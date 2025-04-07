https://ukraina.ru/20250407/1062345693.html

"Спасибо Трампу за это". Рютте отвлекли от Украины, он летит в Японию

"Спасибо Трампу за это". Рютте отвлекли от Украины, он летит в Японию - 07.04.2025 Украина.ру

"Спасибо Трампу за это". Рютте отвлекли от Украины, он летит в Японию

США хотели бы активизировать НАТО в Тихом океане. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте летит в Токио - любой исход украинского конфликта повлияет на Индо-Тихоокеанский регион

2025-04-07T17:40

2025-04-07T17:40

2025-04-07T17:40

эксклюзив

сша

китай

япония

рютте

дональд трамп

нато

мид

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Японию 8-9 апреля. Поездкой в Токио он покажет и США, и странам Индо-Тихоокеанского региона готовность Североатлантического альянса поддерживать Вашингтон во всех его военных начинаниях.А еще эта поездка нужна для того, чтобы власти Китая не расслаблялись, ожидая итогов переговорного процесса по украинскому вопросу. По крайней мере, об этом Рютте заявил японским журналистам в интервью накануне."США хотят, чтобы НАТО принимало более активное участие [в регионе]… в смысле проецирования силы, - сказал Рютте. - Это именно то, чего хотят от нас президент и администрация США, и именно поэтому этот визит в Японию так важен".Япония не входит в НАТО, но она представлена в клубе стран "Большой семерки" (G7). Японские представители подписались под совместным заявлением глав МИД G7, осуждающем военные учения Китая Straight Thunder-2025A вокруг Тайваня. Действия Пекина были названы "провокационными и дестабилизирующими", угрожающими глобальной безопасности.Рютте, по оценкам японцев, "зашел так далеко" и назвал Китай угрозой. Альянс не может быть наивным по отношению к Китаю, в ответ он будет работать с Южной Кореей, Австралией, Новой Зеландией и Японией, подчеркнул Рютте. При этом НАТО поддерживает "поворот США в сторону Азии".Любая сделка по прекращению украинского конфликта будет иметь последствия в Индо-Nихоокеанском регионе, считает Рютте. За мирными переговорами в Европе внимательно следит глава КНР, и он…"…оценит, кто окажется победителем: Запад или Россия", - сказал Рютте.Если Россия, то Пекин будет вдохновлен на некие действия по отношению к Тайваню. А если нет? На нет и суда нет, такой вариант генсеком НАТО, что показательно, не рассматривается. К тому же, активизация НАТО у берегов Китая - чем не аргумент для повышения и освоения оборонных расходов стран альянса?То же самое Рютте рассказал в интервью американской телепередаче Face the Nation накануне. Он признал, что у США есть очень много театров военных действий, и им необходимо уделять внимание не только Евроатлантическому региону. И благодаря Трампу, подчеркнул он, НАТО будет более активной в Тихом океане.А пока Рютте не прибыл в Японию, в воздухе повисли вопросы. Что будет заявлено по итогу визита? Рютте отмахнется дежурными фразами в стиле предшественника или будут заключены какие-либо соглашения? В качестве кого именно Рютте будет находиться в Токио: представителя Европы, так же ущемленной пошлинами Трампа, как и азиатские компании, или американского миссионера, проецирующего силу? В Нидерландах Рютте однажды назвали "тефлоновым Марком", к которому ни один скандал не прилипает - ему предстоит повторный тест.Возможно, США больше всего интересует в Индо-Тихоокеанском регионе Тайвань с его высокотехнологичной производственной базой. Особенно в рамках программы Трампа по развитию искусственного интеллекта. Плюс самый загадочный ребус, над которым исследователи ломают голову: если с Украиной все более менее понятно, то что американский лидер приготовил для Китая?Натовцы называют Китай угрозой, проводят политику так называемого сдерживания вместе с США. Учитывая напряженность в Южно-Китайском море и вокруг Тайваня, не исключено, что остров может стать таким же узлом, как Украина или Ближний Восток. Кто же займется силовой поддержкой Тайваня - Штатам нужны союзники. Без логистики все шансы успешного противостояния равны нулю.Если условные боевые действия начнутся и затянутся, маятник качнется в сторону Китая. В производственных возможностях Штаты уступают Поднебесной. В случае американской СВО "янки" получат по себе столько дронов, сколько не было в украинском конфликте. Тогда Штатам придется максимально использовать потенциал Японии и Южной Кореи. Два этих азиатских государства лидируют в судостроительной отрасли после КНР.Ведь альянс AUKUS (Австралия, Великобритания и США) здесь не сработает - власти Австралии публично отрекались от предложений "воевать за Тайвань". А японцы и корейцы могут теоретически заблокировать судоходство. Но всё это - если, если и если.Однако самое странное здесь то, что администрация Трампа ведет торговые войны с потенциальными союзниками. История удивительна вот чем: в этой конфронтации союзников, похоже, не будет.Так что мяч на стороне Рютте.

https://ukraina.ru/20241223/1059880980.html

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китай

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