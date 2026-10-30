Закрытый воздух войны. Украина сама провоцирует собственное уничтожение под ударами РФ - 30.10.2026 Украина.ру
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Закрытый воздух войны. Украина сама провоцирует собственное уничтожение под ударами РФ
Закрытый воздух войны. Украина сама провоцирует собственное уничтожение под ударами РФ - 30.10.2026 Украина.ру
Закрытый воздух войны. Украина сама провоцирует собственное уничтожение под ударами РФ
Опубликованные 29 октября Минобороны России данные об уроне, нанесенном ВСУ, впечатляют и поражают. С одной стороны, эффективностью работы российских военных – они достойно противостоят вызовам на поле боя и в тылу
2026-10-30T16:01
2026-10-30T16:01
мнения
россия
украина
владимир зеленский
владимир путин
весь скачко
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С другой стороны, не может не поражать готовность Украины к войне. Точнее – тот объем военной помощи, который Запад поставляет Украине, что и позволяет ей полноценно воевать с Россией вот уже пятый год подряд.В частности, данные Минобороны России таковы: с начала проведения СВО российской армией уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 274 465 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 451 боевая бронированная машина, 1 794 боевые машины реактивных систем залпового огня, 36 837 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 75 893 единицы специальной военной автомобильной техники ВСУ.И только за прошедшие сутки общие потери ВСУ в зоне спецоперации составили 1 155 военнослужащих.Это уже больше, чем простая спецоперация. Это давно тянет на полноценную войну, которую, кстати, сегодня практически никто не скрывает.Отдельно не могут не впечатлять и такие цифры: за сутки 29 октября средства ПВО России уничтожили 1425 украинских беспилотников самолетного типа. 30 октября тоже уничтожено несколько десятков БПЛА. А Росавиация в ночь на 30 октября в канале на платформе "Макс" рассказала, что все аэропорты столицы временно прекратили обслуживание рейсов из-за угрозы атак украинских беспилотников.Из-за тревоги по БПЛА вечером 29 октября и в ночь на 30 октября были введены временные ограничения на полеты в аэропортах Калуги, Внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево, Ярославля, Пензы, Саратова.Так называемый красный (высший) уровень опасности по БПЛА был объявлен в Брянской, Калужской, Московской, Тульской, Смоленской, Тверской, Липецкой, Орловской, Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Запорожской областях, ЛНР и ДНР. А "желтый уровень" – в Костромской, Волгоградской, Саратовской областях.Понятно также, почему ВСУ так "разгулялись" за последние два-три дня. Они не только воевали, но и демонстрировали собственные силу и потенции всему миру. Точнее – тем гостям, которые съехались в Москву. То есть участниками восьмого саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), а потом – третьего саммита "Россия – Африка", который 28-29 октября проходил в Москве и собрал гостей из 48 стран, причем 22 из них — на высшем уровне.И все стороны обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества, совместные проекты в энергетике и вопросы безопасности. Опровергая тем самым западные мантры об "изоляции России" и подтверждая готовность незападного мира к самому широкому и всестороннему взаимодействию с РФ по всем направлениям.И ни у кого уже нет сомнений, что именно этим людям Украина, угрожая БПЛА, и пыталась доказать, что она еще жива. И не просто жива, но готова воевать и побеждать – только дайте денег и оружия.Это давний, испытанный и нередко беспроигрышный прием главы украинского режима Владимира Зеленского, согласованный и одобренный его западными кураторами. Так они вышибают из круга так называемых друзей Украины все, что ему нужно для войны в интересах Запада.Сейчас украинским неонацистам Зеленского очень туго приходится, режим трещит по швам, но свои усилия и нападки на Россию он не прекращает. Такова его сегодняшняя промежуточная задача – ночь простоять, день продержаться, сложить сутки в недели, месяцы и годы, чтобы дать той же Европе, Евросоюзу передышку и возможность подготовиться к пресловутой войне с Россией, которая предварительно намечена на 2030 год. Под нее и выделены сотни миллиардов долларов, часть из которых перепадает и Киеву. Вот там и стараются, из кожи лезут, заливая кровью не только линию боевого соприкосновения (ЛБС), где у ВСУ мало что получается, но и российские тылы.Вторая задача ВСУ – кошмарить именно российские тылы: мирных людей, вокзалы и аэропорты, промышленную и социальную инфраструктуру. Чтобы посеять страх и панику, вызвать недовольство и конвертировать его в желание сменить власть в России.Это голубая мечта Запада – раскачать и взорвать Россию изнутри. И для этого, как западным мудрагелям кажется, подходят именно саммиты, на которых российская власть показывает и презентует возможности своей страны. Запад хочет сработать на настроениях и контрастах в головах россиян: дескать, власть там пыжится и пускает миру пыль в глаза, а мы тут страдаем под ракетами и дронами.Кровавый, подлый и циничный расчет, но Западу и Украине Зеленского для их целей, как видим, все подходит.