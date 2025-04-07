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Александр Чаленко чуть не погиб в Севастополе, а в Варне закрутил роман с французской певицей

Александр Чаленко чуть не погиб в Севастополе, а в Варне закрутил роман с французской певицей - 07.04.2025 Украина.ру

Александр Чаленко чуть не погиб в Севастополе, а в Варне закрутил роман с французской певицей

В Бессмертном полку издания Украина.ру каждый день - новые герои. Мы публикуем воспоминания, фотографии военных лет сотрудников редакции и наших читателей. На этот раз о своих двух дедах - участниках Великой Отечественной войны, рассказывает обозреватель издания Украина.ру Александр Чаленко

2025-04-07T10:18

2025-04-07T10:18

2025-04-07T10:21

эксклюзив

великая отечественная война

александр чаленко

бессмертный полк

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В войне участвовали два моих деда. Оба они, слава богу, вернулись домой живыми. По линии отца — Александр Васильевич Чаленко, фамилию которого я ношу, и Даниил Семенович Круглый. Оба родились в Новороссии, Екатеринославской губернии в семьях малороссийских крестьян.Все они ушли на фронт в 1941 году и воевали вплоть до окончания войны в 1945 году.Война застала 29-летнего Александра Чаленко в рядах ВМФ. Он в это время проходил срочную службу на Черноморском флоте. Сначала был обычным моряком, потом дослужился до старшины. Хочу сделать небольшое уточнение: Александр Васильевич только номинально приходится мне дедом. Он мне не родной. Он отчим моего отца — Эдуарда Чаленко, которого усыновил уже после войны и дал ему свою фамилию. Настоящая фамилия отца — Шаповалов.В 1942 году Александр Васильевич защищал блокированный фашистами Севастополь. Дед был среди тех матросов, кого командование обороной города отправило на передовую, под Севастополь, в качестве пехотинцев.Однажды во время немецкого обстрела они с сослуживцем, сидя в окопе, чтобы развлечься, играли в шахматы. Командир послал последнего в соседнее подразделение с каким-то поручением. Для этого надо было перебежать в другой окоп по чистому полю.Сослуживец сделал свой ход и побежал. Дед посмотрел ему вслед и опустил глаза на шахматную доску, обдумывая свой ход, который и сделал через секунд десять. После этого поднял глаза и непроизвольно посмотрел в сторону, где должен был бежать его товарищ. Смотрит, а тот бежит уже без головы — немецкий снаряд снес ему голову. Через пару секунд его тело упало.Непосредственно в Севастополе Александр Васильевич служил на 80-й батарее. Тогда же его ранило в верхнюю часть бедра осколками снаряда во время очередного немецкого обстрела. Всего осколков в его теле было 6 или 7 штук. На бедре навсегда остались глубокие шрамы. Прадеда отправили буквально на последней барже, ушедшей из Севастополя на Кавказ, в госпиталь. Один из осколков выпал из него, когда медбрат нечаянно упустил носилки на землю. Дед потом рассказывал мне, что так разозлился из-за этого на санитара, что ударил его кулаком по лицу. Вот такая история.Если бы деда не ранило, то, по всей вероятности, он погиб бы в Севастополе, как и все бойцы, которые защищали город. Командование не смогло их эвакуировать на Кавказ, берегли корабли — боялись, что могут затонуть из-за попадания в них немецких бомб.Потом была оборона Кавказа, освобождение Севастополя. Когда Красная армия вошла в Румынию, Черноморский флот, в составе которого был и корабль деда, занял портовый город Констанцу. Войну Александр Васильевич закончил в Болгарии, в портовом городе Варне.Он подружился там с одним русским эмигрантом — архитектором по профессии, который приехал туда после Гражданской войны. Эмигрант давал ему читать русские книги из своей библиотеки, изданные уже в эмигрантских издательствах. Особенно деда впечатлили авантюрно-приключенческие романы о графе Азаре. Он их потом пересказывал мне, когда я приезжал погостить к нему летом, в Кривой Рог.В одном из кабаре в Варне дед даже успел закрутить роман с певицей-француженкой, в первый раз занявшись с ней любовью прямо на бильярдном столе в этом самом кабаре.Александр Васильевич за свое участие в боях был награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Севастополя», «За оборону Кавказа», «За Победу над фашистской Германией».После войны он работал на заводе «Криворожсталь» начальником цеха КИП и автоматики. В 70-х он вместе с моей бабушкой — Марией Иосифовной Чаленко — специально снова посетил Констанцу и Варну, чтобы вновь увидеть те места, где воевал в молодости.Умер он в 1989 году.От редакции. Сегодня, в канун 80-летия Победы давайте вопреки всему - и западным попыткам исказить историю той Победы, и беспамятству украинцев, разрушающих памятники, оставленные Советской властью на территории их страны, и всех тех остальных, кто пытается либо уничтожить, либо смешать с грязью подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне, вспоминать наших героев, публиковать их фотографии и рассказывать о том, как они победили фашистскую нечисть. Это будет наш вклад в историю Победы. Ждем ваши письма по адресу: editors@ukraina.ru

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_3951d7f6c1a0fe92a8978e91d2952136.jpg.webp

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_3951d7f6c1a0fe92a8978e91d2952136.jpg.webp

эксклюзив, великая отечественная война, александр чаленко, бессмертный полк