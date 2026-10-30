https://ukraina.ru/20261030/ne-alshki-a-aleshki-ombudsmeny-rf-i-ukrainy-spasayut-gorod-spor-o-ego-nazvanii-zakonchen-1084181769.html

Не Алёшки, а Алешки. Омбудсмены РФ и Украины спасают город, спор о его названии закончен

Не Алёшки, а Алешки. Омбудсмены РФ и Украины спасают город, спор о его названии закончен - 30.10.2026 Украина.ру

Не Алёшки, а Алешки. Омбудсмены РФ и Украины спасают город, спор о его названии закончен

Украинская делегация во главе с омбудсменом Дмитрием Лубинцом прибыла в Алешки. Тем временем в сети разгорелись споры, как правильно называть этот населённый пункт

2026-10-30T16:31

2026-10-30T16:31

2026-10-30T16:40

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В 12:35 украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец у себя в телеграм-канале сообщил о прибытии в город."Мы в Алешках. Украинская делегация безопасно добралась до города. Режим тишины длится уже 80 часов и продолжается дальше. Сейчас на месте общаются с местными жителями, чтобы услышать об их потребностях и понять, в какой помощи они нуждаются больше всего", – подписал Лубинец видео.За два с лишним часа до этого российский омбудсмен Яна Лантратова, при помощи которой Лубинец и украинская делегация и добрались в Алешки, рассказала о готовящейся эвакуации из города."Для безопасного добровольного выезда жителей Алешек подготовили 25 автобусов — не менее 750 мест. Предусмотрели транспорт для лежачих людей, девять машин скорой помощи и сопровождение более 50 медработников. Гуманитарную помощь собрали по просьбам самих жителей. Главное сейчас — передать необходимое и помочь тем, кто решил уехать", – отметила она.Лантратова подчеркнула, что россияне работают в рамках договорённостей с Лубинцом при содействии и координации первой леди США Мелании Трамп."Большое спасибо нашим военным — за обеспечение безопасности. Наша главная ценность — жизни людей. Мы здесь, чтобы помочь им", – подчеркнула Лантратова.Позднее появилось видео украинских журналистов из Алешек, в котором Лубинец, общаясь с местными жителями, уважительно отзывался о Лантратовой. Вполне возможно, ему ещё придётся за это оправдываться. Когда Лубинец только отправился в своё путешествие в Россию он столкнулся с ожесточённой критикой украинцев, которые спорили о целесообразности такого сотрудничества.В России тогда разгорелись другие споры, но не о сотрудничестве с Лубинцом. Споры касались одной буквы.Эта "проклятая" ЁВ среду, 28 октября, член Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества, главред ИА "Регнум" Марина Ахмедова в своём телеграм-канале рассказала о наболевшем."Не могу больше читать в СМИ и в каналах про Алёшки. Это что за место такое – где много Алёшек что ли, живёт? Там в названии нет буквы ё. Название происходит от слов "олешье" или "алешье" – заросли ольхи. Ольховое – древнее славянское поселение. Само название сейчас политический вопрос – кто поддерживает Украину, тот пишет "Олешки". Кто Россию – Алешки, как и положено. Наши тик-токеры и блогеры, когда истерили из-за украинских вбросов – мол, россияне морят жителей там голодом – писали "Олешки", просто копируя украинские источники. Интересоваться, что там в реальности происходит, они даже не собирались", – заявила Ахмедова.Она подчеркнула, что происходящее в Алешках является следствием применяемой Украиной тактики."Это вообще украинская тактика – забомбить поселок, город, устроить там гуманитарную катастрофу, отстреливать дронами мирных, препятствуя их выходу за едой, а в соцсетях параллельно выть, что злые русские не кормят. Но СМИ-то должны понимать и не писать про какие-то Алёшки, демонстрируя свой уровень крайней незаинтересованности в происходящем", – подчеркнула Лантратова.Вслед за ней не сдержался и другой член СПЧ – военкор Александр Коц, который сейчас сам находится в Алешках."Ни разу там не слышал ни от местных жителей, ни от наших военных вариант с буквой "ё". Исключительно Алешки. В почитаемом теле- и радиоведущими словаре имён собственных Флоренции Агеевой Алешек нет. Их там и быть не может, потому что при ней город назывался Цюрупинском. Зато у неё есть Алешковские пески — это заповедник под Алешками. Яндекс-карты, опять же, пишут через "е"", – подчеркнул Коц.