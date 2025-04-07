https://ukraina.ru/20250407/1062335291.html

Движение к Северскому Донцу и выход к Печенегам: Онуфриенко о перспективах наступления под Купянском

Движение к Северскому Донцу и выход к Печенегам: Онуфриенко о перспективах наступления под Купянском - 07.04.2025 Украина.ру

Движение к Северскому Донцу и выход к Печенегам: Онуфриенко о перспективах наступления под Купянском

Сейчас ВС РФ расширяют плацдарм севернее Купянска на правом берегу Оскола. В апреле его можно будет снабжать не через переправы, а с территории Белгородской области, то есть между Двуречной и Тополями будет единый плацдарм. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко

2025-04-07T19:45

2025-04-07T19:45

2025-04-07T19:45

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россия

купянск

оскол

михаил онуфриенко

купянское направление

плацдарм

вс рф

сво

спецоперация

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Сейчас, когда у противника был год на укрепление Сумской области, российское наступление со стороны Суджанского района уже невозможно, считает эксперт."Его можно было бы проводить в том случае, если бы мы при освобождении Суджи с 8 марта только бы наращивали темп наступления, вводя в бой новые и новые силы, а не пытались бы просто выдавить противника из Курской области и создать зону безопасности вдоль границы", — подчеркнул Онуфриенко.Но сейчас для российской армии есть и другие важные направления. И не только с военной точки зрения, указал собеседник издания.В настоящее время ВС РФ успешно расширяют плацдарм севернее Купянска на правом берегу Оскола. В апреле мы сможем его снабжать не через наведенные переправы, а с территории Белгородской области, то есть между Двуречной и Тополями будет единый плацдарм, уточнил Онуфриенко.Сейчас ВСУ воспринимают этот плацдарм исключительно как угрозу для Купянска. Тем более, южнее ВС РФ тоже вышли к Осколу, отметил обозреватель, добавив, что Купянск – это лишь тактический успех на одном из участков фронта. "А если мы будем развивать успех оттуда в направлении Северского Донца, ставя целью выйти к Печенегам, где заканчивается Печенежское водохранилище, мы возьмем под контроль десятки тысяч квадратных километров", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Онуфриенко: К концу апреля Россия получит возможность уничтожить ВСУ ударами по мостам через Днепр" на сайте Украина.ру.О задачах российских дроноводов в Белгородском приграничье — в материале Игоря Гомольского "Зов предков, красивые пейзажи, уничтожение врагов России": командир расчета БПЛА о своих мотивах" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250406/1062305761.html

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новости, россия, купянск, оскол, михаил онуфриенко, купянское направление, плацдарм, вс рф, сво, спецоперация, северский донец , суджа