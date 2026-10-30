https://ukraina.ru/20261030/melaniya-tramp-rossiya-i-ukraina-polnostyu-soblyudayut-rezhim-tishiny-v-alshkakh-1084187908.html
Мелания Трамп: Россия и Украина полностью соблюдают режим тишины в Алёшках
Мелания Трамп: Россия и Украина полностью соблюдают режим тишины в Алёшках - 30.10.2026 Украина.ру
Мелания Трамп: Россия и Украина полностью соблюдают режим тишины в Алёшках
Первая леди США Мелания Трамп заявила, что Россия и Украина полностью соблюдают договорённости о временном прекращении огня для проведения гуманитарной операции в Алёшках Херсонской области. Об этом она сообщила 30 октября на своей странице в соцсети X
2026-10-30T17:58
2026-10-30T17:58
2026-10-30T17:58
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"80 часов прекращения огня. Российские и украинские гуманитарные группы находятся в Алёшках, они доставили помощь и готовят конвой для эвакуации гражданских. Эти скоординированные действия проходят в полном соответствии с договорённостями, достигнутыми между Украиной и Россией", — написала Трамп.23 октября в Белом доме сообщили, что Мелания Трамп добилась соглашения о локальном прекращении огня на этой территории. Позже начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов объявил, что с 04:00 27 октября российская армия вводит "режим тишины" на Херсонском направлении в связи с гуманитарной операцией. Причём сделано это было на два дня раньше запланированного срока — ради защиты мирных жителей и доставки помощи.29 октября уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что разминирование маршрутов завершено и гуманитарный конвой готов к отправке. Военные, рискуя жизнью, подготовили дороги для безопасного проезда. Колонна должна была отправиться к центральной районной больнице, а жители получили возможность покинуть город до 14:00.30 октября Лантратова уточнила: колонна для эвакуации жителей Алёшек включает 25 автобусов общей вместимостью 750 человек. Раздача гуманитарной помощи началась после 14:30. Вместе с Лантратовой действия координировали уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец и представители США. На месте также работали журналисты, в том числе из американских изданий.Алёшки находятся на левом берегу Днепра, напротив подконтрольного ВСУ Херсона. Из-за действий украинских военных в городе сложилась сложная гуманитарная ситуация: подъездные пути дистанционно минировались, что блокировало доставку продуктов и медикаментов. Сапёры группировки "Днепр" только за одну неделю обезвредили более 300 взрывных устройств. Режим тишины должен действовать до 22:59 1 ноября. За это время не зафиксировано ни одного нарушения.Подробнее – в материале "Гуманитарный конвой готов к отправке": Лантратова сообщила о ситуации в Алёшках
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новости, алешки, украина, россия, мелания трамп, верховная рада, вооруженные силы украины, валерий герасимов
Новости, Алешки, Украина, Россия, Мелания Трамп, Верховная Рада, Вооруженные силы Украины, Валерий Герасимов
Мелания Трамп: Россия и Украина полностью соблюдают режим тишины в Алёшках
Первая леди США Мелания Трамп заявила, что Россия и Украина полностью соблюдают договорённости о временном прекращении огня для проведения гуманитарной операции в Алёшках Херсонской области. Об этом она сообщила 30 октября на своей странице в соцсети X
"80 часов прекращения огня. Российские и украинские гуманитарные группы находятся в Алёшках, они доставили помощь и готовят конвой для эвакуации гражданских. Эти скоординированные действия проходят в полном соответствии с договорённостями, достигнутыми между Украиной и Россией", — написала Трамп.
23 октября в Белом доме сообщили, что Мелания Трамп добилась соглашения о локальном прекращении огня на этой территории. Позже начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов объявил, что с 04:00 27 октября российская армия вводит "режим тишины" на Херсонском направлении в связи с гуманитарной операцией. Причём сделано это было на два дня раньше запланированного срока — ради защиты мирных жителей и доставки помощи.
29 октября уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что разминирование маршрутов завершено и гуманитарный конвой готов к отправке. Военные, рискуя жизнью, подготовили дороги для безопасного проезда. Колонна должна была отправиться к центральной районной больнице, а жители получили возможность покинуть город до 14:00.
30 октября Лантратова уточнила: колонна для эвакуации жителей Алёшек включает 25 автобусов общей вместимостью 750 человек. Раздача гуманитарной помощи началась после 14:30. Вместе с Лантратовой действия координировали уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец и представители США. На месте также работали журналисты, в том числе из американских изданий.
Алёшки находятся на левом берегу Днепра, напротив подконтрольного ВСУ Херсона. Из-за действий украинских военных в городе сложилась сложная гуманитарная ситуация: подъездные пути дистанционно минировались, что блокировало доставку продуктов и медикаментов. Сапёры группировки "Днепр" только за одну неделю обезвредили более 300 взрывных устройств. Режим тишины должен действовать до 22:59 1 ноября. За это время не зафиксировано ни одного нарушения.