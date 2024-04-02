https://ukraina.ru/20240402/1054264412.html
ВСУ атакуют российские нефтеперабатывающие заводы дронами с "машинным зрением" – CNN
ВСУ атакуют российские нефтеперабатывающие заводы дронами с "машинным зрением" – CNN - 02.04.2024 Украина.ру
ВСУ атакуют российские нефтеперабатывающие заводы дронами с "машинным зрением" – CNN
Дроны украинской армии увеличили дальность полёта, чем объясняется их способность наносить удары в глубокий российский тыл. БПЛА также имеют так называемое "машинное зрение", которое является формой искусственного интеллекта, пишет CNN, ссылаясь на экспертов
2024-04-02T17:39
2024-04-02T17:39
2024-04-02T17:39
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В качестве примера приводится атака ВСУ на рязанский НПЗ "Роснефти" и сегодняшний удар по Нижнекамскому нефтеперерабатывающему заводу в Татарстане, расположенный более чем в 1100 километрах от границы. "Атаки (прим. ред. – ВСУ) стали возможными благодаря использованию дронов с большей дальностью действия и более продвинутыми возможностями, некоторые из которых даже начали интегрировать базовую форму искусственного интеллекта. (...) У них есть такая штука, как "машинное зрение", которая является формой искусственного интеллекта", – говорится в публикации. Аналитик-исследователь Королевского института объединенных служб, британского аналитического центра Ноа Сильвия уточнил, что такое "машинное зрение" является результатом работы над моделями, которым устанавливается специальный чип. Он обучает модель определять географию и цель, к которой направляется. “Это не требует никакой связи (со спутниками), это полностью автономно”, - добавила Сильвия. Вместе с тем, бывший британский военный и эксперт по борьбе с беспилотниками и искусственному интеллекту Крис Линкольн-Джонс заявил СМИ, что сегодня уровень искусственного интеллекта всё ещё очень низкий. В феврале этого года министр обороны России Сергей Шойгу на совещании в командном пункте анонсировал поставки беспилотников, управление которыми осуществляется с использованием технологий искусственного интеллекта.
https://ukraina.ru/20240212/1053248378.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, вооруженные силы украины, cnn, нпз, сво, искусственный интеллект, беспилотники
Новости, Россия, Вооруженные силы Украины, CNN, НПЗ, СВО, искусственный интеллект, беспилотники
ВСУ атакуют российские нефтеперабатывающие заводы дронами с "машинным зрением" – CNN
Дроны украинской армии увеличили дальность полёта, чем объясняется их способность наносить удары в глубокий российский тыл. БПЛА также имеют так называемое "машинное зрение", которое является формой искусственного интеллекта, пишет CNN, ссылаясь на экспертов
В качестве примера приводится атака ВСУ на рязанский НПЗ "Роснефти" и сегодняшний удар по Нижнекамскому нефтеперерабатывающему заводу в Татарстане, расположенный более чем в 1100 километрах от границы.
"Атаки (прим. ред. – ВСУ) стали возможными благодаря использованию дронов с большей дальностью действия и более продвинутыми возможностями, некоторые из которых даже начали интегрировать базовую форму искусственного интеллекта. (...) У них есть такая штука, как "машинное зрение", которая является формой искусственного интеллекта", – говорится
в публикации.
Аналитик-исследователь Королевского института объединенных служб, британского аналитического центра Ноа Сильвия уточнил, что такое "машинное зрение" является результатом работы над моделями, которым устанавливается специальный чип. Он обучает модель определять географию и цель, к которой направляется.
“Это не требует никакой связи (со спутниками), это полностью автономно”, - добавила Сильвия.
Вместе с тем, бывший британский военный и эксперт по борьбе с беспилотниками и искусственному интеллекту Крис Линкольн-Джонс заявил СМИ, что сегодня уровень искусственного интеллекта всё ещё очень низкий.
“Такого уровня автономности беспилотники раньше ещё не видели, но мы всё ещё находимся на ранних стадиях раскрытия потенциала этой технологии”, – сказал он изданию.
В феврале этого года министр обороны России Сергей Шойгу на совещании в командном пункте анонсировал поставки беспилотников, управление которыми осуществляется с использованием технологий искусственного интеллекта.