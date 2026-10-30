"Расхлебывают до сих пор": Рожин о провале летней авантюры ВСУ и спонсорах Украины - 30.10.2026 Украина.ру
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"Расхлебывают до сих пор": Рожин о провале летней авантюры ВСУ и спонсорах Украины
"Расхлебывают до сих пор": Рожин о провале летней авантюры ВСУ и спонсорах Украины - 30.10.2026 Украина.ру
"Расхлебывают до сих пор": Рожин о провале летней авантюры ВСУ и спонсорах Украины
Летом ВСУ уже попробовали "принудить нас к миру" — последствия они расхлебывают до сих пор. Кампания по уничтожению инфраструктуры Украины будет только интенсифицироваться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2026-10-30T20:30
2026-10-30T20:30
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Отвечая на вопрос, как Украина планирует продолжать боевые действия — держать фронт и бить по российским тылам, — эксперт напомнил, что летом ВСУ уже пробовали это сделать, и последствия ощущаются до сих пор.Рожин напомнил: летом украинские войска уже попробовали "принудить Россию к миру" — и последствия расхлёбывают до сих пор."И новые такие попытки ни к чему хорошему для них не приведут, потому что кампания по уничтожению инфраструктуры Украины будет только интенсифицироваться. То, что мы видим сейчас – это еще не пик", — подчеркнул эксперт.Рожин заявил, по мере продвижения российских войск будет разрушаться тыловая инфраструктура Украины. Это наложит дополнительные издержки и на киевский режим, и на его спонсоров: им придётся искать деньги, чтобы поддерживать видимость экономической стабильности на Украине."Последствия этого мы уже видим на улицах европейских городов. Война стоит денег не только для нас, но и для них. И когда говорят, что у Европы бездонные карманы и печатный станок, то это не так", — отметил Рожин.Платить за это, по словам эксперта, будет европейский обыватель — и последствия уже видны на улицах европейских городов. "Прекращайте брать кредиты на войну и вытягивать деньги из социалки", — констатировал собеседник издания.Полный текст материла Кирилла Курбатова "Борис Рожин: У России есть несколько месяцев, чтобы нанести Украине огромные потери в беспилотной войне" на сайте Украина.ру.Война завершится капитуляцией киевского режима. Никаких договорённостей с ним быть не может. Решение о том, чтобы к власти на Украине пришло новое руководство, будет принимать Россия, а не США или Европа. Подробнее об этом — в материале "Алексей Самойлов: Россия изолирует Киев и готовится перебить ВСУ на фронте за счет реактивных "Гераней".
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"Расхлебывают до сих пор": Рожин о провале летней авантюры ВСУ и спонсорах Украины

20:30 30.10.2026
 
© Фото : Изображение сгенерировано с помощью ИИ
- РИА Новости, 1920, 30.10.2026
© Фото : Изображение сгенерировано с помощью ИИ
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Летом ВСУ уже попробовали "принудить нас к миру" — последствия они расхлебывают до сих пор. Кампания по уничтожению инфраструктуры Украины будет только интенсифицироваться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Отвечая на вопрос, как Украина планирует продолжать боевые действия — держать фронт и бить по российским тылам, — эксперт напомнил, что летом ВСУ уже пробовали это сделать, и последствия ощущаются до сих пор.
Рожин напомнил: летом украинские войска уже попробовали "принудить Россию к миру" — и последствия расхлёбывают до сих пор.
"И новые такие попытки ни к чему хорошему для них не приведут, потому что кампания по уничтожению инфраструктуры Украины будет только интенсифицироваться. То, что мы видим сейчас – это еще не пик", — подчеркнул эксперт.
Рожин заявил, по мере продвижения российских войск будет разрушаться тыловая инфраструктура Украины. Это наложит дополнительные издержки и на киевский режим, и на его спонсоров: им придётся искать деньги, чтобы поддерживать видимость экономической стабильности на Украине.
"Последствия этого мы уже видим на улицах европейских городов. Война стоит денег не только для нас, но и для них. И когда говорят, что у Европы бездонные карманы и печатный станок, то это не так", — отметил Рожин.
Платить за это, по словам эксперта, будет европейский обыватель — и последствия уже видны на улицах европейских городов. "Прекращайте брать кредиты на войну и вытягивать деньги из социалки", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материла Кирилла Курбатова "Борис Рожин: У России есть несколько месяцев, чтобы нанести Украине огромные потери в беспилотной войне" на сайте Украина.ру.
Война завершится капитуляцией киевского режима. Никаких договорённостей с ним быть не может. Решение о том, чтобы к власти на Украине пришло новое руководство, будет принимать Россия, а не США или Европа. Подробнее об этом — в материале "Алексей Самойлов: Россия изолирует Киев и готовится перебить ВСУ на фронте за счет реактивных "Гераней".
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