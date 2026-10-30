Американская модель стала оранжевой по-украински - 30.10.2026 Украина.ру
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Американская модель стала оранжевой по-украински
Американская модель стала оранжевой по-украински - 30.10.2026 Украина.ру
Американская модель стала оранжевой по-украински
Известная западная супермодель Хайди Клум вышла в свет в платье украинского бренда
2026-10-30T17:04
2026-10-30T17:04
новости
нью-йорк
энн хэтэуэй
джефф безос
париж
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В четверг, 29 октября, пиццерия Crazy Pizza в Нью-Йорке отпраздновала свой третий день рождения. На празднике была партнёрша заведения супермодель Хайди Клум.Поддержать модель пришли её старшие дети: 22-летняя Лени Олуми, 21-летний Генри Сэмюэль и 19-летний Йоган. Сама модель надела платье от украинского бренда Lever Couture. Платье оранжевого цвета было пошито из плисованного фатина, который волнами ниспадал до пола, оголяя бедро звезды.Среди звёздный гостей пиццерии была и колумбийско-американская актриса София Вергара.Клум и раньше замечали в платьях этого украинского бренда. Кроме того, одежду от Level Couture носили и такие актрисы, как Селена Гомес, Энн Энн Хэтэуэй, Милла Йовович, а также жена миллиардера Джеффа Безоса Лорен.Клум, судя по фотографиям в соцсетях, любит оранжевый цвет. Так, в июле Crazy Pizza опубликовала видео со звездой, зашедшей полакомиться пиццей в ресторан. Тогда Клум тоже была в оранжевом платье. Более того, пицца, которую она ела, была с оранжевыми цветками цуккини.Ранее в том, что она сознательно отдаёт предпочтение украинским брендам, признавалась голливудская звезда Ева Лонгория. По её словам, этот выбор был обусловлен её симпатиями. Как рассказала Лонгория в интервью украинскому блогеру, предпринимательнице и креативному директору Cher'17 Татьяне Парфильевой, она впервые надела платье от украинского дизайнера в Каннах."Знаете, когда началась война, я специально надела наряд украинского дизайнера в Каннах, потому что хотела выразить свою поддержку Украине", – отметила она.Позднее, на Неделе моды в Париже в 2025 году Лонгория появилась в наряде бренда BALYKINA: чёрном корсете с открытыми плечами и расширенным низом и длинной шёлковой юбке.
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новости, нью-йорк, энн хэтэуэй, джефф безос, париж
Новости, Нью-Йорк, Энн Хэтэуэй, Джефф Безос, Париж

Американская модель стала оранжевой по-украински

17:04 30.10.2026
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / Christian SirianoХайди Клум и Кристиан Сириано
Хайди Клум и Кристиан Сириано - РИА Новости, 1920, 30.10.2026
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / Christian Siriano
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Известная западная супермодель Хайди Клум вышла в свет в платье украинского бренда
В четверг, 29 октября, пиццерия Crazy Pizza в Нью-Йорке отпраздновала свой третий день рождения. На празднике была партнёрша заведения супермодель Хайди Клум.
Поддержать модель пришли её старшие дети: 22-летняя Лени Олуми, 21-летний Генри Сэмюэль и 19-летний Йоган. Сама модель надела платье от украинского бренда Lever Couture. Платье оранжевого цвета было пошито из плисованного фатина, который волнами ниспадал до пола, оголяя бедро звезды.
Среди звёздный гостей пиццерии была и колумбийско-американская актриса София Вергара.
Клум и раньше замечали в платьях этого украинского бренда. Кроме того, одежду от Level Couture носили и такие актрисы, как Селена Гомес, Энн Энн Хэтэуэй, Милла Йовович, а также жена миллиардера Джеффа Безоса Лорен.
Клум, судя по фотографиям в соцсетях, любит оранжевый цвет. Так, в июле Crazy Pizza опубликовала видео со звездой, зашедшей полакомиться пиццей в ресторан. Тогда Клум тоже была в оранжевом платье. Более того, пицца, которую она ела, была с оранжевыми цветками цуккини.
Ранее в том, что она сознательно отдаёт предпочтение украинским брендам, признавалась голливудская звезда Ева Лонгория. По её словам, этот выбор был обусловлен её симпатиями. Как рассказала Лонгория в интервью украинскому блогеру, предпринимательнице и креативному директору Cher'17 Татьяне Парфильевой, она впервые надела платье от украинского дизайнера в Каннах.
"Знаете, когда началась война, я специально надела наряд украинского дизайнера в Каннах, потому что хотела выразить свою поддержку Украине", – отметила она.
Позднее, на Неделе моды в Париже в 2025 году Лонгория появилась в наряде бренда BALYKINA: чёрном корсете с открытыми плечами и расширенным низом и длинной шёлковой юбке.
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