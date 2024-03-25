Зачистка в Крынках: эксперт о том, как бойцы спецназа высадились на правом берегу и разбили опорник ВСУ - 25.03.2024 Украина.ру
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Зачистка в Крынках: эксперт о том, как бойцы спецназа высадились на правом берегу и разбили опорник ВСУ
Зачистка в Крынках: эксперт о том, как бойцы спецназа высадились на правом берегу и разбили опорник ВСУ - 25.03.2024 Украина.ру
Зачистка в Крынках: эксперт о том, как бойцы спецназа высадились на правом берегу и разбили опорник ВСУ
На правом берегу Днепра в Крынках у противника по-прежнему много операторов FPV-дронов и работает артиллерия, но у ВСУ стало меньше снарядов 155-мм калибра. Подплывать к территории уничтоженного плацдарма на лодках противник уже не пытается. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
2024-03-25T05:30
2024-03-25T05:30
новости
херсонское направление
россия
днепр
алексей живов
всу
плацдарм
десант
спецназ
вс рф
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На Херсонском направлении продолжается зачистка в районе поселка Крынки. Разные источники сообщают, что там осталось 50-60 украинских военнослужащих. Ротация противника там полностью остановлена, рассказал эксперт.Подплывать к территории ликвидированного плацдарма на лодках противник уже не пытается, потому что они уничтожаются. Также ВСУ пробуют заходить с островов, но это получается с трудом. Российские военные метр за метром "выгрызают" эту территорию, добавил обозреватель.При этом смелая "суворовская вылазка" российских бойцов на правый берег действительно была, указал специалист. Спецназовцы ВС РФ переправились туда на лодках, разбили опорный пункт противника и после этого без потерь отошли обратно, добавил он."Ребята молодцы. Это действительно была очень смелая операция. Они показали, что если будет поставлена задача, мы высадимся на правый берег и зацепимся за него", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Живов: У многих в России есть ощущение, что это происходит во сне, но война в 600 км от Москвы читайте на сайте Украина.ру.
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новости, херсонское направление, россия, днепр, алексей живов, всу, плацдарм, десант, спецназ, вс рф, сво
Новости, Херсонское направление, Россия, Днепр, Алексей Живов, ВСУ, плацдарм, десант, спецназ, ВС РФ, СВО

Зачистка в Крынках: эксперт о том, как бойцы спецназа высадились на правом берегу и разбили опорник ВСУ

05:30 25.03.2024
 
© AP / Mstyslav Chernov
- РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© AP / Mstyslav Chernov
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На правом берегу Днепра в Крынках у противника по-прежнему много операторов FPV-дронов и работает артиллерия, но у ВСУ стало меньше снарядов 155-мм калибра. Подплывать к территории уничтоженного плацдарма на лодках противник уже не пытается. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
На Херсонском направлении продолжается зачистка в районе поселка Крынки. Разные источники сообщают, что там осталось 50-60 украинских военнослужащих. Ротация противника там полностью остановлена, рассказал эксперт.
Подплывать к территории ликвидированного плацдарма на лодках противник уже не пытается, потому что они уничтожаются. Также ВСУ пробуют заходить с островов, но это получается с трудом. Российские военные метр за метром "выгрызают" эту территорию, добавил обозреватель.
"Ситуация осложняется тем, что у противника на правом берегу по-прежнему полно опытных операторов FPV-дронов и работает артиллерия. Кстати, по моим данным, у ВСУ стало меньше снарядов 155-мм калибра. То есть как минимум на Херсонском направлении у противника наблюдается дефицит крупного боекомплекта", - отметил Живов.
При этом смелая "суворовская вылазка" российских бойцов на правый берег действительно была, указал специалист. Спецназовцы ВС РФ переправились туда на лодках, разбили опорный пункт противника и после этого без потерь отошли обратно, добавил он.
"Ребята молодцы. Это действительно была очень смелая операция. Они показали, что если будет поставлена задача, мы высадимся на правый берег и зацепимся за него", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Живов: У многих в России есть ощущение, что это происходит во сне, но война в 600 км от Москвы читайте на сайте Украина.ру.
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