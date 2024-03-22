https://ukraina.ru/20240322/1054030195.html

Алексей Живов: У многих в России есть ощущение, что это происходит во сне, но война в 600 км от Москвы

Алексей Живов: У многих в России есть ощущение, что это происходит во сне, но война в 600 км от Москвы - 22.03.2024 Украина.ру

Алексей Живов: У многих в России есть ощущение, что это происходит во сне, но война в 600 км от Москвы

Именно на Донецком направлении очень качественно работает наша аэроразведка и высокоточное оружие. В частности, за последние несколько недель мы устроили геноцид украинской ПВО. Мы уничтожили радиолокационные станции, пусковые установки, заряжающие машины от "Пэтриотов" и С-300.

2024-03-22T05:22

2024-03-22T05:22

2024-03-22T05:22

интервью

россия

всу

дроны

белгородская область

авдеевка

авиация

пво

днепр

запорожье

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Это выделяется на общем фоне СВО. Такой результативности на других направлениях пока никто не показывал, считает военный обозреватель и военный волонтер Алексей ЖивовОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее Владимир Путин пообещал, что власти будут работать над повышением безопасности жителей приграничных с Украиной регионов РФ. Глава государства пообещал, что все пострадавшие от атак со стороны киевского режима гражданские люди и объекты на территории страны получат поддержку властей.- Алексей, понятное дело, что для полной безопасности Белгорода нам необходимо как минимум занимать всю Харьковскую область. А что конкретно нам нужно из сил и средств (помимо своевременной работы наших диверсионно-разведывательных групп, дальнобойной артиллерии и "Искандеров"), чтобы уже сейчас снизить количество обстрелов ВСУ?- Если в Белгородскую область привезут несколько десятков тысяч FPV-дронов, ситуация очень быстро начнет меняться в нашу пользу.Хороших операторов FPV-дронов у нас там уже много. Они есть в бригадах ГРУ и в пограничных войсках ФСБ, которые выполняют там конкретные боевые задачи. Но чтобы справиться с таким напором противника, им нужно не 2-3 "птицы" в день, а 20-30 "птиц" в день. Если у нас будут такие средства, ВСУ будут в ужасе. Они сто раз подумают о том, нужно ли им подъезжать на расстояние в 10 километров от наших позиций.Вы же спрашиваете меня о простом, а не о красивом выходе. Самый простой выход – купите FPV-дроны.Я не знаю, кто занимается снабжением нашей армии этими типами беспилотников кроме волонтеров. Поэтому тот же "Народный фронт" мог бы объявить всероссийский народный сбор, чтобы они купили десятки тысяч FPV-дронов и отвезли их в Белгородскую область.Меня смущает наша инерция в этом вопросе. Все очень медленно. Похоже, у многих до сих пор есть ощущение, что это происходит во сне. Но это не во сне происходит. Это происходит всего в 600 километрах от Москвы. Это совсем рядом. Надо посерьезнее к этой ситуации относиться. В том числе к эвакуации гражданского населения.Когда я выступил с предложением на время вывезти людей (как это сделали в Шебекино, когда оно подвергалось обстрелам), на это предложение была неоднозначная реакция: "Как ты можешь перед выборами говорить, что надо откуда-то людей вывозить? Это нехорошо". Ребята, давайте жизни наших соотечественников будут на первом месте. Если в каком-то месте есть опасность ракетно-артиллерийских обстрелов, оттуда сразу же надо вывозить женщин, детей и стариков.Особенно надо вывозить оттуда квалифицированных рабочих. У нас нет длинной запасной скамейки из их числа. А Белгородская область – это один сплошной высокотехнологичный завод: сталелитейные предприятия, обрабатывающая промышленность, агропромышленный сектор. Это не захолустье из блогеров. Там живет наша научно-промышленная элита. Это очень важный регион. И люди там живут важные.Повторюсь, в вопросе безопасности Белгорода нам нужно приложить больше усилий.- Переходим к обстановке возле Донецка, где часть города после взятия Авдеевки смогла хоть немного выдохнуть. Как бы оценили наши сегодняшние успехи на этом направлении?- У нас там не сферические успехи в вакууме. Нам есть, с чем их сравнивать.Мы 1,5 месяца бились под Авдеевкой, понесли потери, но потом взяли ее за 160 дней. Это большой успех. Но дальше мы немного продвинулись, откатили ВСУ через поля на промежуточную линию обороны, а потом снова в нее уперлись. Потому что противник сначала побежал, но потом опомнился, восстановил боевые порядки и занял оборону в этих недостроенных укреплениях.