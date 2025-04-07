"Продавал электронные карты побега в Румынию через лес": на Украине вскрыли схему переправки уклонистов - 07.04.2025 Украина.ру
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"Продавал электронные карты побега в Румынию через лес": на Украине вскрыли схему переправки уклонистов
"Продавал электронные карты побега в Румынию через лес": на Украине вскрыли схему переправки уклонистов - 07.04.2025 Украина.ру
"Продавал электронные карты побега в Румынию через лес": на Украине вскрыли схему переправки уклонистов
Украинские силовики пресекли схему бегства уклонистов в Евросоюз. Об этом сообщает Нацполиция Украины.
2025-04-07T18:11
2025-04-07T18:11
новости
румыния
украина
днепропетровская область
владимир зеленский
ес
нацполиция
потери всу
евроинтеграция
безвизовый режим
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Канал переправки военнообязанных в Евросоюз выявили в Днепропетровской области. Организатор схемы нелегального бегства украинских мужчин задержан."Фигурант продавал электронные карты побега в Румынию через лес", - сказано в официальном сообщении.Украинские силовики установили, что житель Днепропетровской области для поиска клиентов привлек своего знакомого из-за границы – администратора групп в мессенджере."Сообщники предлагали военнообязанным сбежать от мобилизации за 7 тысяч евро. Услуги включали: сопровождение мужчин до Ивано-Франковской области, предоставление перечня необходимого снаряжения и электронного маршрута лесными тропами в обход пунктов пропуска", - рассказали в Нацполиции.Организатор бизнеса был задержан при получении части денег. Его содержат под стражей.Тем временем украинские парламентарии обнародовали численность уклонистов, усомнившись в способности Британии и ЕС улучшить положение ВСУ усилением иностранными военнослужащими. Подробности в публикации "Зеленский может сколько угодно петушиться": украинский депутат рассказал о дезертирах и заградотрядах
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, румыния, украина, днепропетровская область, владимир зеленский, ес, нацполиция, потери всу, евроинтеграция, безвизовый режим, уклонисты, мобилизация
Новости, Румыния, Украина, Днепропетровская область, Владимир Зеленский, ЕС, Нацполиция, потери ВСУ, евроинтеграция, безвизовый режим, уклонисты, мобилизация

"Продавал электронные карты побега в Румынию через лес": на Украине вскрыли схему переправки уклонистов

18:11 07.04.2025
 
© Нацполиция Украины
© Нацполиция Украины
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Украинские силовики пресекли схему бегства уклонистов в Евросоюз. Об этом сообщает Нацполиция Украины.
Канал переправки военнообязанных в Евросоюз выявили в Днепропетровской области. Организатор схемы нелегального бегства украинских мужчин задержан.
"Фигурант продавал электронные карты побега в Румынию через лес", - сказано в официальном сообщении.
Украинские силовики установили, что житель Днепропетровской области для поиска клиентов привлек своего знакомого из-за границы – администратора групп в мессенджере.
"Сообщники предлагали военнообязанным сбежать от мобилизации за 7 тысяч евро. Услуги включали: сопровождение мужчин до Ивано-Франковской области, предоставление перечня необходимого снаряжения и электронного маршрута лесными тропами в обход пунктов пропуска", - рассказали в Нацполиции.
Организатор бизнеса был задержан при получении части денег. Его содержат под стражей.
Тем временем украинские парламентарии обнародовали численность уклонистов, усомнившись в способности Британии и ЕС улучшить положение ВСУ усилением иностранными военнослужащими. Подробности в публикации "Зеленский может сколько угодно петушиться": украинский депутат рассказал о дезертирах и заградотрядах
 
НовостиРумынияУкраинаДнепропетровская областьВладимир ЗеленскийЕСНацполицияпотери ВСУевроинтеграциябезвизовый режимуклонистымобилизация
 
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