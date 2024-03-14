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Как Гитлер создал "независимую" Словакию

Как Гитлер создал "независимую" Словакию - 14.03.2024 Украина.ру

Как Гитлер создал "независимую" Словакию

14 марта 1939 года по команде Гитлера было провозглашено создание "Словацкой республики". Это клиентское по отношению к Третьему рейху образование просуществовало до освобождения Словакии Красной Армией

2024-03-14T08:00

2024-03-14T08:00

2024-03-14T08:00

история

история

вторая мировая война

1930-е

чехословакия

словакия

германия

адольф гитлер

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Словаки оказались под венгерским господством в конце IX века в результате вторжения венгерских племён в Великую Моравию. Венгры, в свою очередь, оказались в Габсбургской монархии после её войны с Османской империей в 1526 году.В 1867-м Венгерское королевство получило существенную автономию в составе империи Габсбургов, которая стала Австро-Венгрией. Венгерская политическая элита использовала свои новые полномочия для упрочения мадьярского национального самосознания. Будапешт отказал словакам в праве считаться нацией, а Словакии – в статусе особой провинции. Ставка была сделана на ассимиляцию словаков.Осенью 1918 года был сформирован Словацкий национальный совет. Он провозгласил отделение словацкого народа от Венгрии и его присоединение к чехам для создания общего чехословацкого государства. Управление первой Чехословацкой Республикой первоначально осуществлялось революционной национальной ассамблеей, которая быстро расширила свои властные полномочия на Словакию и Подкарпатскую Русь, ранее находившиеся под властью Венгерского королевства.Первая Чехословацкая республика (ЧСР) была вполне терпимым, демократическим и либеральным государством по меркам тогдашней Центральной Европы. Вместе с тем ей приходилось преодолевать немалые трудности, обусловленные как наличием значительных этнических меньшинств (немцы, венгры, русины), так и не очень дружественного окружения.Конечно, наиболее активными в отстаивании своих национальных прав и расшатывании Чехословакии были судетские немцы, особенно после прихода к власти в Германии нацистов в 1933 году. Однако словацкие националисты также не сидели, сложа руки.Самая популярная среди словаков "Словацкая народная партия Глинки" (СНПГ), харизматичным лидером которой был католический священник Андрей Глинка, формально демонстрировала свою лояльность чехословацкому государству, но настойчиво требовала автономии, поскольку словаки‑де составляют отдельную нацию, а в годы Первой мировой войны им обещали автономию. СНПГ утверждала, что только автономия позволит словакам защитить католические ценности и исконную словацкую культуру.Невыполнение пражским правительством данного на Парижской мирной конференции 1919-20 годов обещания создать из Чехословакии государство "в значительной степени напоминающее Швейцарию" позволяло оппозиционным движениям заявлять о нелегитимности унитарной ЧСР.Формально и противостояние Судетонемецкой партии и правительства Чехословакии в марте 1938 года началось именно с апелляции её депутатов к парижским обещаниям Бенеша и Масарика. Через месяц на съезде этой партии была принята программа, требующая предоставления судетским немцам автономии и признания немцев ЧСР в качестве отдельного юридического лица.Аналогично поступила и СНПГ. С помпой отметив 20-летний юбилей подписания Масариком и американскими словаками в 1918 году Питтсбургского соглашения (декларировавшего равные права чехов и словаков в будущей республике), она актуализировала требование автономии для словаков.К лету 1938 года нацистская Германия усилила давление на Чехословакию, угрожая вторжением и аннексией Судетской области. В августе того же года Андрей Глинка умер, и в СНПГ обострилась борьба за место преемника. К тому же давний лидер радикального крыла СНПГ, Войтех Тука, был освобожден из чехословацкой тюрьмы.Тука сформировал новую военизированную силу, "Гвардию Глинки" (ГГ). Возглавил её Карол Сидор, молодой радикал, убеждённый, что интересы Словакии лучше всего мог в той или иной форме обеспечить союз не с "безбожными" чехами, а с католической Польшей. ГГ была автономным военизированным формированием, имела свою форму, приветствия, своих национальных, региональных и местных командиров, собственные источники доходов, газету и свое собственное видение того, как Словакия должна развиваться. Организация следовала слогану "Словакия для словаков" и убеждению, что врагами словаков являются "евреи, чехи и марксисты".После Мюнхенской конференции в сентябре 1938 года, результатом которой стали передача Судетской области нацистской Германии, Тешинского края – Польше, и отторжение в пользу Венгрии части южной Словакии, СНПГ потребовала для Словакии полной автономии – в качестве цены за свою преданность остаткам чехословацкой государственности. Вторая Чехословацкая республика де-факто стала федеративным государством с широкой автономией Словакии и Подкарпатской Руси (ныне Закарпатская область Украины).Новый лидер СНПГ Йозеф Тисо был истовым католическим священником, но также и опытным политиком. Он был одним из двух министров, назначенных партией в состав коалиционного правительства ЧСР, действовавшего с 1927 по 1929 год. Словацкое духовенство, деловые круги и основная часть сторонников партии считали его прагматиком, с которым можно иметь дело и идти на компромиссы. Именно Тисо после Мюнхена убедил ослабленное чешское правительство 6 октября 1938 года назначить его главой нового автономного словацкого правительства. Его опорой стали боевики ГГ.