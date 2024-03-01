Новый сериал от Netflix. Бронзовый Зеленский и продолжение холодной войны - 01.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240301/1053627768.html
Новый сериал от Netflix. Бронзовый Зеленский и продолжение холодной войны
Новый сериал от Netflix. Бронзовый Зеленский и продолжение холодной войны - 01.03.2024 Украина.ру
Новый сериал от Netflix. Бронзовый Зеленский и продолжение холодной войны
Американский стриминговый сервис Netflix объявил о выходе сериала с участием украинского президента Владимира Зеленского
2024-03-01T05:27
2024-03-01T05:27
эксклюзив
украина
сериал
владимир зеленский
холодная война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1d/1053630393_0:26:900:532_1920x0_80_0_0_70e86f4a22e222ae3ddb2f6c13626504.jpg.webp
Речь не о "Слуге народа" Алексея Кирющенко, который идет на платформе уже давно, а о новом документальном сериале "Переломный момент: бомба и холодная война".В большинстве англоязычных заголовков употребили звучное слово starring, то есть "снимается в главной роли" (от слова the star – звезда), словно Зеленский, будучи президентом воюющей страны, махнул на все рукой и отправился в Голливуд – играть.В действительности, разумеется, нигде он не снимался: в фильме просто использованы фрагменты его речей и интервью. Но ведь на какую-то аудиторию рассчитана такая "звездная" приманка?Описание трейлера в YouTube-канале Netflix также гласит, что фильм режиссера-документалиста Брайана Кнаппенбергера рассказывает о холодной войне, последовавшем за ней крахом Советском Союзе, начале президентского срока Владимира Путина."Сериал включает в себя интервью с выдающимися политиками, журналистами и людьми, прожившими историю, исследует многолетний конфликт между Соединенными Штатами и Советским Союзом, показывает, что холодная война продолжается, а мир движется к ядерному конфликту", - сказано в анонсе.Название фильма для Кнаппенбергера либо не слишком оригинальное, либо задумано как некий цикл: в 2021 году он уже выпускал другую военную документальную картину "Поворотный момент: 11 сентября и война с терроризмом"."Холодная война действительно закончилась, но мы продолжаем проживать холодную войну", - основной тезис опубликованного трейлера, военные действия на Украине – продолжение ядерной напряженности второй половина XX века, уверяют нас авторы фильма.Помимо Зеленского в сериале покажут генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, бывшего директора ЦРУ Роберта Гейтса, бывшего госсекретаря США Кондолизу Райс.Но звезда, все-таки, Зеленский. Его фото на превью, его голос звучит на фоне взрывов и пожаров, его тезисы должны стать, судя по всему, ключевыми.В комментариях у Netflix – ад. И несмотря на то, что большинство комментаторов – люди англоязычные, европейцы и американцы, встречаются там и такие слова:"Забавно, что США, являющиеся создателями войн по всему миру, снимают кино о том, что они – "жандарм мира";"Это – закрытый частный клуб и мы в нем не участвуем. Точнее, мы все его жертвы";"Зеленский насытился украинскими жертвами и вернулся в кино?"Он бы, может, и рад.Драматический образ Зеленского за пять лет каденции изменился кардинально.На последней конференции, прошедшей в Киеве 25 февраля, он был сильно не похож на себя образца 2019 или даже 2022 года: образ стал увесисто трагичным, речь – значительно медлительной, глаза – смертельно уставшими.Да и сам Зеленский стал шутить мало, хотя его прежние речи всегда напоминали талантливое стенд-ап шоу.За всю пресс-конференцию шутка была одна, да и то, с подачи журналиста канадского издания The Globe and Mail: он спросил Зеленского, возьмет ли тот ночью трубку от Путина, на что украинский президент сыронизировал, что российский лидер не пользуется (почему-то) мобильным телефоном, а он сам не пользуется телеграфом с 1917 года (не слишком изящный исторический выпад).Главный тезис всех его последних выступлений – крах, крах и война ждущие, по заверению Зеленского, страны Европы, если украинская армия потерпит поражение на поле боя. Отклик эти слова находят только у самых воинственных коллег и соседей – праворадикальных политиков из Польши и лидеров прибалтийских держав."