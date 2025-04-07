"Коалиция желающих" посовещалась в Киеве. Лондон и Париж собрались на войну против России? - 07.04.2025 Украина.ру
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"Коалиция желающих" посовещалась в Киеве. Лондон и Париж собрались на войну против России?
"Коалиция желающих" посовещалась в Киеве. Лондон и Париж собрались на войну против России? - 07.04.2025 Украина.ру
"Коалиция желающих" посовещалась в Киеве. Лондон и Париж собрались на войну против России?
На прошлой неделе недофюрер незалежной Зеленский провел встречу в "узкой группе" представителей стран "коалиции желающих", с которыми, как он сообщил по итогам, обсудил "конкретные ответы" для размещения их войск на Украине.
2025-04-07T20:59
2025-04-07T21:02
украина
лондон
париж
владимир зеленский
кир стармер
эммануэль макрон
нато
оон
мнения
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Как говорил капитан Врунгель: как вы яхту назовете, так он и поплывет. "Коалиция желающих" – это уже совсем медицинское название, при этом со специализацией для урологов. Процитируем выдержку из медицинской статьи: "Импотенция – это состояние, когда у человека есть желание заниматься сексом, но в силу тех или иных причин реализовать влечение нет возможности".В переводе с медицинского на политический весь этот "базар-вокзал", в котором сейчас пребывают Киев с Парижем и Лондоном, это звучит так: "Коалиция желающих – это состояние, когда у Британии и Франции есть желание ввести войска на Украину, но в силу тех или иных причин реализовать влечение нет возможности". Расклады по миротворцам на Украине остаются всё такими же. Именно как "миротворцев", то есть с мандатом от ООН, их не будет, пока эта тема не пройдет согласования с РФ и США.При этом сами же "желающие" через раз об этом говорят. Стармер, например, в начале марта заявлял, что без поддержки США британских военных в Украине не будет. Затем он говорил, что британские миротворцы появятся только после заморозки конфликта. Впрочем, на кое что британцы и французы могут рассчитывать. Ведь тема эта всё равно продолжает звучать, тройка "желающих" регулярно её обсуждает, обсуждение выносится в публичное пространство. Причин у такого поведения Лондона, Парижа и Киева, из тех которые, если угодно, на поверхности, есть две. Нет, что до украинской власти, тут все очевидно. Для них война и срыв переговоров это возможность забетонировать себя в своих креслах и на неиссякаемых потоках. Ну, а у западных кураторов Киева, в Париже и Лондоне, очевидных - именно две. Первая причина – это такая попытка вклиниться в переговорный процесс, который проходит не только без британцев и французов, но по большому счету и без украинцев. И тут вопрос даже не в самой "Коалиции желающих". Это только одна из форм, к тому же не самая удачная по генерации параллельного политического процесса, где Украина, Франция и Британия что-то в своей тусовке между собой вроде как решают. И главный клиент тут – это США, которым пытаются предложить свой план игры. И вторая причина – это попытка продавить Россию на еще одну "красную линию" в виде присутствия на Украине уже на каком-то околоофициальном уровне войск стран НАТО. В данном случае пытаются протолкнуть некую миссию "военных специалистов". Другое дело, что идея сама по себе слабая. Военных специалистов из стран НАТО в Украине и так огромное количество, и это не то, чтобы какая-то тайна для всей планеты. И объявление о том, что они теперь от Франции и Британии там будут находиться официально, не меняет ровным счетом ничего даже на уровне публичной дипломатии.Франко-британцы всё равно их будут прятать, если они только не разместятся на территории посольств. Это не будет размещение по принципу военной базы США в Сирии, которую по определению не трогала ни российская, ни сирийская армии, хотя американцам никто там не давал разрешения находиться. Но они сами себе разрешили, а самое главное – никто не смел этому противиться. Французы и британцы так разместиться в Украине не смогут. А значит, если они и доберутся до Украины, то это произойдет в формате параллельной информационной реальности.По итогам встречи официальных коммюнике не было. Ничего мы не услышали и от европейских "желающих". Единственный кто прокомментировал - был сам Зеленский. Он сообщил, что Франция станет одной из первых стран, чьи солдаты войдут в состав создаваемого на украинской территории общеевропейского военного контингента.По его словам, для полноценной организации данного процесса потребуется примерно месяц. Сейчас, как уточнил украинский диктатор, идут активные консультации с западными союзниками, однако происходят они за закрытыми дверями, без широкой огласки. Отдельно обсуждаются детали размещения иностранных подразделений. Зеленский также отметил, что в состав формируемых сил войдут не только французские, но и британские военные. Еще снова прозвучала формула "на небе – на земле – на воде". Впрочем, деталей или нет или их минимум. Говоря о "небе" имеются ввиду в первую очередь авиаразведка и создание некой совместной системы ПВО. Что до "воды" то, предполагается патрулирование акватории Черного моря британскими и французскими судами. По "земле" и вовсе дело неопределенное, и маловероятное. А теперь о главной причине, той, что не на виду. О глубинной мотивации британо-французских маневров с недвусмысленной попыткой дразнить "русского медведя". И речь тут о внутриполитической ситуации в этих странах и в Европе вообще. Лево-либеральный глобалистский проект за которыми стоят вполне конкретные финансовые конгломераты и семейства, с приходом новых правых в лице трампистов к власти в Вашингтоне, оказался в глубоком кризисе. Нараставший в Европе до того, в целом, маргинальный протест грозит превратиться в мейнстрим и победу антиглобалистких партий по всей Европе и, в частности, во Франции и Британии. Именно этого обрушения нынешнего глобалистского мейнстрима не могут допустить ставленники Ротшильдов в Лондоне и Париже – Стармер и Макрон. Нет, никто не собирается вступать в открытое столкновение с Россией. Во-первых, без США любые европейские армии окажутся явно в неравном положении с ядерной супердержавой. Ну, а во-вторых, в Париже и Лондоне уверены что Россия удержится от прямого ответа в случае мелких пакостей и перехода некоторых "красных линий", таких как военные этих стран на Украине. Ну, а если удар по ним на Украине и состоится, то для планов глобалистов это даже хорошо. Ведь тогда можно будет на долгие годы погрузить Европу в состояние холодной войны и законсервировать там глобалистские политические режимы. Ровно в этой логике мыслят сейчас Макрон и Стармер. Первый уже вовсю готовит политическую и нормативную базу под введение в стране чрезвычайного положения. А в правительстве у второго намерены начать радикально завинчивать гайки оппозиции в стране, в первую очередь Фраджа, под прикрытием необходимости сохранения стабильности в условиях российской угрозы.Но речь тут, как всегда, про власть и про деньги.О том, куда идет Европа - в статье Дмитрия Выдрина ""Адские санкции" - это санкции из ада?"
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Михаил Павлив
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, лондон, париж, владимир зеленский, кир стармер, эммануэль макрон, нато, оон, мнения
Украина, Лондон, Париж, Владимир Зеленский, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, НАТО, ООН, Мнения