Однако недруги России никак не могут понять, что СВО и ее трудности не разобщили, а наоборот – сплотили основную часть российского общества на принципах патриотизма и желания победы своей стране. Россияне поняли, что в противостоянии с Западом ставка на этот раз экзистенциальная – выживание России и сохранение их идентичности. Проше говоря – обычной жизни.Справедливости ради следует признать, что в российских регионах некоторое недовольство выбитых из привычной колеи людей и ропот присутствуют, ибо возникающие трудности действительно мешают им жить. Да, война надоела. Да, потери родных оборачиваются печалью и скорбью. Да, претензии к власти бывают. Но вот только массового желания преклонить колени перед Западом нет. Уже нет. Увы и ах, для всех недоброжелателей, которые не готовы это признать…Третья задача ударов по российским тылам – еще прозаичнее и примитивнее, но опаснее уже для самой Украины. Нападая на российские тылы, неонацистский Киев, ясное дело, хочет еще и спровоцировать Россию на ответные удары. Такой же силы и по тем же объектам – по мирной инфраструктуре. С неизбежными жертвами среди мирного населения Украины.Киеву это нужно для того, чтобы вызвать недовольство уже своих граждан, мобилизовать их на войну с Россией, сплотить естественным недовольством и стихийно возникающим патриотизмом вокруг власти, отвлечь от трудностей, которые можно списать на "кровавые козни врага".Но еще Киеву важен мировой ажиотаж и резонанс от таких ударов России. Это позволит, во-первых, обоснованно выставить Россию "агрессором" и подтвердить ее как бы желание "уничтожить Украину".Во-вторых, – тут мы снова возвращаемся к привычной позе киевских неонацистов – выпросить у Запада новые поставки оружия и средства для поддержания маломальской жизнедеятельности режима. Зеленский уже не просит даже, а громко и нахально требует от Запада пополнять его кубышку. Причем хочет хлебать добавку из трех источников ­ – коллективного Брюсселя, Вашингтона и Лондона.И результат у Зеленского имеется: его маниакальное попрошайничество по-прежнему накладывается на маниакальные же желания Запада уничтожить Россию из-за страха перед нею. И деньги Киеву текут, что и подтверждают массовость периодических атак БПЛА на Россию и масштабы ее общих потерь в СВО.Что в итоге? Для Украины, увы, ничего утешительного. Да, для России война может продлиться еще какое-то время. Но обязательно закончится ее победой, в этом даже на Западе уже не сомневается никто из тех, у кого есть мозги.Причем Россия может победить, даже не отвечая на украинские провокационные удары зеркально. Чтобы уничтожить Украину и вогнать ее в каменный век, России не надо бить по мирной инфраструктуре или жилым комплексам в украинских городах и селах – достаточно ограничиваться только ударами возмездия по военной, промышленной, энергетической и логистической инфраструктуре. Точечными и выверенными ударами, что, собственно, и происходит сейчас.Даже на Западе уже понимают: все дело в масштабах России и Украины. Россия больше и сильнее, а значит, если она продолжит в том же духе и темпе, то от Украины скоро мало что останется естественным путем. И в естественном ходе войны.Сколько бы Запад не подбрасывал ей оружие и денег. Особенно сейчас, когда тот же Запад демонстрирует не просто усталость от Украины, но и нехватку денег для нее. А то и нежелание многих западных стран напрасно тратиться на Украину и на войну в ней.Война Украины до последнего украинца и до конечной победы, как объявляют неонацистские вожди и Зеленский, – это действительно война до конца. Украинского: и украинцы закончатся, и победы поэтому не будет.Некому, нечего и негде будет праздновать. Потому как в большинстве случаев сила солому ломит. А русская тройка долго закладывается, но потом быстро и надежно скачет. В нужное место. Или, как сказал президента России Владимир Путин, не надо рыть яму другому – можно самому в нее попасть. Особенно на войне…О ситуации на фронтах СВО читайте в статье Полноценный мир, провалы ВСУ, миссия в Алешках. Хроника событий на утро 30 октября
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
https://ukraina.ru/20261029/polumir-na-troikh-kak-radi-svoey-vlasti-zelenskiy-gotov-na-slovakh-obmanut-i-predat-evropu-1084159501.html
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Владимир Скачко
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мнения, россия, украина, владимир зеленский, владимир путин, весь скачко
Мнения, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, весь Скачко

Закрытый воздух войны. Украина сама провоцирует собственное уничтожение под ударами РФ

16:01 30.10.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОбстановка в аэропорту Шереметьево
Обстановка в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 30.10.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
Все материалы
Опубликованные 29 октября Минобороны России данные об уроне, нанесенном ВСУ, впечатляют и поражают. С одной стороны, эффективностью работы российских военных – они достойно противостоят вызовам на поле боя и в тылу
С другой стороны, не может не поражать готовность Украины к войне. Точнее – тот объем военной помощи, который Запад поставляет Украине, что и позволяет ей полноценно воевать с Россией вот уже пятый год подряд.
