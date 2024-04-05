https://ukraina.ru/20240405/1054320615.html

В телефоне боевика из "Крокуса" нашли снимки людей с флагом Украины — Следком

В телефоне боевика из "Крокуса" нашли снимки людей с флагом Украины — Следком - 05.04.2024 Украина.ру

В телефоне боевика из "Крокуса" нашли снимки людей с флагом Украины — Следком

В телефоне обвиняемого в теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" нашли фотографии людей в камуфляже с флагом Украины у разрушенных домов и украинской почтовой марки с нецензурным жестом. Об этом 5 апреля сообщили в телеграм-канале Следственного комитета России

2024-04-05T09:33

2024-04-05T09:33

2024-04-05T09:33

крокус сити холл

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Следствие установило, что именно по указанию куратора, руководившего действиями террористов, концертный зал в "Крокусе" был выбран в качестве места совершения нападения.В СК РФ подчеркнули, что все это обвиняемый подтвердил в своих показаниях."В телефоне террориста обнаружены фотоизображения людей в камуфлированной форме с украинским флагом на фоне разрушенных домов и украинской почтовой марки с нецензурным жестом. Указанные данные могут свидетельствовать о связи между совершенным террористическим актом и проведением специальной военной операции", - говорится в сообщении.Вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Погибли 144 человека. Четверых исполнителей теракта задержали в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы.Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.

https://ukraina.ru/20240404/1054307880.html

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