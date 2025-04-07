Литва купит у Финляндии два штурмовых катера - 07.04.2025 Украина.ру
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Литва купит у Финляндии два штурмовых катера
Литва купит у Финляндии два штурмовых катера - 07.04.2025 Украина.ру
Литва купит у Финляндии два штурмовых катера
Военно-морские силы Литвы пополнятся двумя штурмовыми катерами – за это правительство постсоветской прибалтийской республики заплатит Финляндии 22 миллиона евро. О сделке 7 апреля сообщило литовское издание lrt со ссылкой на Минобороны Литвы.
2025-04-07T18:26
2025-04-07T18:26
новости
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владимир зотов
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флот
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Агентство оборонных ресурсов совместно с Минобороны заключило договор о покупке многоцелевых штурмовых катеров с финской компанией Marine Alutech Oy Ab.За 22 млн евро Литва приобретет два быстроходных многоцелевых штурмовых катера, которые будут оснащены пусковыми установками ракет SPIKE NLOS и системами дистанционного управления крупнокалиберными пулеметами. Катера смогут передвигаться по мелководью и быстро реагировать на различные угрозы как на воде, так и на суше.Министр обороны прибалтийской республики Довиле Шакалене уверена, что катера значительно укрепят ВМС и обеспечат более быстрое реагирование на вызовы безопасности в водах региона."Кроме того, этот договор является прекрасным примером того, как малые страны могут сотрудничать для создания более сильной и эффективной обороны, обеспечивая стабильность и безопасность во всем Балтийском регионе", — приведены в пресс-релизе слова Шакалене.Литовское министерство отметило, что этот контракт знаменует этап научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы по созданию быстроходных многоцелевых ударных катеров, предназначенных для укрепления региональной обороны. Отмечено также, что закупка катеров последовала после подписанного в 2024 году технического соглашения между Латвией, Литвой и Финляндией.Анализ военно-технической мощи и потенциальных угроз для России со стороны Североатлантического альянса ранее оценили представлен в публикации Василий Стоякин и Владимир Зотов в публикации Армии НАТО. Соотношение сил и угрозы
https://ukraina.ru/20250402/1062233289.html
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новости, литва, финляндия, латвия, василий стоякин, владимир зотов, нато, минобороны, флот, прибалтика, бывший ссср, балтийское море, катер
Новости, Литва, Финляндия, Латвия, Василий Стоякин, Владимир Зотов, НАТО, Минобороны, флот, Прибалтика, бывший СССР, Балтийское море, катер

Литва купит у Финляндии два штурмовых катера

18:26 07.04.2025
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкИсторический центр Таллина - Старый город
Исторический центр Таллина - Старый город - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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Военно-морские силы Литвы пополнятся двумя штурмовыми катерами – за это правительство постсоветской прибалтийской республики заплатит Финляндии 22 миллиона евро. О сделке 7 апреля сообщило литовское издание lrt со ссылкой на Минобороны Литвы.
Агентство оборонных ресурсов совместно с Минобороны заключило договор о покупке многоцелевых штурмовых катеров с финской компанией Marine Alutech Oy Ab.
За 22 млн евро Литва приобретет два быстроходных многоцелевых штурмовых катера, которые будут оснащены пусковыми установками ракет SPIKE NLOS и системами дистанционного управления крупнокалиберными пулеметами. Катера смогут передвигаться по мелководью и быстро реагировать на различные угрозы как на воде, так и на суше.
Министр обороны прибалтийской республики Довиле Шакалене уверена, что катера значительно укрепят ВМС и обеспечат более быстрое реагирование на вызовы безопасности в водах региона.
- РИА Новости, 1920, 02.04.2025
2 апреля, 13:31
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"Кроме того, этот договор является прекрасным примером того, как малые страны могут сотрудничать для создания более сильной и эффективной обороны, обеспечивая стабильность и безопасность во всем Балтийском регионе", — приведены в пресс-релизе слова Шакалене.
Литовское министерство отметило, что этот контракт знаменует этап научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы по созданию быстроходных многоцелевых ударных катеров, предназначенных для укрепления региональной обороны. Отмечено также, что закупка катеров последовала после подписанного в 2024 году технического соглашения между Латвией, Литвой и Финляндией.
Анализ военно-технической мощи и потенциальных угроз для России со стороны Североатлантического альянса ранее оценили представлен в публикации Василий Стоякин и Владимир Зотов в публикации Армии НАТО. Соотношение сил и угрозы
 
НовостиЛитваФинляндияЛатвияВасилий СтоякинВладимир ЗотовНАТОМинобороныфлотПрибалтикабывший СССРБалтийское морекатер
 
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