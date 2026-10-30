Не Алёшки, а Алешки. Омбудсмены РФ и Украины спасают город, спор о его названии закончен - 30.10.2026 Украина.ру
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Не Алёшки, а Алешки. Омбудсмены РФ и Украины спасают город, спор о его названии закончен
Не Алёшки, а Алешки. Омбудсмены РФ и Украины спасают город, спор о его названии закончен - 30.10.2026 Украина.ру
Не Алёшки, а Алешки. Омбудсмены РФ и Украины спасают город, спор о его названии закончен
Украинская делегация во главе с омбудсменом Дмитрием Лубинцом прибыла в Алешки. Тем временем в сети разгорелись споры, как правильно называть этот населённый пункт
2026-10-30T16:31
2026-10-30T16:40
эксклюзив
александр коц
алешки
украина
россия
мелания трамп
спч
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В 12:35 украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец у себя в телеграм-канале сообщил о прибытии в город."Мы в Алешках. Украинская делегация безопасно добралась до города. Режим тишины длится уже 80 часов и продолжается дальше. Сейчас на месте общаются с местными жителями, чтобы услышать об их потребностях и понять, в какой помощи они нуждаются больше всего", – подписал Лубинец видео.За два с лишним часа до этого российский омбудсмен Яна Лантратова, при помощи которой Лубинец и украинская делегация и добрались в Алешки, рассказала о готовящейся эвакуации из города."Для безопасного добровольного выезда жителей Алешек подготовили 25 автобусов — не менее 750 мест. Предусмотрели транспорт для лежачих людей, девять машин скорой помощи и сопровождение более 50 медработников. Гуманитарную помощь собрали по просьбам самих жителей. Главное сейчас — передать необходимое и помочь тем, кто решил уехать", – отметила она.Лантратова подчеркнула, что россияне работают в рамках договорённостей с Лубинцом при содействии и координации первой леди США Мелании Трамп."Большое спасибо нашим военным — за обеспечение безопасности. Наша главная ценность — жизни людей. Мы здесь, чтобы помочь им", – подчеркнула Лантратова.Позднее появилось видео украинских журналистов из Алешек, в котором Лубинец, общаясь с местными жителями, уважительно отзывался о Лантратовой. Вполне возможно, ему ещё придётся за это оправдываться. Когда Лубинец только отправился в своё путешествие в Россию он столкнулся с ожесточённой критикой украинцев, которые спорили о целесообразности такого сотрудничества.В России тогда разгорелись другие споры, но не о сотрудничестве с Лубинцом. Споры касались одной буквы.Эта "проклятая" ЁВ среду, 28 октября, член Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества, главред ИА "Регнум" Марина Ахмедова в своём телеграм-канале рассказала о наболевшем."Не могу больше читать в СМИ и в каналах про Алёшки. Это что за место такое – где много Алёшек что ли, живёт? Там в названии нет буквы ё. Название происходит от слов "олешье" или "алешье" – заросли ольхи. Ольховое – древнее славянское поселение. Само название сейчас политический вопрос – кто поддерживает Украину, тот пишет "Олешки". Кто Россию – Алешки, как и положено. Наши тик-токеры и блогеры, когда истерили из-за украинских вбросов – мол, россияне морят жителей там голодом – писали "Олешки", просто копируя украинские источники. Интересоваться, что там в реальности происходит, они даже не собирались", – заявила Ахмедова.Она подчеркнула, что происходящее в Алешках является следствием применяемой Украиной тактики."Это вообще украинская тактика – забомбить поселок, город, устроить там гуманитарную катастрофу, отстреливать дронами мирных, препятствуя их выходу за едой, а в соцсетях параллельно выть, что злые русские не кормят. Но СМИ-то должны понимать и не писать про какие-то Алёшки, демонстрируя свой уровень крайней незаинтересованности в происходящем", – подчеркнула Лантратова.Вслед за ней не сдержался и другой член СПЧ – военкор Александр Коц, который сейчас сам находится в Алешках."