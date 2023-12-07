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Сергей Нарышкин, биография

Сергей Нарышкин, биография - 07.12.2023 Украина.ру

Сергей Нарышкин, биография

Директор Службы внешней разведки Российской Федерации

2023-12-07T12:24

2023-12-07T12:24

2023-12-07T12:24

биография

нарышкин

политика

кгб

владимир путин

госдума

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Детство и образованиеСергей Нарышкин родился 27 октября 1954 года в Ленинграде. Отец – Евгений Нарышкин, мать – Зоя Нарышкина. Сведений о родителях не много: известно только лишь то, что они были служащими.Семья Нарышкина была небогатой, но проживала в старинном доме прямо в центре Ленинграда – на Фонтанке.В 1972 году Сергей с золотой медалью оканчивает школу с художественно-эстетическим уклоном. Параллельно он активно занимается спортом: ходит на хоккей, плавание и катается на лыжах.Затем Нарышкин поступает в Ленинградский военно-механический институт. Будучи студентом он работает в студенческом строительном отряде, и стоит во главе комитета комсомола. После окончания ВУЗа Сергей, по неофициальным данным, обучается в 101-й высшей школе КГБ, где знакомится с Владимиром Путиным.КарьераВ 1982 году Сергей устраивается в Ленинградский политех на должность помощника ректора по международным связям. Через 6 лет Нарышкина отправляют в советское посольство в Брюсселе, где он проработает в качестве эксперта Государственного комитета СССР по науке и технике вплоть до развала Советского союза.В 1992 году Нарышкин занимает руководящую должность в горадминистрации в одном из отделов Комитета по экономике и финансам. В это же время там работает Путин.Через три года Сергей покидает госслужбу и становится главой инвестиционного сектора кредитно-финансового учреждения по приглашению “Промстройбанка”. Затем в 1996 году Нарышкин входит в совет директоров табачной фабрики “Филип Моррис Ижора”, но спустя год снова возвращается на госслужбу: ему предложили занять пост зампредседателя комитета по экономике и инвестициям в областном правительстве. Уже через год Нарышкина повышают до начальника регионального Комитета внешних экономических связей. Кроме того, он успевает получить высшее экономическое образование в Международном институте менеджмента в Петербурге.На посту Нарышкин инициирует вопрос зарубежных инвестиций: в регионе появляются крупные компании, такие как “Caterpillar”, “Ford” и “Philip Morris” с огромным объемом капиталовложений.В 2004 году Сергей делает скачок в политической карьере: должность заместителя начальника управления администрации Кремля ему уступает Дмитрий Медведев. Спустя месяц Нарышкина назначают заместителем главы администрации президента. Осенью 2004 года, когда Дмитрий Козак уходит на пост полпреда в Южном федеральном округе, Нарышкин занимает его место и становится руководителем аппарата правительства Российской Федерации.Через три года, сохраняя пост руководителя АП, Сергей становится вице-премьером, а Михаил Фрадков уходит в отставку.В 2008 году Дмитрий Медведев становится президентом РФ и назначает Нарышкина на должность главы администрации, где он проработает до 2011 года, а затем зимой этого же года Сергея Нарышкина избирают парламентарием в Госдуме. В конце 2011 года Нарышкина 238 голосами против 88 избрали спикером нижней палаты российского парламента — Госдумы.Весной 2012 года политика назначают руководить организацией “Союзное государство”. При Нарышкине в Госдуме появляется совет по культуре.В 2016 году Владимир Путин на место Фрадкова, занимавшего на тот момент должность руководителя Службы внешней разведки, назначает Нарышкина.В начале 2022 года, когда на заседании Совбеза правительство РФ обсуждало обострившуюся ситуацию в Донбассе, Нарышкин оговорился, что поддерживает предложение о вхождении ДНР и ЛНР в состав России (тогда речи об этом не шло), однако после поправки президента, политик заявил, что является сторонником признания независимости Донецка и Луганска.Награды- Ордена Почета, "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, Александра Невского, Дружбы, "За заслуги перед Отечеством" II степени- Почетные грамоты президента и правительства РФ, две благодарности президента РФ- Иностранные ордена Дружбы народов (Белоруссия), Дружбы (Азербайджан), "Битараплык" (Туркменистан), "Достык" II степени (Казахстан), ордена Почета Белоруссии и Армении, является Кавалером ордена Почетного легиона (Франция)Отношения и детиСергей в браке с Татьяной Якубчик. Познакомились супруги в студенческие годы, когда учились в Военмехе. Позже в этом же университете Татьяна преподавала. Затем, в 70-х пара поженилась, а в 1978 году у них родился первый сын Андрей. Он вошел в комитет по инвестициям и в комитет по стратегии Совета директоров ФСК. В 1988 году на свет появилась дочь Вероника. Девушка имеет звание мастера спорта, в 20 лет стала тренером сборной России по плаванию.Интересные факты1. Нарышкин является председателем попечительского совета Континентальной хоккейной лиги.2. Сергей играет на гитаре, любит джаз и бардовские песни.3. В одном из интервью Нарышкин сказал, что если бы он связал свою жизнь со сценой, то точно бы там реализовался.4. Политик имеет ученую докторскую степень, владеет двумя иностранными языками (французским и английским).

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биография, нарышкин, политика, кгб, владимир путин, госдума