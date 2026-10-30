https://ukraina.ru/20261030/ne-tolko-zelenskiy-na-ukraine-slozhilas-kasta-lyudoedov-benefitsiarov-voyny-1084178587.html

Не только Зеленский! На Украине сложилась каста людоедов-бенефициаров войны

Не только Зеленский! На Украине сложилась каста людоедов-бенефициаров войны - 30.10.2026 Украина.ру

Не только Зеленский! На Украине сложилась каста людоедов-бенефициаров войны

Украинская волонтерка Мария Берлинская в эфире телемарафона рассказала, что война продлится ещё 12 лет, служить должны все, включая женщин, а единственная причина, по которой боевые действия до сих пор не закончились, заключается во Владимире Путине

2026-10-30T18:45

2026-10-30T18:45

2026-10-30T19:37

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Из её рассуждений можно сделать вывод, что в противном случае всё давно бы завершилось.Но гораздо интереснее поговорить о том, кто вообще эти люди, которые являются бенефициарами войны на Украине, почему они заинтересованы в её бесконечном продолжении и какое место в этой системе занимают подобные Берлинской персонажи.Ведь речь далеко не только о Зеленском и его ближайшем окружении. Вокруг украинской власти сформировалась многочисленная среда людей, для которых война стала источником политического влияния, общественного статуса, доступа к финансовым потокам и возможности постоянно оставаться в центре внимания.Имя Берлинской уже фигурировало в скандале вокруг выставки производителей беспилотников в Чернигове, которую она активно рекламировала в соцсетях и по месту проведения которой впоследствии был нанесён ракетный удар. Возник скандал.При этом мне неизвестно о каких-либо установленных судом обстоятельствах, подтверждающих её уголовную ответственность за произошедшее. Но сама история очень хорошо характеризует эту особу.Вообще, Берлинская представляет ту часть украинской общественно-политической среды, которая тесно связана с грантовыми структурами Соросов. Ну и у Ермака она в свое время харчевалась, и сейчас то, что она вещает, вполне себе совпадает с политическими установками, выгодными окружению Зеленского и лично главе режима.И особенно показательны здесь те тезисы, которые она озвучила.Первый тезис заключается в том, что служить должны все. Совершенно очевидно, что подобная формулировка в ее устах вновь актуализирует тему женской мобилизации. При этом сама Берлинская не спешит подписывать контракт с ВСУ.Тема массовой мобилизации женщин используется украинской властью прежде всего как инструмент общественного давления. Сначала населению предлагают максимально пугающий сценарий "бабоньки поедут в окопы", а затем под предлогом необходимости его избежать ужесточают мобилизацию мужчин, пересматривают основания для бронирования и отсрочек, а также подготавливают общественное мнение к возможному снижению призывного возраста.Любопытно, что своеобразную заочную дискуссию с Берлинской и другими сторонниками расширения мобилизации регулярно ведёт небезызвестный депутат Рады Максим Бужанский, миньон Банковой, Левочкина, и бывший посипака Коломойского*.Он, напротив, последовательно утверждает, что женщин мобилизовывать не будут. Получается удобная публичная конструкция, в которой одни участники политического процесса пугают население женской мобилизацией, а другие обещают не допустить её проведения, а Зеленский и Ко продолжают закручивать гайки.При этом, совершенно очевидно, что для верхушки киевского режима и вот таких вот "берлинских" вопросы демографии и сохранения человеческого потенциала давно перестали быть определяющими при принятии решений.Второй тезис Берлинской представляется ещё более показательным, поскольку непосредственно касается интересов выгодополучателей войны. Речь о прогнозе, согласно которому вооружённый конфликт будет продолжаться ещё 12 лет или даже дольше. В подобных заявлениях отражается вожделенный для них сценарий.Длительное противостояние с периодическими перемириями, снижением интенсивности боевых действий, последующими обострениями и новыми этапами внешнего финансирования позволяет сохранять сложившуюся систему политического влияния и распределения ресурсов.И совершенно очевидна тут аналогия с периодом после первых и вторых Минских соглашений, когда формальное существование договорённостей о прекращении огня сопровождалось продолжением вооружённого противостояния. Такое себе классическое "ни войны, ни мира".Однако очевидно, что подобная модель не может быть воспроизведена в нынешних обстоятельствах. Полагаю, что возможности для очередных временных прекращений огня, частичных договорённостей об отказе от ударов по отдельным категориям объектов и других промежуточных решений уже нет. Дуракив нэма!