Общие действия", "общие стремления", "общая победа": во всех своих речах он настаивает на том, что Украина не мыслит себя в отрыве от западных партнеров, что им победа Украины важна также сильно, как и Киеву. Их же он винит и во всех поражениях и неудачах: вина партнеров за задержки военных поставок, которые привели к провалу контрнаступления ВСУ летом 2023 года – тезис, который он озвучивает прямыми словами.Мифологизированное деление на примитивное добро и примитивное зло, личностное противопоставление себя Путину, призванные воодушевить на общую борьбу речи к союзникам (совсем как в "Белой гвардии" Булгакова: "Если тебе скажут, что союзники спешат к нам на выручку, — не верь. Союзники — сволочи") –и прочие приемы Зеленского, характерные для героического эпоса и Большой французской оперы в современной реальности превратили его в забронзовевшего идола и наскучившего стенд-ап артиста.Неслучайно Мейерхольд предупреждал: развить способности, разнообразие и пластичность можно, конечно, в любом талантливом актере, но играть в несвойственном тебе амплуа - практически заранее признавать свое поражение."Комедия – это рассказ об обыкновенном парне или обыкновенной девушке, которые борются с непреодолимыми сложностями без многих практических навыков и средств, необходимых для победы, и при этом никогда не теряют надежды", - писал в своей книге "Скрытые инструменты комедии" сценарист и режиссер Стив Каплан, лично знакомый и с Зеленским, и с его окружением – "Кварталом 95".В феврале 2022 года Зеленский входил в образе "своего парня", с этим же амплуа он и пришел к власти: с легким замиранием сердца слушали избиратели его злые и острые речи, шутки, узнавали в них себя.Превращение в бронзовый бюст вождя – специфический и немодный выбор его стилистов и спичрайтеров. Зеленский стал попросту скучным, неспособным достучаться ни до тех самых "союзников", ни до внутренней аудитории, о чем не стесняется писать уже даже украинская социология: рейтинги президента стремительно летят вниз, доверие падает, любовь исчезает.Едва ли сериал от Netflix сможет помочь образу: даже в том небольшом отрывке, который вставили в трейлер, Зеленский скучно и однообразно рассуждает на затертую тему, которую транслируют все наши враги - что такое российский империализм.
https://ukraina.ru/20230814/1048640537.html
https://ukraina.ru/20240226/1053516710.html
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Мария Лихограй
Мария Лихограй
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1d/1053630393_161:0:900:554_1920x0_80_0_0_9b92fce1d699b67fcb34a24c9fd34318.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, сериал, владимир зеленский, холодная война
Эксклюзив, Украина, сериал, Владимир Зеленский, холодная война

Новый сериал от Netflix. Бронзовый Зеленский и продолжение холодной войны

05:27 01.03.2024
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Читать в
Мария Лихограй
Все материалы
Американский стриминговый сервис Netflix объявил о выходе сериала с участием украинского президента Владимира Зеленского
Речь не о "Слуге народа" Алексея Кирющенко, который идет на платформе уже давно, а о новом документальном сериале "Переломный момент: бомба и холодная война".
В большинстве англоязычных заголовков употребили звучное слово starring, то есть "снимается в главной роли" (от слова the star – звезда), словно Зеленский, будучи президентом воюющей страны, махнул на все рукой и отправился в Голливуд – играть.
В действительности, разумеется, нигде он не снимался: в фильме просто использованы фрагменты его речей и интервью. Но ведь на какую-то аудиторию рассчитана такая "звездная" приманка?
Описание трейлера в YouTube-канале Netflix также гласит, что фильм режиссера-документалиста Брайана Кнаппенбергера рассказывает о холодной войне, последовавшем за ней крахом Советском Союзе, начале президентского срока Владимира Путина.
"Сериал включает в себя интервью с выдающимися политиками, журналистами и людьми, прожившими историю, исследует многолетний конфликт между Соединенными Штатами и Советским Союзом, показывает, что холодная война продолжается, а мир движется к ядерному конфликту", - сказано в анонсе.