Ни разу там не слышал ни от местных жителей, ни от наших военных вариант с буквой "ё". Исключительно Алешки. В почитаемом теле- и радиоведущими словаре имён собственных Флоренции Агеевой Алешек нет. Их там и быть не может, потому что при ней город назывался Цюрупинском. Зато у неё есть Алешковские пески — это заповедник под Алешками. Яндекс-карты, опять же, пишут через "е"", – подчеркнул Коц.Он также обратил внимание на то, что на российском сайте Алешкинского муниципального округа есть специальное даже обращение к журналистам и блогерам."Просим вас при подготовке публикаций, репортажей, видеоматериалов и сообщений в социальных сетях использовать корректное написание названия города — Алешки, через "е", без "ё"", – гласило оно.Также Коц обратил внимание на то, что написание "Алешки" закреплено в Указе губернатора Херсонской области от 27.03.2023 № 52/1-у "Об административно-территориальном устройстве Херсонской области". Кроме того, написание через "е" также используется в Указе от 29.03.2023 № 59-у "Об установлении границ муниципального образования Херсонской области Алешкинский муниципальный округ".Впрочем, для скептиков и официальные документы – не указ. Один из завирусившихся рассказов в российских соцсетях в эти дни как раз касается топонимики."В онлайн картах назвал безымянную речку возле дома в честь своего кота. Спустя 10 лет название стало официальным и вошло в перечень городских топонимов", – ответил один из российских мужчин на вопрос, чего достигли родившиеся в 1991 году.Конечно, Алешки – не безымянная речка. Но, подчас, ошибочное название может стать нормативным. А что говорят по этому поводу профессионалы филологи?Заведующая кафедрой русского языка и литературы Херсонского государственного педагогического университета, кандидат филологических наук Наталия Лобачёва в эфире радиопрограммы "Новороссия сегодня" категорична: Алешки следует произносить через "е"."В украинской традиции это [название] было "Олешки". В украинском языке оканье, в русской фонетической традиции – аканье. Алешки. Так мы говорим. &lt;…&gt; Если говорить о древнерусском названии Олешье, что оно в переводе означает "ольховое", ольха. Получается, что вот такое название мы имеем сейчас. Только в русской огласовке – Алешки", – отметила она.Филолог также сослалась на указы местных властей, в которых закреплялось название через "е". Кроме того, Лобачёва напомнила, как произносят название своего населённого пункта местные жители.Примечательно, что и добравшаяся в Алешки обмудсмен Лантратова тоже произносит название этого населённого пункта через "е"."Мы находимся в Алешках. Вот собираются люди, которые хотят уехать на территорию Российской Федерации. Там находятся люди, которые хотят уехать на территорию Украины. Всем будет обеспечена такая возможность", – говорила она на видео из города.Алешки – не единственный город Новороссии с "проблемами" в произношении.Правильность ударенияГоворя об Алешках, военкор Коц упомянул и другие примеры того, как журналисты и блогеры коверкают названия городов Новороссии."Мне кажется чрезвычайно важным, чтобы в разговоре с жителями Алешек они слышали от нас, журналистов, привычное наименование своего многострадального города. Интерпретации их задевают. Это я как человек, один раз вместо СлАвянска — СлавЯнск сказавший говорю. И пару раз пытавшийся склонять Шебекино по падежам. "Шебекино не склоняется", – скажут вам там с вызовом. И с героическим внутренним смыслом", – отметил Коц.Вопрос с ударением в названии Славянска на Украине стал политическим. То, как называли город, вписавший своё имя в летопись героической обороны Донбасса в 2014 году, пришлось не "ко двору" в постмайданной Украине. Украинские эксперты бросились доказывать, что правильное произношение с ударением на я. Ведь противном случае на украинском языке название пришлось бы писать как "Слав’янськ", а не как "Слов’янськ".Но вот, что значится в опубликованной в 1884 году книге "Славянск. Его воды и заводы": "Местный выговор СлАвянск". Тем не менее, украинскую власть это не убедило. И город так и остался "Слов’янськом".Подробнее о ситуации в Алешках – в статье Татьяны Стоянович "Удары по скорым и три года без электричества. Кто и как может спасти Алёшки".