Он также обратил внимание на то, что на российском сайте Алешкинского муниципального округа есть специальное даже обращение к журналистам и блогерам."Просим вас при подготовке публикаций, репортажей, видеоматериалов и сообщений в социальных сетях использовать корректное написание названия города — Алешки, через "е", без "ё"", – гласило оно.Также Коц обратил внимание на то, что написание "Алешки" закреплено в Указе губернатора Херсонской области от 27.03.2023 № 52/1-у "Об административно-территориальном устройстве Херсонской области". Кроме того, написание через "е" также используется в Указе от 29.03.2023 № 59-у "Об установлении границ муниципального образования Херсонской области Алешкинский муниципальный округ".Впрочем, для скептиков и официальные документы – не указ. Один из завирусившихся рассказов в российских соцсетях в эти дни как раз касается топонимики."В онлайн картах назвал безымянную речку возле дома в честь своего кота. Спустя 10 лет название стало официальным и вошло в перечень городских топонимов", – ответил один из российских мужчин на вопрос, чего достигли родившиеся в 1991 году.Конечно, Алешки – не безымянная речка. Но, подчас, ошибочное название может стать нормативным. А что говорят по этому поводу профессионалы филологи?Заведующая кафедрой русского языка и литературы Херсонского государственного педагогического университета, кандидат филологических наук Наталия Лобачёва в эфире радиопрограммы "Новороссия сегодня" категорична: Алешки следует произносить через "е"."В украинской традиции это [название] было "Олешки". В украинском языке оканье, в русской фонетической традиции – аканье. Алешки. Так мы говорим. <…> Если говорить о древнерусском названии Олешье, что оно в переводе означает "ольховое", ольха. Получается, что вот такое название мы имеем сейчас. Только в русской огласовке – Алешки", – отметила она.Филолог также сослалась на указы местных властей, в которых закреплялось название через "е". Кроме того, Лобачёва напомнила, как произносят название своего населённого пункта местные жители.Примечательно, что и добравшаяся в Алешки обмудсмен Лантратова тоже произносит название этого населённого пункта через "е"."Мы находимся в Алешках. Вот собираются люди, которые хотят уехать на территорию Российской Федерации. Там находятся люди, которые хотят уехать на территорию Украины. Всем будет обеспечена такая возможность", – говорила она на видео из города.Алешки – не единственный город Новороссии с "проблемами" в произношении.Правильность ударенияГоворя об Алешках, военкор Коц упомянул и другие примеры того, как журналисты и блогеры коверкают названия городов Новороссии."Мне кажется чрезвычайно важным, чтобы в разговоре с жителями Алешек они слышали от нас, журналистов, привычное наименование своего многострадального города. Интерпретации их задевают. Это я как человек, один раз вместо СлАвянска — СлавЯнск сказавший говорю. И пару раз пытавшийся склонять Шебекино по падежам. "Шебекино не склоняется", – скажут вам там с вызовом. И с героическим внутренним смыслом", – отметил Коц.Вопрос с ударением в названии Славянска на Украине стал политическим. То, как называли город, вписавший своё имя в летопись героической обороны Донбасса в 2014 году, пришлось не "ко двору" в постмайданной Украине. Украинские эксперты бросились доказывать, что правильное произношение с ударением на я. Ведь противном случае на украинском языке название пришлось бы писать как "Слав’янськ", а не как "Слов’янськ".Но вот, что значится в опубликованной в 1884 году книге "Славянск. Его воды и заводы": "Местный выговор СлАвянск". Тем не менее, украинскую власть это не убедило. И город так и остался "Слов’янськом".Подробнее о ситуации в Алешках – в статье Татьяны Стоянович "Удары по скорым и три года без электричества. Кто и как может спасти Алёшки".

https://ukraina.ru/20261029/smozhet-li-lokalnoe-peremirie-v-alshkakh-stat-prologom-ustoychivogo-mira-1084153771.html

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Егор Леев

эксклюзив, александр коц, алешки, украина, россия, мелания трамп, спч