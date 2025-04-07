https://ukraina.ru/20250407/1062350968.html

Трамп предъявил Китаю ультиматум

Трамп предъявил Китаю ультиматум - 07.04.2025 Украина.ру

Трамп предъявил Китаю ультиматум

Китай получит дополнительные пошлины США, если до 8 апреля не отменит своё решение о введении ответных пошлин на применённые Белым домом к КНР. Об этом 7 апреля заявил президент США Дональд Трамп

2025-04-07T18:48

2025-04-07T18:48

2025-04-07T18:48

новости

китай

сша

пекин

дональд трамп

ес

пошлина

международные отношения

кнр (китай)

торговая война

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С угрозой применения дополнительных ввозных пошлин на китайские товары Трамп выступил в своей соцсети Truth Social."Если Китай до завтра не откажется от увеличения на 34% свыше продолжавшихся долго злоупотреблений, США введут дополнительные пошлины в отношении Китая на 50% c 9 апреля", - написал Трамп.Он также заявил, что откажется от встречи с представителями официального Пекина – таковая планировалась для обсуждения проблемных вопросов взаимной торговли.Также 7 апреля Трамп заявил, что из-за введения пошлин на иностранные товары в США "инфляции нет" и страна уже получает "миллиарды долларов в неделю от стран, в отношении которых уже действуют пошлины".До этого, 2 апреля Трамп подписал указ о введении ввозных пошлина на товары из Китая Евросоюза и ещё почти двухсот стран. в частности, товары из КНР было обложены пошлиной в размере 34%. Госсовет КНР ответил на это сообщением о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США.Автор Украина.ру Марина Полякова рассмотрела ситуацию в публикации "Падающего - подтолкни"! Ответный ход противников Трампа, или Занимательная торговая математика

https://ukraina.ru/20250407/1062340316.html

китай

сша

пекин

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новости, китай, сша, пекин, дональд трамп, ес, пошлина, международные отношения, кнр (китай), торговая война