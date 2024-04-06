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Православный эксперт рассказал, каким образом Украина могла бы устроить теракт в храме

Православный эксперт рассказал, каким образом Украина могла бы устроить теракт в храме - 06.04.2024 Украина.ру

Православный эксперт рассказал, каким образом Украина могла бы устроить теракт в храме

Террористический украинский режим может осуществить теракты в православных храмах на территории РФ, считает глава Ассоциации православных экспертов, заведующий отделом Института стран СНГ Кирилл Фролов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

2024-04-06T09:35

2024-04-06T09:35

2024-04-06T09:35

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Сотрудники ФСБ вместе с таможенниками 2 апреля пресекли ввоз в Россию из Европы 27 самодельных взрывных устройств (СВУ) и взрывчатых веществ, спрятанных в иконы и церковную утварь.По мнению Фролова, киевский режим может готовить теракты в православных храмах. Фролов считает, что украинские власти таким образом преследуют цель разжечь в РФ религиозные и национальные конфликты. Устроители такого теракта свалят всю вину на радикальных исламистов и выведут истинных заинтересантов из-под подозрений, заключил собеседник издания.

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новости, украина, теракт, храм, православие, россия