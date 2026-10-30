"Киев прозевал переход к реактивным дронам": Рожин о лидерстве России в беспилотной войне - 30.10.2026 Украина.ру
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"Киев прозевал переход к реактивным дронам": Рожин о лидерстве России в беспилотной войне
"Киев прозевал переход к реактивным дронам": Рожин о лидерстве России в беспилотной войне - 30.10.2026 Украина.ру
"Киев прозевал переход к реактивным дронам": Рожин о лидерстве России в беспилотной войне
Россия совершила серьёзный скачок по качеству средств поражения, что обеспечило ей лидерство в беспилотной войне. Киев прозевал переход российских войск к реактивным дронам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2026-10-30T18:30
2026-10-30T18:30
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Отвечая на вопрос, насколько эффективно работает механизм воспроизводства армии, эксперт перечислил, что в условиях боевых действий Россия совершила серьезный скачок по качеству средств поражения."В целом да. Наше промышленное производство растет. Мы в условиях боевых действий совершили серьезный скачок по качеству средств поражения, что обеспечило нам лидерство в беспилотной войне. Противник прозевал наш переход к реактивным дронам, а это дало нам фору в несколько месяцев", — заявил Рожин.По его словам, растёт и количество НРТК — наземных робототехнических комплексов. Параллельно внедряются системы цифровизации типа "СВОД", которые позволяют более качественно управлять войсками."Он уже это чувствует. Но когда спутников станет больше, мы на Украине сможем точнее поражать большее количество целей", — отметил эксперт, говоря о системе "Рассвет", основанной на российской спутниковой группировке. По его словам, она будет внедряться в ближайшие месяцы и даст российским войскам серьёзные возможности.При этом Рожин признал: сложности есть. Война — дело дорогое, потери тоже есть, а налёты дронов, произведённых в Европе, бросают серьёзный вызов российской ПВО."При инерционном сценарии Украине ничего не светит", — подчеркнул эксперт. По его словам, по мере продвижения российских войск будет разрушаться тыловая инфраструктура Украины, а поддерживать видимость экономической стабильности придётся за счёт европейского обывателя.Полный текст материла Кирилла Курбатова "Борис Рожин: У России есть несколько месяцев, чтобы нанести Украине огромные потери в беспилотной войне" на сайте Украина.ру.Конфликт на Украине завершится капитуляцией киевского режима. Решение о том, чтобы к власти на Украине пришло новое руководство, будет принимать только Россия, а не Соединенные Штаты или Европа. Подробнее об этом — в материале "Алексей Самойлов: Россия изолирует Киев и готовится перебить ВСУ на фронте за счет реактивных "Гераней".
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"Киев прозевал переход к реактивным дронам": Рожин о лидерстве России в беспилотной войне

18:30 30.10.2026
 
© Фото : Изображение сгенерировано с помощью ИИ
- РИА Новости, 1920, 30.10.2026
© Фото : Изображение сгенерировано с помощью ИИ
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Россия совершила серьёзный скачок по качеству средств поражения, что обеспечило ей лидерство в беспилотной войне. Киев прозевал переход российских войск к реактивным дронам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Отвечая на вопрос, насколько эффективно работает механизм воспроизводства армии, эксперт перечислил, что в условиях боевых действий Россия совершила серьезный скачок по качеству средств поражения.
"В целом да. Наше промышленное производство растет. Мы в условиях боевых действий совершили серьезный скачок по качеству средств поражения, что обеспечило нам лидерство в беспилотной войне. Противник прозевал наш переход к реактивным дронам, а это дало нам фору в несколько месяцев", — заявил Рожин.
По его словам, растёт и количество НРТК — наземных робототехнических комплексов. Параллельно внедряются системы цифровизации типа "СВОД", которые позволяют более качественно управлять войсками.
"Он уже это чувствует. Но когда спутников станет больше, мы на Украине сможем точнее поражать большее количество целей", — отметил эксперт, говоря о системе "Рассвет", основанной на российской спутниковой группировке. По его словам, она будет внедряться в ближайшие месяцы и даст российским войскам серьёзные возможности.
При этом Рожин признал: сложности есть. Война — дело дорогое, потери тоже есть, а налёты дронов, произведённых в Европе, бросают серьёзный вызов российской ПВО.
"При инерционном сценарии Украине ничего не светит", — подчеркнул эксперт. По его словам, по мере продвижения российских войск будет разрушаться тыловая инфраструктура Украины, а поддерживать видимость экономической стабильности придётся за счёт европейского обывателя.
Полный текст материла Кирилла Курбатова "Борис Рожин: У России есть несколько месяцев, чтобы нанести Украине огромные потери в беспилотной войне" на сайте Украина.ру.
Конфликт на Украине завершится капитуляцией киевского режима. Решение о том, чтобы к власти на Украине пришло новое руководство, будет принимать только Россия, а не Соединенные Штаты или Европа. Подробнее об этом — в материале "Алексей Самойлов: Россия изолирует Киев и готовится перебить ВСУ на фронте за счет реактивных "Гераней".
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