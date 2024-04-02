https://ukraina.ru/20240402/1054264412.html

ВСУ атакуют российские нефтеперабатывающие заводы дронами с "машинным зрением" – CNN

ВСУ атакуют российские нефтеперабатывающие заводы дронами с "машинным зрением" – CNN - 02.04.2024 Украина.ру

ВСУ атакуют российские нефтеперабатывающие заводы дронами с "машинным зрением" – CNN

Дроны украинской армии увеличили дальность полёта, чем объясняется их способность наносить удары в глубокий российский тыл. БПЛА также имеют так называемое "машинное зрение", которое является формой искусственного интеллекта, пишет CNN, ссылаясь на экспертов

2024-04-02T17:39

2024-04-02T17:39

2024-04-02T17:39

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В качестве примера приводится атака ВСУ на рязанский НПЗ "Роснефти" и сегодняшний удар по Нижнекамскому нефтеперерабатывающему заводу в Татарстане, расположенный более чем в 1100 километрах от границы. "Атаки (прим. ред. – ВСУ) стали возможными благодаря использованию дронов с большей дальностью действия и более продвинутыми возможностями, некоторые из которых даже начали интегрировать базовую форму искусственного интеллекта. (...) У них есть такая штука, как "машинное зрение", которая является формой искусственного интеллекта", – говорится в публикации. Аналитик-исследователь Королевского института объединенных служб, британского аналитического центра Ноа Сильвия уточнил, что такое "машинное зрение" является результатом работы над моделями, которым устанавливается специальный чип. Он обучает модель определять географию и цель, к которой направляется. “Это не требует никакой связи (со спутниками), это полностью автономно”, - добавила Сильвия. Вместе с тем, бывший британский военный и эксперт по борьбе с беспилотниками и искусственному интеллекту Крис Линкольн-Джонс заявил СМИ, что сегодня уровень искусственного интеллекта всё ещё очень низкий. В феврале этого года министр обороны России Сергей Шойгу на совещании в командном пункте анонсировал поставки беспилотников, управление которыми осуществляется с использованием технологий искусственного интеллекта.

https://ukraina.ru/20240212/1053248378.html

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новости, россия, вооруженные силы украины, cnn, нпз, сво, искусственный интеллект, беспилотники