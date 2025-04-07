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"Продавал электронные карты побега в Румынию через лес": на Украине вскрыли схему переправки уклонистов

"Продавал электронные карты побега в Румынию через лес": на Украине вскрыли схему переправки уклонистов - 07.04.2025 Украина.ру

"Продавал электронные карты побега в Румынию через лес": на Украине вскрыли схему переправки уклонистов

Украинские силовики пресекли схему бегства уклонистов в Евросоюз. Об этом сообщает Нацполиция Украины.

2025-04-07T18:11

2025-04-07T18:11

2025-04-07T18:11

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днепропетровская область

владимир зеленский

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нацполиция

потери всу

евроинтеграция

безвизовый режим

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Канал переправки военнообязанных в Евросоюз выявили в Днепропетровской области. Организатор схемы нелегального бегства украинских мужчин задержан."Фигурант продавал электронные карты побега в Румынию через лес", - сказано в официальном сообщении.Украинские силовики установили, что житель Днепропетровской области для поиска клиентов привлек своего знакомого из-за границы – администратора групп в мессенджере."Сообщники предлагали военнообязанным сбежать от мобилизации за 7 тысяч евро. Услуги включали: сопровождение мужчин до Ивано-Франковской области, предоставление перечня необходимого снаряжения и электронного маршрута лесными тропами в обход пунктов пропуска", - рассказали в Нацполиции.Организатор бизнеса был задержан при получении части денег. Его содержат под стражей.Тем временем украинские парламентарии обнародовали численность уклонистов, усомнившись в способности Британии и ЕС улучшить положение ВСУ усилением иностранными военнослужащими. Подробности в публикации "Зеленский может сколько угодно петушиться": украинский депутат рассказал о дезертирах и заградотрядах

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новости, румыния, украина, днепропетровская область, владимир зеленский, ес, нацполиция, потери всу, евроинтеграция, безвизовый режим, уклонисты, мобилизация