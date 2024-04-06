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Православный эксперт рассказал, каким образом Украина могла бы устроить теракт в храме
Православный эксперт рассказал, каким образом Украина могла бы устроить теракт в храме - 06.04.2024 Украина.ру
Православный эксперт рассказал, каким образом Украина могла бы устроить теракт в храме
Террористический украинский режим может осуществить теракты в православных храмах на территории РФ, считает глава Ассоциации православных экспертов, заведующий отделом Института стран СНГ Кирилл Фролов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2024-04-06T09:35
2024-04-06T09:35
2024-04-06T09:35
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теракт
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Сотрудники ФСБ вместе с таможенниками 2 апреля пресекли ввоз в Россию из Европы 27 самодельных взрывных устройств (СВУ) и взрывчатых веществ, спрятанных в иконы и церковную утварь.По мнению Фролова, киевский режим может готовить теракты в православных храмах. Фролов считает, что украинские власти таким образом преследуют цель разжечь в РФ религиозные и национальные конфликты. Устроители такого теракта свалят всю вину на радикальных исламистов и выведут истинных заинтересантов из-под подозрений, заключил собеседник издания.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, теракт, храм, православие, россия
Новости, Украина, теракт, храм, Православие, Россия
Православный эксперт рассказал, каким образом Украина могла бы устроить теракт в храме
Террористический украинский режим может осуществить теракты в православных храмах на территории РФ, считает глава Ассоциации православных экспертов, заведующий отделом Института стран СНГ Кирилл Фролов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Сотрудники ФСБ вместе с таможенниками 2 апреля пресекли ввоз в Россию из Европы 27 самодельных взрывных устройств (СВУ) и взрывчатых веществ, спрятанных в иконы и церковную утварь.
По мнению Фролова, киевский режим может готовить теракты в православных храмах.
"Например, к молодому настоятелю храма в новом районе Москвы, куда ходят десятки тысяч людей, приходит некий благотворитель. Он говорит на церковном языке, дарит к Пасхе икону, которой в храме нет. Радостный батюшка, живущий вне политики и не подозревающий злого умысла, ставит святую вещь в храме. А потом она взрывается…", - рассказал эксперт.
Фролов считает, что украинские власти таким образом преследуют цель разжечь в РФ религиозные и национальные конфликты. Устроители такого теракта свалят всю вину на радикальных исламистов и выведут истинных заинтересантов из-под подозрений, заключил собеседник издания.