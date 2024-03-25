https://ukraina.ru/20240325/1054079124.html

Украина за неделю. Срывает ли теракт в Подмосковье замаячившие на горизонте мирные переговоры

Украина за неделю. Срывает ли теракт в Подмосковье замаячившие на горизонте мирные переговоры - 25.03.2024 Украина.ру

Украина за неделю. Срывает ли теракт в Подмосковье замаячившие на горизонте мирные переговоры

Жуткий теракт в Подмосковье затмил собой все, что происходило в последние дни и сделал ряд событий и заявлений отчасти бессмысленными. Но все-таки некоторые процессы на Украине и некоторые мировые процессы, связанные с Украиной, должны быть осмыслены, в том числе для того, чтобы лучше понять суть совершенного в "Крокус сити холле" преступления.

2024-03-25T05:30

2024-03-25T05:30

2024-03-25T05:32

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сво

война

владимир зеленский

эрдоган

денацификация

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Зачем нужна денацификацияКогда нардеп от "Слуги народа" Демченко говорит, что диктатура поможет Украине победить Россию, он бредит лишь отчасти. Победить вряд ли поможет, но сохранить контроль над территориями, где люди совсем не в восторге от идеи умирать на фронте за диктатора, вполне. И диктатура это не абы какая, а открытая террористическая, она же фашизм.Прошедшая неделя показала, как фашистская диктатура развивается от, казалось бы, нелепых, но безопасных вещей, до прямого насилия. Так, в рамках декоммунизации (радикальный антикоммунизм всегда сопровождает фашистские режимы) в Киеве решили переименовать город Южный в Одесской области в Порт-Аненталь в честь поселения немецких колонистов, которое когда-то находилось рядом с современным городом. Сначала хотели просто перевести название "Южный" на украинский язык, но местные власти не согласились. Надеждовка Одесской области станет Шампанью. Глупость обсуждать нет смысла, а вот закон — есть. Ни Южный, ни Надеждовка не имеют отношения к руководителям СССР и КПСС (именно это следует переименовывать по закону о декоммунизации), за них взялись исключительно потому, что это русскоязычные названия. Закон такого не предусматривает, значит режим проводит незаконные даже в рамках собственного законодательства решения.А вот Червоноград Львовской области переименуют как бы законно (червонный — это красный, т.е. коммунистический), но в честь сотрудничавшего с нацистами, помогавшего УПА (запрещено в РФ) и писавшего хвалебные письма Гитлеру митрополита УГКЦ Шептицкого.За такими переименованиями следует атака "мовного обмудсмена" Тараса Кременя на детские сады с русскоязычными названиями "Ивушка", "Солнышко", "Кузнечик", "Василёк", "Тополёк" и т.д. "Призываю местные власти приложить максимальные усилия, чтобы навсегда избавиться от иноязычных перекручиваний в названиях заведений дошкольного образования", - написал Кремень. Русский язык является родным минимум для половины населения страны, но омбудсмен называет его "иноязычным перекручиванием".Лишение населения его родной культуры в законодательстве ООН считает геноцидальным действием. И в такой политике власти Украины идут еще дальше. Хотя ООН в нынешнем его виде вряд ли это увидит и тем более осудит.В музее Второй мировой войны в Киеве (до Майдана он был музеем Великой Отечественной войны) демонтируют все памятники советской эпохи, в т.ч. горельеф "Курская битва", памятники битве за Днепр, труженикам тыла, подпольщикам, партизанам и жертвам гитлеровской оккупации. Руководство музея утверждает, что он "уверенно движется к превращению в место памяти, чествования и глорификации всех борцов за свободу и независимость украинского народа и государства", т.е. станет музеем глорификации бандеровцев и других нацистов.А в Тернополе такая глорификация уже происходит. Так, Тернопольский облсовет наградил служившего в дивизии СС "Галичина" (запрещена в РФ) Ярослава Гуньку почетным знаком отличия "За заслуги перед Тернопольщиной" имени Ярослава Стецько (тоже фашистского коллаборанта, который в 1941 году вошел во Львов вместе с гитлеровской армией, а в 1946 году возглавил Антибольшевистский блок народов под кураторством ЦРУ) за "проявленный патриотизм, выдающиеся заслуги в обороне территориальной целостности и независимости Украины".