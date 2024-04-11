https://ukraina.ru/20240411/1054440321.html

Россия ударила по ТЭЦ в нескольких областях Украины - подполье

Россия ударила по ТЭЦ в нескольких областях Украины - подполье - 11.04.2024 Украина.ру

Россия ударила по ТЭЦ в нескольких областях Украины - подполье

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) Бурштын в Ивано-Франковской области на западе Украины. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев журналистам РИА Новости

2024-04-11T10:57

2024-04-11T10:57

2024-04-11T10:57

новости

украина

россия

запорожье

вс рф

всу

энергосистема украины

тэц

ракетный удар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/0b/1054440195_0:0:3083:1735_1920x0_80_0_0_1cc5e925bad3ccdc9c596a52025cecda.jpg

"Ивано-Франковск получил новый прилет в городе Бурштын, известным своей ТЭЦ, которая обеспечивает электроэнергией не только Ивано-Франковскую, но и соседние области", - рассказал Лебедев.Руководитель николаевского подполья также сообщил о поражении ТЭЦ в других областях Украины. В подконтрольном Киеву Запорожье удар пришелся по энергетическому объекту украинского миллиардера Рината Ахметова. "Прилеты" были в Запорожье, где погасили энергетический объект... Ахметова и его компании ДТЭК", - отметил Лебедев.В Харьковской области восьмью ракетами поражен поселок Эсхар. Там находится ТЭЦ-2 и ГРЭС (государственная районная электрическая станция)."Харьковская область, Чугуевский район поселок Эсхар. В поселке находятся ТЭЦ 2 и ГРЭС 2. Этим объектам досталось восемь прилётов. На данный момент сказать о состоянии объектов сложно, но не работают оба", - заявил Лебедев.Удары по инфраструктуре Украины ВС РФ наносят с 10 октября 2022 года – после теракта на Крымском мосту.Российские войска наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ukraina.ru/20240411/1054439721.html

украина

россия

запорожье

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, запорожье, вс рф, всу, энергосистема украины, тэц, ракетный удар