"Коалиция желающих" посовещалась в Киеве. Лондон и Париж собрались на войну против России?

20:59 07.04.2025 (обновлено: 21:02 07.04.2025)
 
© X / Emmanuel MacronКир Стармер и Эммануэль Макрон
Кир Стармер и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
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Михаил Павлив авторы
Михаил Павлив
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На прошлой неделе недофюрер незалежной Зеленский провел встречу в "узкой группе" представителей стран "коалиции желающих", с которыми, как он сообщил по итогам, обсудил "конкретные ответы" для размещения их войск на Украине.
Как говорил капитан Врунгель: как вы яхту назовете, так он и поплывет. "Коалиция желающих" – это уже совсем медицинское название, при этом со специализацией для урологов.
Процитируем выдержку из медицинской статьи: "Импотенция – это состояние, когда у человека есть желание заниматься сексом, но в силу тех или иных причин реализовать влечение нет возможности".
В переводе с медицинского на политический весь этот "базар-вокзал", в котором сейчас пребывают Киев с Парижем и Лондоном, это звучит так: "Коалиция желающих – это состояние, когда у Британии и Франции есть желание ввести войска на Украину, но в силу тех или иных причин реализовать влечение нет возможности".
Расклады по миротворцам на Украине остаются всё такими же. Именно как "миротворцев", то есть с мандатом от ООН, их не будет, пока эта тема не пройдет согласования с РФ и США.При этом сами же "желающие" через раз об этом говорят. Стармер, например, в начале марта заявлял, что без поддержки США британских военных в Украине не будет. Затем он говорил, что британские миротворцы появятся только после заморозки конфликта.
Впрочем, на кое что британцы и французы могут рассчитывать. Ведь тема эта всё равно продолжает звучать, тройка "желающих" регулярно её обсуждает, обсуждение выносится в публичное пространство.

