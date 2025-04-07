Депрессия, голод и гражданская война: экономист о возможных последствиях решения Трампа по вводу пошлин - 07.04.2025 Украина.ру
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Депрессия, голод и гражданская война: экономист о возможных последствиях решения Трампа по вводу пошлин
Депрессия, голод и гражданская война: экономист о возможных последствиях решения Трампа по вводу пошлин - 07.04.2025 Украина.ру
Депрессия, голод и гражданская война: экономист о возможных последствиях решения Трампа по вводу пошлин
Но дерзкие внешнеполитические "эскапады" Дональда Трампа говорят о том, что он не понимает, как устроена система международных отношений. Неизвестно, понимает ли президент США какие будут последствия у его решения по пошлинам. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экономист и политолог Алексей Зубец
2025-04-07T19:30
2025-04-07T19:30
новости
сша
украина
дональд трамп
алексей зубец
пошлина
торговля
китай
кнр (китай)
торговая война
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Ранее Дональд Трамп ввел пошлины для "друзей и для врагов" Америки, которые составят до 50%. По словам президента США, эти меры необходимы, чтобы восстановить американскую экономику, которую якобы "грабили другие страны"."Все его начинания с Гренландией, Канадой, Панамским каналом и Украиной закончились ничем. Его в той или иной форме отовсюду послали. И я не знаю, понимает ли он, какие будут последствия у его решения по пошлинам", – подчеркнул эксперт.Во-первых, стало известно, что у этих тарифов есть целый ряд исключений, в частности, на сталь и алюминий. Возможно, таких исключений будет больше и этот "забор Трампа", окажется дырявым, указал Зубец.Во-вторых, растут шансы на глобальную экономическую депрессию, но не факт, что это будет завтра. Последствия могут наступить где-то через полгода, и тогда станет понятно, будет депрессия или нет, отметил экономист.В-третьих, Трамп ввел большие пошлины против бедных стран вроде Бангладеш, которые серьезно зависят от экспорта. Эти меры способны вызвать в беднейших странах такой экономический кризис, который приведет к разрухе, голоду и гражданской войне, добавил он."Четвертое. Трамп ввел против Китая 34% пошлин, которые делают китайскую продукцию неконкурентоспособной на американском рынке. И тут никаких исключений точно не будет, это торговая война в полный рост", — подчеркнул собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Зубец: Трамп вывел из равновесия всю экономику мира, и это поможет России разобраться с Украиной" на сайте Украина.ру.Также о словах и поступках американского президента — в материале Владимира Скачко: Трамп стремится унизить Путина Зеленским. Что еще хотят от президентских выборов в Украине.
https://ukraina.ru/20250407/1062340316.html
сша
украина
китай
кнр (китай)
панама
бангладеш
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новости, сша, украина, дональд трамп, алексей зубец, пошлина, торговля, китай, кнр (китай), торговая война, тарифы, гренландия, панама, бедность, бангладеш
Новости, США, Украина, Дональд Трамп, Алексей Зубец, пошлина, торговля, Китай, КНР (Китай), торговая война, тарифы, Гренландия, Панама, бедность, Бангладеш

Депрессия, голод и гражданская война: экономист о возможных последствиях решения Трампа по вводу пошлин

19:30 07.04.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
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Но дерзкие внешнеполитические "эскапады" Дональда Трампа говорят о том, что он не понимает, как устроена система международных отношений. Неизвестно, понимает ли президент США какие будут последствия у его решения по пошлинам. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экономист и политолог Алексей Зубец
Ранее Дональд Трамп ввел пошлины для "друзей и для врагов" Америки, которые составят до 50%. По словам президента США, эти меры необходимы, чтобы восстановить американскую экономику, которую якобы "грабили другие страны".
"Все его начинания с Гренландией, Канадой, Панамским каналом и Украиной закончились ничем. Его в той или иной форме отовсюду послали. И я не знаю, понимает ли он, какие будут последствия у его решения по пошлинам", – подчеркнул эксперт.
Во-первых, стало известно, что у этих тарифов есть целый ряд исключений, в частности, на сталь и алюминий. Возможно, таких исключений будет больше и этот "забор Трампа", окажется дырявым, указал Зубец.
Во-вторых, растут шансы на глобальную экономическую депрессию, но не факт, что это будет завтра. Последствия могут наступить где-то через полгода, и тогда станет понятно, будет депрессия или нет, отметил экономист.
В-третьих, Трамп ввел большие пошлины против бедных стран вроде Бангладеш, которые серьезно зависят от экспорта. Эти меры способны вызвать в беднейших странах такой экономический кризис, который приведет к разрухе, голоду и гражданской войне, добавил он.
"Четвертое. Трамп ввел против Китая 34% пошлин, которые делают китайскую продукцию неконкурентоспособной на американском рынке. И тут никаких исключений точно не будет, это торговая война в полный рост", — подчеркнул собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Зубец: Трамп вывел из равновесия всю экономику мира, и это поможет России разобраться с Украиной" на сайте Украина.ру.
Также о словах и поступках американского президента — в материале Владимира Скачко: Трамп стремится унизить Путина Зеленским. Что еще хотят от президентских выборов в Украине.
Василий Колташов интервью - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
14:17
Василий Колташов: Если Трамп в самом деле хочет победить в торговой войне, ему придется объявить дефолтКогда мы говорим о возвращении на российский рынок иностранных компаний, мы должна поставить перед ними такие условия, чтобы они не могли отсюда снова сбежать, оставив после себя пустые цеха и разгневанных рабочих, считает экономист и политолог, директор Института нового общества Василий Колташов
 
НовостиСШАУкраинаДональд ТрампАлексей ЗубецпошлинаторговляКитайКНР (Китай)торговая войнатарифыГренландияПанамабедностьБангладеш
 
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Заголовок открываемого материала
20:15Европа готовит ответные меры: Зубец о том, почему после ввода пошлин Украина станет "125-й проблемой"
20:00"Попадут на деньги из-за Трампа": Зубец рассказал о последствиях ввода пошлин для мировой экономики
19:45Движение к Северскому Донцу и выход к Печенегам: Онуфриенко о перспективах наступления под Купянском
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