Россия слишком хорошо понимает, каким образом подобные паузы могут использоваться для перегруппировки, восстановления сил и подготовки следующего этапа боевых действий. Поэтому прогноз заключается в том, что интенсивность и продолжительность конфликта будут определяться прежде всего наличием у Украины достаточных людских ресурсов для продолжения войны и готовностью западных государств обеспечивать её финансирование и вооружение.И именно здесь возникает главная проблема для сторонников сценария бесконечного противостояния.Ведь одно дело рассуждать о двенадцати годах войны в интервью, и совершенно другое оценивать реальные возможности украинской экономики, состояние энергетической и промышленной инфраструктуры, масштабы мобилизационного ресурса, накопленную усталость общества и зависимость от внешней помощи.При сохранении нынешней интенсивности боевых действий запас прочности незалежной закончится в течение 2027 года.И именно это по-настоящему пугает ту часть украинской элиты, которая заинтересована в сохранении нынешней ситуации. Не человеческие потери, разрушение промышленности и демографическая катастрофа, а перспектива того, что сама система, обеспечивающая им влияние, политическое положение и возможность жрать в три горла, может не выдержать гораздо раньше, чем истекут обещанные Берлинской 12 лет.Поэтому они и продолжают постоянно прокачивать в эфирах эту своеобразную политическую биполярочку. С одной стороны, война будет продолжаться 12 лет, а возможно, и значительно дольше, остановить её якобы невозможно, никаких мирных договорённостей с РФ, никаких компромиссов, только продолжение боевых действий, а всякий, кто выступает против, немедленно объявляется агентом Кремля.Но одновременно те же самые люди постоянно требуют какого-нибудь перемирия, заморозки, прекращения ударов по портам или хотя бы ограничения боевых действий территорией Донбасса.И это противоречие прекрасно объясняется тем, что они хорошо понимают реальное положение дел. При сохранении нынешней интенсивности войны сердечко их режима, причём уже изрядно подгнившее, может попросту не выдержать.Поэтому бесконечная война им действительно нужна, но желательно в максимально облегчённом режиме. Чтобы боевые действия продолжались, однако не создавали непосредственной угрозы существованию их корыта. Чтобы можно было не проводить выборы, не открывать границы, сохранять чрезвычайные полномочия, контролировать финансовые потоки и безудержно богатеть. И желательно как можно дольше.Наконец, третий тезис Берлинской заключается в том, что единственным человеком, из-за которого продолжается война, является Владимир Путин. А это вообще их идефикс!После персональных атак Трампа и Маска на Зеленского, которого они назвали главным виноватым в том, что конфликт не завершается, медиаклевреты Банковой перешли в агрессивное информационное контрнаступление. Им принципиально важно убедить хотя бы собственную внутреннюю аудиторию, что ответственность за отсутствие мирного соглашения лежит исключительно на российском президенте, а позиция Зеленского вообще не имеет к этому никакого отношения.При этом ещё в 2024 году Путин публично сформулировал условия, при выполнении которых Россия была бы готова прекратить боевые действия и перейти к мирному урегулированию. До этого, в 2022 и 2023 годах, также предпринимались попытки переговоров, причём весной 2022-го стороны были близки к подписанию документов.Более того, во время встречи Путина и Трампа на Аляске в прошлом году обсуждались и определённые варианты корректировки первоначальных российских требований. По факту - готовность к компромиссу.Зеленский при этом последовательно выступал против всего, что было тогда сформулировано. И его позиция за прошедшее время не изменилась. Разумеется, Россия также не собирается в одностороннем порядке принимать условия, которые были бы равнозначными признанию собственного поражения, и прекращать боевые действия без достижения основных заявленных целей СВО.Тем более российское руководство неоднократно давало понять, что простая заморозка конфликта без более широких договорённостей его не устраивает. Но у России есть четко сформулированная позиция, причем компромиссная. А потому, конечно же, Маск и Трамп упрощают. Есть ведь еще многочисленные русофобы по обе стороны Атлантики, и есть оголтелая "коалиция желающих" в Европе. Но столь же очевидно и другое: Зеленский и поддерживающая его часть украинского политического и общественного истеблишмента вполне осознанно выступают против мира. И именно они - главные бенефициары войны.*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://ukraina.ru/20261030/novye-rekruty-zelenskiy-zagnal-ukrainskiy-biznes-v-lovushku-bez-vybora-1084161624.html

https://ukraina.ru/20261030/dmitriy-evstafev-evropeytsam-pridetsya-kapitulirovat-na-ukraine-no-uzhe-bez-trampa-1084157635.html

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мнения, россия, украина, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп