Трамп предъявил Китаю ультиматум - 07.04.2025 Украина.ру
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Трамп предъявил Китаю ультиматум
Трамп предъявил Китаю ультиматум - 07.04.2025 Украина.ру
Трамп предъявил Китаю ультиматум
Китай получит дополнительные пошлины США, если до 8 апреля не отменит своё решение о введении ответных пошлин на применённые Белым домом к КНР. Об этом 7 апреля заявил президент США Дональд Трамп
2025-04-07T18:48
2025-04-07T18:48
новости
китай
сша
пекин
дональд трамп
ес
пошлина
международные отношения
кнр (китай)
торговая война
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С угрозой применения дополнительных ввозных пошлин на китайские товары Трамп выступил в своей соцсети Truth Social."Если Китай до завтра не откажется от увеличения на 34% свыше продолжавшихся долго злоупотреблений, США введут дополнительные пошлины в отношении Китая на 50% c 9 апреля", - написал Трамп.Он также заявил, что откажется от встречи с представителями официального Пекина – таковая планировалась для обсуждения проблемных вопросов взаимной торговли.Также 7 апреля Трамп заявил, что из-за введения пошлин на иностранные товары в США "инфляции нет" и страна уже получает "миллиарды долларов в неделю от стран, в отношении которых уже действуют пошлины".До этого, 2 апреля Трамп подписал указ о введении ввозных пошлина на товары из Китая Евросоюза и ещё почти двухсот стран. в частности, товары из КНР было обложены пошлиной в размере 34%. Госсовет КНР ответил на это сообщением о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США.Автор Украина.ру Марина Полякова рассмотрела ситуацию в публикации "Падающего - подтолкни"! Ответный ход противников Трампа, или Занимательная торговая математика
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новости, китай, сша, пекин, дональд трамп, ес, пошлина, международные отношения, кнр (китай), торговая война
Новости, Китай, США, Пекин, Дональд Трамп, ЕС, пошлина, международные отношения, КНР (Китай), торговая война

Трамп предъявил Китаю ультиматум

18:48 07.04.2025
 
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Китай получит дополнительные пошлины США, если до 8 апреля не отменит своё решение о введении ответных пошлин на применённые Белым домом к КНР. Об этом 7 апреля заявил президент США Дональд Трамп
С угрозой применения дополнительных ввозных пошлин на китайские товары Трамп выступил в своей соцсети Truth Social.
"Если Китай до завтра не откажется от увеличения на 34% свыше продолжавшихся долго злоупотреблений, США введут дополнительные пошлины в отношении Китая на 50% c 9 апреля", - написал Трамп.
Он также заявил, что откажется от встречи с представителями официального Пекина – таковая планировалась для обсуждения проблемных вопросов взаимной торговли.
Также 7 апреля Трамп заявил, что из-за введения пошлин на иностранные товары в США "инфляции нет" и страна уже получает "миллиарды долларов в неделю от стран, в отношении которых уже действуют пошлины".
Василий Колташов интервью - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
14:17
Василий Колташов: Если Трамп в самом деле хочет победить в торговой войне, ему придется объявить дефолтКогда мы говорим о возвращении на российский рынок иностранных компаний, мы должна поставить перед ними такие условия, чтобы они не могли отсюда снова сбежать, оставив после себя пустые цеха и разгневанных рабочих, считает экономист и политолог, директор Института нового общества Василий Колташов
До этого, 2 апреля Трамп подписал указ о введении ввозных пошлина на товары из Китая Евросоюза и ещё почти двухсот стран. в частности, товары из КНР было обложены пошлиной в размере 34%. Госсовет КНР ответил на это сообщением о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США.
Автор Украина.ру Марина Полякова рассмотрела ситуацию в публикации "Падающего - подтолкни"! Ответный ход противников Трампа, или Занимательная торговая математика
 
НовостиКитайСШАПекинДональд ТрампЕСпошлинамеждународные отношенияКНР (Китай)торговая война
 
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