https://ukraina.ru/20250407/1062349980.html

11 лет ДНР. Как ноунеймы сменили старую донецкую элиту из Партии регионов

11 лет ДНР. Как ноунеймы сменили старую донецкую элиту из Партии регионов - 07.04.2025 Украина.ру

11 лет ДНР. Как ноунеймы сменили старую донецкую элиту из Партии регионов

Я рассматриваю историческую фотографию, которую мне сегодня прислал Евгений Тинянский. Он тогда, одиннадцать лет назад, был активистом Русской весны в Донецке. Фото сделано 7 апреля 2014 года. На нем изображен зал заседаний Донецкой областной государственной администрации

2025-04-07T18:50

2025-04-07T18:50

2025-04-07T18:50

мнения

донецкая народная республика

денис пушилин

ринат ахметов

петр порошенко

беркут

сбу

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За трибуной стоит человек в возрасте с седой бородой, в светлой рубашке, к которой приколота Георгиевская лента, и зачитывает в мегафон Декларацию о суверенитете Донецкой Народной Республики (Акт о провозглашении государственной самостоятельности Донецкой народной республики). Зовут этого человека Владимир Макович. Он был сопредседателем пророссийского Временного правительства ДНР. Увы, Владимир Иванович в 2017 году умер (опухоль головного мозга), так и не дождавшись вхождения республики в состав России.В президиуме вижу только одного знакомого мне человека – Дениса Пушилина, одного из отцов-основателей ДНР. Тогда в апреле он тоже был сопредседателем Временного правительства, как и Макович, а потом в мае того же года уже после проведения референдума стал спикером Народного Совета республики. Позади Пушилина стоит сам Тинянский. Больше никого на фото не знаю.Накануне, 6 апреля, пророссийские активисты, понимая, что пора прекращать просто так водить колонны демонстрантов по центру Донецка, решили переходить к более решительным действиям. Стало понятно, что если к ним не перейти, движение просто само-собой затухнет. Поэтому было решено поднять ставки, захватив здание Донецкой ОГА. После штурма все его этажи заняли пророссийские активисты, которые больше его никогда не покидали. Ночью сопредседатели движения сами в одном из кабинетов написали Декларацию независимости ДНР, которую потом и зачитал Макович.Кстати, лидеры пророссийского движения тогда поняли, что как только они изберут среди себя формального вождя, он тут же будет арестован СБУ, и движение будет обезглавлено. Поэтому командиров у него должно быть много, и все они должны быть сопредседателями. В таком случае арест одного или двух никак не скажется на руководстве - падающее знамя подхватят другие.Всем памятна встреча сопредседателей с тогдашним хозяином Донецкой области Ринатом Ахметовым, пытавшегося их уговорить сойти с того скользкого сепаратистского пути, на который они встали. Но его уговоры ни ему, ни Киеву не помогли. На 11 мая был назначен референдум, на который был вынесен вопрос о поддержке Акта независимости. Его дончане в итоге поддержали.Писать о значении принятия Акта о суверенитете не хочу, потому что за эти одиннадцать лет об этом были написаны сотни текстов, в том числе и моих. Я хочу написать о другом.Одним из создателей Декларации о суверенитете ДНР был Денис Пушилин. Хочу вспомнить, как я познакомился с ним. Это важно в контексте того, чтобы понять: а был ли человек активным пророссийским активистом еще до Русской весны или нет. Случаен ли был его приход в пророссийское движение, или он был настроен пророссийски еще до всех акций в Донецке.Познакомились мы с ним случайно и неожиданно – не лично, а по переписке - сразу после 19 января 2014 года во время Евромайдана, когда Денис Владимирович был не главой ДНР как сейчас, а был никому не известным молодым человеком тридцати двух лет.Я тогда жил в Киеве недалеко от Верховной Рады на Арсенале. Все события противостояния майдановцев и "Беркута" разворачивались на моих глазах.19 января, напомню, радикальные националисты-евромайдановцы вышли за периметр Евромайдана, напали на крымских беркутовцев и крымских спецназовцев из внутренних войск, которые преграждали им дорогу, идущую наверх по улице Грушевского к зданию Кабмина. При этом сожгли коктейлями Молотова их автобусы, стоявшие там же, на Европейской площади рядом со стадионом им. Лобановского.