Военкор Тимофей Ермаков: Россия для наступления на Сумы создает единый плацдарм шириной в 18 километров
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Минобороны РФ подтвердило освобождение Басовки в Сумской области, где мы создали несколько плацдармов, который со временем станет единым плацдармом шириной в 18 километров. Следующей нашей целью станет поселок Локня, а потом - Юнаковка. Наши десантники из 106-й дивизии будут углублять этот плацдарм.
Вчера, 07:00Тимофей Ермаков: Россия готовит удары на Искру и Новопавловку, чтобы обвалить Юго-западный фронт ВСУЗапад играет с помощью ВСУ в солдатиков, пробуя на них различные тактические приемы. И Украина сама гордится тем, что она полигон, на котором НАТО учится воевать, считает военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
Мы к ней вышли с двух сторон, осталось ей недолго.
Фактически ВСУ в Курской области сейчас устойчиво контролируют только Горналь с прилегающим монастырем. К Олешне мы вышли с двух сторон, ей осталось недолго. Гуево практически зачищено. Может быть, противник проводит там какие-то контратаки, но в целом мы его скоро освободим.
Вы же не забывайте, что враг еще пытается прорваться в Демидовку и Поповку (Белгородская область). Я все же опасаюсь, что это какой-то отвлекающий маневр. Есть информация, что ВСУ накапливаются напротив Красной Яруги, чтобы зайти туда через Колотиловку.
С другой стороны, понять, где враг будет наступать – легко. Он пойдет только по дорогам. А из Демидовки ты особо никуда не попадешь, потому что там особо дорог нет.
Что касается других направлений, то в Донбассе нашим войскам удалось посадили противника на очередной шпагат, когда ему приходится выбирать, что же оборонять: Покровск, стык ДНР с Запорожьем или продолжать контрудары в Дзержинске, которые тоже провалились.
Это даст ВСУ выиграть время, как это было в Селидово, но никаких стратегических задач не решит. В том смысле, что судьба Красноармейска сейчас решается не возле него, а гораздо южнее.
Сейчас мы продолжаем наступление по реке Мокрые Ялы, которая течет с севера на юг через Великую Новоселку. Мы взяли Днепроэнергию и Веселое. Бои идут уже за Федоровку. Причем есть информация, что мы обогнули Федоровку с запада и зацепились за окраины Комара. Так вот одна из крупнейших оборонительных линий ВСУ, которая тянется еще с Запорожья, упирается как раз в Днепроэнергию, а потом уходит южнее Отрадного к Разливу. И мы ее уже прорвали и двигаемся к трассе Богатырь-Курахово.
То есть в ближайшее время усилия нашего командования будут направлены на то, чтобы наши группировки, которые наступают с двух сторон, соединились в треугольнике "Поддубное-Мирное-Комар". За него будет очень серьезная битва. Потому что юго-западнее этого рубежа находится село Искра, которое открывает нам путь в Днепропетровскую область.
Инженерные фортификации ВСУ там построены в конце декабря 2024 года. Совсем свежие.
Отмечу также, что у нас есть успехи оперативно-тактической важности чуть севернее Богатыря в районе села Троицкое, которое лежит напротив села Новопавловское. Нацисты так и называют этот район "Новопавловское направление", потому что оно выполняет роль логистического хаба.
Наша задача максимум – взять Новопавловское и Искру. Если это произойдет, мы обрушим юго-западный фронт ВСУ в Донбассе и создадим им проблемы с Гуляйполе в Запорожье. События, которые происходят в районе Великой Новоселке носят стратегический характер. Причем я не знаю, откуда киевский режим сможет перебросить туда войска, чтобы купировать эту угрозу, потому что везде началось наше серьезное движение.
Мы продвигаемся к югу и северу от Купянска. Возле Красного Лимана (Минобороны подтвердило освобождение Катериновки). Мы освободили Александрополь между Нью-Йорком (Новгородское) и Воздвиженкой, а этот участок стоял намертво после взятия Авдеевки. Это означает, что мы будем двигаться к Константиновке. Даже под Херсоном у нас на островах есть продвижения.
Может быть, обыватель этого не замечает. Но сейчас происходят важные события, которые приведут к серьезным результатам.
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