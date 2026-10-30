https://ukraina.ru/20261030/zelenskiy-nedovolen-tem-chto-v-aleshkakh-o-nem-zabyli-itogi-30-oktyabrya--1084183804.html

Зеленский недоволен тем, что в Алешках о нем забыли. Итоги 30 октября

Зеленский недоволен тем, что в Алешках о нем забыли. Итоги 30 октября - 30.10.2026 Украина.ру

Зеленский недоволен тем, что в Алешках о нем забыли. Итоги 30 октября

Гуманитарная операция в Алешках проходит без участия Зеленского, что, по мнению его бывшей пресс-секретаря, вызывает у него раздражение. Тем временем Киев возобновил удары по российским НПЗ, несмотря на призывы Дональда Трампа, а в Европе нарастает спор о будущем переговоров по Украине и собственном месте за столом

2026-10-30T18:00

2026-10-30T18:00

2026-10-30T18:24

эксклюзив

хроники

киев

алешки

сша

владимир зеленский

юлия мендель

мелания трамп

нпз

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/17/1083373775_0:107:2077:1275_1920x0_80_0_0_00461fbad1b1c4d6a8e0da6f6cdf34ec.jpg

Алешки спасают без ЗеленскогоОперация по спасению жителей Алешек вызывает раздражение у Владимира Зеленского, поскольку проходит без его участия, заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель. По ее словам, глава киевского режима не поблагодарил Папу Римского и первую леди США Меланию Трамп за достигнутое перемирие, а сам оказался отстранен от переговоров после месяцев манипуляций и отсутствия рабочего плана. Мендель считает, что Зеленский попытается присвоить себе заслуги в случае успешной эвакуации, а при неудаче вновь обвинит Дональда Трампа. Координирующую роль в организации миссии, как ранее сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, взяла на себя Мелания Трамп. Для гуманитарной операции в Алешки организовали колонну из 25 автобусов вместимостью не менее 750 человек. По словам уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой, жителям также подготовили продукты, средства гигиены, лекарства и топливо. Перемирие на Херсонском направлении действует с 04:00 мск 27 октября до 22:59 мск 1 ноября.Киев возобновил удары по российским НПЗМежду тем украинские беспилотники атаковали три российских нефтеперерабатывающих завода и один газохимический комплекс, сообщил вице-премьер Александр Новак. Возобновление ударов подтвердила и украинская компания Fire Point: по ее данным, дроны поразили Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области.Ранее президент США Дональд Трамп призывал Киев отказаться от атак на российскую нефтеперерабатывающую инфраструктуру. Однако, как заявил помощник президента России Юрий Ушаков, Украина игнорирует настойчивые требования американского лидера. Он также отметил, что без поддержки Европы Киев вряд ли решился бы на такие удары.США просят Европу не обострять отношения с МосквойНа фоне постоянных разговорах о перемирии на Украине Вашингтон, судя по сообщениям СМИ, пытается снизить напряженность между Европой и Россией. По данным Reuters, представители Пентагона в последние недели просили Литву, Латвию и Эстонию смягчить риторику в адрес Москвы. Американские чиновники предупреждали, что заявления европейских лидеров могут подрывать безопасность континента. При этом сама Европа все заметнее спорит о дальнейшей поддержке Киева. Глава европейской дипломатии Кая Каллас признала, что жителям стран ЕС становится все сложнее объяснять необходимость продолжать помощь Украине: люди устали от конфликта. Юрий Ушаков также отметил, что в Европе растет напряжение и у разных стран формируются отличающиеся позиции. По его словам, Москва поддержала настрой Вашингтона на возобновление диалога, тогда как европейские государства пока не выработали единого подхода. Европа спорит за место за столом переговоровОтдельный вопрос — участие европейцев в возможном урегулировании. По данным Financial Times, США и Украина договорились, что Европу на переговорах с Россией будут представлять только три страны: Великобритания, Франция и Германия. Однако внутри ЕС это решение вызвало споры: более мелкие государства опасаются, что их отодвинут от переговорного процесса. Ушаков заявил, что к завершению конфликта стремится весь мир, включая Европу, но европейские страны все чаще расходятся во взглядах. При этом Москва, по его словам, готова к диалогу с зарубежными лидерами.Дмитрий Песков между тем подтвердил, что российский президент Владимир Путин открыт к телефонным переговорам с главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем, однако обращений от них пока не поступало.Россия на G20 в СШАНа фоне дискуссий о будущем переговоров министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Атланту, где 30–31 октября проходит встреча глав МИД стран G20. Перелет из Москвы занял более 20 часов: российская делегация добиралась в обход воздушного пространства недружественных государств.Встреча министров станет одним из этапов подготовки к декабрьскому саммиту G20. Ранее Москва получила приглашение на форум, который состоится 14–15 декабря в Майами. Решение о возможном участии Владимира Путина пока не принято. Как пояснил Ушаков, этот вопрос будут обсуждать после ноябрьского саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.

https://ukraina.ru/20261030/malenkaya-ruchka-kremlya-sovetskiy-tankist-ocharoval-semyu-trampa-na-khellouin-1084178549.html

киев

алешки

сша

россия

европа

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Кристина Черкасова

Кристина Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кристина Черкасова

эксклюзив, хроники, киев, алешки, сша, владимир зеленский, юлия мендель, мелания трамп, нпз, россия, юрий ушаков, европа, ес, reuters, дональд трамп, москва