Снабжавшая наркотиками всю Украину ОПГ разоблачена - Нацполиция - 07.04.2025 Украина.ру
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Снабжавшая наркотиками всю Украину ОПГ разоблачена - Нацполиция
Снабжавшая наркотиками всю Украину ОПГ разоблачена - Нацполиция - 07.04.2025 Украина.ру
Снабжавшая наркотиками всю Украину ОПГ разоблачена - Нацполиция
До 12 лет лишения свободы с конфискацией грозит членам преступной группировки, сбывавшей наркотики во всех регионах Украины. Об этом 7 апреля сообщила полиция постсоветской республики.
2025-04-07T19:18
2025-04-07T19:19
новости
украина
львов
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сбу
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нацполиция
наркотики
наркобизнес
наркогруппировки
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"Нацполиция разоблачила преступную группу, которая обеспечивала наркотиками и психотропами все регионы Украины", - сказано в официальном сообщении.Украинские полицейские перекрыли канал снабжения наркотических веществ из-за границы. Страны ввоза наркотиков не уточняются.Полицейские также ликвидировали нарколабораторию и масштабную сеть сбыта. Организатора преступной группы они задержали и уведомили о своих подозрениях."Правоохранители установили двух фигурантов, которые обеспечивали функционирование разветвленной сети сбыта наркотиков на территории всего государства. Участниками наркобизнеса оказались двое жителей столицы в возрасте 52 и 59 лет. В специально оборудованном помещении злоумышленники наладили процесс культивирования растений конопли, которая в дальнейшем перерабатывалась в "готовую продукцию" – каннабис – в предварительно организованной лаборатории. Кроме того, наркоторговцы обеспечивали реализацию наркотического средства кокаин, каннабиса и таблеток каптагона с содержанием психотропного вещества", - рассказали украинские полицейские.Они также поведали, что один из лидеров группировки координировал поставки наркотических средств, осуществлял незаконные расчеты и распоряжался денежными средствами, полученными преступным путем. Другой соучастник получал почтовые отправления с запрещенными к обращению веществами из-за границы, распределял наркопродукцию между реализаторами и получал от них деньги.Реализация наркопродукции происходила непосредственно из рук в руки, а расчёт за неё производился исключительно наличными.По результатам обысков полицейские ликвидировали нарколабораторию и изъяли 211 г кокаина, 5 кг каннабиса, более 3 кг наркосодержащих таблеток, почти 350 растений конопли, боеприпасы, телефоны, банковские карты, "черновые" записи, 4 автомобиля, а также наличные в разной валюте (около $120,5 в эквиваленте)."Судом подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сообщила Нацполиция Украины.Ранее СБУ задержала 22-летнюю наркозависимую из Львова, которую представила российским агентом и обвинила в подготовке теракта в Киеве. Подробности в публикации Девушка из Львова была агентом России и готовила теракт в Киеве – СБУ
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новости, украина, львов, киев, сбу, опг, нацполиция, наркотики, наркобизнес, наркогруппировки, наркодельцы, нарколаборатория, новости украины, криминал
Новости, Украина, Львов, Киев, СБУ, ОПГ, Нацполиция, наркотики, наркобизнес, наркогруппировки, наркодельцы, нарколаборатория, Новости Украины, криминал

Снабжавшая наркотиками всю Украину ОПГ разоблачена - Нацполиция

19:18 07.04.2025 (обновлено: 19:19 07.04.2025)
 
© Нацполиция Украины
© Нацполиция Украины
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До 12 лет лишения свободы с конфискацией грозит членам преступной группировки, сбывавшей наркотики во всех регионах Украины. Об этом 7 апреля сообщила полиция постсоветской республики.
"Нацполиция разоблачила преступную группу, которая обеспечивала наркотиками и психотропами все регионы Украины", - сказано в официальном сообщении.
Украинские полицейские перекрыли канал снабжения наркотических веществ из-за границы. Страны ввоза наркотиков не уточняются.
Полицейские также ликвидировали нарколабораторию и масштабную сеть сбыта. Организатора преступной группы они задержали и уведомили о своих подозрениях.
"Правоохранители установили двух фигурантов, которые обеспечивали функционирование разветвленной сети сбыта наркотиков на территории всего государства. Участниками наркобизнеса оказались двое жителей столицы в возрасте 52 и 59 лет. В специально оборудованном помещении злоумышленники наладили процесс культивирования растений конопли, которая в дальнейшем перерабатывалась в "готовую продукцию" – каннабис – в предварительно организованной лаборатории. Кроме того, наркоторговцы обеспечивали реализацию наркотического средства кокаин, каннабиса и таблеток каптагона с содержанием психотропного вещества", - рассказали украинские полицейские.
Они также поведали, что один из лидеров группировки координировал поставки наркотических средств, осуществлял незаконные расчеты и распоряжался денежными средствами, полученными преступным путем. Другой соучастник получал почтовые отправления с запрещенными к обращению веществами из-за границы, распределял наркопродукцию между реализаторами и получал от них деньги.
Реализация наркопродукции происходила непосредственно из рук в руки, а расчёт за неё производился исключительно наличными.
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Фанатично сражаются "под наркотой": командир батальона раскрыл, как изменилось психическое состояние ВСУПосле неудачного украинского контрнаступления в рядах ВСУ наблюдается нежелание воевать. При этом на морально-психологическое состояние националистических подразделений ничто не влияет, они упорно сражаются. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир батальона БАРС-23 "Орёл" Союза добровольцев Донбасса Алексей "Викинг" Сосонный
По результатам обысков полицейские ликвидировали нарколабораторию и изъяли 211 г кокаина, 5 кг каннабиса, более 3 кг наркосодержащих таблеток, почти 350 растений конопли, боеприпасы, телефоны, банковские карты, "черновые" записи, 4 автомобиля, а также наличные в разной валюте (около $120,5 в эквиваленте).
"Судом подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сообщила Нацполиция Украины.
Ранее СБУ задержала 22-летнюю наркозависимую из Львова, которую представила российским агентом и обвинила в подготовке теракта в Киеве. Подробности в публикации Девушка из Львова была агентом России и готовила теракт в Киеве – СБУ
 
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