Название фильма для Кнаппенбергера либо не слишком оригинальное, либо задумано как некий цикл: в 2021 году он уже выпускал другую военную документальную картину "Поворотный момент: 11 сентября и война с терроризмом".
"Холодная война действительно закончилась, но мы продолжаем проживать холодную войну", - основной тезис опубликованного трейлера, военные действия на Украине – продолжение ядерной напряженности второй половина XX века, уверяют нас авторы фильма.
Помимо Зеленского в сериале покажут генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, бывшего директора ЦРУ Роберта Гейтса, бывшего госсекретаря США Кондолизу Райс.
Но звезда, все-таки, Зеленский. Его фото на превью, его голос звучит на фоне взрывов и пожаров, его тезисы должны стать, судя по всему, ключевыми.
14 августа 2023, 00:18
Финальный сезон "Слуги народа". Комик-президент — это совершенно не смешноНе имея никакого профессионального актерского образования, президент Украины Владимир Зеленский в сознании людей по сей день остается артистом, независимо от того, хвалит ли говорящий это его остроумные комедии из прошлого, или пытается уколоть формулировкой вроде "клоун, а не президент". Так или иначе, сцене президент Зеленский обязан всем
В комментариях у Netflix – ад. И несмотря на то, что большинство комментаторов – люди англоязычные, европейцы и американцы, встречаются там и такие слова:
"Забавно, что США, являющиеся создателями войн по всему миру, снимают кино о том, что они – "жандарм мира";
"Это – закрытый частный клуб и мы в нем не участвуем. Точнее, мы все его жертвы";
"Зеленский насытился украинскими жертвами и вернулся в кино?"
Он бы, может, и рад.
Драматический образ Зеленского за пять лет каденции изменился кардинально.
На последней конференции, прошедшей в Киеве 25 февраля, он был сильно не похож на себя образца 2019 или даже 2022 года: образ стал увесисто трагичным, речь – значительно медлительной, глаза – смертельно уставшими.
Да и сам Зеленский стал шутить мало, хотя его прежние речи всегда напоминали талантливое стенд-ап шоу.
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
За всю пресс-конференцию шутка была одна, да и то, с подачи журналиста канадского издания The Globe and Mail: он спросил Зеленского, возьмет ли тот ночью трубку от Путина, на что украинский президент сыронизировал, что российский лидер не пользуется (почему-то) мобильным телефоном, а он сам не пользуется телеграфом с 1917 года (не слишком изящный исторический выпад).
Главный тезис всех его последних выступлений – крах, крах и война ждущие, по заверению Зеленского, страны Европы, если украинская армия потерпит поражение на поле боя. Отклик эти слова находят только у самых воинственных коллег и соседей – праворадикальных политиков из Польши и лидеров прибалтийских держав.
"Общие действия", "общие стремления", "общая победа": во всех своих речах он настаивает на том, что Украина не мыслит себя в отрыве от западных партнеров, что им победа Украины важна также сильно, как и Киеву. Их же он винит и во всех поражениях и неудачах: вина партнеров за задержки военных поставок, которые привели к провалу контрнаступления ВСУ летом 2023 года – тезис, который он озвучивает прямыми словами.
26 февраля, 12:20
Зеленский и военная статистика. Что на самом деле скрывает ложьВ ходе пресс-конференции Зеленского бросились в глаза многочисленные факты несогласованности между заявлениями президента и других официальных лиц Украины, а также зарубежных партнёров. Что вызвало недоумение не только у нас, но даже и среди записных патриотов на Украине
Мифологизированное деление на примитивное добро и примитивное зло, личностное противопоставление себя Путину, призванные воодушевить на общую борьбу речи к союзникам (совсем как в "Белой гвардии" Булгакова: "Если тебе скажут, что союзники спешат к нам на выручку, — не верь. Союзники — сволочи") –и прочие приемы Зеленского, характерные для героического эпоса и Большой французской оперы в современной реальности превратили его в забронзовевшего идола и наскучившего стенд-ап артиста.
