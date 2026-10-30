https://ukraina.ru/20261030/gendirektor-donetskoy-zheleznoy-dorogi-pogib-pri-udare-vsu-1084186089.html

Гендиректор Донецкой железной дороги погиб при ударе ВСУ

Гендиректор Донецкой железной дороги погиб при ударе ВСУ - 30.10.2026 Украина.ру

Гендиректор Донецкой железной дороги погиб при ударе ВСУ

Генеральный директор ГУП ДНР "Донецкая железная дорога" Игорь Лебезнев погиб в результате удара украинского беспилотника по гражданским объектам. Об этом сообщило министерство транспорта ДНР

2026-10-30T17:08

2026-10-30T17:08

2026-10-30T17:08

новости

донецкая народная республика

поплавский

вооруженные силы украины

новозыбков

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"С глубокой скорбью сообщаем о гибели Игоря Викторовича Лебезнева — генерального директора ГУП ДНР "Донецкая железная дорога". Уход Игоря Викторовича — тяжёлая и невосполнимая потеря для транспортной отрасли всей нашей республики", — говорится в сообщении ведомства в "Максе".Глава муниципального округа Харцызск Евгений Поплавский уточнил, что Лебезнев получил смертельные ранения при атаке БПЛА ВСУ по гражданским объектам. "Жизнь Игоря Викторовича трагически оборвалась от полученных ранений в результате удара БПЛА ВСУ по гражданским объектам. Его уход — большая утрата для нашего города, коллег и всех, кто знал и работал с ним", — написал Поплавский в своём канале.Игорь Лебезнев возглавлял Донецкую железную дорогу — одно из ключевых транспортных предприятий республики, обеспечивающее грузовые и пассажирские перевозки. Под его руководством предприятие продолжало работу в сложнейших условиях, несмотря на постоянные обстрелы и атаки беспилотников. Коллеги характеризуют Лебезнева как профессионала, который до последнего оставался на своём посту.Ранее сообщалось, что машинист грузового поезда Брянск-Гомель погиб в результате атаки вражеского дрона в брянском Новозыбкове, его помощник получил травмы.

донецкая народная республика

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новости, донецкая народная республика, поплавский, вооруженные силы украины, новозыбков