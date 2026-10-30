https://ukraina.ru/20261030/problema-ravnopraviya-peregovory-rossii-s-zapadom-obrecheny-na-proval-1084183319.html

Проблема равноправия: переговоры России с Западом обречены на провал

Проблема равноправия: переговоры России с Западом обречены на провал - 30.10.2026 Украина.ру

Проблема равноправия: переговоры России с Западом обречены на провал

В последнее время российское общественное мнение совершило очередное колебание, разделив коллективный Запад, который ранее представлялся консолидированным злом, на "более адекватные" США и "совершенно неадекватную" Европу

2026-10-30T19:45

2026-10-30T19:45

2026-10-30T19:45

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сша

украина

весь ищенко

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Вызвано такое разделение открытым давлением администрации Трампа на Киев, с целью принудить его подписать соглашение с Россией, а также откровенно проукраинской позицией Великобритании и ЕС, из последних сил пытающихся максимально продлить агонию режима Зеленского и таки довести войну до пресловутого "последнего украинца".Формально всё верно, позиция США более адекватна ситуации. Однако надо иметь в виду, что цель у Вашингтона и Брюсселя одна – сохранение русофобского украинского плацдарма (по возможности), а также перекладывание на Россию ответственности за восстановление разрушенных боевыми действиями территорий и, главное, выведение себя за скобки переговорного процесса, путём присвоения функции посредников (третейских судей). На данном этапе стратегия Вашингтона даёт больший результат, но сути дела это не меняет: переговоры, ограниченные только украинским вопросом, не вскрывают причины конфронтации, не ведут к урегулированию истинных противоречий, имеющих глобальный характер.В обоих случаях Запад стремится не к миру, а к перемирию, оплатить которое собираются Украиной. Только американская переговорная стратегия предполагает сохранение украинского русофобского плацдарма на будущее, а европейская – окончательное сжигание Украины в огне текущего военного кризиса. Эта разница стратегий обусловлена различием геополитического положения (у США два фронта: европейский – Россия, и азиатский – Китай, в то время, как у Европы только один – традиционный восточный – Россия), ресурсными возможностями (США имеют возможность использовать в своих интересах часть ресурсов Европы, в то время, как ЕС должен рассчитывать только на собственные силы), а также особенностями внутриполитической борьбы (в США консервативные традиционалисты пока располагают большим политическим весом, чем в Европе). В США трамписты уже дважды приходили к власти на федеральном уровне, в то время как в ЕС только в отдельных странах на национальном уровне побеждали правоконсервативные силы. На уровне же Евросоюза до сих пор господствуют лево-либералы, опирающиеся на мощную евробюрократию, что позволяет во многих случаях нивелировать, а иногда и просто отменять результаты национальных выборов, если на них побеждают традиционалисты.Общим в переговорной стратегии США и ЕС является желание защитить свою позицию, не признавая себя стороной конфликта и не неся издержек, связанных с его урегулированием. Запад настаивает на "равноправных переговорах" между Россией и Украиной, в то время как сам являлся главным поджигателем конфликта, годами не дававшим его пламени угаснуть. Именно этот общий базовый пункт западной переговорной стратегии обрекает переговоры на провал. Равноправные переговоры, а также равноправные договорённости возможны только между равными сторонами. Это напрямую связано с понятием ответственности за выполнение договорных обязательств.Как известно, Украина является механизмом Запада, обеспечивающим управляемый конфликт с Россией. Но механизм не обладает свободой воли, необходимой для гарантии выполнения договоров и соглашений, он орудие чужой воли.Анатомировав проблему, получим следующее:1. Военно-политический кризис является следствием попытки США при поддержке ЕС удержать позицию планетарного гегемона в условиях острой ресурсной недостаточности, вызванной общим кризисом системы Вашингтонского консенсуса. Таким образом основное антагонистическое противоречие находится между коллективным Западом (США с союзниками) с одой стороны, и новым Востоком (Россия, Китай, другие страны БРИКС и ШОС), за счёт которых Запад предполагал получить избыточный ресурс для сохранения иллюзии стабильности системы, с другой.2. Украина объективно, исходя из требований экономического развития, относится к числу стран, чей государственный интерес находится в плоскости максимального экономического взаимодействия с Россией и Китаем. Однако субъективные политические интересы украинских элит толкали страну в западный лагерь, результатом чего стало разрушение украинской экономики и длительное отсутствие внутриполитической стабильности, связанное с борьбой объективной тенденции к экономической интеграции с Россией и разрушительному для национальных интересов субъективному стремлению политической элиты к интеграции в западные военно-политические и финансово-экономические структуры.3. Фактически реальный конфликт интересов по линии Украина-Россия отсутствует. Существует конфликт интересов по линии Запад-Восток, в рамках которого Украина используется Западом для сдерживания России вопреки своим реальным государственным интересам.Из изложенного выше следует, что мирные переговоры между Россией и Украиной не имеют смысла, так как Киев не является реальной стороной конфликта, а значит такие переговоры не могут рассматриваться как предметная дискуссия равных. Используемая в чужих интересах Украина в данном случае не равна России, защищающей собственные жизненные интересы, и не в состоянии завершить не ею начатый конфликт. Даже выйти из конфликта Украина может лишь с разрешения Запада. Однако Запад расколот, прежнего единства между США и ЕС нет, соответственно не может быть сформулирована и коллективная позиция Запада по украинскому кризису.Поэтому даже переговоры в треугольнике Россия-Китай-США могут завершиться лишь достижением предварительного соглашения. После этого США ещё будет необходимо убедить или принудить ЕС, а также своих азиатских союзников к нему присоединиться. Только соглашение, устраняющее антагонистические противоречия между реальными сторонним конфликта (Западом и Востоком) может быть интерпретировано как соглашение равных, имеющее перспективу быть реализованным. Именно поэтому Россия занимает известную позицию по поводу переговоров с Киевом, согласно которой "на Украине нам не нужно временное перемирие, а необходим прочный долговременный мир". Такой мир, его прочность и долговременность может гарантировать только коллективный Запад.Соответственно, если Запад рассматривает мирные переговоры между Россией и Украиной, как завершение кризиса, то Россия рассматривает их лишь как первый шаг к решению глобальных проблем. До тех пор, пока не будет достигнуто единство мнений в этом вопросе, переговоры, как таковые, не начнутся, оставаясь на уровне консультаций, а любые подписанные документы ждёт судьба Минских соглашений

https://ukraina.ru/20261029/est-li-smysl-nachinat-razgovarivat-ischenko-o-vstreche-v-oae-evakuatsii-v-alshkakh-i-polozhenii-evropy-1084167072.html

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мнения, россия, запад, сша, украина, весь ищенко