Что касается террора на территории Украины прямо сейчас, в новом отчете УВКПЧ ООН снова сказано, что трактовки закона о коллаборационизме настолько широки, что "людей преследуют по обвинению в сотрудничестве с оккупационными властями за действия, законно совершавшиеся ими в соответствии с международным гуманитарным правом". Под уголовное преследование попадают люди, которые обеспечивали жизнедеятельность на занятой Россией территории — учителя, врачи, почтальоны, пожарные, полицейские, общественники, раздававшие гуманитарную помощь."Украинские законы потенциально криминализирует практически любую работу или бизнес-деятельность на оккупированной территории, независимо от того, привели ли эти действия к каким-либо негативным последствиям для государства", — говорят в ООН.Более четверти рассмотренных в отчете случаев сопровождались произвольными задержаниями, пытками и жестоким обращением.Никакой помощи за последние два месяцаВ Киеве побывал американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, который предложил оказывать Украине помощь в кредит или в счет полезных ископаемых. Теперь он сказал, что мобилизацию на Украине нужно осуществлять независимо от того, дадут Штаты деньги или нет.Он призвал снизить мобилизационный возраст до 25 лет и поскорее отправить молодежь на фронт. От том же чуть позже, на Киевском форуме по безопасности, скажет глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр. Несмотря на то, что премьер Украины Шмыгаль заявил об отсутствии необходимости мобилизации 500 тысяч человек и намекнул, что борьба продолжится, "если получим поддержку от наших партнеров по артиллерийским снарядам, ракетам дальнего и среднего радиуса действия", оборонный комитет парламента независимой страны тут же ускорил свою работу по рассмотрению поправок к законопроекту об ужесточении мобилизации.Что касается законопроекта от Палаты представителей США по выделению денег Украине, двухпартийный консенсус действительно приближается к тому, чтобы дать не грант, а кредит, возможно беспроцентный. Таким образом демократы добиваются помощи Украине в полном объеме, а республиканцы могут заявить, что не раздают просто так американские деньги. Казалось бы, стратегия win-win. Но Путин не просто так говорил, что Байден для России лучше, чем Трамп, который по этому поводу до сих пор ничего не сказал. Так вот, представитель Белого дома Карин Жан-Пьер объявила, что президента устроит только вариант передачи Украине безвозмездной помощи. А это автоматически срывает возникший в Конгрессе консенсус. Прошлая неделя показала, что Байден имеет полномочия дать Украине оружие прямо из запасов Пентагона безо всякого Конгресса. Но он этого не делает (поставка на 300 млн объявлена единоразовой акцией) и блокирует потенциальное решение Палаты представителей.Глава МИД Украины Кулеба "шокирован" идеей выдавать Украине кредиты вместо грантов, но Америкой руководит не Кулеба. В то же время, Вашингтон не просто не спешит давать Украине деньги, даже в кредит. Наоборот, Пентагон ужесточает контроль, запустив сайт "Ukraine Oversight", на котором можно сообщить о коррупции или нарушениях при передаче помощи Украине. Спикер же Палаты представителей США Джонсон вообще отказался рассматривать помощь Украине, пока не будет принят общий бюджет США, а это еще минимум три недели.Помимо Грэма, Киев на прошлой неделе посетил помощник президента США по нацбезопасности Салливан. Он подтвердил на словах поддержку Украины, но дату выделения средств назвать не смог. Мало того, Салливан отметил, что "Россия уже проиграла в этой войне" и назвал победой Украины сохранение суверенитета, но о территориальной целостности при этом не сказал ничего.В то же время, США призвали Украину прекратить удары по российским НПЗ, потому что это может привести к росту мировых цен на нефть, а ответные удары РФ могут нанести урон энергетической инфраструктуре, которая нужна Западу. Вице-премьер Ольга Стефанишина подтвердила наличие такого требования, а советник главы ОП Подоляк опроверг. Как бы там ни было, пока Украина не послушалась. Не даете денег — не выполняем ваши требования.