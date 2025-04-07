https://ukraina.ru/20250407/1062344542.html

Европа готовит ответные меры: Зубец о том, почему после ввода пошлин Украина станет "125-й проблемой"

Европа готовит ответные меры: Зубец о том, почему после ввода пошлин Украина станет "125-й проблемой" - 07.04.2025 Украина.ру

Европа готовит ответные меры: Зубец о том, почему после ввода пошлин Украина станет "125-й проблемой"

Учитывая, что Китай – крупнейший потребитель нефти и других сырьевых товаров, ввод пошлин для Пекина может привести и к проблемам для России. Но, с другой стороны, после ввода пошлин война на Украине станет "125-й проблемой" для глобальной политики. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экономист и политолог Алексей Зубец

2025-04-07T20:15

2025-04-07T20:15

2025-04-07T20:15

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Ранее Дональд Трамп ввел пошлины для "друзей и для врагов" Америки, которые составят до 50%. По словам президента США, эти меры необходимы, чтобы восстановить американскую экономику, которую якобы "грабили другие страны".Трамп ввел против Китая 34% пошлин, которые автоматически делают китайскую продукцию неконкурентоспособной на рынке США, отметил эксперт. И тут никаких исключений точно не будет, это "торговая война в полный рост", считает собеседник Украина.ру."Учитывая, что Китай – крупнейший потребитель нефти и других сырьевых товаров, неприятности для Пекина могут привести к проблемам и для российской экономики. Это для нас минус", — подчеркнул Зубец.Но, с другой стороны, для России здесь есть и плюсы. Дело в том, что после ввода пошлин война на Украине станет "125-й проблемой для глобальной политики", указал он."[Председатель Европейской комиссии] Урсула фон дер Ляйен уже планирует ответные меры на пошлины Трампа, и теперь весь мир будет говорить только об этом", — заявил Зубец.То есть ресурсов, которыми Запад мог подпитывать Украину, становится гораздо меньше. Поэтому растет вероятность быстрой победы России в СВО, подчеркнул собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Зубец: Трамп вывел из равновесия всю экономику мира, и это поможет России разобраться с Украиной" на сайте Украина.ру.Также на эту тему торговых пошлин — в материале "Василий Колташов: Если Трамп в самом деле хочет победить в торговой войне, ему придется объявить дефолт" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250404/1062283482.html

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новости, россия, украина, китай, алексей зубец, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, европейская комиссия, тарифы, экономика, экспортные пошлины, торговая война