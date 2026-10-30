https://ukraina.ru/20261030/gumanitarnaya-missiya-v-aleshkakh-fragment-pazzla-buduschego-mirnogo-soglasheniya-1084188183.html
Гуманитарная миссия в Алешках: фрагмент пазла будущего мирного соглашения?
Гуманитарная миссия в Алешках: фрагмент пазла будущего мирного соглашения? - 30.10.2026 Украина.ру
Гуманитарная миссия в Алешках: фрагмент пазла будущего мирного соглашения?
В Алешках Херсонской области в рамках объявленного ранее режима прекращения огня стартовала эвакуация мирных жителей и доставка гуманитарной помощи остающимся в населенном пункте
2026-10-30T19:33
2026-10-30T19:33
2026-10-30T19:38
эксклюзив
россия
украина
алешки
мелания трамп
владимир путин
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После длительной подготовки и разминирования маршрутов горожане встречали российскую и украинскую делегации со слезами на глазах. Уполномоченные по правам человека России и Украины — Яна Лантратова и Дмитрий Лубинец — дали совместный комментарий по поводу миссии, которая проходит при содействии первой леди США Мелании Трамп. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что договоренности по Алешкам стоит расценивать как отдельно взятую ситуацию, которую пока сложно проецировать на весь процесс урегулирования конфликта.Город был на грани катастрофы из-за постоянных обстрелов со стороны Украины. Для вывоза желающих было выделено 25 автобусов вместимостью 750 человек, 9 машин скорой помощи и более 50 медиков. Людям был предоставлен выбор, куда уехать — в Россию или на Украину. Сам факт проведения гуманитарной совместной акции показал, что, во-первых, возможно прекращение огня на согласованных условиях, во-вторых, американская сторона смогла повлиять на украинские власти, чтобы те не сорвали эту миссию. Больше о миссии - в обзоре мнений экспертов.Общественный деятель Александр СкубченкоМелания Трамп, конечно, молодец, что такие трудные вопросы двигает с места. Причём Россию уговаривать не надо, Владимир Путин только за подобные гуманитарные инициативы. Вопрос ведь в нежелании и противодействии бандеровского режима. Так что тут даже трудно представить, насколько сильно Белый дом нагнул Зеленского, что аж и прекращение огня, и Лубинец в России, и полноценная гуманитарная миссия. Но это очень хорошо.Общественный деятель Василий ВолгаИз эпицентра военного урагана, из самой смертельной его сердцевины - из Алешек, под контролем русского и украинского уполномоченных по правам человека эвакуируют людей, предложив им выбор - на Украину или в Россию. 527 украинцев выбирают Украину. 750 украинцев выбирают Россию. Очень надеюсь, что хоть этот факт откроет глаза тем, кто ещё и до сих пор уперто не видит правды о непримиримом расколе украинского общества, когда граждане Украины, убегающие от войны, бегут в большей степени в Россию, чем в Европу, когда в России сегодня спасется 10 млн украинских беженцев, а в Европе - 5 млн. Благодаря тому, что ситуацию в Алешках контролирует лично Мелания Трамп, все мировые СМИ ежедневно информируют своих читателей и зрителей о ходе гуманитарной миссии, хочется надеяться, что правда о происходящем там не будет изуродована пропагандой. Уже через час после публикации стали появляться сообщения о том, что цифра в 527 человек, выбравших Украину, сильно преувеличена.Военный аналитик Михаил ЗвинчукПеремирие всё-таки возможно, хотя пока только на одном участке фронта. Режим прекращения огня в окрестностях Алешек продолжается без нарушений уже четвёртый день. Российские войска и волонтёры оказывают помощь жителям города и проводят их эвакуацию в более безопасные районы. Подготовка миссии велась российскими властями несколько месяцев. Уполномоченная по правам человека Яна Лантратова сообщила, что в населённый пункт планируется доставить несколько десятков тонн гуманитарной помощи. Отдельная поставка следует в центральную районную больницу, куда везут медикаменты, включая антибиотики и инсулин. Помимо этого для добровольного выезда из населённого пункта подготовлены 25 рейсовых автобусов и 9 машин скорой помощи. Перед началом эвакуации российские войска разминировали подъезды к городу. Ранее на этом участке противник продолжительное время сбрасывал с дронов взрывные устройства. Во время разминирования одного из них погибли два человека, включая сапёра. Причиной стало взрывное устройство с доплеровским датчиком.