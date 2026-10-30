https://ukraina.ru/20261030/rusofobskaya-propaganda-uzhe-ne-spravlyaetsya-evropeytsy-ustali-ot-ukrainy-no-prekratit-pomosch-ne-mogut-1084186932.html

Русофобская пропаганда уже не справляется. Европейцы устали от Украины, но прекратить помощь не могут

Русофобская пропаганда уже не справляется. Европейцы устали от Украины, но прекратить помощь не могут - 30.10.2026 Украина.ру

Русофобская пропаганда уже не справляется. Европейцы устали от Украины, но прекратить помощь не могут

Жители Евросоюза устали от украинского конфликта и их властям всё сложнее объяснить им, зачем нужно дальше поддерживать Украину. Такое признание сделала глава европейской дипломатии Кая Каллас 29 октября в ходе публичной дискуссии с главой МИД Канады Анитой Ананд в Монреальском университете

2026-10-30T18:23

2026-10-30T18:23

2026-10-30T18:23

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По её словам, убедительные аргументы найти всё сложнее, но, тем не менее, Европе нужно "сохранить стойкость и делать больше для поддержки Украины".Каллас считает, что прекращение помощи Киеву недопустимо, даже с учетом усложняющихся внутриполитических процессов в странах Запада.От украинского конфликта, по всей видимости, устало не только население европейских стран, но и структуры власти. Европейской комиссии всё сложнее выделять средства на поддержку Киева. Поэтому на октябрьском саммите лидеры сообщества призвали международных партнеров оперативно усилить её.Как сообщает Financial Times со ссылкой на дипломатические источники, с тех пор европейские представители ведут двусторонние переговоры о помощи Киеву с Великобританией, Канадой и другими международными партнерами Украины, которые не являются членами ЕС.Однако найти свободные деньги на удовлетворение растущих аппетитов Владимира Зеленского становится всё сложнее. По информации газеты Berliner Zeitung, Евросоюз собирается выдать Украине раньше срока второй транш одобренного в 2026 году кредита на 90 млрд евро. Но в сентябре Киев запросил еще 27 млрд евро сверх оговорённой суммы, напоминает издание.Германия устала от постоянных требований Владимира Зеленского о новом пакете поддержки, констатируют авторы материала. В стране резко подорожали газ, электричество, продукты, инфляция достигает рекордных значений. Экономика Германии несколько лет пребывает в общей стагнации, и причина в том числе в дорогих энергоносителях, которые закупаются вместо дешёвого российского газа, отмечается в публикации.Усталость европейского общества от украинского конфликта может отразиться на результатах выборов в ряде европейских стран в 2027 году и усугубить раскол в политическом консенсусе Европы, необходимом для поддержки Украины, отмечают западные СМИ.По мнению газеты Politico, вопрос военной поддержки киевского режима разделяет левых и правых политиков Италии в преддверии парламентских выборов 2027 года. При победе левых украинские власти могут лишиться поддержки итальянского правительства, предупреждает издание.Во Франции многое зависит от результатов лидера ультраправых Марин Ле Пен на предстоящих президентских выборах. Правда, пока не до конца понятно, какую политику по отношению к Украине она будет вести, если окажется на посту президента. В сентябре в эфире LCI она заявила, что Франция больше не может оказывать Киеву такую финансовую поддержку, как это было ранее, но при этом высказала готовность продолжать обучать солдат ВСУ и поставлять на Украину оборудование.Интересно складывается и ситуация в Германии, которая в рамках ЕС играет ключевую роль для поддержки Украины. Очередные выборы в немецкий парламент должны состояться в 2029 году, но из-за усиливающихся внутриполитических противоречий и укрепления позиций партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) не исключено, что досрочные выборы могут пройти уже в следующем году. Эта партия выступает за пересмотр санкционной политики против России и за сокращение военной помощи Украине.АдГ одержала победы на выборах в земельный парламент в Саксонии-Анхальт, Тюрингии и Мекленбурге-Передней Померании, однако пока так и не смогла сформировать правительство. Ключевым маркером досрочных выборов в Бундестаг могут стать выборы в Северном Рейне-Вестфалии в апреле 2027 года. Если ХДС покажет плохие результаты, это сможет усилить дискуссию о политическом будущем канцлера Мерца.Сможет ли население европейских стран превратить свой голос на выборах в реальный политический актив, выбирая те силы, которые реально поспособствуют смене настроения и последующему возобновлению диалога с Россией? Своим мнением по этому поводу в интервью Украина.