https://ukraina.ru/20261030/amerikanskaya-model-stala-oranzhevoy-po-ukrainski-1084185123.html

Американская модель стала оранжевой по-украински

Американская модель стала оранжевой по-украински - 30.10.2026 Украина.ру

Американская модель стала оранжевой по-украински

Известная западная супермодель Хайди Клум вышла в свет в платье украинского бренда

2026-10-30T17:04

2026-10-30T17:04

2026-10-30T17:04

новости

нью-йорк

энн хэтэуэй

джефф безос

париж

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/1e/1084185001_0:0:569:320_1920x0_80_0_0_861a080414f4d53bce7128a59f846b25.jpg

В четверг, 29 октября, пиццерия Crazy Pizza в Нью-Йорке отпраздновала свой третий день рождения. На празднике была партнёрша заведения супермодель Хайди Клум.Поддержать модель пришли её старшие дети: 22-летняя Лени Олуми, 21-летний Генри Сэмюэль и 19-летний Йоган. Сама модель надела платье от украинского бренда Lever Couture. Платье оранжевого цвета было пошито из плисованного фатина, который волнами ниспадал до пола, оголяя бедро звезды.Среди звёздный гостей пиццерии была и колумбийско-американская актриса София Вергара.Клум и раньше замечали в платьях этого украинского бренда. Кроме того, одежду от Level Couture носили и такие актрисы, как Селена Гомес, Энн Энн Хэтэуэй, Милла Йовович, а также жена миллиардера Джеффа Безоса Лорен.Клум, судя по фотографиям в соцсетях, любит оранжевый цвет. Так, в июле Crazy Pizza опубликовала видео со звездой, зашедшей полакомиться пиццей в ресторан. Тогда Клум тоже была в оранжевом платье. Более того, пицца, которую она ела, была с оранжевыми цветками цуккини.Ранее в том, что она сознательно отдаёт предпочтение украинским брендам, признавалась голливудская звезда Ева Лонгория. По её словам, этот выбор был обусловлен её симпатиями. Как рассказала Лонгория в интервью украинскому блогеру, предпринимательнице и креативному директору Cher'17 Татьяне Парфильевой, она впервые надела платье от украинского дизайнера в Каннах."Знаете, когда началась война, я специально надела наряд украинского дизайнера в Каннах, потому что хотела выразить свою поддержку Украине", – отметила она.Позднее, на Неделе моды в Париже в 2025 году Лонгория появилась в наряде бренда BALYKINA: чёрном корсете с открытыми плечами и расширенным низом и длинной шёлковой юбке.

нью-йорк

париж

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, нью-йорк, энн хэтэуэй, джефф безос, париж