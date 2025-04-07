Трамп предъявил Китаю ультиматум
© Public domain
© Public domain
Китай получит дополнительные пошлины США, если до 8 апреля не отменит своё решение о введении ответных пошлин на применённые Белым домом к КНР. Об этом 7 апреля заявил президент США Дональд Трамп
С угрозой применения дополнительных ввозных пошлин на китайские товары Трамп выступил в своей соцсети Truth Social.
Он также заявил, что откажется от встречи с представителями официального Пекина – таковая планировалась для обсуждения проблемных вопросов взаимной торговли.
Также 7 апреля Трамп заявил, что из-за введения пошлин на иностранные товары в США "инфляции нет" и страна уже получает "миллиарды долларов в неделю от стран, в отношении которых уже действуют пошлины".
14:17Василий Колташов: Если Трамп в самом деле хочет победить в торговой войне, ему придется объявить дефолтКогда мы говорим о возвращении на российский рынок иностранных компаний, мы должна поставить перед ними такие условия, чтобы они не могли отсюда снова сбежать, оставив после себя пустые цеха и разгневанных рабочих, считает экономист и политолог, директор Института нового общества Василий Колташов
До этого, 2 апреля Трамп подписал указ о введении ввозных пошлина на товары из Китая Евросоюза и ещё почти двухсот стран. в частности, товары из КНР было обложены пошлиной в размере 34%. Госсовет КНР ответил на это сообщением о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США.
Автор Украина.ру Марина Полякова рассмотрела ситуацию в публикации "Падающего - подтолкни"! Ответный ход противников Трампа, или Занимательная торговая математика