https://ukraina.ru/20261030/gumanitarnaya-missiya-v-aleshkakh-fragment-pazzla-buduschego-mirnogo-soglasheniya-1084188183.html

Гуманитарная миссия в Алешках: фрагмент пазла будущего мирного соглашения?

Гуманитарная миссия в Алешках: фрагмент пазла будущего мирного соглашения? - 30.10.2026 Украина.ру

Гуманитарная миссия в Алешках: фрагмент пазла будущего мирного соглашения?

В Алешках Херсонской области в рамках объявленного ранее режима прекращения огня стартовала эвакуация мирных жителей и доставка гуманитарной помощи остающимся в населенном пункте

2026-10-30T19:33

2026-10-30T19:33

2026-10-30T19:38

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мелания трамп

владимир путин

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После длительной подготовки и разминирования маршрутов горожане встречали российскую и украинскую делегации со слезами на глазах. Уполномоченные по правам человека России и Украины — Яна Лантратова и Дмитрий Лубинец — дали совместный комментарий по поводу миссии, которая проходит при содействии первой леди США Мелании Трамп. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что договоренности по Алешкам стоит расценивать как отдельно взятую ситуацию, которую пока сложно проецировать на весь процесс урегулирования конфликта.Город был на грани катастрофы из-за постоянных обстрелов со стороны Украины. Для вывоза желающих было выделено 25 автобусов вместимостью 750 человек, 9 машин скорой помощи и более 50 медиков. Людям был предоставлен выбор, куда уехать — в Россию или на Украину. Сам факт проведения гуманитарной совместной акции показал, что, во-первых, возможно прекращение огня на согласованных условиях, во-вторых, американская сторона смогла повлиять на украинские власти, чтобы те не сорвали эту миссию. Больше о миссии - в обзоре мнений экспертов.Общественный деятель Александр СкубченкоМелания Трамп, конечно, молодец, что такие трудные вопросы двигает с места. Причём Россию уговаривать не надо, Владимир Путин только за подобные гуманитарные инициативы. Вопрос ведь в нежелании и противодействии бандеровского режима. Так что тут даже трудно представить, насколько сильно Белый дом нагнул Зеленского, что аж и прекращение огня, и Лубинец в России, и полноценная гуманитарная миссия. Но это очень хорошо.Общественный деятель Василий ВолгаИз эпицентра военного урагана, из самой смертельной его сердцевины - из Алешек, под контролем русского и украинского уполномоченных по правам человека эвакуируют людей, предложив им выбор - на Украину или в Россию. 527 украинцев выбирают Украину. 750 украинцев выбирают Россию. Очень надеюсь, что хоть этот факт откроет глаза тем, кто ещё и до сих пор уперто не видит правды о непримиримом расколе украинского общества, когда граждане Украины, убегающие от войны, бегут в большей степени в Россию, чем в Европу, когда в России сегодня спасется 10 млн украинских беженцев, а в Европе - 5 млн. Благодаря тому, что ситуацию в Алешках контролирует лично Мелания Трамп, все мировые СМИ ежедневно информируют своих читателей и зрителей о ходе гуманитарной миссии, хочется надеяться, что правда о происходящем там не будет изуродована пропагандой. Уже через час после публикации стали появляться сообщения о том, что цифра в 527 человек, выбравших Украину, сильно преувеличена.Военный аналитик Михаил ЗвинчукПеремирие всё-таки возможно, хотя пока только на одном участке фронта. Режим прекращения огня в окрестностях Алешек продолжается без нарушений уже четвёртый день. Российские войска и волонтёры оказывают помощь жителям города и проводят их эвакуацию в более безопасные районы. Подготовка миссии велась российскими властями несколько месяцев. Уполномоченная по правам человека Яна Лантратова сообщила, что в населённый пункт планируется доставить несколько десятков тонн гуманитарной помощи. Отдельная поставка следует в центральную районную больницу, куда везут медикаменты, включая антибиотики и инсулин. Помимо этого для добровольного выезда из населённого пункта подготовлены 25 рейсовых автобусов и 9 машин скорой помощи. Перед началом эвакуации российские войска разминировали подъезды к городу. Ранее на этом участке противник продолжительное время сбрасывал с дронов взрывные устройства. Во время разминирования одного из них погибли два человека, включая сапёра. Причиной стало взрывное устройство с доплеровским датчиком.Сам факт достижения подобных договорённостей и их строгого соблюдения обеими сторонами важен. Однако боевые действия на других участках фронта всё ещё продолжаются, а противник использует "режим тишины" для доставки резервов и снабжения на "передний край". Остаётся надеяться, что российские подразделения тоже не теряют времени и готовятся к дальнейшим боям на берегах Днепра.Политолог Алексей НаумовКогда каждый день живёшь в учебнике истории, события как-то замыливаются: кажется, будто каждый день ничего не происходит. Если же немного окинуть взглядом события последних дней, вещи происходят совершенно невероятные.1. Россия и Украина совместно при американском посредничестве проводят гуманитарную миссию в пострадавшем от войны городе Алешки — обе стороны сообщают, что перемирие соблюдается и эксцессов нет, "меры укрепления доверия" работают.Украинский омбудсмен прибыл в Россию и на российском самолёте отправился в зону проведения этой самой операции.2. Президент Финляндии, премьер Норвегии и помощник президента России вместе ругают британскую газету: мол, она переврала содержание разговора лидеров России, Норвегии и Финляндии, который на самом деле был взаимоуважительным и полезным.3. Страны ЕС не могут выбрать переговорщика с Россией: каждый из кандидатов считает, что именно он сможет убедить российского президента, и потому продвигает свою кандидатуру.То есть, в общем, от желающих нет отбоя.4. Украинский президент сообщает, что понимает необходимость предоставления России гарантий безопасности, и заявляет о готовности обсуждать территориальный вопрос.Паззл мирного соглашения будет собран именно из таких фрагментов.

https://ukraina.ru/20261030/ne-alshki-a-aleshki-ombudsmeny-rf-i-ukrainy-spasayut-gorod-spor-o-ego-nazvanii-zakonchen-1084181769.html

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эксклюзив, россия, украина, алешки, мелания трамп, владимир путин