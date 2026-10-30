https://ukraina.ru/20261030/kogo-iz-es-prinesut-v-zhertvu-chem-zakonchit-zelenskiy-i-k-chemu-pora-gotovitsya-ukraintsam--gasparyan-1084190189.html

Кого из ЕС принесут в жертву, чем закончит Зеленский и к чему пора готовиться украинцам – Гаспарян

Кого из ЕС принесут в жертву, чем закончит Зеленский и к чему пора готовиться украинцам – Гаспарян - 30.10.2026 Украина.ру

Кого из ЕС принесут в жертву, чем закончит Зеленский и к чему пора готовиться украинцам – Гаспарян

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:00:23 – Возможность соглашений по... Украина.ру, 30.10.2026

2026-10-30T19:25

2026-10-30T19:25

2026-10-30T19:25

видео

россия

армен гаспарян

владимир зеленский

игорь коломойский

общественная палата

ес

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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:00:23 – Возможность соглашений по итогам переговоров в Абу-Даби;12:24 – Рассинхрон европейских элит в вопросе России;26:03 – Об обмене политзаключённых на снятие санкций с России.*В материале упоминаются Пётр Порошенко, Игорь Коломойский, Кирилл Буданов, внесённые Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.**Михаил Ходорковский и Марк Фейгин признаны в России иностранными агентами. Гарри Каспаров признан иностранным агентом и внесён Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.Армен Гаспарян в МАХ: https://max.ru/ASGasparyanТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyanУкраина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: https://ukraina.ru

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2026

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видео, россия, армен гаспарян, владимир зеленский, игорь коломойский, общественная палата, ес, видео