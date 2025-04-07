https://ukraina.ru/20250407/1062342076.html

Депрессия, голод и гражданская война: экономист о возможных последствиях решения Трампа по вводу пошлин

Депрессия, голод и гражданская война: экономист о возможных последствиях решения Трампа по вводу пошлин - 07.04.2025 Украина.ру

Депрессия, голод и гражданская война: экономист о возможных последствиях решения Трампа по вводу пошлин

Но дерзкие внешнеполитические "эскапады" Дональда Трампа говорят о том, что он не понимает, как устроена система международных отношений. Неизвестно, понимает ли президент США какие будут последствия у его решения по пошлинам. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экономист и политолог Алексей Зубец

2025-04-07T19:30

2025-04-07T19:30

2025-04-07T19:30

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Ранее Дональд Трамп ввел пошлины для "друзей и для врагов" Америки, которые составят до 50%. По словам президента США, эти меры необходимы, чтобы восстановить американскую экономику, которую якобы "грабили другие страны"."Все его начинания с Гренландией, Канадой, Панамским каналом и Украиной закончились ничем. Его в той или иной форме отовсюду послали. И я не знаю, понимает ли он, какие будут последствия у его решения по пошлинам", – подчеркнул эксперт.Во-первых, стало известно, что у этих тарифов есть целый ряд исключений, в частности, на сталь и алюминий. Возможно, таких исключений будет больше и этот "забор Трампа", окажется дырявым, указал Зубец.Во-вторых, растут шансы на глобальную экономическую депрессию, но не факт, что это будет завтра. Последствия могут наступить где-то через полгода, и тогда станет понятно, будет депрессия или нет, отметил экономист.В-третьих, Трамп ввел большие пошлины против бедных стран вроде Бангладеш, которые серьезно зависят от экспорта. Эти меры способны вызвать в беднейших странах такой экономический кризис, который приведет к разрухе, голоду и гражданской войне, добавил он."Четвертое. Трамп ввел против Китая 34% пошлин, которые делают китайскую продукцию неконкурентоспособной на американском рынке. И тут никаких исключений точно не будет, это торговая война в полный рост", — подчеркнул собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Зубец: Трамп вывел из равновесия всю экономику мира, и это поможет России разобраться с Украиной" на сайте Украина.ру.Также о словах и поступках американского президента — в материале Владимира Скачко: Трамп стремится унизить Путина Зеленским. Что еще хотят от президентских выборов в Украине.

https://ukraina.ru/20250407/1062340316.html

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новости, сша, украина, дональд трамп, алексей зубец, пошлина, торговля, китай, кнр (китай), торговая война, тарифы, гренландия, панама, бедность, бангладеш