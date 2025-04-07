Депрессия, голод и гражданская война: экономист о возможных последствиях решения Трампа по вводу пошлин
Но дерзкие внешнеполитические "эскапады" Дональда Трампа говорят о том, что он не понимает, как устроена система международных отношений. Неизвестно, понимает ли президент США какие будут последствия у его решения по пошлинам. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экономист и политолог Алексей Зубец
Ранее Дональд Трамп ввел пошлины для "друзей и для врагов" Америки, которые составят до 50%. По словам президента США, эти меры необходимы, чтобы восстановить американскую экономику, которую якобы "грабили другие страны".
Во-вторых, растут шансы на глобальную экономическую депрессию, но не факт, что это будет завтра. Последствия могут наступить где-то через полгода, и тогда станет понятно, будет депрессия или нет, отметил экономист.
В-третьих, Трамп ввел большие пошлины против бедных стран вроде Бангладеш, которые серьезно зависят от экспорта. Эти меры способны вызвать в беднейших странах такой экономический кризис, который приведет к разрухе, голоду и гражданской войне, добавил он.
"Четвертое. Трамп ввел против Китая 34% пошлин, которые делают китайскую продукцию неконкурентоспособной на американском рынке. И тут никаких исключений точно не будет, это торговая война в полный рост", — подчеркнул собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Зубец: Трамп вывел из равновесия всю экономику мира, и это поможет России разобраться с Украиной" на сайте Украина.ру.
Также о словах и поступках американского президента — в материале Владимира Скачко: Трамп стремится унизить Путина Зеленским. Что еще хотят от президентских выборов в Украине.
14:17Василий Колташов: Если Трамп в самом деле хочет победить в торговой войне, ему придется объявить дефолтКогда мы говорим о возвращении на российский рынок иностранных компаний, мы должна поставить перед ними такие условия, чтобы они не могли отсюда снова сбежать, оставив после себя пустые цеха и разгневанных рабочих, считает экономист и политолог, директор Института нового общества Василий Колташов