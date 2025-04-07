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Снабжавшая наркотиками всю Украину ОПГ разоблачена - Нацполиция

Снабжавшая наркотиками всю Украину ОПГ разоблачена - Нацполиция - 07.04.2025 Украина.ру

Снабжавшая наркотиками всю Украину ОПГ разоблачена - Нацполиция

До 12 лет лишения свободы с конфискацией грозит членам преступной группировки, сбывавшей наркотики во всех регионах Украины. Об этом 7 апреля сообщила полиция постсоветской республики.

2025-04-07T19:18

2025-04-07T19:18

2025-04-07T19:19

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"Нацполиция разоблачила преступную группу, которая обеспечивала наркотиками и психотропами все регионы Украины", - сказано в официальном сообщении.Украинские полицейские перекрыли канал снабжения наркотических веществ из-за границы. Страны ввоза наркотиков не уточняются.Полицейские также ликвидировали нарколабораторию и масштабную сеть сбыта. Организатора преступной группы они задержали и уведомили о своих подозрениях."Правоохранители установили двух фигурантов, которые обеспечивали функционирование разветвленной сети сбыта наркотиков на территории всего государства. Участниками наркобизнеса оказались двое жителей столицы в возрасте 52 и 59 лет. В специально оборудованном помещении злоумышленники наладили процесс культивирования растений конопли, которая в дальнейшем перерабатывалась в "готовую продукцию" – каннабис – в предварительно организованной лаборатории. Кроме того, наркоторговцы обеспечивали реализацию наркотического средства кокаин, каннабиса и таблеток каптагона с содержанием психотропного вещества", - рассказали украинские полицейские.Они также поведали, что один из лидеров группировки координировал поставки наркотических средств, осуществлял незаконные расчеты и распоряжался денежными средствами, полученными преступным путем. Другой соучастник получал почтовые отправления с запрещенными к обращению веществами из-за границы, распределял наркопродукцию между реализаторами и получал от них деньги.Реализация наркопродукции происходила непосредственно из рук в руки, а расчёт за неё производился исключительно наличными.По результатам обысков полицейские ликвидировали нарколабораторию и изъяли 211 г кокаина, 5 кг каннабиса, более 3 кг наркосодержащих таблеток, почти 350 растений конопли, боеприпасы, телефоны, банковские карты, "черновые" записи, 4 автомобиля, а также наличные в разной валюте (около $120,5 в эквиваленте)."Судом подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сообщила Нацполиция Украины.Ранее СБУ задержала 22-летнюю наркозависимую из Львова, которую представила российским агентом и обвинила в подготовке теракта в Киеве. Подробности в публикации Девушка из Львова была агентом России и готовила теракт в Киеве – СБУ

https://ukraina.ru/20240411/1054419582.html

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