Накал нашего наступления спал. Мы опять перешли к тяжелым штурмам небольших населенных пунктов и позиционным боям.Из хорошего могу отметить, что именно на Донецком направлении очень качественно работает наша аэроразведка и высокоточное оружие. В частности, за последние несколько недель мы устроили геноцид украинской ПВО. Мы уничтожили радиолокационные станции, пусковые установки, заряжающие машины от "Пэтриотов" и С-300. Это выделяется на общем фоне СВО. Такой результативности на других направлениях пока никто не показывал. Очевидно, что именно там лучше построено межродовое взаимодействие.Похоже, в Минобороны поняли, что основа успешного наступления – это гигантское количество чугуния, который надо выкидывать на позиции противника, сбивая его оборонительные порядки и не позволяя ему поднимать голову.Украинские спикеры утверждают, что мы с начала 2024 года сбросили на них 3,5 тысячи авиабомб. Это приносит результат. Но чтобы вести огонь с такой же интенсивностью, нужно, чтобы небо перед позициями наших подразделений было чистым. А для этого нужно выбивать вражеские ЗРК.Это здравое зерно, которое я вижу на Авдеевском направлении. Мне это нравится. Хотелось бы, чтобы качество этой работы распространялось на всю армию. Если мы можем уничтожать пусковые установки "Пэтриот" на марше, то мы можем уничтожать на марше РСЗО "Хаймарс" и самоходки "Арчер".Короче говоря, нужно этот опыт систематизировать. А людей, которые смогли его реализовать, повысить. Если человек смог применить этот опыт на узком участке, то его надо направить на такую же работу на более широком участке.- Как вы в целом оцениваете обстановку на Запорожском (где уже давно звучат сообщения о нашем продвижении в районе Работино и на Гуляйпольском участке) и на Херсонском (сообщают об успешном рейде наших сил на правый берег Днепра) направлениях?- На Запорожском направлении мы застряли. Причем застряли на своих же летних рубежах. Мы вернули значительную часть территорий, которые откусил летний украинский контрнаступ. Но дальнейшее наше продвижение застопорилось.Если Владимир Рогов уже трижды за последнюю неделю делает заявления, что мы укрепили свои позиции в центре Работино, это означает, что дальше центра Работино продвинутся не удается.Это сложный театр боевых действий. Степь да степь кругом, от лесополос одни кочерыжки остались. Все сверху видно. И у ВС РФ, и у ВСУ хорошо работают дальнобойная артиллерия и FPV-дроны. А еще там все заминировано. Там мина на мине миной погоняет. И с нашей стороны, и со стороны противника.Продвигаться там трудно.На Херсонском направлении продолжается зачистка Крынок. Разные источники сообщают, что там осталось 50-60 украинских солдат. Их ротация полностью остановлена. Подплывать к Крынкам на лодках противник уже не пытается, потому что лодки уничтожаются. Пробуют заходить с островов, но это получается с трудом. Наши ребята метр за метром выгрызают эту территорию.Ситуация осложняется тем, что у противника на правом берегу по-прежнему полно опытных операторов FPV-дронов и работает артиллерия.Кстати, по моим данным, у ВСУ стало меньше снарядов 155-мм калибра. То есть как минимум на Херсонском направлении у противника наблюдается дефицит крупного боекомплекта.Наша смелая суворовская вылазка на тот берег действительно была. Наши спецназовцы переправились туда на лодках, разбили опорный пункт противника и после этого без потерь отошли обратно. Но этот десант носил больше пропагандистский, а не военный характер. Не только же ВСУ снимать модные видео о том, что они где-то воткнули флаг на полторы минуты. Мы тоже так умеем.Ребята молодцы. Это действительно была очень смелая операция. Они показали, что если будет поставлена задача, мы высадимся на правый берег и зацепимся за него.

https://ukraina.ru/20230209/1043437282.html

https://ukraina.ru/20240321/1054004521.html

https://ukraina.ru/20240319/1053979787.html

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белгородская область

авдеевка

днепр

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2024

Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, россия, всу, дроны, белгородская область, авдеевка, авиация, пво, днепр, запорожье, артиллерия, херсонская область, обстрелы