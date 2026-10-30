Мосты под ударом: Рожин о том, что реально происходит с переправами ВСУ через Днепр - 30.10.2026 Украина.ру
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Мосты под ударом: Рожин о том, что реально происходит с переправами ВСУ через Днепр
Мосты под ударом: Рожин о том, что реально происходит с переправами ВСУ через Днепр - 30.10.2026 Украина.ру
Мосты под ударом: Рожин о том, что реально происходит с переправами ВСУ через Днепр
Говорить о том, что запорожские мосты полностью перекрыты или разрушены, преждевременно. Однако наивно рассчитывать, что несколькими дронами или авиабомбами можно уничтожить капитальный мост. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2026-10-30T19:30
2026-10-30T19:30
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Отвечая на вопрос о ситуации на Запорожском направлении, эксперт отдельно остановился на ударах по мостам через Днепр. Рожин подтвердил: российские войска действительно активизировались за последние месяцы — идёт серьёзная работа по освобождению Орехова, а киевский режим всеми силами цепляется за город.По словам аналитика, российские войска наносят удары по позициям ВСУ как в самом городе, так и пытаются обойти его и окружить с юго-запада и с севера, освободив Никольское и Омельник."Что касается ударов по запорожским мостам, то говорить о том, что там все перекрыто и разрушено, было бы преждевременно. Да, они периодически закрываются, что сразу вызывает серьезные проблемы как для городского транспорта, так и для военной логистики", — рассказал эксперт.Было бы наивно рассчитывать, что несколькими дронами или авиабомбами можно уничтожить такой капитальный мост, отметил Рожин.В качестве примера эксперт привёл Антоновский мост в Херсоне. "Хочу напомнить, что Антоновский мост съел порядка 100 ракет "Хаймарс". Они туда били-били, но даже такое количество боеприпасов не смогло их уничтожить. Мост был взорван нашими войсками", — заявил собеседник издания.Полный текст материла Кирилла Курбатова "Борис Рожин: У России есть несколько месяцев, чтобы нанести Украине огромные потери в беспилотной войне" на сайте Украина.ру.Война завершится капитуляцией киевского режима. Никаких договорённостей с ним быть не может. Решение о том, чтобы к власти на Украине пришло новое руководство, будет принимать Россия, а не США или Европа. Подробнее об этом — в материале "Алексей Самойлов: Россия изолирует Киев и готовится перебить ВСУ на фронте за счет реактивных "Гераней".
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Мосты под ударом: Рожин о том, что реально происходит с переправами ВСУ через Днепр

19:30 30.10.2026
 
© Украина.ру / Изображение сгенерировано с помощью ИИ
- РИА Новости, 1920, 30.10.2026
© Украина.ру / Изображение сгенерировано с помощью ИИ
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Говорить о том, что запорожские мосты полностью перекрыты или разрушены, преждевременно. Однако наивно рассчитывать, что несколькими дронами или авиабомбами можно уничтожить капитальный мост. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Отвечая на вопрос о ситуации на Запорожском направлении, эксперт отдельно остановился на ударах по мостам через Днепр. Рожин подтвердил: российские войска действительно активизировались за последние месяцы — идёт серьёзная работа по освобождению Орехова, а киевский режим всеми силами цепляется за город.
По словам аналитика, российские войска наносят удары по позициям ВСУ как в самом городе, так и пытаются обойти его и окружить с юго-запада и с севера, освободив Никольское и Омельник.
"Что касается ударов по запорожским мостам, то говорить о том, что там все перекрыто и разрушено, было бы преждевременно. Да, они периодически закрываются, что сразу вызывает серьезные проблемы как для городского транспорта, так и для военной логистики", — рассказал эксперт.
Было бы наивно рассчитывать, что несколькими дронами или авиабомбами можно уничтожить такой капитальный мост, отметил Рожин.
В качестве примера эксперт привёл Антоновский мост в Херсоне. "Хочу напомнить, что Антоновский мост съел порядка 100 ракет "Хаймарс". Они туда били-били, но даже такое количество боеприпасов не смогло их уничтожить. Мост был взорван нашими войсками", — заявил собеседник издания.
Полный текст материла Кирилла Курбатова "Борис Рожин: У России есть несколько месяцев, чтобы нанести Украине огромные потери в беспилотной войне" на сайте Украина.ру.
Война завершится капитуляцией киевского режима. Никаких договорённостей с ним быть не может. Решение о том, чтобы к власти на Украине пришло новое руководство, будет принимать Россия, а не США или Европа. Подробнее об этом — в материале "Алексей Самойлов: Россия изолирует Киев и готовится перебить ВСУ на фронте за счет реактивных "Гераней".
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