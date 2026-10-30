https://ukraina.ru/20261030/fiktivnye-akty-i-poddelnye-dokumenty-kak-na-ukrainskoy-oboronke-ukrali-pochti-35-mlrd-rubley-1084188047.html
Фиктивные акты и поддельные документы: как на украинской оборонке украли почти 3,5 млрд рублей
Фиктивные акты и поддельные документы: как на украинской оборонке украли почти 3,5 млрд рублей - 30.10.2026 Украина.ру
Фиктивные акты и поддельные документы: как на украинской оборонке украли почти 3,5 млрд рублей
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура расследуют очередную коррупционную схему на украинском предприятии, которое занимается экспортом и импортом военных товаров. Сумма растраты — $43 млн (почти 3,5 млрд рублей)
2026-10-30T18:31
2026-10-30T18:31
2026-10-30T18:31
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Как работала схемаВ 2015 году бывший руководитель компании, входившей в состав "Укрспецэкспорта", подписал договор с иностранной фирмой. По условиям соглашения та должна была получать вознаграждение за посредничество при продаже украинской военной продукции.Однако на деле украинское предприятие само вело переговоры с одной из стран Ближнего Востока — иностранная компания в них даже не участвовала. Тем не менее в период с 2018 по 2019 год экс-руководитель исправно подписывал акты о якобы оказанных услугах и организовывал перечисление денег. Все документы при этом подделывались.Что известно о фигурантахИмя бывшего руководителя пока официально не называется, но следствие уже установило его роль в цепочке. Речь идёт о предприятии, которое входит в государственный концерн "Укрспецэкспорт" — структуру, отвечающую за экспорт и импорт вооружений. Именно через неё проходили контракты на поставки украинской продукции за рубеж.Это не первый коррупционный скандал в оборонной сфере Украины. Ранее в Офисе генпрокурора задерживали чиновников за взятки от колл-центров на миллиард гривен, а экс-генпрокурор Кравченко сбежал в Австрию. Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель отмечала, что итальянцы всё меньше поддерживают отправку военной помощи Украине, в том числе из-за коррупции. Подробнее – в материале Золотые дроны: НАБУ и САП завершили следствие по делу о хищении на закупках беспилотников
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новости, украина, ближний восток, австрия, набу, кравченко, владимир зеленский, сап, юлия мендель
Новости, Украина, Ближний Восток, Австрия, НАБУ, Кравченко, Владимир Зеленский, САП, Юлия Мендель
Фиктивные акты и поддельные документы: как на украинской оборонке украли почти 3,5 млрд рублей
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура расследуют очередную коррупционную схему на украинском предприятии, которое занимается экспортом и импортом военных товаров. Сумма растраты — $43 млн (почти 3,5 млрд рублей)
В 2015 году бывший руководитель компании, входившей в состав "Укрспецэкспорта", подписал договор с иностранной фирмой. По условиям соглашения та должна была получать вознаграждение за посредничество при продаже украинской военной продукции.
Однако на деле украинское предприятие само вело переговоры с одной из стран Ближнего Востока — иностранная компания в них даже не участвовала. Тем не менее в период с 2018 по 2019 год экс-руководитель исправно подписывал акты о якобы оказанных услугах и организовывал перечисление денег. Все документы при этом подделывались.
Что известно о фигурантах
Имя бывшего руководителя пока официально не называется, но следствие уже установило его роль в цепочке. Речь идёт о предприятии, которое входит в государственный концерн "Укрспецэкспорт" — структуру, отвечающую за экспорт и импорт вооружений. Именно через неё проходили контракты на поставки украинской продукции за рубеж.
Это не первый коррупционный скандал в оборонной сфере Украины. Ранее в Офисе генпрокурора задерживали чиновников за взятки от колл-центров на миллиард гривен, а экс-генпрокурор Кравченко сбежал в Австрию. Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель отмечала, что итальянцы всё меньше поддерживают отправку военной помощи Украине, в том числе из-за коррупции.