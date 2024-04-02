ВСУ атакуют российские нефтеперабатывающие заводы дронами с "машинным зрением" – CNN - 02.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240402/1054264412.html
ВСУ атакуют российские нефтеперабатывающие заводы дронами с "машинным зрением" – CNN
ВСУ атакуют российские нефтеперабатывающие заводы дронами с "машинным зрением" – CNN - 02.04.2024 Украина.ру
ВСУ атакуют российские нефтеперабатывающие заводы дронами с "машинным зрением" – CNN
Дроны украинской армии увеличили дальность полёта, чем объясняется их способность наносить удары в глубокий российский тыл. БПЛА также имеют так называемое "машинное зрение", которое является формой искусственного интеллекта, пишет CNN, ссылаясь на экспертов
2024-04-02T17:39
2024-04-02T17:39
новости
россия
вооруженные силы украины
cnn
нпз
сво
искусственный интеллект
беспилотники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103338/66/1033386611_0:339:3038:2048_1920x0_80_0_0_8db2d4b2095b9bf6138365d82b30b81c.jpg
В качестве примера приводится атака ВСУ на рязанский НПЗ "Роснефти" и сегодняшний удар по Нижнекамскому нефтеперерабатывающему заводу в Татарстане, расположенный более чем в 1100 километрах от границы. "Атаки (прим. ред. – ВСУ) стали возможными благодаря использованию дронов с большей дальностью действия и более продвинутыми возможностями, некоторые из которых даже начали интегрировать базовую форму искусственного интеллекта. (...) У них есть такая штука, как "машинное зрение", которая является формой искусственного интеллекта", – говорится в публикации. Аналитик-исследователь Королевского института объединенных служб, британского аналитического центра Ноа Сильвия уточнил, что такое "машинное зрение" является результатом работы над моделями, которым устанавливается специальный чип. Он обучает модель определять географию и цель, к которой направляется. “Это не требует никакой связи (со спутниками), это полностью автономно”, - добавила Сильвия. Вместе с тем, бывший британский военный и эксперт по борьбе с беспилотниками и искусственному интеллекту Крис Линкольн-Джонс заявил СМИ, что сегодня уровень искусственного интеллекта всё ещё очень низкий. В феврале этого года министр обороны России Сергей Шойгу на совещании в командном пункте анонсировал поставки беспилотников, управление которыми осуществляется с использованием технологий искусственного интеллекта.
https://ukraina.ru/20240212/1053248378.html
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103338/66/1033386611_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_b57ed04e535f6f7f035b1ce0f4accddc.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, вооруженные силы украины, cnn, нпз, сво, искусственный интеллект, беспилотники
Новости, Россия, Вооруженные силы Украины, CNN, НПЗ, СВО, искусственный интеллект, беспилотники

ВСУ атакуют российские нефтеперабатывающие заводы дронами с "машинным зрением" – CNN

17:39 02.04.2024
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВ ДНР сообщили об атаке донецкой нефтебазы беспилотником ВСУ
В ДНР сообщили об атаке донецкой нефтебазы беспилотником ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать в
Дроны украинской армии увеличили дальность полёта, чем объясняется их способность наносить удары в глубокий российский тыл. БПЛА также имеют так называемое "машинное зрение", которое является формой искусственного интеллекта, пишет CNN, ссылаясь на экспертов
В качестве примера приводится атака ВСУ на рязанский НПЗ "Роснефти" и сегодняшний удар по Нижнекамскому нефтеперерабатывающему заводу в Татарстане, расположенный более чем в 1100 километрах от границы.
"Атаки (прим. ред. – ВСУ) стали возможными благодаря использованию дронов с большей дальностью действия и более продвинутыми возможностями, некоторые из которых даже начали интегрировать базовую форму искусственного интеллекта. (...) У них есть такая штука, как "машинное зрение", которая является формой искусственного интеллекта", – говорится в публикации.
Аналитик-исследователь Королевского института объединенных служб, британского аналитического центра Ноа Сильвия уточнил, что такое "машинное зрение" является результатом работы над моделями, которым устанавливается специальный чип. Он обучает модель определять географию и цель, к которой направляется.

“Это не требует никакой связи (со спутниками), это полностью автономно”, - добавила Сильвия.

Вместе с тем, бывший британский военный и эксперт по борьбе с беспилотниками и искусственному интеллекту Крис Линкольн-Джонс заявил СМИ, что сегодня уровень искусственного интеллекта всё ещё очень низкий.

“Такого уровня автономности беспилотники раньше ещё не видели, но мы всё ещё находимся на ранних стадиях раскрытия потенциала этой технологии”, – сказал он изданию.

В феврале этого года министр обороны России Сергей Шойгу на совещании в командном пункте анонсировал поставки беспилотников, управление которыми осуществляется с использованием технологий искусственного интеллекта.
- РИА Новости, 1920, 12.02.2024
12 февраля, 14:09
Когда и в чём нас заменит искусственный интеллект? Бахтизин о следующем шаге эволюции системДиректор центрального экономико-математического института Российской академии наук Альберт Бахтизин в студии Украина.ру рассказал о методе генеративного искусственного интеллекта, который уже применяется в ходе предвыборных кампаний в макрорегионах мира, а также прокомментировал обновлённые прогнозы МВФ по динамике роста глобальной экономики
 
НовостиРоссияВооруженные силы УкраиныCNNНПЗСВОискусственный интеллектбеспилотники
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:57Кулеба пожаловался, что Швейцария заморозила только 5% активов РФ – Киев "надеется на большее"
18:33Зеленский подписал законы о снижении мобилизационного возраста и электронном кабинете призывника
18:24Путин о "Крокусе" и ксенофобии, удар по предприятиям в Татарстане, взрывчатка в иконах. Итоги 2 апреля
18:24Александр Михайлов: В Киеве уже дошли до использования святых вещей для терактов и массовых убийств
18:18 Украина станет членом НАТО – Блинкен
18:10"К большому сожалению Украины". Как Запад поднял и укрепил российскую экономику
17:57Работников госпредприятия Харькова насильно эвакуируют в Тернополь, пишут СМИ
17:44Два года провокации в Буче. Вопросы, на которые Киев не хочет давать ответы
17:39ВСУ атакуют российские нефтеперабатывающие заводы дронами с "машинным зрением" – CNN
17:38"Мангалы", РЭБ, "лисьи норы". Как бойцы ВС РФ защищаются от украинских дронов
17:12Вместо вступления в ЕС украинцам предложили флешки, зонтики и книжки про Европу
17:07Экономический кризис и религиозный радикализм. Почему проиграла партия Эрдогана
17:01Украина переживает критический момент, заявил Блинкен и попросил ещё денег
16:58За сутки 10 тысяч погибших и 55 героев? О наступлении на Харьков и Одессу и смене статуса СВО – Залесский
16:44ВС РФ улучшили положение на Авдеевском направлении и уничтожили цех производства БПЛА ВСУ
16:26Шойгу объявил о назначении новых командующих флотами РФ
16:13Прибалтийская агрессия против американского миролюбия
16:03"С террористом сложнее справиться": Картаполов рассказал, когда прекратится беспредел с беспилотниками
15:43Зюганов призвал вести "настоящую войну" и принимать более жесткие меры
15:20Украина однозначно выбирает террор. Но будет и воевать в СВО, и готовиться к переговорам
Лента новостейМолния