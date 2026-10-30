https://ukraina.ru/20261030/v-varshave-zaderzhali-napadavshego-na-ukraintsev-1084187334.html

В Варшаве задержали нападавшего на украинцев

В Варшаве задержали нападавшего на украинцев - 30.10.2026 Украина.ру

В Варшаве задержали нападавшего на украинцев

В столице Польши задержали 30-летнего мужчину, напавшего с ножом на двоих украинцев в городском автобусе

2026-10-30T18:07

2026-10-30T18:07

2026-10-30T18:07

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варшава

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Как сообщил Комиссариат полиции Варшава-Жолибож, в столице Польши задержали мужчину, который с ножом напал на двоих украинцев в городском автобусе. Обоих пострадавших госпитализировали с многочисленными ранениями.Сам инцидент произошёл в первой половине октября. Незадолго до полуночи полиция получила сообщение о том, что пассажир одного из автобусов напал с ножом на двоих мужчин. Когда правоохранители прибыли на место, они обнаружили двух раненных пассажиров.Пострадавшие оказались гражданами Украины. Их госпитализировали с многочисленными ножевыми и резанными ранениями. В полиции уверены, что на них напали из-за национальности."Сотрудники полиции Белян быстро установили личность мужчины, предположительно совершившего нападение <…> Сотрудники отдела уголовных расследований в течение нескольких дней проводили интенсивную операцию, собирая и проверяя информацию, сверяя полученные данные и анализируя собранные доказательства. В ходе операции было установлено, что 30-летний мужчина скрывался и проживал в лесном комплексе в Белянах. Благодаря интенсивной оперативной работе и участию сотрудников полиции, мужчина был арестован в Белянах в минувшие выходные", – сообщила полиция.Мужчину доставили в местное управление полиции и поместили в камеру. После сбора доказательств ему предъявили обвинения по трём пунктам."Два из этих обвинений касаются нападения на двоих граждан Украины, которое он предположительно совершил из-за их гражданства. Обвинения включают в себя попытку причинения тяжких телесных повреждений и попытку нанесения увечий, повлекших нарушение функций организма на срок более семи дней", – отмечалось в сообщении Комиссариата.При этом предполагаемые преступления были совершены им как рецидивистом, в течение пяти лет до отбытия не менее шести месяцев тюремного заключения за аналогичное умышленное преступление. Он отбывал наказание, назначенное районным судом Варшавы-Жолибожа, с перерывами, с апреля 2021 года по февраль 2023 года.Третье же обвинение касается угроз в адрес другого мужчины. Инцидент произошел в августе 2024 года в помещении на улице Шекспира. Угрозы были направлены на то, чтобы вызвать у жертвы обоснованный страх их осуществления. В ходе расследования полиция установила, что 30-летний мужчина не явился по повесткам прокуратуры в связи с этим делом. При этом он предположительно совершил это преступление, будучи рецидивистом.За предполагаемые преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 20 лет. По просьбе прокуратуры суд назначил 30-летнему мужчине превентивную меру в виде предварительного заключения.Действия по делу находятся под надзором районной прокуратуры Варшавы-Жолибожа.

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польша, новости, украина, варшава