Хотя номинально Тисо подчинялся правительству в Праге, он сразу же приступил к переделке Словакии в интересах своей партии. Все оппозиционные партии и организации были либо объединены с СНПГ, либо запрещены. Было разрешено действовать только двум организациям, представлявшим интересы немецкого и венгерского меньшинств. Чешскому, еврейскому, русинскому и цыганскому меньшинствам не было разрешено никакое политическое представительство.Среди руководства ГСНП преобладало мнение, что Словакия должна стать независимым государством. Но Йозеф Тисо и его сторонники считали, что процесс получения полного суверенитета Словакией должен идти постепенно. При этом Войтех Тука и Фердинанд Дюрчанский были за незамедлительный выход Словакии из ЧСР. Такая шаткая позиция вызывала недовольство в Праге, которую особенно беспокоила возможность использовать "самораспад" Чехословакии, как повод для военного вмешательства Германии.В середине февраля 1939 года правительство ЧСР получило сведения, что Германия готовится в середине марта оккупировать Чехию, и в начале марта верность этих данных стали очевидными. Президент ЧСР Эмиль Гаха решил пойти на серию превентивных мер, и экстремальными мерами "укрепить" целостность республики. 7 марта Гаха постановил распустить словацкий сейм, Войтех Тука был арестован, а Тисо и Дюрчанский бежали в Вену.9 марта было объявлено о введении военного положения в Словакии. 11 марта президент ЧСР назначил Карола Сидора главой словацкого правительства, но уже на следующий день новому словацкому премьеру передали предложение Гитлера провозгласить независимость Словакии. Сидор отказался, и тогда немцы обратились к Йозефу Тисо. Они настаивали на срочной встрече с Гитлером, и 13 марта Тисо, получив одобрение съезда СНПГ, вылетел в Берлин.На берлинской встрече Тисо с Гитлером и Риббенторпом 13 марта, фюрер предположил два возможных решения "словацкого вопроса": либо провозглашение независимости, либо оккупация соседними государствами (и в первую очередь Венгрией). Риббентроп добавил, что "речь идёт не о днях, а часах". Получив от президента Гахи разрешение на немедленный созыв словацкого сейма, Тисо вернулся в Братиславу. Под влиянием полученной информации, сейм 14 марта 1939 года принял постановление о провозглашении независимости Словацкой республики.А на следующий день президент ЧСР Эмиль Гаха на встрече с Адольфом Гитлером в Берлине подписал документ, дающий согласие на оккупацию Чехии немецкими войсками передающий "судьбу чешского народа в руки немецкого рейхсканцлера". Прибыв 16 марта в Прагу, Гитлер провозгласил о включении Чехии и Моравии в качестве протектората в состав Германии и окончательном решении чехословацкого кризиса.Йозеф Тисо стал президентом Словакии, а в противовес ему и по "настоятельной рекомендации" Германии должность премьер-министра занял Войтех Тука, который 18 марта 1939 года подписал "Договор об охранных отношениях между Германией и Словацким государством". Несмотря на это, спустя три дня Словакия была атакована венгерскими войсками. Завершился конфликт тактической победой Венгрии и отчуждением полосы территории Словакии в пользу Венгрии.Словакия была дипломатически признана Германией, а также рядом её союзников и нейтральных государств: Италией, Японией, прояпонскими правительствами в Китае (в том числе Маньчжоу-го), Хорватией и Испанией. Признавали независимость Словакии также Литва, Эстония, Швейцария, Сальвадор, Ватикан, и даже Советский Союз (до 22 июня 1941 года).1 сентября 1939 года Словакия оказалась единственным государством, которое в союзе с нацистской Германией напало на Польшу, хотя роль словацких военных была вспомогательной. Однако, готовясь к реализации плана "Барбаросса" по нападению на СССР, Гитлер не брал в расчёт словацкую армию, которую считал ненадёжной и опасался братания по причине славянской солидарности.Несмотря на это, 15 июня 1941 года Словакия официально подписала пакт о присоединении к странам "Оси", 23 июня официально объявила войну СССР и отправила в помощь гитлеровцам экспедиционный корпус, численность которого превышала 40 тысяч человек. Словацкие подразделения принимали участие в боях на территории Украины и в битве за Кавказ, а также в борьбе с партизанами в Белоруссии.В итоге деморализованные остатки словацких войск были выведены с территории СССР и направлены немецким командованием в Италию, Румынию и Венгрию, где использовались как строительные части. Оставшиеся на родине части словацкой армии в августе 1944 года приняли участие в Словацком национальном восстании, которое было подавлено немецкими оккупационными войсками в конце октября. После этого "Словацкая республика" стала чисто номинальной: вся реальная власть на территории Словакии перешла в руки немецкой оккупационной администрации.К концу 1944 года Красная Армия вошла в Словакию, а в марте 1945-го подошла к её столице Братиславе. Тисо, его правительство и несколько тысяч сторонников бежали за границу. Его попытки найти убежище в немецком монастыре были безрезультатны. Сначала его передали американским войскам, а затем вернули в Словакию. Там Йозеф Тисо предстал перед судом и был приговорен к смертной казни через повешение. Приговор был исполнен в Братиславе 18 апреля 1947 года.

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Олег Хавич

история, вторая мировая война, 1930-е, чехословакия, словакия, германия, адольф гитлер