ру поделились эксперты из Финляндии, доцент Хельсинского университета Йохан Бекман и журналист Кости Хейсканен.По словам Йохана Бекмана, у жителей Европы нет реальной возможности повлиять на политику поддержки Украине. В странах Евросоюза идёт кровожадная пропаганда против России и русских, сказал он. Спустя время даже украинские правозащитники признали, что распространялась ложная информация о поведении российских солдат, отметил он.Все эти ложные версии распространялись по всему миру, чтобы агитировать население против России, подчеркнул Бекман. По его словам, люди до сих пор пребывают в состоянии военного психоза, и им сложно понять, что всё может быть по-другому."Кроме народа, в этом психозе до сих пор пребывает большинство политиков тоже. Задача СМИ решать, в каком ключе они будут писать о России. До сих пор они пишут очень много лжи и настраивают своих граждан против России", — сказал эксперт.При этом Бекман сомневается, что выборы могут сильно изменить ситуацию, так как, по его словам, честных выборов в западных странах нет. Например, власти Финляндии очень боятся, что на выборах, которые пройдут в этой стране в апреле следующего года, может победить какая-то антинатовская сила. Поэтому баллотироваться разрешат только тем, кто поддерживает НАТО и выступает за поддержку Украины, ожидает эксперт."Нельзя сказать, что Запад действует и думает именно так, как говорит. Они скрывают то, что они на самом деле планируют. Существует и военный план против России. Может быть, Запад продолжает оказывать помощь Украине именно потому, что это выгодно для этой кампании, которая планируется против России. Сначала была санкционная кампания, сейчас это уже дроновые атаки. Это уже вооруженное нападение террористического характера, в котором задействован Запад", — рассказал Бекман.Комментируя заявления Каллас, эксперт напомнил, что лидеры Евросоюза уже неоднократно подтверждали, что будут поддерживать Украину до победы."У меня есть теория, что у руководства ЕС в рамках нацификации Европы есть несколько культов. Первый из них – это культ смерти. Он проявляется в заявлениях, что "Россия должна умереть". Такая кампания тоже была в начале СВО. Потом есть культ победы – "Украина должна победить". Ещё важно сказать, что в Европе сейчас формируется новая элита. Это люди, которые поддерживают Украину деньгами и для этого создают разные финансовые инструменты. Они очень богатые", — рассказал Бекман.Финский журналист Кости Хейсканен отмечает, что Украина — очень тяжёлое бремя для европейцев, и они, безусловно, устали от нее. При этом речь идет о населении европейских стран. Политики-русофобы тем временем делают все, чтобы препятствовать мирному урегулированию, рассказал он."В следующем году будут выборы во многих странах ЕС, в том числе в Финляндии. Во Франции, я думаю, будут изменения, а про Финляндию я не уверен. Наверное, это будет последняя страна, которая отойдет от своего русофобского курса, несмотря на недавний звонок президента Александра Стубба президенту Путину", — полагает Хейсканен.По его словам, Москва видит в качестве переговорщиков по Украине Францию, Германию и других больших европейских игроков, но не Финляндию или Норвегию, чьи руководители по собственной инициативе на днях провели телефонные переговоры с российским лидером.Экономика ЕС, безусловно, очень сильно пострадала от русофобского политического курса, отметил Хейсканен. Многие предприятия понесли убытки, многие обанкротились, растет уровень безработицы."Без русских клиентов европейская экономика сильно просела. Поэтому многие обыватели перебиваются с хлеба на воду – социальные пособия урезали в ряде европейских стран и жить людям стало намного сложнее. Что касается Финляндии, приграничные города вымерли без российских туристов", — рассказал финский журналист.При этом он отметил, что на позицию Европы по отношению к украинскому урегулированию очень сильно влияет риторика США. Хайсканен напомнил, что совсем недавно Пентагон выпустил обращение к странам Прибалтики, в котором им советуют усмирить антироссийскую риторику."Это говорит о том, что российско-американские отношения налаживаются, и Европе не хочется оказаться на краю пропасти. Там будут принимать какие-то меры. Я думаю, что в Германии, Франции и Италии есть трезвомыслящие политики, в отличие от Финляндии, которая, к сожалению, очень сильно заражена русофобией", — подытожил Кости Хейсканен.

https://ukraina.ru/20261028/deneg-net-est-edinstvo-evropeyskie-soyuzniki-bolshe-ne-mogut-spasat-ukrainu-za-svoy-scht-1084137417.html

https://ukraina.ru/20261029/ot-varshavy-do-stokgolma-evropa-prevraschaetsya-v-instrument-borby-s-opponentami-zelenskogo-1084144840.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, россия, европа, йохан бекман, владимир зеленский, марин ле пен, ес, европейская комиссия