https://ukraina.ru/20261029/smozhet-li-lokalnoe-peremirie-v-alshkakh-stat-prologom-ustoychivogo-mira-1084153771.html
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Егор Леев
Егор Леев
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эксклюзив, александр коц, алешки, украина, россия, мелания трамп, спч
Эксклюзив, Александр Коц, Алешки, Украина, Россия, Мелания Трамп, СПЧ

Не Алёшки, а Алешки. Омбудсмены РФ и Украины спасают город, спор о его названии закончен

16:31 30.10.2026 (обновлено: 16:40 30.10.2026)
 
© Фото : Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ / Перейти в фотобанкГуманитарная миссия в Алешках Херсонской области
Гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области - РИА Новости, 1920, 30.10.2026
© Фото : Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Украинская делегация во главе с омбудсменом Дмитрием Лубинцом прибыла в Алешки. Тем временем в сети разгорелись споры, как правильно называть этот населённый пункт
В 12:35 украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец у себя в телеграм-канале сообщил о прибытии в город.
"Мы в Алешках. Украинская делегация безопасно добралась до города. Режим тишины длится уже 80 часов и продолжается дальше. Сейчас на месте общаются с местными жителями, чтобы услышать об их потребностях и понять, в какой помощи они нуждаются больше всего", – подписал Лубинец видео.
За два с лишним часа до этого российский омбудсмен Яна Лантратова, при помощи которой Лубинец и украинская делегация и добрались в Алешки, рассказала о готовящейся эвакуации из города.
"Для безопасного добровольного выезда жителей Алешек подготовили 25 автобусов — не менее 750 мест. Предусмотрели транспорт для лежачих людей, девять машин скорой помощи и сопровождение более 50 медработников. Гуманитарную помощь собрали по просьбам самих жителей. Главное сейчас — передать необходимое и помочь тем, кто решил уехать", – отметила она.
Лантратова подчеркнула, что россияне работают в рамках договорённостей с Лубинцом при содействии и координации первой леди США Мелании Трамп.
"Большое спасибо нашим военным — за обеспечение безопасности. Наша главная ценность — жизни людей. Мы здесь, чтобы помочь им", – подчеркнула Лантратова.
Позднее появилось видео украинских журналистов из Алешек, в котором Лубинец, общаясь с местными жителями, уважительно отзывался о Лантратовой. Вполне возможно, ему ещё придётся за это оправдываться. Когда Лубинец только отправился в своё путешествие в Россию он столкнулся с ожесточённой критикой украинцев, которые спорили о целесообразности такого сотрудничества.
В России тогда разгорелись другие споры, но не о сотрудничестве с Лубинцом. Споры касались одной буквы.
- РИА Новости, 1920, 29.10.2026
Вчера, 16:32
Сможет ли локальное перемирие в Алешках стать прологом устойчивого мираС 27 октября по 1 ноября между Россией и Украиной действует гуманитарное перемирие в Херсонской области, которое может стать не одноразовой акцией. Является ли это прологом к трёхсторонним переговорам в Абу-Даби и что сейчас лежит на кону?
Эта "проклятая" Ё
В среду, 28 октября, член Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества, главред ИА "Регнум" Марина Ахмедова в своём телеграм-канале рассказала о наболевшем.
"Не могу больше читать в СМИ и в каналах про Алёшки. Это что за место такое где много Алёшек что ли, живёт? Там в названии нет буквы ё. Название происходит от слов "олешье" или "алешье" заросли ольхи. Ольховое древнее славянское поселение. Само название сейчас политический вопрос кто поддерживает Украину, тот пишет "Олешки". Кто Россию Алешки, как и положено. Наши тик-токеры и блогеры, когда истерили из-за украинских вбросов мол, россияне морят жителей там голодом писали "Олешки", просто копируя украинские источники. Интересоваться, что там в реальности происходит, они даже не собирались", – заявила Ахмедова.
Она подчеркнула, что происходящее в Алешках является следствием применяемой Украиной тактики.
"Это вообще украинская тактика забомбить поселок, город, устроить там гуманитарную катастрофу, отстреливать дронами мирных, препятствуя их выходу за едой, а в соцсетях параллельно выть, что злые русские не кормят. Но СМИ-то должны понимать и не писать про какие-то Алёшки, демонстрируя свой уровень крайней незаинтересованности в происходящем", – подчеркнула Лантратова.
Вслед за ней не сдержался и другой член СПЧ – военкор Александр Коц, который сейчас сам находится в Алешках.