Зато Европа дает, но сильно меньше, чем нужно. Германия анонсировала новый пакет военной помощи на 500 млн евро, но без желанных ракет Taurus. Чехия вроде как договорилась о закупке 800 тысяч снарядов для Украины в "третьих странах", но пока закуплено только 300 тысяч. Поставки обещают начать в ближайшие недели и закончить к концу года. Украина при этом рассчитывала на 1 млн снарядов. Что касается собственного вооружения, Чехия отдала Украине свои последние вертолеты Ми-24/35 и заявила в лице министра обороны Яна Чернохова, что у нее "больше нет оборудования, которое можно было бы пожертвовать". Испания пообещала 20 танков Leopard 2А4, но они находятся на консервации, поэтому потребуется время для снятия их с консервации и ремонта. Первые истребители F-16 должны попасть на Украину из Нидерландов во второй половине года. Разве что Канада передала Киеву 1,5 млрд долларов, но это пока все.Еврокомиссия подготовила закон, по которому Украина должна получить прибыль от замороженных российских суверенных активов уже в июле, но на саммите ЕС решение провалилось, поскольку Венгрия и Австрия выступили против использования этих денег для покупки оружия. Из реального, пока что Украина получила от ЕС 4,5 млрд евро из обещанных 50 млрд, но это не на вооружение, а на социальные и гуманитарные расходы госбюджета. Следующие 1,5 млрд выделят в апреле, если Украина проведет ряд предписанных ей реформ. Касательно же общей суммы, глава евродипломатии Боррель заявил, что выделить ее будет непросто. "Трудно представить, что мы выложим на стол еще 50 миллиардов", — сказал Боррель.За последние два месяца Украина получила только 10% от запланированной финансовой помощи и ничего из военной помощи, подытожила вице-премьер Стефанишина.Зато НАТО начинает строительство крупнейшей в Европе военной базы в Румынии стоимостью 2,5 млрд евро и активно обсуждает вход своих воинских частей для осуществления контроля над частью территории Украины. По данным El Pais солдаты НАТО уже находятся на Украине для контроля над вооружениями, разведывательных операций и обучения. В эфире французского телевидения обсуждают, где именно нужно разместить французские войска (вдоль Днепра или вдоль границы с Белоруссией), а директор Службы внешней разведки РФ Нарышкин считает, что Франция уже готовит военный контингент для отправки на Украину. Реальность ли это или политическая риторика — покажет только время.Польские фермеры добились отмены льгот для украинских аграриевГлавные экономические изменения на Украине — это курс доллара. Он растет и приближается, к 40 гривнам за доллар. Причина понятна — дефицит валюты и увеличение оборонных расходов при отсутствии значительной финансовой помощи из-за рубежа. Кроме того, Украина ожидает транш от МВФ в размере 900 млн долларов и Фонд сейчас требует от Украины девальвировать гривну для покрытия дефицита бюджета. Таким образом, зарплаты, пенсии и остальные социальные выплаты произведут подешевевшей гривной, а люди станут беднее. И конечно ожидается подорожание топлива. Кабмин утвердил законопроект о повышении топливных акцизов для "приближения национального законодательства к законодательству Европейского Союза". Акциз на дизельное топливо повышают в 2,5 раза, на бензин и сжиженный газ — примерно в 1,5 раза. Эти деньги пустят на нужды ВСУ. Если они, конечно, туда дойдут. В исследовании "Коррупция в Украине 2023: понимание, восприятие, распространенность", представленном в НАПК, 61,2% населения и 46,3% представителей бизнеса отметили рост коррупции (почти в три раза больше, чем за 2022 год)С главным же источником валюты для украинского бюджета (кроме внешних вливаний) — экспортом зерна — проблемы только усугубляются.Призывы Польши ограничить украинский сельхозэкспорт в ЕС поддержала Франция. Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск договорились выступить с совместной позицией по этому вопросу на саммите в Брюсселе. Предполагается, что ограничения, о которых идет речь, лишат Украину 1,2 млрд евро. Так, страны, больше всего поддерживающие киевские власти на словах, на деле наносят бюджету Украины ущерб в интересах своего бизнеса. Это понятно — польские фермеры блокируют от ввоза дешевого зерна из Украины уже не только польско-украинскую границу, но и два перехода на границе с Германией. Полиция не реагирует. Также фермеры заблокировали въезды в целый ряд крупных городов Польши. Дошло до того, что Минсельхоз Польши требует от правительства приостановить украинский аграрный импорт для защиты собственного рынка.Глава налогового комитета Украины Гетманцев считает, что из-за польской блокады в одном только марте Украина потеряет 6,5 млрд гривен.