Буквально на следующий день вечером я зашел в магазин "Чумацкий шлях" на Грушевского,9, в доме, в котором жил Петр Порошенко. Надо было что-то купить. В магазине я заметил двух милиционеров, которые что-то рассматривали на полках. У обоих были уставшие обветренные, мне тогда даже показалось, обожженные лица. Я почему-то стал их рассматривать. Мой взгляд упал на погон одного из них, который стоял в пол-оборота одним плечом ко мне. Видно было, что звание у него старший лейтенант, но одной звезды на погоне не хватало. А вместо нее зияла дырка.Помню, я вдруг сообразил, что, видимо, этот старлей был тогда на Европейской площади и бился с нациками. Я подошел к нему и спросил, прав ли я. Оказалось, что да."Они сожгли нам автобус, а там были все наши вещи, причем теплые вещи. Там были деньги и продукты питания. Мы уже столько дней не видели горячую пищу. Одни сухпайки. Постоянно мерзнем. Несколько недель вообще под горячим душем не стояли. Приказа этих козлов разогнать начальство не дает. Стойте, говорит, сдерживайте их и всё. Дали бы приказ, мы бы их вмиг разогнали, но приказа нет…", - как-то устало и даже равнодушно, абсолютно не злясь, сказал спецназовец. Видно было по нему, что устал.У меня в кармане были гривны, что-то в эквиваленте 50 долларов. Я предложил им купить еды и сигарет. "И воды, если можно", - попросил старлей.В общем купил им два блока сигарет, четыре баклажки воды, запеченную курицу, вареный рис, хлеб, помидоры, огурцы, колбасы и еще какой-то снеди. Взял у спецназовца телефон, чтобы быть на связи.Вернулся домой и обо всем об этом рассказал у себя в Facebook*. В Киеве я тогда был достаточно известным журналистом. Новость о моей встрече с крымскими спецназовцами пошла в народ.Первым, кто мне написал в личку, был какой-то мой френд по имени Денис Пушилин. Имя мне абсолютно ни о чем не говорило. Лично с ним я знаком не был. Он попросил связать его со старлеем, чтобы помочь крымским беркутовцам. Объяснил свою личную заинтересованность тем, что сам в армии, то ли в конце 90-х, то ли в начале нулевых, служил в крымском спецназе. Поэтому ребята для него свои, родные, и он хочет им лично материально помочь, то есть купить теплую одежду. Естественно, я дал ему телефон лейтенанта.Через несколько дней я встретил этого старлея в Мариинском парке около Верховной Рады и спросил, звонил ли ему человек с просьбой помочь. Тот подтвердил, что не только звонил, но и реально помог. Еще раз, Пушилин тогда был рядовым гражданином Украины. Помогал беркутовцам не публично, не ради пиара – его попросту тогда никто не знал, чтобы ему нужно было пиариться.Я тут подумал, вот как работают социальные лифты: в январе ты рядовой гражданин, помогающий крымскому "Беркуту", а через три месяца сочиняешь исторический документ, а еще через месяц становишься спикером парламента целой республики, отвечаешь на просьбу Путина, повременить с референдумом. Тебя узнает в лицо вся патриотическая Россия. Еще через четыре года ты глава ДНР. Есть тут связь? Думаю, да.Тогда вся политическая элита Донбасса из Партии Регионов отказалась взять на себя ответственность за регион, самоустранилась, а потом сбежала в Киев. А вот эти ноунеймы взяли ответственность на себя.Во всяком случае, спасибо Пушилину и тем всем сопредседателям Временного правительства ДНР, которых не всех и помнят, за то, что тогда рискнули и, ни на что не надеясь, написали не просто Декларацию, а страницы новейшей истории России.* принадлежит запрещённой в России MetaЧитайте материал Александра Чаленко Александр Матюшин: Референдум в ДНР прошел под пулями, все надеялись, что Россия не бросит

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

мнения, донецкая народная республика, денис пушилин, ринат ахметов, петр порошенко, беркут, сбу