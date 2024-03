https://ukraina.ru/20240301/1053627768.html

Новый сериал от Netflix. Бронзовый Зеленский и продолжение холодной войны

Новый сериал от Netflix. Бронзовый Зеленский и продолжение холодной войны - 01.03.2024 Украина.ру

Новый сериал от Netflix. Бронзовый Зеленский и продолжение холодной войны

Американский стриминговый сервис Netflix объявил о выходе сериала с участием украинского президента Владимира Зеленского

2024-03-01T05:27

2024-03-01T05:27

2024-03-01T05:27

эксклюзив

украина

сериал

владимир зеленский

холодная война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1d/1053630393_0:26:900:532_1920x0_80_0_0_70e86f4a22e222ae3ddb2f6c13626504.jpg.webp

Речь не о "Слуге народа" Алексея Кирющенко, который идет на платформе уже давно, а о новом документальном сериале "Переломный момент: бомба и холодная война".В большинстве англоязычных заголовков употребили звучное слово starring, то есть "снимается в главной роли" (от слова the star – звезда), словно Зеленский, будучи президентом воюющей страны, махнул на все рукой и отправился в Голливуд – играть.В действительности, разумеется, нигде он не снимался: в фильме просто использованы фрагменты его речей и интервью. Но ведь на какую-то аудиторию рассчитана такая "звездная" приманка?Описание трейлера в YouTube-канале Netflix также гласит, что фильм режиссера-документалиста Брайана Кнаппенбергера рассказывает о холодной войне, последовавшем за ней крахом Советском Союзе, начале президентского срока Владимира Путина."Сериал включает в себя интервью с выдающимися политиками, журналистами и людьми, прожившими историю, исследует многолетний конфликт между Соединенными Штатами и Советским Союзом, показывает, что холодная война продолжается, а мир движется к ядерному конфликту", - сказано в анонсе.Название фильма для Кнаппенбергера либо не слишком оригинальное, либо задумано как некий цикл: в 2021 году он уже выпускал другую военную документальную картину "Поворотный момент: 11 сентября и война с терроризмом"."Холодная война действительно закончилась, но мы продолжаем проживать холодную войну", - основной тезис опубликованного трейлера, военные действия на Украине – продолжение ядерной напряженности второй половина XX века, уверяют нас авторы фильма.Помимо Зеленского в сериале покажут генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, бывшего директора ЦРУ Роберта Гейтса, бывшего госсекретаря США Кондолизу Райс.Но звезда, все-таки, Зеленский. Его фото на превью, его голос звучит на фоне взрывов и пожаров, его тезисы должны стать, судя по всему, ключевыми.В комментариях у Netflix – ад. И несмотря на то, что большинство комментаторов – люди англоязычные, европейцы и американцы, встречаются там и такие слова:"Забавно, что США, являющиеся создателями войн по всему миру, снимают кино о том, что они – "жандарм мира";"Это – закрытый частный клуб и мы в нем не участвуем. Точнее, мы все его жертвы";"Зеленский насытился украинскими жертвами и вернулся в кино?"Он бы, может, и рад.Драматический образ Зеленского за пять лет каденции изменился кардинально.На последней конференции, прошедшей в Киеве 25 февраля, он был сильно не похож на себя образца 2019 или даже 2022 года: образ стал увесисто трагичным, речь – значительно медлительной, глаза – смертельно уставшими.Да и сам Зеленский стал шутить мало, хотя его прежние речи всегда напоминали талантливое стенд-ап шоу.За всю пресс-конференцию шутка была одна, да и то, с подачи журналиста канадского издания The Globe and Mail: он спросил Зеленского, возьмет ли тот ночью трубку от Путина, на что украинский президент сыронизировал, что российский лидер не пользуется (почему-то) мобильным телефоном, а он сам не пользуется телеграфом с 1917 года (не слишком изящный исторический выпад).Главный тезис всех его последних выступлений – крах, крах и война ждущие, по заверению Зеленского, страны Европы, если украинская армия потерпит поражение на поле боя. Отклик эти слова находят только у самых воинственных коллег и соседей – праворадикальных политиков из Польши и лидеров прибалтийских держав."Общие действия", "общие стремления", "общая победа": во всех своих речах он настаивает на том, что Украина не мыслит себя в отрыве от западных партнеров, что им победа Украины важна также сильно, как и Киеву. Их же он винит и во всех поражениях и неудачах: вина партнеров за задержки военных поставок, которые привели к провалу контрнаступления ВСУ летом 2023 года – тезис, который он озвучивает прямыми словами.Мифологизированное деление на примитивное добро и примитивное зло, личностное противопоставление себя Путину, призванные воодушевить на общую борьбу речи к союзникам (совсем как в "Белой гвардии" Булгакова: "Если тебе скажут, что союзники спешат к нам на выручку, — не верь. Союзники — сволочи") –и прочие приемы Зеленского, характерные для героического эпоса и Большой французской оперы в современной реальности превратили его в забронзовевшего идола и наскучившего стенд-ап артиста.Неслучайно Мейерхольд предупреждал: развить способности, разнообразие и пластичность можно, конечно, в любом талантливом актере, но играть в несвойственном тебе амплуа - практически заранее признавать свое поражение."Комедия – это рассказ об обыкновенном парне или обыкновенной девушке, которые борются с непреодолимыми сложностями без многих практических навыков и средств, необходимых для победы, и при этом никогда не теряют надежды", - писал в своей книге "Скрытые инструменты комедии" сценарист и режиссер Стив Каплан, лично знакомый и с Зеленским, и с его окружением – "Кварталом 95".В феврале 2022 года Зеленский входил в образе "своего парня", с этим же амплуа он и пришел к власти: с легким замиранием сердца слушали избиратели его злые и острые речи, шутки, узнавали в них себя.Превращение в бронзовый бюст вождя – специфический и немодный выбор его стилистов и спичрайтеров. Зеленский стал попросту скучным, неспособным достучаться ни до тех самых "союзников", ни до внутренней аудитории, о чем не стесняется писать уже даже украинская социология: рейтинги президента стремительно летят вниз, доверие падает, любовь исчезает.Едва ли сериал от Netflix сможет помочь образу: даже в том небольшом отрывке, который вставили в трейлер, Зеленский скучно и однообразно рассуждает на затертую тему, которую транслируют все наши враги - что такое российский империализм.

https://ukraina.ru/20230814/1048640537.html

https://ukraina.ru/20240226/1053516710.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Мария Лихограй

Мария Лихограй

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Лихограй

эксклюзив, украина, сериал, владимир зеленский, холодная война