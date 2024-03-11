https://ukraina.ru/20240311/1053794224.html

"Апостол" Ивана Фёдорова: 460 лет первой русской печатной книге

"Апостол" Ивана Фёдорова: 460 лет первой русской печатной книге - 11.03.2024 Украина.ру

"Апостол" Ивана Фёдорова: 460 лет первой русской печатной книге

Строго говоря, "Апостол", напечатанный в Москве 11 (1 по старому стилю) марта 1564 года, первой русской печатной книгой не был. Правильнее было бы сказать, что это первая книга, относительно которой известно кто и когда её печатал. До этого, с 1553 года, в Москве существовало анонимное издательство, выпустившее три Евангелия, две Псалтыри и Триодь

2024-03-11T08:00

2024-03-11T08:00

2024-03-11T08:00

история

история

иван грозный

книги

православие

xvi век

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Что такое "Апостол"? Это специальная богослужебная книга, содержащая части Нового Завета:- "Деяния" и "Послания святых апостолов", авторства евангелиста Луки;- соборные послания апостолов Иакова, Петра, Иоанна, Иуды, Павла;- Апокалипсис;- собрание прокимнов (неоднократно повторяемое возглашение одного стиха псалма);- собрание аллилуиаариев (отдельные стихи из Псалтири или других книг Священного писания).Считается, что славянский перевод Апостола выполнен Св. Кириллом, Мефодием и их учениками.Книга была разбита на разделы для чтения за различными богослужениями. Сам формат "Апостола" известен с XII века. "Апостол" существовал в двух основных вариантах – либо в хронологическом порядке повествования, либо в порядке чтений церковного календаря. Соответственно, первый предназначался для домашнего или келейного чтения, а второй – для службы.Книга Ивана Федорова относится к первому варианту, но приспособлена так же для служебного использования (всё же товар повышенного спроса – ведь такая книга, по логике, должна была быть в каждом приходе…) Почему был избран именно такой вариант можно только предполагать – вероятно первое издание имело презентационный характер и должно было объяснить боярской аристократии и высокопоставленным священнослужителям пользу от книгопечатания. Увы, реакция оказалась негативной и Фёдорову пришлось покинуть Москву.Особо острой стала эта необходимость в служебных книгах при Иване Грозном – включение в состав России Казанского и Астраханского ханства, а также планировавшегося расширения царства в западном направлении предполагало создание большого количества новых православных епархий. Переписчики за расширением нарождающейся империи не поспевали. Как писал Фёдоров в послесловии к "Апостолу": "благоверный царь и великий князь Иван Васильевич всея Руси повелел святые книги на торгах покупать и в святые церкви вкладывать".Другой проблемой была унификация религиозных книг. По словам Фёдорова, "среди них (имеющихся богослужебных книг – Авт.) мало нашлось пригодных – все оказались испорчены переписчиками, невежественными и несведущими в науках. Тогда он начал размышлять, как бы наладить печатание книг, чтобы впредь святые книги издавались в исправленном виде".Задача была не столь однозначная и не столь простая – всего тремя десятилетиями ранее, в 1531 года, был осуждён за исправление богослужебных книг Св. Максим Грек, а столетие спустя Никоновская реформа приведёт к расколу Русской православной церкви.Издание "Апостола" Иваном Фёдоровым и Петром Мстиславцем заняло почти целый год – работа началась 29 апреля 1563 и закончилась 11 марта 1564 года.Работа была достаточно сложной – книгу надо было проиллюстрировать, надлежащим образом оформить, написать к ней предисловие, вычистить не относящиеся к основному тексту добавления рукописных версий.Если кратко:- в книге впервые на Руси использован гравированный фронтиспис (иллюстрация, расположенная напротив титульного листа на книжном развороте), в котором центральной была фигура человека – евангелиста Луки в триумфальной арке (арка была перерисована из немецкого источника, происхождение фигуры неизвестно);- в книге 48 заставок (иллюстраций), 22 буквицы (первые буквы разделов), 51 цветок-рамка (использованы образцы растительного стиля рукописных книг Троице-Сергиева монастыря);- использовалась техника отдельного набора букв и диакритических знаков (знаки над буквой, меняющие её смысл, например – превращающие букву в цифру);- изобретённый, видимо, самим Фёдоровым, метод печати в два прогона с одной формы: сперва текст печатались киноварью, а потом основной чёрный текст, таким образом текст был двухцветный, что редкость даже и сейчас;- была проведена вычитка текста с исправлением ошибок и заменой устаревших слов;- написанное Фёдоровым предисловие кажется является первым печатным публицистическим сочинением на русском языке.Всего в "Апостоле" 267 листов или 534 страницы, на каждой странице – 25 строк. Шрифт создан на основе рукописного полуустава и считался образцовым до начала XVII века. Для печати использовали проклеенную французскую бумагу.Экземпляр, который хранится в Государственном историческом музее, имеет оригинальный переплёт: доски обтянуты кожей с золотым тиснением, на верхней крышке переплета, в центре, оттиснут двуглавый орел с надписью: "Иоанн, божиею милостию господарь царь и великий князь всея Руси". На груди орла – гербовый щит с изображением Ивана Грозного в короне.Это произведение типографского искусства считается уникальным в своей точности. Академик Дмитрий Лихачёв: "до сих пор не найдено ни одной типографской погрешности (плохих оттисков, непрочно закреплённых строк, нестойкой типографской краски) и ни одной опечатки, без которых не только в России, но и в Западной Европе не обходилось во все последующие века книгопечатания ни одно издание".Считается, что всего "Апостолов" было напечатано от 600 до 2000, сохранилось из них примерно 65 штук. Кстати, большинство этих книг были сохранены старообрядцами – во время никоновской реформы "Апостол" был признан устаревшим, а понятия исторической ценности в XVII веке ещё не существовало.В 1574 году Фёдоров издал "Апостол" во Львове. Это издание "Апостола" содержит в себе новое послесловие, в котором первопечатник рассказывает о гонениях: "не от Государя, но от многих начальник и священоначальник, которые на нас зависти ради многие ереси умышляли", которые его "от земли, отечества и рода нашего изгнали в края доселе неведомые".Специалисты утверждают, что львовское издание значительно проще московского, что, разумеется, было связано с меньшими объёмами финансирования – если в Москве типографию поддерживал царь, то во Львове – православное братство, причём купцов пришлось долго уговаривать…Кстати, Пётр Мстиславец, расставшись с Фёдоровым, переехал в Вильну (сам он был уроженцев Великого княжества Литовского), где открыл свою типографию. В ней он напечатал три книги — "Евангелие" (1575), "Псалтырь" (1576) и "Часовник" (около 1574-76). После 1577 года следы Мстиславца теряются.

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2024

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история, иван грозный, книги, православие, xvi век