"Ни разу там не слышал ни от местных жителей, ни от наших военных вариант с буквой "ё". Исключительно Алешки. В почитаемом теле- и радиоведущими словаре имён собственных Флоренции Агеевой Алешек нет. Их там и быть не может, потому что при ней город назывался Цюрупинском. Зато у неё есть Алешковские пески — это заповедник под Алешками. Яндекс-карты, опять же, пишут через "е"", – подчеркнул Коц.
Он также обратил внимание на то, что на российском сайте Алешкинского муниципального округа есть специальное даже обращение к журналистам и блогерам.
"Просим вас при подготовке публикаций, репортажей, видеоматериалов и сообщений в социальных сетях использовать корректное написание названия города — Алешки, через "е", без "ё"", – гласило оно.
Также Коц обратил внимание на то, что написание "Алешки" закреплено в Указе губернатора Херсонской области от 27.03.2023 № 52/1-у "Об административно-территориальном устройстве Херсонской области". Кроме того, написание через "е" также используется в Указе от 29.03.2023 № 59-у "Об установлении границ муниципального образования Херсонской области Алешкинский муниципальный округ".
Впрочем, для скептиков и официальные документы – не указ. Один из завирусившихся рассказов в российских соцсетях в эти дни как раз касается топонимики.
"В онлайн картах назвал безымянную речку возле дома в честь своего кота. Спустя 10 лет название стало официальным и вошло в перечень городских топонимов", – ответил один из российских мужчин на вопрос, чего достигли родившиеся в 1991 году.
Конечно, Алешки – не безымянная речка. Но, подчас, ошибочное название может стать нормативным. А что говорят по этому поводу профессионалы филологи?
Заведующая кафедрой русского языка и литературы Херсонского государственного педагогического университета, кандидат филологических наук Наталия Лобачёва в эфире радиопрограммы "Новороссия сегодня" категорична: Алешки следует произносить через "е".
"В украинской традиции это [название] было "Олешки". В украинском языке оканье, в русской фонетической традиции – аканье. Алешки. Так мы говорим. <…> Если говорить о древнерусском названии Олешье, что оно в переводе означает "ольховое", ольха. Получается, что вот такое название мы имеем сейчас. Только в русской огласовке Алешки", – отметила она.
Филолог также сослалась на указы местных властей, в которых закреплялось название через "е". Кроме того, Лобачёва напомнила, как произносят название своего населённого пункта местные жители.
Примечательно, что и добравшаяся в Алешки обмудсмен Лантратова тоже произносит название этого населённого пункта через "е".
"Мы находимся в Алешках. Вот собираются люди, которые хотят уехать на территорию Российской Федерации. Там находятся люди, которые хотят уехать на территорию Украины. Всем будет обеспечена такая возможность", – говорила она на видео из города.
Алешки – не единственный город Новороссии с "проблемами" в произношении.
Правильность ударения
Говоря об Алешках, военкор Коц упомянул и другие примеры того, как журналисты и блогеры коверкают названия городов Новороссии.
"Мне кажется чрезвычайно важным, чтобы в разговоре с жителями Алешек они слышали от нас, журналистов, привычное наименование своего многострадального города. Интерпретации их задевают. Это я как человек, один раз вместо СлАвянска — СлавЯнск сказавший говорю. И пару раз пытавшийся склонять Шебекино по падежам. "Шебекино не склоняется", скажут вам там с вызовом. И с героическим внутренним смыслом", – отметил Коц.
Вопрос с ударением в названии Славянска на Украине стал политическим. То, как называли город, вписавший своё имя в летопись героической обороны Донбасса в 2014 году, пришлось не "ко двору" в постмайданной Украине. Украинские эксперты бросились доказывать, что правильное произношение с ударением на я. Ведь противном случае на украинском языке название пришлось бы писать как "Слав’янськ", а не как "Слов’янськ".
Но вот, что значится в опубликованной в 1884 году книге "Славянск. Его воды и заводы": "Местный выговор СлАвянск". Тем не менее, украинскую власть это не убедило. И город так и остался "Слов’янськом".
Подробнее о ситуации в Алешках – в статье Татьяны Стоянович "Удары по скорым и три года без электричества. Кто и как может спасти Алёшки".
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