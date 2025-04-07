Литва купит у Финляндии два штурмовых катера
Военно-морские силы Литвы пополнятся двумя штурмовыми катерами – за это правительство постсоветской прибалтийской республики заплатит Финляндии 22 миллиона евро. О сделке 7 апреля сообщило литовское издание lrt со ссылкой на Минобороны Литвы.
Агентство оборонных ресурсов совместно с Минобороны заключило договор о покупке многоцелевых штурмовых катеров с финской компанией Marine Alutech Oy Ab.
За 22 млн евро Литва приобретет два быстроходных многоцелевых штурмовых катера, которые будут оснащены пусковыми установками ракет SPIKE NLOS и системами дистанционного управления крупнокалиберными пулеметами. Катера смогут передвигаться по мелководью и быстро реагировать на различные угрозы как на воде, так и на суше.
Министр обороны прибалтийской республики Довиле Шакалене уверена, что катера значительно укрепят ВМС и обеспечат более быстрое реагирование на вызовы безопасности в водах региона.
"Кроме того, этот договор является прекрасным примером того, как малые страны могут сотрудничать для создания более сильной и эффективной обороны, обеспечивая стабильность и безопасность во всем Балтийском регионе", — приведены в пресс-релизе слова Шакалене.
Литовское министерство отметило, что этот контракт знаменует этап научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы по созданию быстроходных многоцелевых ударных катеров, предназначенных для укрепления региональной обороны. Отмечено также, что закупка катеров последовала после подписанного в 2024 году технического соглашения между Латвией, Литвой и Финляндией.
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