Причин у такого поведения Лондона, Парижа и Киева, из тех которые, если угодно, на поверхности, есть две. Нет, что до украинской власти, тут все очевидно. Для них война и срыв переговоров это возможность забетонировать себя в своих креслах и на неиссякаемых потоках. Ну, а у западных кураторов Киева, в Париже и Лондоне, очевидных - именно две.
Михаил Павлив - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
28 ноября 2023, 14:51
Михаил Павлив: кто онПолитический эксперт и политтехнолог
Первая причина – это такая попытка вклиниться в переговорный процесс, который проходит не только без британцев и французов, но по большому счету и без украинцев. И тут вопрос даже не в самой "Коалиции желающих". Это только одна из форм, к тому же не самая удачная по генерации параллельного политического процесса, где Украина, Франция и Британия что-то в своей тусовке между собой вроде как решают. И главный клиент тут – это США, которым пытаются предложить свой план игры.

И вторая причина – это попытка продавить Россию на еще одну "красную линию" в виде присутствия на Украине уже на каком-то околоофициальном уровне войск стран НАТО. В данном случае пытаются протолкнуть некую миссию "военных специалистов".
Другое дело, что идея сама по себе слабая. Военных специалистов из стран НАТО в Украине и так огромное количество, и это не то, чтобы какая-то тайна для всей планеты. И объявление о том, что они теперь от Франции и Британии там будут находиться официально, не меняет ровным счетом ничего даже на уровне публичной дипломатии.
Франко-британцы всё равно их будут прятать, если они только не разместятся на территории посольств. Это не будет размещение по принципу военной базы США в Сирии, которую по определению не трогала ни российская, ни сирийская армии, хотя американцам никто там не давал разрешения находиться. Но они сами себе разрешили, а самое главное – никто не смел этому противиться. Французы и британцы так разместиться в Украине не смогут. А значит, если они и доберутся до Украины, то это произойдет в формате параллельной информационной реальности.
По итогам встречи официальных коммюнике не было. Ничего мы не услышали и от европейских "желающих". Единственный кто прокомментировал - был сам Зеленский. Он сообщил, что Франция станет одной из первых стран, чьи солдаты войдут в состав создаваемого на украинской территории общеевропейского военного контингента.
По его словам, для полноценной организации данного процесса потребуется примерно месяц. Сейчас, как уточнил украинский диктатор, идут активные консультации с западными союзниками, однако происходят они за закрытыми дверями, без широкой огласки. Отдельно обсуждаются детали размещения иностранных подразделений.
Зеленский также отметил, что в состав формируемых сил войдут не только французские, но и британские военные. Еще снова прозвучала формула "на небе – на земле – на воде". Впрочем, деталей или нет или их минимум. Говоря о "небе" имеются ввиду в первую очередь авиаразведка и создание некой совместной системы ПВО. Что до "воды" то, предполагается патрулирование акватории Черного моря британскими и французскими судами. По "земле" и вовсе дело неопределенное, и маловероятное.

А теперь о главной причине, той, что не на виду. О глубинной мотивации британо-французских маневров с недвусмысленной попыткой дразнить "русского медведя". И речь тут о внутриполитической ситуации в этих странах и в Европе вообще.
Лево-либеральный глобалистский проект за которыми стоят вполне конкретные финансовые конгломераты и семейства, с приходом новых правых в лице трампистов к власти в Вашингтоне, оказался в глубоком кризисе. Нараставший в Европе до того, в целом, маргинальный протест грозит превратиться в мейнстрим и победу антиглобалистких партий по всей Европе и, в частности, во Франции и Британии. Именно этого обрушения нынешнего глобалистского мейнстрима не могут допустить ставленники Ротшильдов в Лондоне и Париже – Стармер и Макрон.
Нет, никто не собирается вступать в открытое столкновение с Россией. Во-первых, без США любые европейские армии окажутся явно в неравном положении с ядерной супердержавой. Ну, а во-вторых, в Париже и Лондоне уверены что Россия удержится от прямого ответа в случае мелких пакостей и перехода некоторых "красных линий", таких как военные этих стран на Украине.
Ну, а если удар по ним на Украине и состоится, то для планов глобалистов это даже хорошо. Ведь тогда можно будет на долгие годы погрузить Европу в состояние холодной войны и законсервировать там глобалистские политические режимы.
Ровно в этой логике мыслят сейчас Макрон и Стармер. Первый уже вовсю готовит политическую и нормативную базу под введение в стране чрезвычайного положения. А в правительстве у второго намерены начать радикально завинчивать гайки оппозиции в стране, в первую очередь Фраджа, под прикрытием необходимости сохранения стабильности в условиях российской угрозы.
Но речь тут, как всегда, про власть и про деньги.
О том, куда идет Европа - в статье Дмитрия Выдрина ""Адские санкции" - это санкции из ада?"
 
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20:59"Коалиция желающих" посовещалась в Киеве. Лондон и Париж собрались на войну против России?
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