Православный эксперт рассказал, каким образом Украина могла бы устроить теракт в храме - 06.04.2024 Украина.ру
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Православный эксперт рассказал, каким образом Украина могла бы устроить теракт в храме
Православный эксперт рассказал, каким образом Украина могла бы устроить теракт в храме - 06.04.2024 Украина.ру
Православный эксперт рассказал, каким образом Украина могла бы устроить теракт в храме
Террористический украинский режим может осуществить теракты в православных храмах на территории РФ, считает глава Ассоциации православных экспертов, заведующий отделом Института стран СНГ Кирилл Фролов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2024-04-06T09:35
2024-04-06T09:35
новости
украина
теракт
храм
православие
россия
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Сотрудники ФСБ вместе с таможенниками 2 апреля пресекли ввоз в Россию из Европы 27 самодельных взрывных устройств (СВУ) и взрывчатых веществ, спрятанных в иконы и церковную утварь.По мнению Фролова, киевский режим может готовить теракты в православных храмах. Фролов считает, что украинские власти таким образом преследуют цель разжечь в РФ религиозные и национальные конфликты. Устроители такого теракта свалят всю вину на радикальных исламистов и выведут истинных заинтересантов из-под подозрений, заключил собеседник издания.
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новости, украина, теракт, храм, православие, россия
Новости, Украина, теракт, храм, Православие, Россия

Православный эксперт рассказал, каким образом Украина могла бы устроить теракт в храме

09:35 06.04.2024
 
© РИА Новости . Александр Мельников / Перейти в фотобанкПослы иностранных государств посетили Главный храм ВС РФ
Послы иностранных государств посетили Главный храм ВС РФ - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости . Александр Мельников
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Террористический украинский режим может осуществить теракты в православных храмах на территории РФ, считает глава Ассоциации православных экспертов, заведующий отделом Института стран СНГ Кирилл Фролов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Сотрудники ФСБ вместе с таможенниками 2 апреля пресекли ввоз в Россию из Европы 27 самодельных взрывных устройств (СВУ) и взрывчатых веществ, спрятанных в иконы и церковную утварь.
По мнению Фролова, киевский режим может готовить теракты в православных храмах.
"Например, к молодому настоятелю храма в новом районе Москвы, куда ходят десятки тысяч людей, приходит некий благотворитель. Он говорит на церковном языке, дарит к Пасхе икону, которой в храме нет. Радостный батюшка, живущий вне политики и не подозревающий злого умысла, ставит святую вещь в храме. А потом она взрывается…", - рассказал эксперт.
Фролов считает, что украинские власти таким образом преследуют цель разжечь в РФ религиозные и национальные конфликты. Устроители такого теракта свалят всю вину на радикальных исламистов и выведут истинных заинтересантов из-под подозрений, заключил собеседник издания.
 
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