В частности, данные Минобороны России таковы: с начала проведения СВО российской армией уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 274 465 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 451 боевая бронированная машина, 1 794 боевые машины реактивных систем залпового огня, 36 837 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 75 893 единицы специальной военной автомобильной техники ВСУ.
И только за прошедшие сутки общие потери ВСУ в зоне спецоперации составили 1 155 военнослужащих.
Это уже больше, чем простая спецоперация. Это давно тянет на полноценную войну, которую, кстати, сегодня практически никто не скрывает.
Отдельно не могут не впечатлять и такие цифры: за сутки 29 октября средства ПВО России уничтожили 1425 украинских беспилотников самолетного типа. 30 октября тоже уничтожено несколько десятков БПЛА. А Росавиация в ночь на 30 октября в канале на платформе "Макс" рассказала, что все аэропорты столицы временно прекратили обслуживание рейсов из-за угрозы атак украинских беспилотников.
Из-за тревоги по БПЛА вечером 29 октября и в ночь на 30 октября были введены временные ограничения на полеты в аэропортах Калуги, Внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево, Ярославля, Пензы, Саратова.
Так называемый красный (высший) уровень опасности по БПЛА был объявлен в Брянской, Калужской, Московской, Тульской, Смоленской, Тверской, Липецкой, Орловской, Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Запорожской областях, ЛНР и ДНР. А "желтый уровень" – в Костромской, Волгоградской, Саратовской областях.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Понятно также, почему ВСУ так "разгулялись" за последние два-три дня. Они не только воевали, но и демонстрировали собственные силу и потенции всему миру. Точнее – тем гостям, которые съехались в Москву. То есть участниками восьмого саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), а потом – третьего саммита "Россия – Африка", который 28-29 октября проходил в Москве и собрал гостей из 48 стран, причем 22 из них — на высшем уровне.
И все стороны обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества, совместные проекты в энергетике и вопросы безопасности. Опровергая тем самым западные мантры об "изоляции России" и подтверждая готовность незападного мира к самому широкому и всестороннему взаимодействию с РФ по всем направлениям.
И ни у кого уже нет сомнений, что именно этим людям Украина, угрожая БПЛА, и пыталась доказать, что она еще жива. И не просто жива, но готова воевать и побеждать – только дайте денег и оружия.
Это давний, испытанный и нередко беспроигрышный прием главы украинского режима Владимира Зеленского, согласованный и одобренный его западными кураторами. Так они вышибают из круга так называемых друзей Украины все, что ему нужно для войны в интересах Запада.
Сейчас украинским неонацистам Зеленского очень туго приходится, режим трещит по швам, но свои усилия и нападки на Россию он не прекращает. Такова его сегодняшняя промежуточная задача – ночь простоять, день продержаться, сложить сутки в недели, месяцы и годы, чтобы дать той же Европе, Евросоюзу передышку и возможность подготовиться к пресловутой войне с Россией, которая предварительно намечена на 2030 год. Под нее и выделены сотни миллиардов долларов, часть из которых перепадает и Киеву. Вот там и стараются, из кожи лезут, заливая кровью не только линию боевого соприкосновения (ЛБС), где у ВСУ мало что получается, но и российские тылы.
Вторая задача ВСУ – кошмарить именно российские тылы: мирных людей, вокзалы и аэропорты, промышленную и социальную инфраструктуру. Чтобы посеять страх и панику, вызвать недовольство и конвертировать его в желание сменить власть в России.
Это голубая мечта Запада – раскачать и взорвать Россию изнутри. И для этого, как западным мудрагелям кажется, подходят именно саммиты, на которых российская власть показывает и презентует возможности своей страны. Запад хочет сработать на настроениях и контрастах в головах россиян: дескать, власть там пыжится и пускает миру пыль в глаза, а мы тут страдаем под ракетами и дронами.
