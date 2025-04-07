Европа готовит ответные меры: Зубец о том, почему после ввода пошлин Украина станет "125-й проблемой" - 07.04.2025 Украина.ру
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Европа готовит ответные меры: Зубец о том, почему после ввода пошлин Украина станет "125-й проблемой"
Европа готовит ответные меры: Зубец о том, почему после ввода пошлин Украина станет "125-й проблемой" - 07.04.2025 Украина.ру
Европа готовит ответные меры: Зубец о том, почему после ввода пошлин Украина станет "125-й проблемой"
Учитывая, что Китай – крупнейший потребитель нефти и других сырьевых товаров, ввод пошлин для Пекина может привести и к проблемам для России. Но, с другой стороны, после ввода пошлин война на Украине станет "125-й проблемой" для глобальной политики. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экономист и политолог Алексей Зубец
2025-04-07T20:15
2025-04-07T20:15
новости
россия
украина
китай
алексей зубец
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
европейская комиссия
тарифы
экономика
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Ранее Дональд Трамп ввел пошлины для "друзей и для врагов" Америки, которые составят до 50%. По словам президента США, эти меры необходимы, чтобы восстановить американскую экономику, которую якобы "грабили другие страны".Трамп ввел против Китая 34% пошлин, которые автоматически делают китайскую продукцию неконкурентоспособной на рынке США, отметил эксперт. И тут никаких исключений точно не будет, это "торговая война в полный рост", считает собеседник Украина.ру."Учитывая, что Китай – крупнейший потребитель нефти и других сырьевых товаров, неприятности для Пекина могут привести к проблемам и для российской экономики. Это для нас минус", — подчеркнул Зубец.Но, с другой стороны, для России здесь есть и плюсы. Дело в том, что после ввода пошлин война на Украине станет "125-й проблемой для глобальной политики", указал он."[Председатель Европейской комиссии] Урсула фон дер Ляйен уже планирует ответные меры на пошлины Трампа, и теперь весь мир будет говорить только об этом", — заявил Зубец.То есть ресурсов, которыми Запад мог подпитывать Украину, становится гораздо меньше. Поэтому растет вероятность быстрой победы России в СВО, подчеркнул собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Зубец: Трамп вывел из равновесия всю экономику мира, и это поможет России разобраться с Украиной" на сайте Украина.ру.Также на эту тему торговых пошлин — в материале "Василий Колташов: Если Трамп в самом деле хочет победить в торговой войне, ему придется объявить дефолт" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, китай, алексей зубец, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, европейская комиссия, тарифы, экономика, экспортные пошлины, торговая война
Новости, Россия, Украина, Китай, Алексей Зубец, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Европейская комиссия, тарифы, экономика, экспортные пошлины, торговая война

Европа готовит ответные меры: Зубец о том, почему после ввода пошлин Украина станет "125-й проблемой"

20:15 07.04.2025
 
© AP / Matt Rourke
- РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© AP / Matt Rourke
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Учитывая, что Китай – крупнейший потребитель нефти и других сырьевых товаров, ввод пошлин для Пекина может привести и к проблемам для России. Но, с другой стороны, после ввода пошлин война на Украине станет "125-й проблемой" для глобальной политики. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экономист и политолог Алексей Зубец
Ранее Дональд Трамп ввел пошлины для "друзей и для врагов" Америки, которые составят до 50%. По словам президента США, эти меры необходимы, чтобы восстановить американскую экономику, которую якобы "грабили другие страны".
Трамп ввел против Китая 34% пошлин, которые автоматически делают китайскую продукцию неконкурентоспособной на рынке США, отметил эксперт. И тут никаких исключений точно не будет, это "торговая война в полный рост", считает собеседник Украина.ру.
"Учитывая, что Китай – крупнейший потребитель нефти и других сырьевых товаров, неприятности для Пекина могут привести к проблемам и для российской экономики. Это для нас минус", — подчеркнул Зубец.
Но, с другой стороны, для России здесь есть и плюсы. Дело в том, что после ввода пошлин война на Украине станет "125-й проблемой для глобальной политики", указал он.
"[Председатель Европейской комиссии] Урсула фон дер Ляйен уже планирует ответные меры на пошлины Трампа, и теперь весь мир будет говорить только об этом", — заявил Зубец.
То есть ресурсов, которыми Запад мог подпитывать Украину, становится гораздо меньше. Поэтому растет вероятность быстрой победы России в СВО, подчеркнул собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Зубец: Трамп вывел из равновесия всю экономику мира, и это поможет России разобраться с Украиной" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему торговых пошлин — в материале "Василий Колташов: Если Трамп в самом деле хочет победить в торговой войне, ему придется объявить дефолт" на сайте Украина.ру.
Коллаж: Маск и Трамп - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
4 апреля, 18:11
Игра с нулями. Почему от пошлин Трампа страдают его соратники, или Разоблачение в отражении монитораЗа сутки с момента объявления президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин в отношении ряда стран богатейшие люди мира суммарно потеряли более $200 млрд. Причем самыми пострадавшими стали именно американские миллиардеры, в том числе соратник лидера США, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) страны Илон Маск
 
НовостиРоссияУкраинаКитайАлексей ЗубецДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕвропейская комиссиятарифыэкономикаэкспортные пошлиныторговая война
 
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