https://ukraina.ru/20261030/ushakov-trekhstoronnyaya-vstrecha-v-abu-dabi-sostoitsya-v-noyabre-daty-soglasovyvayutsya-1084190426.html

Ушаков: трехсторонняя встреча в Абу-Даби состоится в ноябре, даты согласовываются

Ушаков: трехсторонняя встреча в Абу-Даби состоится в ноябре, даты согласовываются - 30.10.2026 Украина.ру

Ушаков: трехсторонняя встреча в Абу-Даби состоится в ноябре, даты согласовываются

Стало известно, что Россия и США приступили к согласованию конкретных сроков трехсторонней встречи, которая пройдет в Абу-Даби. Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, мероприятие состоится в ноябре

2026-10-30T19:28

2026-10-30T19:28

2026-10-30T19:28

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юрий ушаков

дмитрий песков

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Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркивал: процесс согласования даты переговоров по украинскому урегулированию идет без затруднений. По его словам, стороны продолжают работу над тем, чтобы определить удобное для всех участников время.Ранее в Кремле подчеркнули: речи о европейских переговорщиках пока не идет, конкретная договоренность есть только о трехстороннем формате. Представителей Европы на встречу не приглашали — как выразился Ушаков, "они туда могут попасть, если купят билеты, но никто их за стол переговоров приглашать не собирается".

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, кремль, юрий ушаков, дмитрий песков