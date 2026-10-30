https://ukraina.ru/20261030/ushakov-trekhstoronnyaya-vstrecha-v-abu-dabi-sostoitsya-v-noyabre-daty-soglasovyvayutsya-1084190426.html
Ушаков: трехсторонняя встреча в Абу-Даби состоится в ноябре, даты согласовываются
Ушаков: трехсторонняя встреча в Абу-Даби состоится в ноябре, даты согласовываются - 30.10.2026 Украина.ру
Ушаков: трехсторонняя встреча в Абу-Даби состоится в ноябре, даты согласовываются
Стало известно, что Россия и США приступили к согласованию конкретных сроков трехсторонней встречи, которая пройдет в Абу-Даби. Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, мероприятие состоится в ноябре
2026-10-30T19:28
2026-10-30T19:28
2026-10-30T19:28
новости
россия
сша
кремль
юрий ушаков
дмитрий песков
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Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркивал: процесс согласования даты переговоров по украинскому урегулированию идет без затруднений. По его словам, стороны продолжают работу над тем, чтобы определить удобное для всех участников время.Ранее в Кремле подчеркнули: речи о европейских переговорщиках пока не идет, конкретная договоренность есть только о трехстороннем формате. Представителей Европы на встречу не приглашали — как выразился Ушаков, "они туда могут попасть, если купят билеты, но никто их за стол переговоров приглашать не собирается".
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сша, кремль, юрий ушаков, дмитрий песков
Новости, Россия, США, Кремль, Юрий Ушаков, Дмитрий Песков
Ушаков: трехсторонняя встреча в Абу-Даби состоится в ноябре, даты согласовываются
Стало известно, что Россия и США приступили к согласованию конкретных сроков трехсторонней встречи, которая пройдет в Абу-Даби. Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, мероприятие состоится в ноябре