https://ukraina.ru/20261030/zablokirovany-milliardy-dollarov-khakery-nanesli-sokrushitelnyy-udar-po-vsu-1084186209.html

Заблокированы миллиарды долларов: хакеры нанесли сокрушительный удар по ВСУ

Заблокированы миллиарды долларов: хакеры нанесли сокрушительный удар по ВСУ - 30.10.2026 Украина.ру

Заблокированы миллиарды долларов: хакеры нанесли сокрушительный удар по ВСУ

Крупнейшая в мире криптобиржа Binance подверглась беспрецедентному взлому, потеряв активов больше чем на 6 миллиардов долларов

2026-10-30T17:45

2026-10-30T17:45

2026-10-30T17:45

эксклюзив

кндр

киев

украина

аркадий бабченко

вооруженные силы украины

министерство цифровой трансформации

министерство юстиции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/1e/1084186462_0:302:3073:2030_1920x0_80_0_0_17345fd76f6b2912a753c52c5c53e507.jpg

Эксперты профильных аналитических агентств указывают на работу хакеров из КНДР, но сегодня нас волнует не "кто виноват", а "что этот взлом значит для Украины". Ведь Binance давно превратилась в один из ключевых узлов финансирования боевых действий со стороны ВСУВсё ясно и прозрачноМиф о криптовалюте как о неподконтрольном государству убежище был разрушен ещё до СВО, а с его началом только подтвердился. Основатель платформы Чанпэн Чжао годами убеждал аудиторию в независимости площадки, однако при столкновении с геополитикой ему всё-таки пришлось идти на контакт с властями, ведь его сервис превратился в гигантский насос, перекачивающий деньги через фронт на нужды украинской армии.Платформа стала главным расчётным шлюзом региона просто из-за масштаба. Деньги потекли непрерывным потоком: от микропожертвований на аптечки до масштабных закупок беспилотной авиации.Цифровой фронт КиеваДля украинской стороны биржа Binance с первых дней конфликта выступала публичным и легитимным партнером. Государственные структуры открыто собирали средства через криптошлюзы, запуская совместные инициативы с руководством компании. Пожертвования текли рекой со всего мира.Министерство цифровой трансформации Украины рапортовало о десятках миллионов долларов, собранных в криптовалюте через официальные фонды. Биржа запускала специальные программы поддержки беженцев и предоставляла прямую инфраструктуру для перевода пожертвований.При этом публичная поддержка Киева не помешала внутренним службам платформы обрабатывать запросы из Москвы. Пользователи, переводившие донаты украинским фондам напрямую со своих биржевых счетов, даже не подозревали, что оставляют за собой железобетонный юридический след.Контрразведка работаетСпецслужбы Российской Федерации быстро осознали, что блокчейн не скрывает преступления, а документирует их почти навечно. Первые показательные дела против криптодоноров стартовали летом 2023 года. Знаковым событием стало задержание жителя Хабаровска оперативниками Федеральной службы безопасности.Следствие заявило, что фигурант использовал цифровые активы для перевода денег украинским фондам, закупавшим амуницию и оружие. По данным СМИ, дело по статье о государственной измене за криптовалютный перевод стало первым в юридической практике страны.Вслед за хабаровским прецедентом последовали аналогичные аресты в Комсомольске-на-Амуре и других регионах. Оперативникам даже не требовалось взламывать криптографические протоколы: достаточно было запросить историю транзакций у биржи, которая послушно предоставляла выписки.Кульминацией правоприменительной практики стал недавний приговор топ-менеджеру крупной торговой компании. В октябре 2026 года Второй западный окружной военный суд назначил тринадцать лет колонии строгого режима Юрию Беленькому. Его признали виновным в финансировании терроризма за серию криптовалютных переводов.По сообщениям некоторых СМИ, ключевые доказательства следствию предоставила именно служба комплаенса (внутреннего контроля – Ред.) международной биржи. В обвинительном заключении фигурировали пятнадцать переводов на общую сумму чуть более полутора тысяч долларов, отправленных на публичные кошельки журналиста Аркадия Бабченко*.Силовикам направили развернутый отчет, содержащий даты, точные суммы, внутренние идентификаторы аккаунта и сетевые реквизиты. Из этого отчета силовики узнали еще о девяти переводах Беленького на адрес Бабченко*.Техническая база для таких расследований строилась годами. В России ключевым инструментом финансовой разведки стал программный комплекс Росфинмониторинга. Государственные аналитики разработали систему, которая на лету помечает подозрительные кошельки и связывает их в кластеры.Аналитическое агентство BeInCrypto отмечало функционал отечественной разработки: система сопоставляет криптовалютные адреса с идентифицированными пользователями и анализирует цепочки транзакций в публичных блокчейнах. Тысячи адресов, связанных со сборами на нужды подразделений ВСУ, занесены в стоп-листы.Когда наивный обыватель нажимает кнопку вывода средств в приложении биржи, транзакция моментально попадает под микроскоп. Если адрес получателя помечен системой как враждебный, автоматика это фиксирует и тут же сопоставляет данные отправителя с паспортом конкретного человека.Российская сторона конфликта использовала тоже использовала эту площадку, не менее интенсивно. Волонтёры, военные корреспонденты и закупщики снаряжения годами собирали средства в стейблкоинах для снабжения подразделений в зоне боевых действий.Собранная криптовалюта шла на закупку зарубежных тепловизоров, станций радиоэлектронной борьбы и комплектующих для ударных беспилотников. В ноябре 2023 года Министерство юстиции США даже заставило компанию признать вину по "уголовным обвинениям".Неожиданный удар по ВСУОграбление площадки на шесть с лишним миллиардов долларов придаёт происходящему законченный цинизм. Пока ведущие аналитики вроде TRM Labs прямо возлагают ответственность на группировку TraderTraitor из КНДР, одна из крупнейших финансовых артерий ВСУ накрепко затромбилась.Заморозка операций и блокировка миллиардов долларов в стейблкоинах мгновенно ударили по цепочкам снабжения. Задержка трансграничного платежа на сорок восемь часов в военных реалиях означает сорванные контракты на поставку микросхем, дронов и медикаментов.* Включён в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга

https://ukraina.ru/20261017/chuzhie-glaza-i-ushi-vsu-kak-rabotaet-peredacha-dannykh-ukraine-i-kak-s-ney-boretsya-rossiya-1083881679.html

кндр

киев

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Никита Волкович https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

Никита Волкович https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Никита Волкович https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

эксклюзив, кндр, киев, украина, аркадий бабченко, вооруженные силы украины, министерство цифровой трансформации, министерство юстиции