Кровавый, подлый и циничный расчет, но Западу и Украине Зеленского для их целей, как видим, все подходит.
Однако недруги России никак не могут понять, что СВО и ее трудности не разобщили, а наоборот – сплотили основную часть российского общества на принципах патриотизма и желания победы своей стране. Россияне поняли, что в противостоянии с Западом ставка на этот раз экзистенциальная – выживание России и сохранение их идентичности. Проше говоря – обычной жизни.
Справедливости ради следует признать, что в российских регионах некоторое недовольство выбитых из привычной колеи людей и ропот присутствуют, ибо возникающие трудности действительно мешают им жить. Да, война надоела. Да, потери родных оборачиваются печалью и скорбью. Да, претензии к власти бывают. Но вот только массового желания преклонить колени перед Западом нет. Уже нет. Увы и ах, для всех недоброжелателей, которые не готовы это признать…
Третья задача ударов по российским тылам – еще прозаичнее и примитивнее, но опаснее уже для самой Украины. Нападая на российские тылы, неонацистский Киев, ясное дело, хочет еще и спровоцировать Россию на ответные удары. Такой же силы и по тем же объектам – по мирной инфраструктуре. С неизбежными жертвами среди мирного населения Украины.
Киеву это нужно для того, чтобы вызвать недовольство уже своих граждан, мобилизовать их на войну с Россией, сплотить естественным недовольством и стихийно возникающим патриотизмом вокруг власти, отвлечь от трудностей, которые можно списать на "кровавые козни врага".
Но еще Киеву важен мировой ажиотаж и резонанс от таких ударов России. Это позволит, во-первых, обоснованно выставить Россию "агрессором" и подтвердить ее как бы желание "уничтожить Украину".
Во-вторых, – тут мы снова возвращаемся к привычной позе киевских неонацистов – выпросить у Запада новые поставки оружия и средства для поддержания маломальской жизнедеятельности режима. Зеленский уже не просит даже, а громко и нахально требует от Запада пополнять его кубышку. Причем хочет хлебать добавку из трех источников ­ – коллективного Брюсселя, Вашингтона и Лондона.
И результат у Зеленского имеется: его маниакальное попрошайничество по-прежнему накладывается на маниакальные же желания Запада уничтожить Россию из-за страха перед нею. И деньги Киеву текут, что и подтверждают массовость периодических атак БПЛА на Россию и масштабы ее общих потерь в СВО.
Что в итоге? Для Украины, увы, ничего утешительного. Да, для России война может продлиться еще какое-то время. Но обязательно закончится ее победой, в этом даже на Западе уже не сомневается никто из тех, у кого есть мозги.
Причем Россия может победить, даже не отвечая на украинские провокационные удары зеркально. Чтобы уничтожить Украину и вогнать ее в каменный век, России не надо бить по мирной инфраструктуре или жилым комплексам в украинских городах и селах – достаточно ограничиваться только ударами возмездия по военной, промышленной, энергетической и логистической инфраструктуре. Точечными и выверенными ударами, что, собственно, и происходит сейчас.
- РИА Новости, 1920, 29.10.2026
Вчера, 17:02
Полумир на троих? Как ради своей власти Зеленский готов на словах обмануть и предать ЕвропуУдивительные новости вольно или невольно 28 октября подарил массам заинтересованных просроченный глава Украины Владимир Зеленский, удалившись от внутриукраинских проблем, как всегда, подальше от Украины, в Европу, где он чувствует себя свободным, смелым и крайне речистым
Даже на Западе уже понимают: все дело в масштабах России и Украины. Россия больше и сильнее, а значит, если она продолжит в том же духе и темпе, то от Украины скоро мало что останется естественным путем. И в естественном ходе войны.
Сколько бы Запад не подбрасывал ей оружие и денег. Особенно сейчас, когда тот же Запад демонстрирует не просто усталость от Украины, но и нехватку денег для нее. А то и нежелание многих западных стран напрасно тратиться на Украину и на войну в ней.
Война Украины до последнего украинца и до конечной победы, как объявляют неонацистские вожди и Зеленский, – это действительно война до конца. Украинского: и украинцы закончатся, и победы поэтому не будет.
Некому, нечего и негде будет праздновать. Потому как в большинстве случаев сила солому ломит. А русская тройка долго закладывается, но потом быстро и надежно скачет. В нужное место. Или, как сказал президента России Владимир Путин, не надо рыть яму другому – можно самому в нее попасть. Особенно на войне…
О ситуации на фронтах СВО читайте в статье Полноценный мир, провалы ВСУ, миссия в Алешках. Хроника событий на утро 30 октября
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