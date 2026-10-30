Кого из ЕС принесут в жертву, чем закончит Зеленский и к чему пора готовиться украинцам – Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
00:23 – Возможность соглашений по итогам переговоров в Абу-Даби;
12:24 – Рассинхрон европейских элит в вопросе России;
26:03 – Об обмене политзаключённых на снятие санкций с России.
*В материале упоминаются Пётр Порошенко, Игорь Коломойский, Кирилл Буданов, внесённые Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
**Михаил Ходорковский и Марк Фейгин признаны в России иностранными агентами. Гарри Каспаров признан иностранным агентом и внесён Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.
Армен Гаспарян в МАХ: https://max.ru/ASGasparyan
ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan
Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: https://ukraina.ru
00:23 – Возможность соглашений по итогам переговоров в Абу-Даби;
12:24 – Рассинхрон европейских элит в вопросе России;
26:03 – Об обмене политзаключённых на снятие санкций с России.
*В материале упоминаются Пётр Порошенко, Игорь Коломойский, Кирилл Буданов, внесённые Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
**Михаил Ходорковский и Марк Фейгин признаны в России иностранными агентами. Гарри Каспаров признан иностранным агентом и внесён Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.
Армен Гаспарян в МАХ: https://max.ru/ASGasparyan
ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan
Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: https://ukraina.ru
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