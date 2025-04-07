Военкор Тимофей Ермаков: Россия для наступления на Сумы создает единый плацдарм шириной в 18 километров - 07.04.2025 Украина.ру
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Военкор Тимофей Ермаков: Россия для наступления на Сумы создает единый плацдарм шириной в 18 километров
Военкор Тимофей Ермаков: Россия для наступления на Сумы создает единый плацдарм шириной в 18 километров - 07.04.2025 Украина.ру
Военкор Тимофей Ермаков: Россия для наступления на Сумы создает единый плацдарм шириной в 18 километров
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-04-07T16:26
2025-04-07T16:26
эксклюзив
спецоперация
запорожье
россия
донбасс
вооруженные силы украины
минобороны
сумская область
курская область
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Минобороны РФ подтвердило освобождение Басовки в Сумской области, где мы создали несколько плацдармов, который со временем станет единым плацдармом шириной в 18 километров. Следующей нашей целью станет поселок Локня, а потом - Юнаковка. Наши десантники из 106-й дивизии будут углублять этот плацдарм.Мы к ней вышли с двух сторон, осталось ей недолго.Фактически ВСУ в Курской области сейчас устойчиво контролируют только Горналь с прилегающим монастырем. К Олешне мы вышли с двух сторон, ей осталось недолго. Гуево практически зачищено. Может быть, противник проводит там какие-то контратаки, но в целом мы его скоро освободим.Вы же не забывайте, что враг еще пытается прорваться в Демидовку и Поповку (Белгородская область). Я все же опасаюсь, что это какой-то отвлекающий маневр. Есть информация, что ВСУ накапливаются напротив Красной Яруги, чтобы зайти туда через Колотиловку.С другой стороны, понять, где враг будет наступать – легко. Он пойдет только по дорогам. А из Демидовки ты особо никуда не попадешь, потому что там особо дорог нет.Что касается других направлений, то в Донбассе нашим войскам удалось посадили противника на очередной шпагат, когда ему приходится выбирать, что же оборонять: Покровск, стык ДНР с Запорожьем или продолжать контрудары в Дзержинске, которые тоже провалились.Это даст ВСУ выиграть время, как это было в Селидово, но никаких стратегических задач не решит. В том смысле, что судьба Красноармейска сейчас решается не возле него, а гораздо южнее.Сейчас мы продолжаем наступление по реке Мокрые Ялы, которая течет с севера на юг через Великую Новоселку. Мы взяли Днепроэнергию и Веселое. Бои идут уже за Федоровку. Причем есть информация, что мы обогнули Федоровку с запада и зацепились за окраины Комара. Так вот одна из крупнейших оборонительных линий ВСУ, которая тянется еще с Запорожья, упирается как раз в Днепроэнергию, а потом уходит южнее Отрадного к Разливу. И мы ее уже прорвали и двигаемся к трассе Богатырь-Курахово.То есть в ближайшее время усилия нашего командования будут направлены на то, чтобы наши группировки, которые наступают с двух сторон, соединились в треугольнике "Поддубное-Мирное-Комар". За него будет очень серьезная битва. Потому что юго-западнее этого рубежа находится село Искра, которое открывает нам путь в Днепропетровскую область.Инженерные фортификации ВСУ там построены в конце декабря 2024 года. Совсем свежие.Отмечу также, что у нас есть успехи оперативно-тактической важности чуть севернее Богатыря в районе села Троицкое, которое лежит напротив села Новопавловское. Нацисты так и называют этот район "Новопавловское направление", потому что оно выполняет роль логистического хаба.Наша задача максимум – взять Новопавловское и Искру. Если это произойдет, мы обрушим юго-западный фронт ВСУ в Донбассе и создадим им проблемы с Гуляйполе в Запорожье. События, которые происходят в районе Великой Новоселке носят стратегический характер. Причем я не знаю, откуда киевский режим сможет перебросить туда войска, чтобы купировать эту угрозу, потому что везде началось наше серьезное движение.Мы продвигаемся к югу и северу от Купянска. Возле Красного Лимана (Минобороны подтвердило освобождение Катериновки). Мы освободили Александрополь между Нью-Йорком (Новгородское) и Воздвиженкой, а этот участок стоял намертво после взятия Авдеевки. Это означает, что мы будем двигаться к Константиновке. Даже под Херсоном у нас на островах есть продвижения.Может быть, обыватель этого не замечает. Но сейчас происходят важные события, которые приведут к серьезным результатам.
https://ukraina.ru/20250406/1062305761.html
https://ukraina.ru/20250405/1062307960.html
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россия
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, спецоперация, запорожье, россия, донбасс, вооруженные силы украины, минобороны, сумская область, курская область
Эксклюзив, Спецоперация, Запорожье, Россия, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Минобороны, Сумская область, Курская область

Военкор Тимофей Ермаков: Россия для наступления на Сумы создает единый плацдарм шириной в 18 километров

