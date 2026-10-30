Гендиректор Донецкой железной дороги погиб при ударе ВСУ - 30.10.2026 Украина.ру
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Гендиректор Донецкой железной дороги погиб при ударе ВСУ
Гендиректор Донецкой железной дороги погиб при ударе ВСУ - 30.10.2026 Украина.ру
Гендиректор Донецкой железной дороги погиб при ударе ВСУ
Генеральный директор ГУП ДНР "Донецкая железная дорога" Игорь Лебезнев погиб в результате удара украинского беспилотника по гражданским объектам. Об этом сообщило министерство транспорта ДНР
2026-10-30T17:08
2026-10-30T17:08
новости
донецкая народная республика
поплавский
вооруженные силы украины
новозыбков
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"С глубокой скорбью сообщаем о гибели Игоря Викторовича Лебезнева — генерального директора ГУП ДНР "Донецкая железная дорога". Уход Игоря Викторовича — тяжёлая и невосполнимая потеря для транспортной отрасли всей нашей республики", — говорится в сообщении ведомства в "Максе".Глава муниципального округа Харцызск Евгений Поплавский уточнил, что Лебезнев получил смертельные ранения при атаке БПЛА ВСУ по гражданским объектам. "Жизнь Игоря Викторовича трагически оборвалась от полученных ранений в результате удара БПЛА ВСУ по гражданским объектам. Его уход — большая утрата для нашего города, коллег и всех, кто знал и работал с ним", — написал Поплавский в своём канале.Игорь Лебезнев возглавлял Донецкую железную дорогу — одно из ключевых транспортных предприятий республики, обеспечивающее грузовые и пассажирские перевозки. Под его руководством предприятие продолжало работу в сложнейших условиях, несмотря на постоянные обстрелы и атаки беспилотников. Коллеги характеризуют Лебезнева как профессионала, который до последнего оставался на своём посту.Ранее сообщалось, что машинист грузового поезда Брянск-Гомель погиб в результате атаки вражеского дрона в брянском Новозыбкове, его помощник получил травмы.
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новости, донецкая народная республика, поплавский, вооруженные силы украины, новозыбков
Новости, Донецкая Народная Республика, Поплавский, Вооруженные силы Украины, Новозыбков

Гендиректор Донецкой железной дороги погиб при ударе ВСУ

17:08 30.10.2026
 
© Фото : Минтранс ДНР/MAX
- РИА Новости, 1920, 30.10.2026
© Фото : Минтранс ДНР/MAX
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Генеральный директор ГУП ДНР "Донецкая железная дорога" Игорь Лебезнев погиб в результате удара украинского беспилотника по гражданским объектам. Об этом сообщило министерство транспорта ДНР
"С глубокой скорбью сообщаем о гибели Игоря Викторовича Лебезнева — генерального директора ГУП ДНР "Донецкая железная дорога". Уход Игоря Викторовича — тяжёлая и невосполнимая потеря для транспортной отрасли всей нашей республики", — говорится в сообщении ведомства в "Максе".
Глава муниципального округа Харцызск Евгений Поплавский уточнил, что Лебезнев получил смертельные ранения при атаке БПЛА ВСУ по гражданским объектам. "Жизнь Игоря Викторовича трагически оборвалась от полученных ранений в результате удара БПЛА ВСУ по гражданским объектам. Его уход — большая утрата для нашего города, коллег и всех, кто знал и работал с ним", — написал Поплавский в своём канале.
Игорь Лебезнев возглавлял Донецкую железную дорогу — одно из ключевых транспортных предприятий республики, обеспечивающее грузовые и пассажирские перевозки. Под его руководством предприятие продолжало работу в сложнейших условиях, несмотря на постоянные обстрелы и атаки беспилотников.
Коллеги характеризуют Лебезнева как профессионала, который до последнего оставался на своём посту.
Ранее сообщалось, что машинист грузового поезда Брянск-Гомель погиб в результате атаки вражеского дрона в брянском Новозыбкове, его помощник получил травмы.
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