Массовые протесты вынудили Европарламент продлить льготы для украинских аграриев еще на год, но с правом "экстренного тормоза", если произойдет значительный сбой на рынке ЕС или рынках одной или нескольких стран ЕС из-за украинского импорта. Показателем станет уровень импорта 2022 и 2023 годов. Если сельскохозяйственной продукции из Украины будет поступать больше, на нее введут пошлины. Также это продление будет последним. С июня 2025 года открытие рынков перестанет быть односторонним.Мирный план, который не устраивает КиевВ пресс-конференции после окончания выборов президент России Владимир Путин сказал, что готов рассмотреть предложения по перемирию, "исходя из интересов Российской Федерации и ситуации в зоне боевого соприкосновения". Он добавил, что Россия выступает за мирные переговоры, но только такие, которые позволят выстроить добрососедские отношения между двумя государствами, а не приведут просто к паузе для очередного перевооружения Украины.На переговорах с учетом интересов России настаивает и Китай, который с 2023 года предлагает прекратить огонь по линии фронта, но Зеленский отказывается от такого решения и настаивает исключительно на своей "формуле мира", которая предполагает уход российских войск на границу 1991 года. Очевидно, что это не может быть предметом для обсуждения. Но другие варианты Киев обсуждать отказывается и потому не хочет видеть Россию на запланированном мирном саммите в Швейцарии. В свою очередь Китай и Швейцария считают, что без России он станет похож на "потемкинскую деревню", т.е. превратится в бессмыслицу. Любые встречи без России Пекин намерен бойкотировать — такое сообщение передал спецпредставителя КНР по делам Евразии Ли Хуэй во время своего европейского турне. Впрочем, даже несмотря на оскорбления со стороны секретаря СНБО Украины Данилова (он назвал Хуэя "каким-то Х…") посол КНР в Швейцарии Ван Шитинг все равно выразил стремление Китая к участию в переговорах, к налаживанию прямых контактов России и Украины, а также осудил западные санкции."Мы должны не допустить, чтобы кризис усугубился или даже вышел из-под контроля", — сказал он, имея в виду, что локальная война не должна превратиться в мировую.Теперь Си Цзиньпин едет во Францию, по всей видимости, намереваясь убедить Европу пригласить Россию на саммит в Швейцарии и вообще постепенно изменить свою политику в отношении России на более конструктивную.В то же время министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис не исключает возможности переноса мирного саммита, который должен был бы пройти этой весной из-за вышеуказанных сложностей в организации, а глава Офиса президента Украины Андрей Ермак против, поскольку сам факт переноса создает ненулевую вероятность внесения в повестку российско-китайских предложений.Но, как оказалось, на днях мирные предложения выдвинул турецкий президент Эрдоган и они оказались очень похожими на китайские. Главные пункты "формулы мира" Эрдогана связаны с прекращением огня по текущей линии фронта, получением Украиной гарантий от США и РФ о безопасности в фактических границах на момент прекращения огня, обязательством Украины быть внеблоковым и демилитаризированным государством (с правом вступления в ЕС), обменом всех удерживаемых лиц (военных и гражданских) и разработкой Конвенции ООН об ответственности за вмешательство во внутренние дела других государств, т.е. за "цветные революции". Территориальный спор России и Украины предлагается решить в 2040 году путем референдумов в новых регионах РФ. Совершенно очевидно, что люди в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, тем более находясь по факту в составе России аж до 2040 года, проголосуют за Россию. Но, согласно предложению Эрдогана, это будет международно признанный референдум, результаты которого уже никто не станет оспаривать.Конечно, мирный план Эрдогана категорически не выгоден Киеву, поэтому глава МИД Турции Хакан Фидан прикинул, что в этом году фундамент для урегулирования не найдется, но хотя бы обсуждать такой вариант можно начинать. Об этом Фидан не говорил, но в следующем году может не стать Зеленского и план, который сегодня выглядит несколько фантастически, чуть позже может показаться единственно реалистичным.

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

украина, россия, ес, сша, переговоры, сво, война, владимир зеленский, эрдоган, денацификация, демилитаризация, эксклюзив