Сам факт достижения подобных договорённостей и их строгого соблюдения обеими сторонами важен. Однако боевые действия на других участках фронта всё ещё продолжаются, а противник использует "режим тишины" для доставки резервов и снабжения на "передний край". Остаётся надеяться, что российские подразделения тоже не теряют времени и готовятся к дальнейшим боям на берегах Днепра.Политолог Алексей НаумовКогда каждый день живёшь в учебнике истории, события как-то замыливаются: кажется, будто каждый день ничего не происходит. Если же немного окинуть взглядом события последних дней, вещи происходят совершенно невероятные.1. Россия и Украина совместно при американском посредничестве проводят гуманитарную миссию в пострадавшем от войны городе Алешки — обе стороны сообщают, что перемирие соблюдается и эксцессов нет, "меры укрепления доверия" работают.Украинский омбудсмен прибыл в Россию и на российском самолёте отправился в зону проведения этой самой операции.2. Президент Финляндии, премьер Норвегии и помощник президента России вместе ругают британскую газету: мол, она переврала содержание разговора лидеров России, Норвегии и Финляндии, который на самом деле был взаимоуважительным и полезным.3. Страны ЕС не могут выбрать переговорщика с Россией: каждый из кандидатов считает, что именно он сможет убедить российского президента, и потому продвигает свою кандидатуру.То есть, в общем, от желающих нет отбоя.4. Украинский президент сообщает, что понимает необходимость предоставления России гарантий безопасности, и заявляет о готовности обсуждать территориальный вопрос.Паззл мирного соглашения будет собран именно из таких фрагментов.
https://ukraina.ru/20261030/ne-alshki-a-aleshki-ombudsmeny-rf-i-ukrainy-spasayut-gorod-spor-o-ego-nazvanii-zakonchen-1084181769.html
https://ukraina.ru/20261029/polumir-na-troikh-kak-radi-svoey-vlasti-zelenskiy-gotov-na-slovakh-obmanut-i-predat-evropu-1084159501.html
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эксклюзив, россия, украина, алешки, мелания трамп, владимир путин
Гуманитарная миссия в Алешках: фрагмент пазла будущего мирного соглашения?
19:33 30.10.2026 (обновлено: 19:38 30.10.2026)
В Алешках Херсонской области в рамках объявленного ранее режима прекращения огня стартовала эвакуация мирных жителей и доставка гуманитарной помощи остающимся в населенном пункте
После длительной подготовки и разминирования маршрутов горожане встречали российскую и украинскую делегации со слезами на глазах. Уполномоченные по правам человека России и Украины — Яна Лантратова и Дмитрий Лубинец — дали совместный комментарий по поводу миссии, которая проходит при содействии первой леди США Мелании Трамп.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что договоренности по Алешкам стоит расценивать как отдельно взятую ситуацию, которую пока сложно проецировать на весь процесс урегулирования конфликта.
Город был на грани катастрофы из-за постоянных обстрелов со стороны Украины. Для вывоза желающих было выделено 25 автобусов вместимостью 750 человек, 9 машин скорой помощи и более 50 медиков. Людям был предоставлен выбор, куда уехать — в Россию или на Украину.
Сам факт проведения гуманитарной совместной акции показал, что, во-первых, возможно прекращение огня на согласованных условиях, во-вторых, американская сторона смогла повлиять на украинские власти, чтобы те не сорвали эту миссию.
Больше о миссии - в обзоре мнений экспертов.
