запад-2025" и кратко коснулись ситуации в зоне специальной военной операции", - сообщили в пресс-службе белорусского лидера.Ранее о попытке ввоза крупной партии взрывчатки из Польши в Россию транзитом через Белоруссию сообщил белорусский Госпогранкомитет. Новость вызвала международный резонанс.Подробности в публикации Киев взрывчаткой из Польши пытается развязать террористическую войну в России – Миронов

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новости, россия, белоруссия, польша, александр лукашенко, владимир путин, ес, союзное государство, военные учения, сво