В Варшаве задержали нападавшего на украинцев - 30.10.2026 Украина.ру
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В Варшаве задержали нападавшего на украинцев
В Варшаве задержали нападавшего на украинцев - 30.10.2026 Украина.ру
В Варшаве задержали нападавшего на украинцев
В столице Польши задержали 30-летнего мужчину, напавшего с ножом на двоих украинцев в городском автобусе
2026-10-30T18:07
2026-10-30T18:07
польша
новости
украина
варшава
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Как сообщил Комиссариат полиции Варшава-Жолибож, в столице Польши задержали мужчину, который с ножом напал на двоих украинцев в городском автобусе. Обоих пострадавших госпитализировали с многочисленными ранениями.Сам инцидент произошёл в первой половине октября. Незадолго до полуночи полиция получила сообщение о том, что пассажир одного из автобусов напал с ножом на двоих мужчин. Когда правоохранители прибыли на место, они обнаружили двух раненных пассажиров.Пострадавшие оказались гражданами Украины. Их госпитализировали с многочисленными ножевыми и резанными ранениями. В полиции уверены, что на них напали из-за национальности."Сотрудники полиции Белян быстро установили личность мужчины, предположительно совершившего нападение &lt;…&gt; Сотрудники отдела уголовных расследований в течение нескольких дней проводили интенсивную операцию, собирая и проверяя информацию, сверяя полученные данные и анализируя собранные доказательства. В ходе операции было установлено, что 30-летний мужчина скрывался и проживал в лесном комплексе в Белянах. Благодаря интенсивной оперативной работе и участию сотрудников полиции, мужчина был арестован в Белянах в минувшие выходные", – сообщила полиция.Мужчину доставили в местное управление полиции и поместили в камеру. После сбора доказательств ему предъявили обвинения по трём пунктам."Два из этих обвинений касаются нападения на двоих граждан Украины, которое он предположительно совершил из-за их гражданства. Обвинения включают в себя попытку причинения тяжких телесных повреждений и попытку нанесения увечий, повлекших нарушение функций организма на срок более семи дней", – отмечалось в сообщении Комиссариата.При этом предполагаемые преступления были совершены им как рецидивистом, в течение пяти лет до отбытия не менее шести месяцев тюремного заключения за аналогичное умышленное преступление. Он отбывал наказание, назначенное районным судом Варшавы-Жолибожа, с перерывами, с апреля 2021 года по февраль 2023 года.Третье же обвинение касается угроз в адрес другого мужчины. Инцидент произошел в августе 2024 года в помещении на улице Шекспира. Угрозы были направлены на то, чтобы вызвать у жертвы обоснованный страх их осуществления. В ходе расследования полиция установила, что 30-летний мужчина не явился по повесткам прокуратуры в связи с этим делом. При этом он предположительно совершил это преступление, будучи рецидивистом.За предполагаемые преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 20 лет. По просьбе прокуратуры суд назначил 30-летнему мужчине превентивную меру в виде предварительного заключения.Действия по делу находятся под надзором районной прокуратуры Варшавы-Жолибожа.
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польша, новости, украина, варшава
Польша, Новости, Украина, Варшава

В Варшаве задержали нападавшего на украинцев

18:07 30.10.2026
 
© Фото : KRP V – Bielany, Żoliborzзадержанный за нападение на украинцев в Варшаве
задержанный за нападение на украинцев в Варшаве - РИА Новости, 1920, 30.10.2026
© Фото : KRP V – Bielany, Żoliborz
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В столице Польши задержали 30-летнего мужчину, напавшего с ножом на двоих украинцев в городском автобусе
Как сообщил Комиссариат полиции Варшава-Жолибож, в столице Польши задержали мужчину, который с ножом напал на двоих украинцев в городском автобусе. Обоих пострадавших госпитализировали с многочисленными ранениями.
Сам инцидент произошёл в первой половине октября. Незадолго до полуночи полиция получила сообщение о том, что пассажир одного из автобусов напал с ножом на двоих мужчин. Когда правоохранители прибыли на место, они обнаружили двух раненных пассажиров.
Пострадавшие оказались гражданами Украины. Их госпитализировали с многочисленными ножевыми и резанными ранениями. В полиции уверены, что на них напали из-за национальности.
"Сотрудники полиции Белян быстро установили личность мужчины, предположительно совершившего нападение <…> Сотрудники отдела уголовных расследований в течение нескольких дней проводили интенсивную операцию, собирая и проверяя информацию, сверяя полученные данные и анализируя собранные доказательства. В ходе операции было установлено, что 30-летний мужчина скрывался и проживал в лесном комплексе в Белянах. Благодаря интенсивной оперативной работе и участию сотрудников полиции, мужчина был арестован в Белянах в минувшие выходные", – сообщила полиция.
Мужчину доставили в местное управление полиции и поместили в камеру. После сбора доказательств ему предъявили обвинения по трём пунктам.
"Два из этих обвинений касаются нападения на двоих граждан Украины, которое он предположительно совершил из-за их гражданства. Обвинения включают в себя попытку причинения тяжких телесных повреждений и попытку нанесения увечий, повлекших нарушение функций организма на срок более семи дней", – отмечалось в сообщении Комиссариата.
При этом предполагаемые преступления были совершены им как рецидивистом, в течение пяти лет до отбытия не менее шести месяцев тюремного заключения за аналогичное умышленное преступление. Он отбывал наказание, назначенное районным судом Варшавы-Жолибожа, с перерывами, с апреля 2021 года по февраль 2023 года.
Третье же обвинение касается угроз в адрес другого мужчины. Инцидент произошел в августе 2024 года в помещении на улице Шекспира. Угрозы были направлены на то, чтобы вызвать у жертвы обоснованный страх их осуществления. В ходе расследования полиция установила, что 30-летний мужчина не явился по повесткам прокуратуры в связи с этим делом. При этом он предположительно совершил это преступление, будучи рецидивистом.
За предполагаемые преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 20 лет. По просьбе прокуратуры суд назначил 30-летнему мужчине превентивную меру в виде предварительного заключения.
Действия по делу находятся под надзором районной прокуратуры Варшавы-Жолибожа.
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