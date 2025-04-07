https://ukraina.ru/20250407/1062352238.html
Путин и Лукашенко обсудили польскую взрывчатку, учения "Запад-2025" и СВО
Путин и Лукашенко обсудили польскую взрывчатку, учения "Запад-2025" и СВО - 07.04.2025 Украина.ру
Путин и Лукашенко обсудили польскую взрывчатку, учения "Запад-2025" и СВО
Лидеры России и Белоруссии обсудили актуальные вопросы сотрудничества и обменяться мнениями по широкому спектру тем в целом. Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба президента Белоруссии.
2025-04-07T20:36
2025-04-07T20:36
2025-04-07T20:36
новости
россия
белоруссия
польша
александр лукашенко
владимир путин
ес
союзное государство
военные учения
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/0b/1054462490_0:0:2899:1631_1920x0_80_0_0_2c00e4d46c09a4bead51614a19a0177c.jpg
Телефонный разговор состоялся вечером 7 апреля. Владимир Путин поблагодарил Александра Лукашенко за задержание крупнейшей партии взрывчатки, которую накануне пытались провезти в Россию."Попытку ввоза пресекла белорусская таможня. Установлено, что это сильнейшее взрывчатое вещество, малое количество которого может привести к серьезнейшим последствиям",- сказано в официальном сообщении.Президент России попросил передать благодарность, а также поощрить специалистов и экспертов, обнаруживших и идентифицировавших опасный груз.Путин и Лукашенко также обсудили предстоящие встречи, в том числе в конце апреля в Волгограде, договорившись при встрече подробно обсудить актуальные вопросы сотрудничества и обменяться мнениями по широкому спектру тем в целом."Также в разговоре Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили предстоящие белорусско-российские учения "Запад-2025" и кратко коснулись ситуации в зоне специальной военной операции", - сообщили в пресс-службе белорусского лидера.Ранее о попытке ввоза крупной партии взрывчатки из Польши в Россию транзитом через Белоруссию сообщил белорусский Госпогранкомитет. Новость вызвала международный резонанс.Подробности в публикации Киев взрывчаткой из Польши пытается развязать террористическую войну в России – Миронов
россия
белоруссия
польша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/0b/1054462490_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_27677872c5358ff85be1a280aee02e33.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, белоруссия, польша, александр лукашенко, владимир путин, ес, союзное государство, военные учения, сво
Новости, Россия, Белоруссия, Польша, Александр Лукашенко, Владимир Путин, ЕС, Союзное государство, военные учения, СВО
Путин и Лукашенко обсудили польскую взрывчатку, учения "Запад-2025" и СВО
Лидеры России и Белоруссии обсудили актуальные вопросы сотрудничества и обменяться мнениями по широкому спектру тем в целом. Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба президента Белоруссии.
Телефонный разговор состоялся вечером 7 апреля. Владимир Путин поблагодарил Александра Лукашенко за задержание крупнейшей партии взрывчатки, которую накануне пытались провезти в Россию.
"Попытку ввоза пресекла белорусская таможня. Установлено, что это сильнейшее взрывчатое вещество, малое количество которого может привести к серьезнейшим последствиям",- сказано в официальном сообщении.
Президент России
попросил передать благодарность, а также поощрить специалистов и экспертов, обнаруживших и идентифицировавших опасный груз.
Путин
и Лукашенко
также обсудили предстоящие встречи, в том числе в конце апреля в Волгограде, договорившись при встрече подробно обсудить актуальные вопросы сотрудничества и обменяться мнениями по широкому спектру тем в целом.
"Также в разговоре Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили предстоящие белорусско-российские учения "Запад-2025" и кратко коснулись ситуации в зоне специальной военной операции", - сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Ранее о попытке ввоза крупной партии взрывчатки из Польши
в Россию транзитом через Белоруссию
сообщил белорусский Госпогранкомитет. Новость вызвала международный резонанс.