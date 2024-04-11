Россия ударила по ТЭЦ в нескольких областях Украины - подполье - 11.04.2024 Украина.ру
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Россия ударила по ТЭЦ в нескольких областях Украины - подполье
Россия ударила по ТЭЦ в нескольких областях Украины - подполье - 11.04.2024 Украина.ру
Россия ударила по ТЭЦ в нескольких областях Украины - подполье
Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) Бурштын в Ивано-Франковской области на западе Украины. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев журналистам РИА Новости
2024-04-11T10:57
2024-04-11T10:57
новости
украина
россия
запорожье
вс рф
всу
энергосистема украины
тэц
ракетный удар
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"Ивано-Франковск получил новый прилет в городе Бурштын, известным своей ТЭЦ, которая обеспечивает электроэнергией не только Ивано-Франковскую, но и соседние области", - рассказал Лебедев.Руководитель николаевского подполья также сообщил о поражении ТЭЦ в других областях Украины. В подконтрольном Киеву Запорожье удар пришелся по энергетическому объекту украинского миллиардера Рината Ахметова. "Прилеты" были в Запорожье, где погасили энергетический объект... Ахметова и его компании ДТЭК", - отметил Лебедев.В Харьковской области восьмью ракетами поражен поселок Эсхар. Там находится ТЭЦ-2 и ГРЭС (государственная районная электрическая станция)."Харьковская область, Чугуевский район поселок Эсхар. В поселке находятся ТЭЦ 2 и ГРЭС 2. Этим объектам досталось восемь прилётов. На данный момент сказать о состоянии объектов сложно, но не работают оба", - заявил Лебедев.Удары по инфраструктуре Украины ВС РФ наносят с 10 октября 2022 года – после теракта на Крымском мосту.Российские войска наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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новости, украина, россия, запорожье, вс рф, всу, энергосистема украины, тэц, ракетный удар
Новости, Украина, Россия, Запорожье, ВС РФ, ВСУ, Энергосистема Украины, ТЭЦ, ракетный удар

Россия ударила по ТЭЦ в нескольких областях Украины - подполье

10:57 11.04.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкция протеста работников Бурштынской ТЭС на Украине
Акция протеста работников Бурштынской ТЭС на Украине - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) Бурштын в Ивано-Франковской области на западе Украины. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев журналистам РИА Новости
"Ивано-Франковск получил новый прилет в городе Бурштын, известным своей ТЭЦ, которая обеспечивает электроэнергией не только Ивано-Франковскую, но и соседние области", - рассказал Лебедев.
Руководитель николаевского подполья также сообщил о поражении ТЭЦ в других областях Украины.
В подконтрольном Киеву Запорожье удар пришелся по энергетическому объекту украинского миллиардера Рината Ахметова. "Прилеты" были в Запорожье, где погасили энергетический объект... Ахметова и его компании ДТЭК", - отметил Лебедев.
В Харьковской области восьмью ракетами поражен поселок Эсхар. Там находится ТЭЦ-2 и ГРЭС (государственная районная электрическая станция).
"Харьковская область, Чугуевский район поселок Эсхар. В поселке находятся ТЭЦ 2 и ГРЭС 2. Этим объектам досталось восемь прилётов. На данный момент сказать о состоянии объектов сложно, но не работают оба", - заявил Лебедев.
Удары по инфраструктуре Украины ВС РФ наносят с 10 октября 2022 года – после теракта на Крымском мосту.
Российские войска наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
10:24
Самая мощная электростанция в Киевской области полыхает после российских ударовКоординатор николаевского подполья Сергей Лебедев 11 апреля сообщил, что российские военные нанесли удар по Киевской области
 
НовостиУкраинаРоссияЗапорожьеВС РФВСУЭнергосистема УкраиныТЭЦракетный удар
 
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Заголовок открываемого материала
10:57Россия ударила по ТЭЦ в нескольких областях Украины - подполье
10:29ВС РФ нанесли массированные удары по местам скопления ВСУ и энергосистеме Украины - подполье
10:24Самая мощная электростанция в Киевской области полыхает после российских ударов
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