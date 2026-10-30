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Гендиректор Донецкой железной дороги погиб при ударе ВСУ
Гендиректор Донецкой железной дороги погиб при ударе ВСУ - 30.10.2026 Украина.ру
Гендиректор Донецкой железной дороги погиб при ударе ВСУ
Генеральный директор ГУП ДНР "Донецкая железная дорога" Игорь Лебезнев погиб в результате удара украинского беспилотника по гражданским объектам. Об этом сообщило министерство транспорта ДНР
2026-10-30T17:08
2026-10-30T17:08
2026-10-30T17:08
новости
донецкая народная республика
поплавский
вооруженные силы украины
новозыбков
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"С глубокой скорбью сообщаем о гибели Игоря Викторовича Лебезнева — генерального директора ГУП ДНР "Донецкая железная дорога". Уход Игоря Викторовича — тяжёлая и невосполнимая потеря для транспортной отрасли всей нашей республики", — говорится в сообщении ведомства в "Максе".Глава муниципального округа Харцызск Евгений Поплавский уточнил, что Лебезнев получил смертельные ранения при атаке БПЛА ВСУ по гражданским объектам. "Жизнь Игоря Викторовича трагически оборвалась от полученных ранений в результате удара БПЛА ВСУ по гражданским объектам. Его уход — большая утрата для нашего города, коллег и всех, кто знал и работал с ним", — написал Поплавский в своём канале.Игорь Лебезнев возглавлял Донецкую железную дорогу — одно из ключевых транспортных предприятий республики, обеспечивающее грузовые и пассажирские перевозки. Под его руководством предприятие продолжало работу в сложнейших условиях, несмотря на постоянные обстрелы и атаки беспилотников. Коллеги характеризуют Лебезнева как профессионала, который до последнего оставался на своём посту.Ранее сообщалось, что машинист грузового поезда Брянск-Гомель погиб в результате атаки вражеского дрона в брянском Новозыбкове, его помощник получил травмы.
донецкая народная республика
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новости, донецкая народная республика, поплавский, вооруженные силы украины, новозыбков
Новости, Донецкая Народная Республика, Поплавский, Вооруженные силы Украины, Новозыбков
Гендиректор Донецкой железной дороги погиб при ударе ВСУ
Генеральный директор ГУП ДНР "Донецкая железная дорога" Игорь Лебезнев погиб в результате удара украинского беспилотника по гражданским объектам. Об этом сообщило министерство транспорта ДНР
"С глубокой скорбью сообщаем о гибели Игоря Викторовича Лебезнева — генерального директора ГУП ДНР "Донецкая железная дорога". Уход Игоря Викторовича — тяжёлая и невосполнимая потеря для транспортной отрасли всей нашей республики", — говорится в сообщении ведомства в "Максе".
Глава муниципального округа Харцызск Евгений Поплавский уточнил, что Лебезнев получил смертельные ранения при атаке БПЛА ВСУ по гражданским объектам. "Жизнь Игоря Викторовича трагически оборвалась от полученных ранений в результате удара БПЛА ВСУ по гражданским объектам. Его уход — большая утрата для нашего города, коллег и всех, кто знал и работал с ним", — написал Поплавский в своём канале.
Игорь Лебезнев возглавлял Донецкую железную дорогу — одно из ключевых транспортных предприятий республики, обеспечивающее грузовые и пассажирские перевозки. Под его руководством предприятие продолжало работу в сложнейших условиях, несмотря на постоянные обстрелы и атаки беспилотников.
Коллеги характеризуют Лебезнева как профессионала, который до последнего оставался на своём посту.