16:26 07.04.2025
 
© Украина.руТимофей Ермаков (СВО)
Тимофей Ермаков (СВО) - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© Украина.ру
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
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Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Минобороны РФ подтвердило освобождение Басовки в Сумской области, где мы создали несколько плацдармов, который со временем станет единым плацдармом шириной в 18 километров. Следующей нашей целью станет поселок Локня, а потом - Юнаковка. Наши десантники из 106-й дивизии будут углублять этот плацдарм.
Тимофей Ермаков
Вчера, 07:00
Тимофей Ермаков: Россия готовит удары на Искру и Новопавловку, чтобы обвалить Юго-западный фронт ВСУЗапад играет с помощью ВСУ в солдатиков, пробуя на них различные тактические приемы. И Украина сама гордится тем, что она полигон, на котором НАТО учится воевать, считает военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
Мы к ней вышли с двух сторон, осталось ей недолго.
Фактически ВСУ в Курской области сейчас устойчиво контролируют только Горналь с прилегающим монастырем. К Олешне мы вышли с двух сторон, ей осталось недолго. Гуево практически зачищено. Может быть, противник проводит там какие-то контратаки, но в целом мы его скоро освободим.
Вы же не забывайте, что враг еще пытается прорваться в Демидовку и Поповку (Белгородская область). Я все же опасаюсь, что это какой-то отвлекающий маневр. Есть информация, что ВСУ накапливаются напротив Красной Яруги, чтобы зайти туда через Колотиловку.
С другой стороны, понять, где враг будет наступать – легко. Он пойдет только по дорогам. А из Демидовки ты особо никуда не попадешь, потому что там особо дорог нет.
Что касается других направлений, то в Донбассе нашим войскам удалось посадили противника на очередной шпагат, когда ему приходится выбирать, что же оборонять: Покровск, стык ДНР с Запорожьем или продолжать контрудары в Дзержинске, которые тоже провалились.
Это даст ВСУ выиграть время, как это было в Селидово, но никаких стратегических задач не решит. В том смысле, что судьба Красноармейска сейчас решается не возле него, а гораздо южнее.
Сейчас мы продолжаем наступление по реке Мокрые Ялы, которая течет с севера на юг через Великую Новоселку. Мы взяли Днепроэнергию и Веселое. Бои идут уже за Федоровку. Причем есть информация, что мы обогнули Федоровку с запада и зацепились за окраины Комара. Так вот одна из крупнейших оборонительных линий ВСУ, которая тянется еще с Запорожья, упирается как раз в Днепроэнергию, а потом уходит южнее Отрадного к Разливу. И мы ее уже прорвали и двигаемся к трассе Богатырь-Курахово.
То есть в ближайшее время усилия нашего командования будут направлены на то, чтобы наши группировки, которые наступают с двух сторон, соединились в треугольнике "Поддубное-Мирное-Комар". За него будет очень серьезная битва. Потому что юго-западнее этого рубежа находится село Искра, которое открывает нам путь в Днепропетровскую область.
Инженерные фортификации ВСУ там построены в конце декабря 2024 года. Совсем свежие.
Отмечу также, что у нас есть успехи оперативно-тактической важности чуть севернее Богатыря в районе села Троицкое, которое лежит напротив села Новопавловское. Нацисты так и называют этот район "Новопавловское направление", потому что оно выполняет роль логистического хаба.
Наша задача максимум – взять Новопавловское и Искру. Если это произойдет, мы обрушим юго-западный фронт ВСУ в Донбассе и создадим им проблемы с Гуляйполе в Запорожье. События, которые происходят в районе Великой Новоселке носят стратегический характер. Причем я не знаю, откуда киевский режим сможет перебросить туда войска, чтобы купировать эту угрозу, потому что везде началось наше серьезное движение.
Мы продвигаемся к югу и северу от Купянска. Возле Красного Лимана (Минобороны подтвердило освобождение Катериновки). Мы освободили Александрополь между Нью-Йорком (Новгородское) и Воздвиженкой, а этот участок стоял намертво после взятия Авдеевки. Это означает, что мы будем двигаться к Константиновке. Даже под Херсоном у нас на островах есть продвижения.
Может быть, обыватель этого не замечает. Но сейчас происходят важные события, которые приведут к серьезным результатам.
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Коллаж: спецоперация на минувшей неделе - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
5 апреля, 09:34
Спецоперация на минувшей неделе. Успех в "ближнем небе" российская армия закрепляет на землеВесенняя кампания на линии боевого соприкосновения характеризуется упорными, порой ожесточенными боестолкновениями с активным применением БПЛА в "ближнем небе" (на расстоянии визуальной видимости). После короткого затишья в начале марта, обе стороны подтянули резервы и, практически, на всех направлениях бои вспыхнули с новой силой.
 
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16:26Военкор Тимофей Ермаков: Россия для наступления на Сумы создает единый плацдарм шириной в 18 километров
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