Общественный деятель Александр Скубченко
Мелания Трамп, конечно, молодец, что такие трудные вопросы двигает с места. Причём Россию уговаривать не надо, Владимир Путин только за подобные гуманитарные инициативы. Вопрос ведь в нежелании и противодействии бандеровского режима. Так что тут даже трудно представить, насколько сильно Белый дом нагнул Зеленского, что аж и прекращение огня, и Лубинец в России, и полноценная гуманитарная миссия. Но это очень хорошо.
Общественный деятель Василий Волга
Из эпицентра военного урагана, из самой смертельной его сердцевины - из Алешек, под контролем русского и украинского уполномоченных по правам человека эвакуируют людей, предложив им выбор - на Украину или в Россию. 527 украинцев выбирают Украину. 750 украинцев выбирают Россию. Очень надеюсь, что хоть этот факт откроет глаза тем, кто ещё и до сих пор уперто не видит правды о непримиримом расколе украинского общества, когда граждане Украины, убегающие от войны, бегут в большей степени в Россию, чем в Европу, когда в России сегодня спасется 10 млн украинских беженцев, а в Европе - 5 млн.
Благодаря тому, что ситуацию в Алешках контролирует лично Мелания Трамп, все мировые СМИ ежедневно информируют своих читателей и зрителей о ходе гуманитарной миссии, хочется надеяться, что правда о происходящем там не будет изуродована пропагандой. Уже через час после публикации стали появляться сообщения о том, что цифра в 527 человек, выбравших Украину, сильно преувеличена.
Военный аналитик Михаил Звинчук
Перемирие всё-таки возможно, хотя пока только на одном участке фронта. Режим прекращения огня в окрестностях Алешек продолжается без нарушений уже четвёртый день. Российские войска и волонтёры оказывают помощь жителям города и проводят их эвакуацию в более безопасные районы.
Подготовка миссии велась российскими властями несколько месяцев. Уполномоченная по правам человека Яна Лантратова сообщила, что в населённый пункт планируется доставить несколько десятков тонн гуманитарной помощи. Отдельная поставка следует в центральную районную больницу, куда везут медикаменты, включая антибиотики и инсулин. Помимо этого для добровольного выезда из населённого пункта подготовлены 25 рейсовых автобусов и 9 машин скорой помощи.
Перед началом эвакуации российские войска разминировали подъезды к городу. Ранее на этом участке противник продолжительное время сбрасывал с дронов взрывные устройства. Во время разминирования одного из них погибли два человека, включая сапёра. Причиной стало взрывное устройство с доплеровским датчиком.
Сам факт достижения подобных договорённостей и их строгого соблюдения обеими сторонами важен. Однако боевые действия на других участках фронта всё ещё продолжаются, а противник использует "режим тишины" для доставки резервов и снабжения на "передний край". Остаётся надеяться, что российские подразделения тоже не теряют времени и готовятся к дальнейшим боям на берегах Днепра.
Когда каждый день живёшь в учебнике истории, события как-то замыливаются: кажется, будто каждый день ничего не происходит. Если же немного окинуть взглядом события последних дней, вещи происходят совершенно невероятные.
1. Россия и Украина совместно при американском посредничестве проводят гуманитарную миссию в пострадавшем от войны городе Алешки — обе стороны сообщают, что перемирие соблюдается и эксцессов нет, "меры укрепления доверия" работают.
Украинский омбудсмен прибыл в Россию и на российском самолёте отправился в зону проведения этой самой операции.
2. Президент Финляндии, премьер Норвегии и помощник президента России вместе ругают британскую газету: мол, она переврала содержание разговора лидеров России, Норвегии и Финляндии, который на самом деле был взаимоуважительным и полезным.
3. Страны ЕС не могут выбрать переговорщика с Россией: каждый из кандидатов считает, что именно он сможет убедить российского президента, и потому продвигает свою кандидатуру.
То есть, в общем, от желающих нет отбоя.
4. Украинский президент сообщает, что понимает необходимость предоставления России гарантий безопасности, и заявляет о готовности обсуждать территориальный вопрос.
Паззл мирного соглашения будет собран именно из таких фрагментов.