Неслучайно Мейерхольд предупреждал: развить способности, разнообразие и пластичность можно, конечно, в любом талантливом актере, но играть в несвойственном тебе амплуа - практически заранее признавать свое поражение.
"Комедия – это рассказ об обыкновенном парне или обыкновенной девушке, которые борются с непреодолимыми сложностями без многих практических навыков и средств, необходимых для победы, и при этом никогда не теряют надежды", - писал в своей книге "Скрытые инструменты комедии" сценарист и режиссер Стив Каплан, лично знакомый и с Зеленским, и с его окружением – "Кварталом 95".
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкИнаугурация избранного президента Украины В. Зеленского
Инаугурация избранного президента Украины В. Зеленского - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Инаугурация избранного президента Украины В. Зеленского. Архивное фото
В феврале 2022 года Зеленский входил в образе "своего парня", с этим же амплуа он и пришел к власти: с легким замиранием сердца слушали избиратели его злые и острые речи, шутки, узнавали в них себя.
Превращение в бронзовый бюст вождя – специфический и немодный выбор его стилистов и спичрайтеров. Зеленский стал попросту скучным, неспособным достучаться ни до тех самых "союзников", ни до внутренней аудитории, о чем не стесняется писать уже даже украинская социология: рейтинги президента стремительно летят вниз, доверие падает, любовь исчезает.
Едва ли сериал от Netflix сможет помочь образу: даже в том небольшом отрывке, который вставили в трейлер, Зеленский скучно и однообразно рассуждает на затертую тему, которую транслируют все наши враги - что такое российский империализм.
 
ЭксклюзивУкраинасериалВладимир Зеленскийхолодная война
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:27Новый сериал от Netflix. Бронзовый Зеленский и продолжение холодной войны
05:20Позывной "Белый": Битва за Авдеевку была мясорубкой. По нам били танки, дроны, минометы, а кругом - трупы
05:20Не идем грудью на пулеметы: командир группы объяснил, как планируются и реализуются штурмы в зоне СВО
05:10Жизнь с чистого листа: командир штурмовиков о том, как воюют с ВСУ и мечтают о семьях бывшие заключенные
05:00Эксперт рассказал, как ВС РФ подняли флаг в Крынках и когда закончат "ковырять" из подвалов вэсэушников
04:50"Скоро сгорит второй и третий": обозреватель раскрыл, сколько "Абрамсов" перебросили ВСУ под Авдеевку
04:49Алексей Стаценко: Россия устроит ВСУ Кенигсберг с "золотым мостом", иначе она столкнется с опасной сектой
04:40"Ребята без дела не сидят": командир рассказал, какие тренируются, работают и громят ВСУ штурмовые группы
04:30"Абрамсы" под Авдеевкой: Алексей Живов объяснил, почему вместе с танками "запылает" и американский ВПК
04:29Дмитрий Дробницкий: Если Байден найдет "заначку" для ВСУ на складах Пентагона, США заплатят тройную цену
04:20Танки превратятся в роботов. Алексей Живов раскрыл, когда русские "Терминаторы" станут властителями войн
04:10Эксперт пояснил, почему Германия прекратит отправлять оружие Киеву, если Украина станет частью России
04:00"Затрехсотило, а товарищи не бросили": командир о том, как человеческие качества проверяются на поле боя
03:50"Каждому нужно заглянуть в душу": командир штурмовиков о том, как правильно подготовить бойца "под ключ"
03:40"Радостная новость": эксперт раскрыл, почему после первого "Абрамса" под Авдеевкой запылают и остальные
03:30"Мы сами даем немцам пас": эксперт о том, почему Берлин шлет Украине оружие, но боится "красных линий"
03:20Обозреватель раскрыл, когда ВС РФ раздавят "модную" FPV-роту ВСУ в Крынках и серьезно займутся Херсоном
03:10"Чтобы было мирное небо": командир штурмовой группы рассказал, как семьи бойцов относятся к их работе
03:00Не потешное войско. Алексей Живов объяснил, почему России нужно очень серьезно относится к НАТО и ВСУ
23:58Палата представителей утвердила краткосрочный бюджет – шатдауна пока не будет
Лента новостейМолния