https://ukraina.ru/20250407/1062350444.html

Литва купит у Финляндии два штурмовых катера

Литва купит у Финляндии два штурмовых катера - 07.04.2025 Украина.ру

Литва купит у Финляндии два штурмовых катера

Военно-морские силы Литвы пополнятся двумя штурмовыми катерами – за это правительство постсоветской прибалтийской республики заплатит Финляндии 22 миллиона евро. О сделке 7 апреля сообщило литовское издание lrt со ссылкой на Минобороны Литвы.

2025-04-07T18:26

2025-04-07T18:26

2025-04-07T18:26

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Агентство оборонных ресурсов совместно с Минобороны заключило договор о покупке многоцелевых штурмовых катеров с финской компанией Marine Alutech Oy Ab.За 22 млн евро Литва приобретет два быстроходных многоцелевых штурмовых катера, которые будут оснащены пусковыми установками ракет SPIKE NLOS и системами дистанционного управления крупнокалиберными пулеметами. Катера смогут передвигаться по мелководью и быстро реагировать на различные угрозы как на воде, так и на суше.Министр обороны прибалтийской республики Довиле Шакалене уверена, что катера значительно укрепят ВМС и обеспечат более быстрое реагирование на вызовы безопасности в водах региона."Кроме того, этот договор является прекрасным примером того, как малые страны могут сотрудничать для создания более сильной и эффективной обороны, обеспечивая стабильность и безопасность во всем Балтийском регионе", — приведены в пресс-релизе слова Шакалене.Литовское министерство отметило, что этот контракт знаменует этап научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы по созданию быстроходных многоцелевых ударных катеров, предназначенных для укрепления региональной обороны. Отмечено также, что закупка катеров последовала после подписанного в 2024 году технического соглашения между Латвией, Литвой и Финляндией.Анализ военно-технической мощи и потенциальных угроз для России со стороны Североатлантического альянса ранее оценили представлен в публикации Василий Стоякин и Владимир Зотов в публикации Армии НАТО. Соотношение сил и угрозы

https://ukraina.ru/20250402/1062233289.html

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новости, литва, финляндия, латвия, василий стоякин, владимир зотов, нато, минобороны, флот, прибалтика, бывший ссср, балтийское море, катер